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Disney Mobile on docomo

仕様

レビュー

サポート

Disney Mobile on docomo

DM-01K

Disney Mobile on docomo

(3)
プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MSM8940オクタコア1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア)

カラー

ホワイト

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約144×約69×約8.9(最厚部 約9.0)mm

質量

約147g

OS

Android™ 7.1

バッテリー

2,765mAh (内蔵型電池)

ディスプレイ

約5.5インチ ( フルHD + Full Vision / TFT )

メモリ

ROM 32GB / RAM 3GB

外部メモリ

microSDXC™(最大256GB) ※

カメラ有効画素数（外側）

約1620万画素 CMOS 裏面照射型

カメラ有効画素数（内側）

約510万画素 CMOS 裏面照射型

Bluetooth

Bluetooth® 4.2 ※

Wi-Fi

IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠

VoLTE対応

○ ※

その他機能

防水

IPX5 / IPX8 ※

防塵

IP6X ※

おサイフケータイ

NFC（FeliCa搭載） ※

ワンセグ

○ ※

フルセグ

-

PREMIUM 4G対応(LTE-Advanced)

○ ※

エリアメール

WORLD WING

○ ※

通信事業者

docomo

付属品

取扱説明書