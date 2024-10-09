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31.5インチ 4K IPS USB Type-C™ポート搭載エルゴアーム採用モニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

31.5インチ 4K IPS USB Type-C™ポート搭載エルゴアーム採用モニター

32UN880K-B

31.5インチ 4K IPS USB Type-C™ポート搭載エルゴアーム採用モニター

正面画像
UltraFine-Ergo
仕事環境を変えよう。快適な姿勢で仕事を。

仕事環境を変えよう。
快適な姿勢で仕事を。

姿勢や使用環境に合わせて、様々なポジションで画面を配置

ディスプレイ

31.5インチ

4K（3840×2160）

IPSパネル

高精細な画質

HDR10

DCI-P3 95％（標準値）

利便性

USB Type-C（USB PD 最大60W）

エルゴアーム

5W+5Wスピーカー

4Kの美しい映像美

クリアな大画面、優れた映像

LG UltraFine Display Ergo は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。

UHD 4K IPS ディスプレイ:快適な表示のためのクリアで大きなディスプレイ、31.5 インチ IPS ディスプレイ、DCI-P3 95% 代表値、HDR

*画像はイメージです。

自在な配置で快適な作業環境
アームスタンドを標準付属

自在な配置で快適な作業環境

従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下各25度、高さ調整130mm、ピボットに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。

伸長 / 引き込み

0～180mm

スイベル

± 280˚

高さ調整

0～130mm

ピボット

90°

チルト

± 25˚

*上記の数値は機能で利用可能な範囲です。　*画像はイメージです。

Ergo を使用する建築家のシーン
Ergo を使用する建築家のシーン"
Ergo を使用する建築家のシーン"
Ergo を使用する建築家のシーン
Ergo を使用する建築家のシーン
Ergo を使用する写真家のシーン

使用環境は人それぞれ

エルゴアームを採用することで、用途、設置環境、使う人、姿勢を問わず理想的な画面配置でご使用いただけます。

使用環境は人それぞれ

エルゴアームを採用することで、用途、設置環境、使う人、姿勢を問わず理想的な画面配置でご使用いただけます。

使用環境は人それぞれ

エルゴアームを採用することで、用途、設置環境、使う人、姿勢を問わず理想的な画面配置でご使用いただけます。

写真家、クリエイター、オフィスワーカー向けに完璧にカスタマイズされた作業空間を生み出す

豊富なインターフェース

さまざまなデバイスとの接続が可能

ケーブル1本で映像入力※1、データ転送、USB PD 最大60Wの給電※2が可能なUSB Type-C端子をはじめ、HDMI端子2ポート、DisplayPort端子を搭載。また、USBダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USBハブとしてご使用いただけます。

※1 Display Alternate Modeに対応しているケーブルが必要です。
※2 接続機器がUSB PB(Power Delivery)に対応している必要があります。

*画像はイメージです。

デスク周りをすっきりと

USB Type-C™

デスク周りをすっきりと

ケーブル1本で映像入力、データ転送、最大60Wの給電が可能

C クランプとグロメットの使用

Cクランプと
グロメット

簡単なケーブル管理の使用

簡単な
ケーブル管理

ワンクリックマウントの使用

ワンクリック
マウント

*画像はイメージです。

LG Switchアプリ

より効率的な作業環境を提供

効率的で高い利便性を提供します｡本来は､モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定､画面上のウィンドウの並列､ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。

*最新のLG Switchアプリをダウンロードするには、 https://www.lg.com/jp/support/ にアクセスしてください。 *画像や動画はイメージです。

製品仕様

製品概要
製品型番
32UN880K-B		製品シリーズ
LG UHD Monitor 4K		JAN CODE
49-89027-028593		 

ディスプレイ
画面サイズ
31.5インチ		アスペクト比
16:9		パネルタイプ
IPS		表面処理
アンチグレア
有効表示領域(幅×高さ)
697×392(mm)		解像度
3840×2160		画素ピッチ
0.18159×0.18159(mm)		表示色
約10.7億色
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)		輝度(標準値)
350cd/㎡		コントラスト比
1,000:1		応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
色域
DCI-P3 95%		   

垂直走査周波数
HDMI
56-61Hz		DisplayPort
56-61Hz		USB Type-C™
56-61Hz		 

出入力端子
HDMI入力
2		DisplayPort入力
1(Ver.1.4)		USB Type-C™
1		USBダウンストリーム
2(USB 3.0)
ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1		   

USB Type-C機能
DisplayPort Alternate Mode
USB Power Delivery
60W		データ転送
 

スピーカー
内蔵スピーカー
5W+5W		機能
MaxxAudio®		  

機能
HDR
○(HDR10)		HDCP
○(HDCP2.2)		フリッカーセーフ
ブルーライト低減モード
色覚調整
Smart Energy Saving
Super Resolution+
ハードウェアキャリブレーション
工場出荷時キャリブレーション済
DAS Mode
ブラックスタビライザー
LG Switch
Dual Controller
LG Calibration Studio
  

