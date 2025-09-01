We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
36.5インチ4K webOS搭載モニター「37U730SA-W」を、 9月4日（木）より順次発売 ～「LG Smart Monitor」シリーズの新モデル登場、“仕事も、遊びも、これ1台。”～
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ）、本社：東京都中央区）は、LG独自のwebOSを搭載した「LG Smart Monitor」シリーズの新モデルとして、36.5インチ4K（3840×2160）解像度の「37U730SA-W」を、2025年9月4日（木）より順次発売します。
「LG Smart Monitor」シリーズは、LG独自のwebOSを搭載し、インターネットに接続することで、パソコンやスマホなどの外部機器に接続しなくても、NetflixやYouTube、TVerなどの動画視聴を行うことができ、仕事からプライベートタイムまで、ユーザーの日常に寄り添う便利な機能を詰め込んだ、新しいコンセプトのパーソナルデバイスです。
この度発売する「37U730SA-W」は、36.5インチの大画面かつ4K解像度に対応。デジタルシネマ規格の色域DCI-P3を90%カバーし、HDR10にも対応しているため、精緻な色彩表現による本格的な映像観賞を実現します。その他にも、お手持ちのスマホやタブレットとのリンクすることで、ワンタップでデバイス上のコンテンツを大画面で共有できるAirPlay 2とMiracast™に対応しているほか、ケーブル1本で映像出力、給電（最大65W）からデータ転送まで可能なUSB Type-C端子を搭載するなど（※1）、仕事も、遊びも、幅広いシーンでユーザーの利便性を高めるさまざまな機能を備えています。
（※1）USB Type-Cケーブルは別売です。
＜発売概要＞
|モデル名（型番）
|画面サイズ
|発売日
|価格（※予想実売価格・消費税込）
|「37U730SA-W」
|36.5インチ
|2025年9月4日（木） より順次
|オープン価格 （110,000円前後）
【主な特長】
■36.5インチ｜4K（3840×2160）解像度｜IPS｜DCI-P3 90%｜HDR10
36.5インチの大画面で、高精細な4K解像度（3840×2160）に対応。フルHDの4倍広い作業領域を提供するため、仕事や作業効率の向上が期待できます。また、広視野角かつ自然で鮮やかな色実現を実現するIPSパネルを採用しているほか、デジタルシネマ規格の色域DCI-P3を90%カバーし、HDR10にも対応しているため、より細やかで生き生きとした色彩表現で映像コンテンツをお楽しみいただけます。
■webOS搭載｜AirPlay 2、Miracast™対応
PCに接続してデュアルモニターとして使用できるのはもちろん、LG独自のwebOSを搭載しているため、インターネットに接続することで、PCやスマホなどの外部機器に接続しなくてもWebブラウジングが可能。YouTubeをはじめとする600以上のVODアプリを通じて、世界中の映画やドラマ、スポーツ、ゲーム配信などのストリーミングコンテンツを視聴できます。
また、iPhoneやiPadなどのiOSデバイス向けのAirPlay 2と、Android搭載デバイス向けのMiracast™に対応しているため、お手持ちのスマホやタブレットとのリンクすることで、ワンタップでデバイス上のコンテンツを大画面で共有できます。
さらに、5W+5Wスピーカーを内蔵。立体感あふれるサウンドが、テレワーク時や映像コンテンツ視聴時に活躍します。
■自動輝度センサー｜ダイナミックトーンマッピング
周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整する自動輝度センサーを搭載。例えば、昼間の明るい部屋では画面を明るく表示して見やすくするほか、夜の暗い部屋では画面の眩しさによる目への負担を軽減するよう明るさを抑えて表示します。
また、HDR映像をフレーム単位で補正して、ナチュラルかつ鮮やかな魅力ある映像で表示する「ダイナミックトーンマッピング」により、リアリティあふれる映像体験を提供します。
■USB Type-C™（USB PD最大65W）｜アイケアモード・フリッカーセーフ搭載
ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大65W）、そしてデータ転送まで可能なUSB Type-C端子を搭載。（※1）お手持ちのノートPCも簡単にセットアップでき、デスク周りもスッキリときれいになります。
また、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑えて表示する「アイケアモード」や、画面のちらつき（フリッカー）を抑える「フリッカーセーフ」も搭載しているため、長時間使用になりがちな映像視聴時やビジネスシーンでも、目に優しい表示が可能です。（※2）
加えて、3辺フレームレスかつスリムなボディは、スタイリッシュで省スペース。スタンドは、ケーブルホールを備えているため、すっきりとケーブルをまとめることもできるほか、110mmの高さ調整、前：-5ﾟ後：20ﾟのチルト、左右20ﾟのスイベルに対応し、快適な姿勢での作業をサポートします。
（※2）フリッカー、ブルーライトの症状は一般的な説であり、科学的な根拠に基づくものではありません。
※本仕様は予告なく変更される場合があります
※画像はすべてイメージです
※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です
■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い
「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp/
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】衣類リフレッシュ機、空気清浄機等
【ホーム・エンターテインメント】テレビ、オーディオ、ブルーレイプレーヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ロボット事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】車載用機器等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。
「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2024年の世界売上高は約87.7兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
Email: jpn-pr@lge.com
/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20250901-lg-smart-monitor-37u730saisCopied
paste