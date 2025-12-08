LG テレビ 2025年 冬キャンペーン LG テレビ 2025年 冬キャンペーン

キャンペーン概要　最大150,000円　キャッシュバック！

※キャッシュバックのお受取りは国内セブン銀行ATMのみとなります。

期間中対象モデルをLG指定販売店または
LG公式オンラインショップでご購入後、
LG公式サイトで製品登録の上ご応募いただくと

最大 145,000円 キャッシュバック！

壁掛け工事の実施、
または壁寄せスタンドをご購入された方に

※キャッシュバック金額は、壁掛け工事費用または壁寄せスタンド購入費用の半額を上限とし、最大30,000円となります。
（10円以下切捨てとなります）

※LG SIGNATURE OLED Tは対象外です。

かかった費用の半額　最大 30,000円 キャッシュバック！

指定のWEBサイトへレビュー投稿で

指定WEBサイト：
LG公式オンラインショップ ／ 製品を購入したECサイト ／ 価格比較サイト

※レビュー投稿の際は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文の【冒頭】に、【PR】の記入が必須条件となります。

かかった費用の半額　最大 5,000円 キャッシュバック！

応募方法について

  • 本キャンペーン応募には、LGのLINE公式アカウントから友だち追加
    必要となります。

    友だち追加はこちらから

    ※LINEは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。

  • LGのLINE公式アカウントを友だち追加する。

  • トーク画面から
    TVキャンペーン登録フォーム
    へアクセスする。

  • 遷移先のメールアドレス登録フォームに、メールアドレスを登録する。

対象モデル

  • LG SIGNATURE OLED T

  • LG SIGNATURE
    OLED T

    世界初透過型＆ワイヤレス
    4K有機ELテレビ

  • LG OLED evo AI G5シリーズ

  • LG OLED evo AI

    G5シリーズ

  • LG OLED evo AI C5シリーズ

  • LG OLED evo AI

    C5シリーズ

※LG指定販売店またはLG公式オンラインショップでのご購入が必須となります。

※LG公式オンラインショップの公式限定セットご購入の際はキャッシュバック対象外となります。

キャンペーン対象製品の
ご購入はコチラ

下記のLG指定販売店で購入した
製品も対象です。

  • エディオン（実店舗）
  • ケーズデンキ（実店舗）
  • コジマ（実店舗）
  • Joshin[上新電機]（実店舗）
  • ノジマ（実店舗）
  • ビックカメラ（実店舗）
  • ヤマダデンキ（実店舗）
  • ヨドバシカメラ（実店舗）

※五十音順

対象モデル

  • STEP1 STEP1

  • 購入期間内に、対象モデルをLG公式オンラインショップまたは
    LG指定販売店にて購入する。

    特典2も合わせてご応募される方　
    ※LG SIGNATURE OLED Tは対象外です。

    壁掛け工事（壁掛け金具の購入も含む）の実施、または
    壁寄せスタンドを購入する。

    特典3も合わせてご応募される方

    指定のWEBサイトへ製品のレビューを投稿する。

    （指定WEBサイト：LG公式オンラインショップ ／ 製品を購入したECサイト ／ 価格比較サイト）

    ※日本モデルのみ対象となります。

    ※壁掛け業者、壁寄せスタンド購入店舗に指定はございません。

    ※壁掛け工事は2026年3月31日(火)までに完了していることが条件となります。

    ※レビュー投稿の際は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文の【冒頭】に、【PR】の記入が必須条件となります。

