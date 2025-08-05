LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、LG公式オンラインショップのオープン2周年記念セールとして、本日2025年8月5日（火）から8月17日（日）23:59まで『2nd Anniversary BIG 3 EVENTS』を開催いたします。

LG公式オンラインショップは、2023年8月のオープン以来、LGエレクトロニクスが身近な存在になるようなコンテンツの充実を図りながら、オンライン販売によってお客様の日常をより豊かにする製品を直接提供し、サービス向上に努めてまいりました。

こうした中、日頃の感謝の気持ちを込めて、オープン2周年記念セールとして『2nd Anniversary BIG 3 EVENTS』を開催することといたしました。期間中、4K有機ELテレビのLG公式オンラインショップ限定モデルをおトクにお求めいただける＜B4Eシリーズ 35%オフクーポン配布＞、対象製品の中から3点以上ご購入いただくと20%オフが適用される＜まとめ買い割引＞、そして、テレビやIT製品、空気清浄機、衣類ケア家電LG Styler™などの多種多様な製品が対象となる＜最大55%オフ 特価セール＞の3つのBIG EVENTを実施します。

さらに、当社は、幅広いラインナップの製品を通じて法人のお客様のビジネスを支援するべく、LG公式オンラインショップ内に法人のお客様向けのご優待プログラムをご用意しています。ご優待プログラムにお申込みいただくと、法人VIP限定価格が適用され、本セール対象製品を、よりおトクにご購入いただけます。

この機会にぜひ、LG公式オンラインショップ内『2nd Anniversary BIG 3 EVENTS』の特設ページならびに法人のお客様向けご優待プログラムの詳細をご確認ください。

当社は、今後もLG公式オンラインショップの充実によって、お客様の日常をより豊かにする製品を提供し、一層のサービス向上に努めてまいります。

【『2nd Anniversary BIG 3 EVENTS』について】

特設ページ https://www.lg.com/jp/promotion/all/2025/2nd-anniversary/ 期間 2025年8月5日（火）～8月17日（日）23:59まで セール特典 上記期間限定で、以下のBIG 3 EVENTを実施します。 ■EVENT 1： B4Eシリーズ 35%オフクーポン配布 4K有機ELテレビのLG公式オンラインショップ限定モデル「OLED77B4EJA」、「OLED65B4EJA」、「OLED55B4EJA」がそれぞれ35%オフとなるクーポンを配布。LG会員様限定でお使いいただけます。 ■EVENT 2：まとめ買い割引 最新の2025年有機ELテレビを含む対象テレビ製品の中から2点ご購入で10%オフ、3点以上ご購入で20%オフの割引価格でお求めいただけます。 ■EVENT 3：最大55%オフ 特価セール 65型4K有機ELテレビ「OLED65B4PJA」が55%オフ、 LG独自のwebOSを搭載した「LG Smart Monitor」シリーズの34インチ21:9曲面型ウルトラワイドモニター「34SR65QC-W」が36%オフ、ペットモードを搭載した空気清浄機「LG PuriCare Pet」が33%オフ、衣類ケア家電 LG Styler™の5着モデル「The All New LG Styler™」が18%オフなど、人気製品をお買い得価格で販売します。なお、法人のお客様向けご優待プログラムへのアップグレードが完了すると、よりおトクな法人VIP限定価格が適用されます。 ※個人のお客様は、上記いずれの場合も新規LG会員登録時に配布する「5%オフウェルカムクーポン」と併用可能。

※法人のお客様は、ご優待プログラムへの適用前まで「5%オフウェルカムクーポン」を使用可能。

ご購入方法 ■個人のお客様の場合 LG会員に会員登録 会員ログインのうえ特設ページにアクセスし、おトクな価格でご購入ください ■法人のお客様の場合 ご所属企業のメールアドレスで、LG会員に会員登録 法人のお客様向けご優待プログラムへの申し込みを希望する旨を、b2b2c@lge.com宛にメール送信 当社営業担当より、後日ご連絡 ご優待プログラムへのアップグレード完了後、法人VIP限定価格が表示され、おトクな価格でご購入いただけるようになります

法人のお客様向けご優待プログラムに関する詳細は、以下をご確認ください

https://www.lg.com/jp/shop/small-medium-business-store/

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp/ 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】衣類リフレッシュ機、空気清浄機等

【ホーム・エンターテインメント】テレビ、オーディオ、ブルーレイプレーヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2024年の世界売上高は約87.7兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。