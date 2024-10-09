従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下各25度、高さ調整130mm、ピボットに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。

