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31.5インチ 4K IPS USB Type-C™ポート搭載エルゴアーム採用モニター
ディスプレイ
31.5インチ
4K（3840×2160）
IPSパネル
高精細な画質
HDR10
DCI-P3 95％（標準値）
利便性
USB Type-C（USB PD 最大60W）
エルゴアーム
5W+5Wスピーカー
4Kの美しい映像美
クリアな大画面、優れた映像
LG UltraFine™ Display Ergo は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。
UHD 4K IPS ディスプレイ:快適な表示のためのクリアで大きなディスプレイ、31.5 インチ IPS ディスプレイ、DCI-P3 95% 代表値、HDR
*画像はイメージです。
伸長 / 引き込み
0～180mm
スイベル
± 280˚
高さ調整
0～130mm
ピボット
90°
チルト
± 25˚
*上記の数値は機能で利用可能な範囲です。 *画像はイメージです。
※1 Display Alternate Modeに対応しているケーブルが必要です。
※2 接続機器がUSB PB(Power Delivery)に対応している必要があります。
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
LG Switchアプリ
より効率的な作業環境を提供
効率的で高い利便性を提供します｡本来は､モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定､画面上のウィンドウの並列､ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
|製品仕様
製品概要
|製品型番
32UN880K-B
|製品シリーズ
LG UHD Monitor 4K
|JAN CODE
49-89027-028593
ディスプレイ
|画面サイズ
31.5インチ
|アスペクト比
16:9
|パネルタイプ
IPS
|表面処理
アンチグレア
|有効表示領域(幅×高さ)
697×392(mm)
|解像度
3840×2160
|画素ピッチ
0.18159×0.18159(mm)
|表示色
約10.7億色
|視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
|輝度(標準値)
350cd/㎡
|コントラスト比
1,000:1
|応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
|色域
DCI-P3 95%
垂直走査周波数
|HDMI
56-61Hz
|DisplayPort
56-61Hz
|USB Type-C™
56-61Hz
出入力端子
|HDMI入力
2
|DisplayPort入力
1(Ver.1.4)
|USB Type-C™
1
|USBダウンストリーム
2(USB 3.0)
|ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1
USB Type-C機能
|DisplayPort Alternate Mode
○
|USB Power Delivery
60W
|データ転送
○
スピーカー
|内蔵スピーカー
5W+5W
|機能
MaxxAudio®
機能
|HDR
○(HDR10)
|HDCP
○(HDCP2.2)
|フリッカーセーフ
○
|ブルーライト低減モード
○
|色覚調整
○
|Smart Energy Saving
○
|Super Resolution+
○
|ハードウェアキャリブレーション
○
|工場出荷時キャリブレーション済
○
|DAS Mode
○
|ブラックスタビライザー
○
|LG Switch
○
|Dual Controller
○
|LG Calibration Studio
○
筐体仕様
|OSD操作
OSDジョイスティック
|チルト角度
前：-25ﾟ～後：25ﾟ
|スイベル角度
左280ﾟ/右280ﾟ
|高さ調整
130mm
|ピボット
左90ﾟ右90ﾟ
|伸縮
180mm
|マウント規格
100×100(mm)
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|セット(スタンド付き)
714 × 511～641 × 407
|セット(スタンドなし)
714 × 420 × 46
|梱包時
821 × 507 × 247
重量（kg）
|セット(スタンド付き)
10.3
|セット(スタンドなし)
6.5
|梱包時
14.6
電源
|電源入力
100-240V,50/60Hz
|消費電力(オンモード)
29.7W
|待機時
0.5W
|オフ時
0.3W
アクセサリー
|電源コード
○(1.5m)
|AC-DC アダプター
○
|電源延長ケーブル
○(1.2m)
|HDMIケーブル
○(1.8m)
|USB Type-Cケーブル
○(1.8m)
|クイックセットアップガイド
○
|保証書
○
安全規格
|ROHS指令
○
|J-Moss
○
|グリーン購入法
○
|VCCI
クラスB
|UL(cUL)
○
|TUV-TYPE
○
|FCC-B
○
|CE
○
保証
|3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
|無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。
仕様
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
714 × 511～641 × 407
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
714 × 420 × 46
-
スタンド装着時重量[kg]
10.3
-
スタンド非装着時重量[kg]
6.5
-
ディスプレイ位置調整
伸縮：180mm
全てのスペック
機能
-
フリッカーセーフ
○
-
ブラックスタビライザー
○
-
工場出荷時キャリブレーション
○
-
色覚調整
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
○
-
HDCP
○(HDCP2.2)
-
HDR
○(HDR10)
-
ハードウェアキャリブレーション
○
-
その他機能
LG Switch
-
ブルーライト低減モード
○
-
Smart Energy Saving
○
-
Super Resolution+
○
アクセサリー
-
HDMIケーブル
○(1.8m)
-
AC-DC アダプター
○
-
電源コード
○(1.5m)
-
電源延長ケーブル
○(1.2m)
-
クイックセットアップガイド
○
-
USB Type-Cケーブル
○(1.8m)
-
保証書
○
出入力端子
-
DisplayPort入力
1(Ver.1.4)
-
HDMI入力
2
-
ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)
1
-
USB Type-C™
1
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
60W
-
USBダウンストリーム
2(USB3.0)
外形寸法 / 重量
-
梱包時外形寸法[mm]
821×507×247
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
714 × 420 × 46
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
714 × 511～641 × 407
-
梱包時重量[kg]
14.6
-
スタンド非装着時重量[kg]
6.5
-
スタンド装着時重量[kg]
10.3
情報
-
発売
2024
液晶パネル
-
アスペクト比
16:9
-
輝度(標準値)
350cd/㎡
-
色域
DCI-P3 95%
-
コントラスト比(標準値)
1,000:1
-
表示色
約10.7億色
-
有効表示領域（幅x高さ）
697×392(mm)
-
パネル・タイプ
IPS
-
画素ピッチ
0.18159×0.18159(mm)
-
解像度
3840×2160
-
応答速度（標準値）
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
-
画面サイズ
31.5インチ
-
表面処理
アンチグレア
-
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
筐体仕様
-
ディスプレイ位置調整
伸縮：180mm
-
高さ調整
130mm
-
OSD操作ボタン
OSDジョイスティック
-
ピボット
左90ﾟ右90ﾟ
-
スイベル
左280ﾟ/右280ﾟ
-
チルト角度
前：-25ﾟ～後：25ﾟ
-
マウント規格
100×100
その他
-
JANコード
49-89027-028593
電源
-
入力
100-240V,50/60Hz
-
消費電力(電源オフ時)
0.3W
-
省電力/スリープ・モード
0.5W
-
消費電力(オンモード)
29.7W
安全/不要輻射
-
CE
○
-
FCC-B
○
-
J-Moss
○
-
ROHS指令
○
-
TUV-TYPE
○
-
UL(cUL)
○
-
VCCI
クラスB
スピーカー
-
MaxxAudio®
○
-
内蔵スピーカー
5W+5W
アプリケーションソフトウェア
-
Dual Controller
○
-
LG Calibration Studio
○
垂直走査周波数
-
HDMI
56-61Hz
-
DisplayPort
56-61Hz
-
USB Type-C
56-61Hz
保証
-
3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
-
無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。
おすすめ製品
-
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オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
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月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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