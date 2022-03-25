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日本全国のホームシアター専門店が選ぶアワード「ホームシアターグランプリ2022」において8K有機ELテレビ「OLED Z1シリーズ」が金賞受賞！
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、株式会社音元出版が主催し、日本全国のホームシアター専門店に所属するインストーラーの方々の投票のみによって受賞製品が選ばれるアワード「ホームシアターグランプリ2022」において、当社が展開する有機ELテレビ「OLED Z1シリーズ」が、ディスプレイジャンルの薄型テレビ（8K有機ELモデル）部門で金賞を受賞しました。
当社は今後も革新的な製品やサービスを通じて、皆様により豊かで快適な生活をご提案していきます。
■金賞受賞製品
有機ELテレビ「OLED Z1シリーズ」
- 88インチの「OLED 88Z1PJA」と、77インチの「OLED 77Z1PJA」の2サイズを受注生産で展開する、8K有機ELテレビ
- 一つ一つの素子が個別に自発光することで「本物の黒」を再現し、7680×4320の画素が描き出す大迫力の映像と、リビングを格上げするプレミアムデザインが特長
- 2Kおよび4K解像度の映像を8K水準の画質へとアップスケーリング。人工知能を統合させたAI対応映像エンジン「α9 Gen4 AI Processor 8K」搭載
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※画像はすべてイメージです
※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
洗濯機、衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。
2020年の世界売上高は約560億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
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