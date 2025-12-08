購入期間内に、対象モデルをLG公式オンラインショップまたは

LG指定販売店にて購入する。

特典2も合わせてご応募される方

※LG SIGNATURE OLED Tは対象外です。

壁掛け工事（壁掛け金具の購入も含む）の実施、または

壁寄せスタンドを購入する。

特典3も合わせてご応募される方

指定のWEBサイトへ製品のレビューを投稿する。

（指定WEBサイト：LG公式オンラインショップ ／ 製品を購入したECサイト ／ 価格比較サイト）

※日本モデルのみ対象となります。

※壁掛け業者、壁寄せスタンド購入店舗に指定はございません。

※壁掛け工事は2026年3月31日(火)までに完了していることが条件となります。

※レビュー投稿の際は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文の【冒頭】に、【PR】の記入が必須条件となります。

※応募時に、レビュー投稿し実際に掲載された画面のスクリーンショット画像の添付が必要となります。

※LG公式オンラインショップの公式限定セットご購入の際はキャッシュバック対象外となります。