    ※応募時に、レビュー投稿し実際に掲載された画面のスクリーンショット画像の添付が必要となります。

    ※LG公式オンラインショップの公式限定セットご購入の際はキャッシュバック対象外となります。

  • STEP2 STEP2

  • LG公式サイトで製品登録をする。

    ※製品登録に際し、LG公式サイトへの会員登録が必要になります。
    会員登録がお済みでない場合は、合わせてご対応ください。

    ※会員登録の際、必ず購入した製品（シリアルナンバーを含む）を登録してください。

    ※応募時に、LG公式サイトへログインした画面のスクリーンショット画像の添付が必要となります。

    製品登録へ
  • STEP3 STEP3

  • LGのLINE公式アカウント友だち追加する。

    ※LINEは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。

  • STEP4 STEP4

  • 購入先の購入証明書類（レシート/領収書）を撮影して保存する。

    特典2も合わせてご応募される方　
    ※LG SIGNATURE OLED Tは対象外です。

    壁掛け工事（壁掛け金具の購入も含む）や壁寄せ
    スタンドについても同様に内容が確認できるものを
    撮影して保存する。

    画像は「購入販売店」「購入日時」「対象製品名および金額」が
    確認できるようにする。

    step4

    特典3も合わせてご応募される方

    投稿したレビューが指定サイトに反映されたのを確認後、
    その内容が確認できるスクリーンショットを撮り保存する。

    ※領収書などの宛名が法人名義の場合は本キャンペーンの応募対象外となりますのであらかじめご了承ください。

    ※LG公式オンラインショップにおいて、１週間以上レビューの掲載が反映されない場合には、
    「LGエレクトロニクス・ジャパン カスタマーサービスセンター」までご連絡ください。

    ※SNSへの投稿は対象外となります。

  • STEP5 STEP5

  • 購入した製品の
    シリアルナンバーを確認して控えておく。

    ※購入製品がお手元にあるお客様：応募時に、製品のシリアルナンバーの入力、購入証明書類（レシートなど）の添付が必要となります。

    ※購入製品が後日、到着予定のお客様：応募フォームの『入荷待ち』の欄にチェックを入れ、予約票または仮伝票などの入荷待ちの状況が分かる書類や画面のスクリーンショットを添付して、ご応募いただけます。

    step5
  • STEP6 STEP6

  • LGのLINE公式アカウント画面より
    キャンペーン登録フォームへアクセスし、手順に従い応募する。

    アドレス登録完了後に、登録したアドレスに
    応募フォームのURLが届きますので手順に従いご応募ください。

    ※応募フォームへ初回アクセスの際は、メールアドレスの登録が必須となります。

    ※迷惑メール対策等で、ドメイン指定受信を設定されている場合、各種メールが正しく届かないことがございます。以下ドメインを受信できるように設定をお願いいたします。
    @lg-campaign.jp

    ※製品のシリアルナンバーの記入・購入証明書類（レシートなど）・
    レビューを投稿し掲載された画面のスクリーンショット画像の添付が必要となります。

    step6
  • STEP7 STEP7

  • 後日、現金受取情報を送信いたしますので
    セブン銀行ATMでキャッシュバック分の
    現金をお受取りください。
    複数の特典でお申し込みの場合、
    キャッシュバック金額は応募受理した特典の
    合算でお受取りとなります。

    ※ご応募から現金受取情報の送付まで、最大3ヶ月程度かかる場合がありますので、ご了承ください。

    ※キャッシュバック金額の受取り情報はメールにて送られます。
    そのキャッシュバック金額が合計100,000円を超える応募の場合、2度に分けて現金受取りの情報が送られます。

    step7 step7

応募規約

●LG Electronics Japan株式会社（以下「当社」といいます）が主催する『LG 冬の買いドキ！キャッシュバックキャンペーン』（以下「本キャンペーン」といいます）にご応募の方は、以下をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。本キャンペーンにご応募された場合には、本規約に同意いただいたものとさせていただきます。

