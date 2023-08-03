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27.6インチ 16:18 DualUpモニター
高画質/高解像度
DCI-P3 98% (Typ.) & HDR10
アームスタンド
Various Movement of Display
接続性
画面は大きく、スペースは小さく
DualUpモニターは、モニター1台分の小さなスペースしか占有しませんが、16:18アスペクト比、画面1つで21.5インチモニター2枚分です。
フレキシブルな配置が可能なアームスタンド
*TÜV Rheinland 認定 ID (Low Blue Light - ハードウェア・ソリューション):1111250391
作業の効率性を追求したPCモニターの新たな提案
Webブラウザや情報量が多いテキストファイルなども、縦長の画面によって多く表示できるため、スクロールの手間が省け、効率的な作業を実現できます。また、PBPにも対応しているので、二つの映像ソースを縦に同時に表示することもできます。
USB Type-C™
簡単な操作と接続性
ノートパソコン対応の USB Type-C™ポートからケーブル1本で4K映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)がすべて同時に行えます。
操作と接続が簡単な USB Type-C™
*正常に動作させるために、USB Type-C™ ポートでモニターに接続する同梱の USB Type-C™ ケーブルが必要になります。
*パッケージに付属しているUSB Type-C™ケーブル、HDMIケーブル、USB2.0アップストリームケーブルで接続できます。
**DisplayPortケーブルは別売です。
小さな占有スペースで
柔軟なワークステーション
ワンクリックマウント
*設置手順については、LG.com のサポートページで取扱説明書をご覧ください。
*画像はイメージです。
本製品はグリーン購入法の対象製品です。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
27.6
-
解像度
-
2560×2880
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:18
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -25ﾟ~後 : 25ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(左 : 335°~右 : 335°) / 伸縮調整 / ピボット(左90º)
全てのスペック
-
製品名
-
DualUp
-
発売
-
2022
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:18
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.18195×0.18195
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
解像度
-
2560×2880
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
27.6
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
自動輝度調整
-
○
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
色覚調整
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
Nano IPS™テクノロジー
-
○
-
その他機能
-
Low Blue Light
-
PBP
-
2PBP
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
ユーザー定義キー
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (2m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
電源延長ケーブル
-
1 (1.4m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
USBケーブル(A-B)
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.8m)
-
MaxxAudio®
-
○
-
内蔵スピーカー
-
7W+7W(ステレオ)
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(Energy Star標準)
-
28.31W
-
消費電力(最大値)
-
190W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
40W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -25ﾟ~後 : 25ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(左 : 335°~右 : 335°) / 伸縮調整 / ピボット(左90º)
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
745×240×557
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
482×550×45
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
482×843×461
-
梱包時重量[kg]
-
13.2
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
4.3
-
スタンド装着時重量[kg]
-
9
-
その他
-
JAN:49-89027-021426
-
KVMスイッチ機能
-
○
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
USB Type-C™
-
1
-
USB Type-C™ データ転送量
-
○
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
2560×2880@60Hz
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
-
90W
-
USBダウンストリーム
-
2 (USB 3.0)
-
USBアップストリーム
-
1 (USB 2.0)
-
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28MQ780-B
27.6インチ 16:18 DualUpモニター