LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター　電話対応営業日変更のお知らせ

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、2023年4月2日（日）より、カスタマーセンターの電話対応窓口の営業日を変更します。

当社のカスタマーセンターでは、電話でのサポートに加え、メールやLINE、Chatbotでのデジタルツールを活用したカスタマーサポートの充実を行ってまいりました。

その結果、音声やテキストだけではなく、画像や動画でのサポートが可能となり、これまで以上にスムーズかつ的確なサービス提供が可能となっています。

これらを鑑みて、有人電話対応の見直しを図り、営業日を月～日曜日（週7日）から、月～土曜日（週6日）に変更させていただきます。なお、電話対応休業日（日曜日）であっても、LINE、Chatbot、メールによるお問い合わせは従来通り承ります。

皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

■カスタマーセンター内容変更





2023年4月2日（日）より、有人電話対応の月～日曜日（週7日）の運営を、月～土曜日（週6日）に変更

※メール、LINE、Chatbotでの対応は従来通り、日曜日も営業します（9：00～18：00）

【LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーセンター】





▼お電話でのお問い合せ

○固定電話： 0120-407-722（通話料無料）

○携帯電話・PHS： 050-3188-3900（通話料有料）

※受付時間：月曜日～土曜日9:00～18:00 (年末年始および当社指定日を除く)





▼メールでのお問い合せ

https://www.lg.com/jp/support/email

▼LINEでのお問い合せ

友だち登録後、メッセージ入力欄よりご相談内容を送信ください。

[LINE ID]@lg_jp_support

▼Chatbot（自動応答）でのお問い合せ

公式ホームページのサポートページに表示される吹き出しアイコンからアクセスし、ご希望のカテゴリーを選択してください。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4カンパニーを展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。