LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、有機ELテレビの2025年モデルを発売するのを記念し、対象モデルのご購入で最大12万円をキャッシュバックする『3UPキャンペーン』を本日2025年7月1日（火）より実施します。



本キャンペーンでは、期間中にLG公式オンラインショップまたはLG指定販売店で対象モデルをご購入いただき、LG公式ホームページで製品登録のうえ、キャンペーンページからご応募いただくと、最大で85,000円をキャッシュバックします。加えて、壁掛け工事の実施、または壁寄せスタンドをご購入いただいたお客様には、最大30,000円をキャッシュバック。（※1）さらに、指定WEBサイトへのレビューを投稿いただくと、追加で5,000円をキャッシュバックします。



この機会にぜひ、当社の最新有機ELテレビをおトクにお求めください。応募方法などの詳細は、キャンペーンページをご確認ください。

（※1）キャッシュバック金額は、対象モデル購入時の壁掛け工事費用または壁寄せスタンド購入費用の半額を上限とし、最大30,000円となります。（10円以下切捨て）

＜キャンペーン概要＞

購入対象期間 2025年7月1日（火）～9月15日（月・祝） 応募期間 2025年8月1日（金）～11月30日（日）

対象モデル ・OLED M5シリーズ

OLED97M5PJA

・OLED G5シリーズ

OLED83G5PJA／OLED77G5PJB／OLED65G5PJB／OLED55G5PJB

・OLED C5シリーズ（一部）

OLED83C5PJA／OLED77C5PJA／OLED65C5PJA 内容 【特典①】

期間中、対象モデルをLG公式オンラインショップまたはLG指定販売でご購入後、LG公式ホームページで製品登録していただき、キャンペーンページよりご応募いただくと、最大85,000円キャッシュバック



【特典②】

壁掛け工事の実施、または壁寄せスタンドを購入された方に、最大30,000円キャッシュバック（※1）



【特典③】

指定WEBサイト（LG公式オンラインショップ／製品を購入したECサイト／価格比較サイト）へレビューを投稿いただくと、追加で5,000円キャッシュバック キャンペーンページ https://www.lg.com/jp/promotion/tv/2025/3up/

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp/ 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】衣類リフレッシュ機、空気清浄機等

【ホーム・エンターテインメント】テレビ、オーディオ、ブルーレイプレーヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2024年の世界売上高は約87.7兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。