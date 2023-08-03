自動輝度センサー

自動的に画面の明るさを調整

環境光センサーを内蔵。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整します。明るい環境下では画面を明るくして見やすく、暗い環境では、画面の眩しさによる目への負担を軽減するよう明るさを抑えて表示します。

