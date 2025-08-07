LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、製品カテゴリーの垣根を超えた2025年発売の最新モデルを、より多くの皆様に触れてほしいという想いを込め、ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaを皮切りに、首都圏および関西エリアの家電量販店にて、LGの各種最新製品を展示する「Life’s Goodイベント」を実施します。



本イベントでは、LGのブランドスローガン「Life’s Good」と、モノづくりのフィロソフィー「FUN」（First：一歩進んだ、Unique：独自性のある、New：全く新しい）を体現する最新製品を一挙展示。2025年7月に日本発売を発表し、国内では本イベント会場でしか見ることができない、世界初（※1）透過型ワイヤレス4K有機ELテレビ「LG SIGNATURE OLED T」をはじめ、アタラシイものや体験の応援購入サービスMakuakeでの先行販売において、モニター関連プロジェクト歴代1位（※2）の応援購入総額となる1億2100万円超を記録した「LG Smart Monitor Swing」、猫オーナー向けマルチ機能空気清浄機「LG PuriCare™ AeroCatTower」や、衣類ケア家電の大容量モデル「The All New LG Styler™」など、2025年発売の各種最新製品を展示予定です。その他、本イベント限定のご成約特典を多数ご用意しておりますので、ぜひ会場にお越しください。

（※1）LG Electronics調べ。

（※2）2025年8月7日時点、LG Electronics Japan調べ

■「Life’s Goodイベント」スケジュール

第一弾のヨドバシカメラ マルチメディアAkibaを皮切りに、首都圏および関西エリアの家電量販店での開催を予定しており、実施スケジュールは以下の通りです。今後の決定情報は、随時LG公式ホームページおよび公式SNSにてお知らせします。

日程 会場 2025年8月9日（土）～8月25日（月） ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

（4階 テレビ売り場） 2025年8月29日（金）～9月9日（火） ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

（3階 テレビ売り場） 2025年9月18日（木）～9月24日（水） ビックカメラ日本橋三越

（7階 テレビ売り場） 2025年12月上旬 ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

（3階 テレビ売り場） 2025年12月中旬 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

（4階 テレビ売り場）

※日程および会場は、状況によって変更または中止となる場合がございます。

※実施時期および会場により、展示製品が一部異なる場合がございます。

【展示製品について】

■世界初（※1）透過型ワイヤレス4K有機ELテレビ「LG SIGNATURE OLED T」

「LG SIGNATURE OLED T」は、世界初（※1）の透過型4K有機ELディスプレイを採用したテレビで、まるでガラスのように空間と調和します。77インチの大画面でも、従来のテレビのように真っ黒なディプレイによる圧迫感を与えることもありません。透過ディスプレイ裏の「T-Curtain Call」を立ち上げれば、4K有機ELの黒ディスプレイに切り替えることもでき、没入感のある映像体験を提供します。映像エンジンには、「α11 AI Processor 4K」を搭載。ディープラーニングで進化したAIエンジンが、映像を美しく鮮明に映し出すと同時に、音声も最適化し、空間全体を包むような豊かなサウンドと、クリアな音声で映像観賞の臨場感を高めます。

■部屋中どこでも、自由なスタイルで。移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」



「LG Smart Monitor Swing」は、LG独自のwebOSを搭載した「LG Smart Monitor」シリーズの新モデルで、31.5インチIPS 4Kディスプレイを採用。ホイール付き可動式フレキシブルスタンドにより、部屋中好きな場所に移動させることができます。また、329mmの高さ調整やチルト・スイベル・ピボットにも対応しているため、場所の移動のみならず、姿勢や目線に合わせて画面の位置や角度も調整可能。さらに、インターネットに接続すれば、PCやスマホなどの外部機器に接続しなくても、YouTubeやTVer、NetflixなどのVODアプリを通じて、世界中のストリーミングコンテンツが楽しめます。



一般販売に先立ち、2025年5月20日（火）から6月29日（日）まで、アタラシイものや体験の応援購入サービスMakuakeにて先行販売を実施した結果、モニター関連プロジェクト歴代1位（※2）の応援購入総額となる1億2100万円超を記録しました。



※「LG Smart Monitor Swing」は、2025年9月18日（木）～9月24日（水）のビックカメラ日本橋でのイベントでの展示はございません。



■愛猫家・愛猫のための新発想マルチ機能空気清浄機「LG PuriCare™ AeroCatTower」

「LG PuriCare™ AeroCatTower」は、空気清浄と猫の体重管理、さらにはキャットタワーを組み合わせた新発想家電です。ペット由来のニオイやアレル物質などを強力に除去する優れた空気清浄機能だけではなく、本体上部に搭載した温熱シートは猫の体重を測定・記録する体重管理機能を備えており、猫と暮らすオーナーに最適な1台です。

■ハンディスチーマーを搭載し、パワーアップしたスチーム技術で進化した衣類ケア家電「The All New LG Styler™」

「LG Styler™」は、衣類や小物についたニオイやシワ、花粉、ダニ、菌、ウイルスなどを自宅で簡単にリフレッシュし、日常的に着るスーツや制服、コートなど、洗濯しづらいような衣類や小物もまるで洗い立てのようによみがえる衣類ケア家電です。

本イベントで展示する「The All New LG Styler™」は、従来「LG Styler™」よりもスチーム技術やハンガーラック、乾燥機能が進化した最新の大容量5着モデルです。シリーズで初めてハンディスチーマーを搭載したことにより、がんこなシワやデリケートな衣類もより簡単に素早くケアすることができるようになりました。さらに、搭載コースも41種類に増え、衣類の素材や用途に合わせてより適切なケアが可能。その他、「室内除湿」の機能も進化しているほか、運転中にハンガーから衣類が落ちてしまうなどの異常を感知した際に通知する「スマート感知センサー」など、さまざまな機能を搭載しています。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。



■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp/ 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】衣類リフレッシュ機、空気清浄機等

【ホーム・エンターテインメント】テレビ、オーディオ、ブルーレイプレーヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2024年の世界売上高は約87.7兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。