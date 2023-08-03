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映画や映像製作の専門家向け有機ELパネル採用モニター

仕様

レビュー

サポート

映画や映像製作の専門家向け有機ELパネル採用モニター

32EP950-B

映画や映像製作の専門家向け有機ELパネル採用モニター

(2)
front view
プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

31.5インチ

アスペクト比

16:9

パネル・タイプ

OLED

表面処理

アンチグレア

有効表示領域（幅×高さ）

698×393 (mm)

解像度

3840×2160

画素ピッチ

0.1818×0.1818(mm)

表示色

約10.7億色

視野角(水平/垂直)

178° / 178°(CR≧10)

輝度(標準値)

250cd/㎡

輝度(ピーク時)

500cd/㎡

コントラスト比(標準値)

1,000,000:1

応答時間

1ms(GTG)

色域 (標準値)

AdobeRGB 99%､DCI-P3 99%

垂直走査周波数

HDMI

60Hz

DisplayPort

60Hz

USB Type-C™

60Hz

出入力端子

HDMI入力

1

DisplayPort入力

1 (Ver.1.4)

USB Type-C™

1

ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)

1

USBアップストリーム

1 (USB 3.0)

USBダウンストリーム

3 (USB 3.0)

USB TYPE-C機能

DisplayPort Alternate Mode

Power Delivery

○ (90W)

データ転送

スピーカー

スピーカー

機能

HDR

○ (DisplayHDR™400 TRUE BLACK)

HDR10

HDCP

○ (HDCP2.2)

ハードウェアキャリブレーション

工場出荷時キャリブレーション済

DAS(Dynamic Action Sync) モード

OnScreen Control

Dual Controller

LG Calibration Studio

筐体仕様

高さ調節

110mm

ピボット表示

○ (右90º)

マウント規格

100×100mm

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

727×507-617×239

セット（スタンドなし）

727×436×35

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

5.5

セット（スタンドなし）

3.8

電源

消費電力(標準時)

72W

消費電力(最大)

210W

省電力/スリープ・モード

0.5W

電源OFF時

0.3W

入力

100-240V, 50/60Hz

アクセサリー

電源コード

1 (1.5m)

AC-DCアダプタ

1

電源延長ケーブル

1

HDMIケーブル

1 (1.8m)

DisplayPortケーブル

1 (1.8m)

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

USB Type-C-A 変換コネクタ

1

クイックセットアップガイド

その他

JANコード

49-89027-019454

安全/不要輻射

ROHS指令

J-Moss

VCCI

○(クラスB)

UL(cUL)

TUV-TYPE

FCC-B

CE

ご注意・ご案内

保証に関して

■1年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から1年間、無料にて修理を行います。(有機ELパネル、バックライトを含む)
■無輝点保証
ご購入いただいた日から1年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。

パネルに関して

有機ELパネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。