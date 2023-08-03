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【大】容量バッテリー＆【大】画面6.0インチ LG style2　7/12発売

仕様

レビュー

サポート

【大】容量バッテリー＆【大】画面6.0インチ LG style2　7/12発売

L-01L

【大】容量バッテリー＆【大】画面6.0インチ LG style2　7/12発売

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プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

Qualcomm SDM450 1.8GHz(オクタコア)

カラー

ゴールド / ブラック

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約158×76×8.5mm(最厚部:約9.1mm)

質量

約182g

OS

Android™ 9

バッテリー

3,900mAh (内蔵型電池)

ディスプレイ

約6.0インチ(TFT液晶 / 1,080×2,160ドット FullHD+)

メモリ

ROM 64GB / RAM 4GB

外部メモリ

microSDXC™(最大512GB)

Bluetooth

Bluetooth® 5.0

VoLTE対応

カメラ有効画素数（外側）

約1620万画素(CMOS)+約1310万画素(CMOS)

カメラ有効画素数（内側）

約810万画素(CMOS)

Wi-Fi

IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠

通信事業者

docomo

その他機能

防水

IPX5 / IPX8 ※

防塵

IP6X ※

ワンセグ

○ ※

フルセグ

-

PREMIUM 4G対応

○ ※

おサイフケータイ

○ ※

エリアメール

WORLD WING

○ ※

付属品

取扱説明書