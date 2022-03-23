Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

令和４年福島県沖を震源とする地震により被災したLGエレクトロニクス製品の修理対応について

PRESS_RELEASE 03/23/2022
Print
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫　成周（ソン・ソンジュウ）　本社：東京都中央区）は、令和４年福島県沖を震源とする地震に関して、災害救助法適用の地域にお住まいの個人のお客様が所有し、被害を受けた当社家電製品について、特別修理対応を行います。
被災者の方々に対しましては、謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧を心より祈念いたします。

 

－　特別修理対応　概要　－

 

■適用地域：
令和4年福島県沖を震源とする地震により災害により被災した災害救助法適用市町村
＜内閣府 防災情報 災害救助法の適用状況＞
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html


■実施期間：　2022年6月30日（木）まで

■注意事項：
※製品の状態によっては修理できない場合がございますので、ご了承ください。
※問題なく使用できる場合でも、製品の内部が破損している可能性がありますので、必ず点検・修理をお申込みくださいますようお願いいたします。

 

■お問い合わせ先
【LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター】

 

▼お電話でのお問い合わせ
○固定電話から：フリーダイヤル　0120-813-023
○携帯電話・PHSから：ナビダイヤル　0570-200-980
※受付時間：9:00～18:00 (年末年始および当社指定日を除く)


※IP電話など、上記番号をご利用いただけない場合
TEL：03-5675-7323　FAX：03-5675-7335


▼メール／LINEでのお問い合わせは、
ホームぺージ（https://www.lg.com/jp/support/chat-email）を参照ください。

 

 

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

 

社名：  LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
URL： https://www.lg.com/jp
設立： 1981年1月
代表者：代表取締役　孫　成周（ソン・ソンジュウ）
事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
洗濯機、衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等

 

■LGエレクトロニクスについて

 

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。
2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。

 

 

報道関係者様のお問い合せ先 

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社　広報担当：阿部

Email: pr.jp@lge.com

リストに戻る