令和４年福島県沖を震源とする地震により被災したLGエレクトロニクス製品の修理対応について

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、令和４年福島県沖を震源とする地震に関して、災害救助法適用の地域にお住まいの個人のお客様が所有し、被害を受けた当社家電製品について、特別修理対応を行います。被災者の方々に対しましては、謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧を心より祈念いたします。

－ 特別修理対応 概要 －

■適用地域：

令和4年福島県沖を震源とする地震により災害により被災した災害救助法適用市町村

＜内閣府 防災情報 災害救助法の適用状況＞

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html





■実施期間： 2022年6月30日（木）まで

■注意事項：

※製品の状態によっては修理できない場合がございますので、ご了承ください。

※問題なく使用できる場合でも、製品の内部が破損している可能性がありますので、必ず点検・修理をお申込みくださいますようお願いいたします。

■お問い合わせ先

【LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター】

▼お電話でのお問い合わせ

○固定電話から：フリーダイヤル 0120-813-023

○携帯電話・PHSから：ナビダイヤル 0570-200-980

※受付時間：9:00～18:00 (年末年始および当社指定日を除く)

※IP電話など、上記番号をご利用いただけない場合

TEL：03-5675-7323 FAX：03-5675-7335





▼メール／LINEでのお問い合わせは、

ホームぺージ（https://www.lg.com/jp/support/chat-email）を参照ください。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

洗濯機、衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。