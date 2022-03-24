ウクライナ難民支援のためのNGOと連携した製品および必要物資寄付について

【グローバルリリース】



LGエレクトロニクスは、ウクライナ難民への救援活動として、近隣諸国のNGOと協力し、人道支援や難民のサポートを行っています。

そして本日2022年3月24日（木）、当社の関連会社とともに100万米ドル相当の当社製品および必要物資を寄付すると発表しました。



現在、ポーランド、ハンガリー、ルーマニア、チェコなどの周辺8カ国の現地NGOと協力し、ウクライナ難民キャンプに、電子レンジや冷蔵庫、洗濯機、乾燥機などの生活必需品を寄付しています。



当社は今後も、欧州法人や現地NGOと連携し、紛争で避難している人々に支援を提供していきます。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。