筐体仕様
OSD操作
OSDジョイスティック		チルト角度
前：-25ﾟ～後：25ﾟ		スイベル角度
左280ﾟ/右280ﾟ		高さ調整
130mm
ピボット
左90ﾟ右90ﾟ		伸縮
180mm		マウント規格
100×100(mm)		 

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
セット(スタンド付き)
714 × 511～641 × 407		セット(スタンドなし)
714 × 420 × 46		梱包時
821 × 507 × 247		 

重量（kg）
セット(スタンド付き)
10.3		セット(スタンドなし)
6.5		梱包時
14.6		 

電源
電源入力
100-240V,50/60Hz		消費電力(オンモード)
29.7W		待機時
0.5W		オフ時
0.3W

アクセサリー
電源コード
○(1.5m)		AC-DC アダプター
電源延長ケーブル
○(1.2m)		HDMIケーブル
○(1.8m)
USB Type-Cケーブル
○(1.8m)		クイックセットアップガイド
保証書
 

安全規格
ROHS指令
J-Moss
グリーン購入法
VCCI
クラスB
UL(cUL)
TUV-TYPE
FCC-B
CE

保証
3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)		無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。		  
プリント

仕様

  • スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    714 × 511～641 × 407

  • スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    714 × 420 × 46

  • スタンド装着時重量[kg]

    10.3

  • スタンド非装着時重量[kg]

    6.5

  • ディスプレイ位置調整

    伸縮：180mm

全てのスペック

機能

  • フリッカーセーフ

  • ブラックスタビライザー

  • 工場出荷時キャリブレーション

  • 色覚調整

  • DAS(Dynamic Action Sync)モード

  • HDCP

    ○(HDCP2.2)

  • HDR

    ○(HDR10)

  • ハードウェアキャリブレーション

  • その他機能

    LG Switch

  • ブルーライト低減モード

  • Smart Energy Saving

  • Super Resolution+

アクセサリー

  • HDMIケーブル

    ○(1.8m)

  • AC-DC アダプター

  • 電源コード

    ○(1.5m)

  • 電源延長ケーブル

    ○(1.2m)

  • クイックセットアップガイド

  • USB Type-Cケーブル

    ○(1.8m)

  • 保証書

出入力端子

  • DisplayPort入力

    1(Ver.1.4)

  • HDMI入力

    2

  • ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)

    1

  • USB Type-C™

    1

  • USB Type-C™ PD(Power Delivery)

    60W

  • USBダウンストリーム

    2(USB3.0)

外形寸法 / 重量

  • 梱包時外形寸法[mm]

    821×507×247

  • スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    714 × 420 × 46

  • スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    714 × 511～641 × 407

  • 梱包時重量[kg]

    14.6

  • スタンド非装着時重量[kg]

    6.5

  • スタンド装着時重量[kg]

    10.3

情報

  • 発売

    2024

液晶パネル

  • アスペクト比

    16:9

  • 輝度(標準値)

    350cd/㎡

  • 色域

    DCI-P3 95%

  • コントラスト比(標準値)

    1,000:1

  • 表示色

    約10.7億色

  • 有効表示領域（幅x高さ）

    697×392(mm)

  • パネル・タイプ

    IPS

  • 画素ピッチ

    0.18159×0.18159(mm)

  • 解像度

    3840×2160

  • 応答速度（標準値）

    5ms(GTG 応答速度Faster設定時)

  • 画面サイズ

    31.5インチ

  • 表面処理

    アンチグレア

  • 視野角(水平/垂直)

    178°/ 178°(CR≧10)

筐体仕様

  • ディスプレイ位置調整

    伸縮：180mm

  • 高さ調整

    130mm

  • OSD操作ボタン

    OSDジョイスティック

  • ピボット

    左90ﾟ右90ﾟ

  • スイベル

    左280ﾟ/右280ﾟ

  • チルト角度

    前：-25ﾟ～後：25ﾟ

  • マウント規格

    100×100

その他

  • JANコード

    49-89027-028593

電源

  • 入力

    100-240V,50/60Hz

  • 消費電力(電源オフ時)

    0.3W

  • 省電力/スリープ・モード

    0.5W

  • 消費電力(オンモード)

    29.7W

安全/不要輻射

  • CE

  • FCC-B

  • J-Moss

  • ROHS指令

  • TUV-TYPE

  • UL(cUL)

  • VCCI

    クラスB

スピーカー

  • MaxxAudio®

  • 内蔵スピーカー

    5W+5W

アプリケーションソフトウェア

  • Dual Controller

  • LG Calibration Studio

垂直走査周波数

  • HDMI

    56-61Hz

  • DisplayPort

    56-61Hz

  • USB Type-C

    56-61Hz

保証

  • 3年安心保証

    当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)

  • 無輝点保証

    ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。

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