【購入期間】

2025年11月19日（水）～2026年1月15日（木）23：59まで

【応募期間】

2025年11月19日（水）～2026年3月31日（火）23：59まで

  • ※いかなる理由でも、応募期間内にご応募いただけない場合は対象外となります。

【対象製品、キャッシュバック金額】

〈最大150,000円（特典①145,000円＋特典③5,000円）キャッシュバック対象モデル〉

  • ・OLED77T4PJA

〈最大65,000円（特典①30,000円＋特典②最大30,000円＋特典③5,000円）キャッシュバック対象モデル〉

  • ・OLED83G5PJA、OLED77G5PJB、OLED83C5PJA、OLED77C5PJA

〈最大50,000円（特典①15,000円＋特典②最大30,000円＋特典③5,000円）キャッシュバック対象モデル〉

  • ・OLED65G5PJB、OLED55G5PJB、OLED65C5PJA

【特典】

  • ①購入期間内に対象モデルをLG指定販売店またはLG公式オンラインショップでご購入後、LG公式サイトでの会員登録をしていただき、専用応募フォームからご応募いただくことで145,000円、30,000円、または15,000円のいずれかをキャッシュバックいたします。
  • ②購入期間内に対象製品を購入の上、壁掛け工事の実施または壁寄せスタンドをご購入された方に、壁掛け工事費用または壁寄せスタンド購入費用の半額を上限とし、専用応募フォームからご応募いただくと追加で最大30,000円をキャッシュバックいたします。（10円以下は切捨てとなります。）
  • ・例）壁掛け工事費：85,050円→キャッシュバック金額：30,000円
  • ※壁掛け工事は2026年3月31日（火）までに完了していることが条件となります。
  • ※壁掛け工事費用には壁掛け金具の購入費用も含みます。
  • ※テレビ台のご購入費用は本キャンペーンの対象外となります。予めご了承ください。
  • ※OLED77T4PJAは特典②の対象モデルに含まれておりません。
  • ③期間内に指定のWEBサイト*にレビューを投稿し、専用応募フォームからご応募いただくと追加で5,000円をキャッシュバックいたします。

*指定のWEBサイト：＜LG公式オンラインショップ＞＜製品を購入したECサイト＞

＜価格比較サイト＞

  • ※LG公式オンラインショップの公式限定セットご購入の際はキャッシュバック対象外となります。
  • ※各賞品は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

    • 【応募方法】

    当社のLINE公式アカウントの友だち追加が応募対象となります。

    ＜特典①＞

    購入期間内に対象製品をLG指定販売店またはLG公式オンラインショップにてご購入後、LG公式サイトの製品サポート会員登録・購入製品（シリアルナンバーを含む）を登録の上、専用応募フォームからご応募ください。

    特典①へご応募の際は下記の画像が必要となります。

    • ・対象製品を購入された際のレシートまたは領収書画像
    • ・LG公式サイトにログイン後の画面のスクリーンショットの画像
    • ※入荷待ちの方は、予約票または仮伝票等の入荷待ち状況がわかる書類や画面の画像をアップロードしてください。
    • ※日本販売モデルのみ対象となります。
    • ※レシートまたは領収書画像は「購入販売店」「購入日時」「対象製品名および金額」が確認できるようにしてください。

    ＜特典②＞

    壁掛け工事の実施または壁掛金具・壁寄せスタンドをご購入された方は、特典②へ追加でご応募いただけます。
    壁掛け工事を実施または壁掛け金具・壁寄せスタンドのキャッシュバックをご希望の場合、特典①への応募が必須となります。
    購入期間内に対象製品を購入の上、壁掛け工事を実施または壁掛け金具・壁寄せスタンドを購入し、専用応募フォームからご応募ください。
    特典②へご応募の際は下記の画像が必要となります。

    • ・壁掛け工事証明書類、または壁掛け金具・壁寄せスタンドのレシートまたは領収書画像
    • ※金額のみ記載の書類の場合は工事内容がわかる明細をアップロードしてください。※入荷待ちの方は、特典①の予約票または仮伝票等の入荷待ち状況がわかる書類や画面の画像をアップロードしてください。
    • ※日本販売モデルのみ対象となります。
    • ※壁寄せスタンド購入店舗、壁掛け工事業者に指定はございません。
    • ※OLED77T4PJAは特典②の対象モデルに含まれておりません。

    ＜特典③＞

    特典③へ追加でご応募いただけます。レビュー投稿応募をご希望の場合、特典①への応募が必須となります。
    購入期間内に対象製品を購入の上、指定のWEBサイト*にレビューを投稿し、専用応募フォームからご応募ください。
    ご応募の際は下記の画像が必要となります。

    • ・指定のWEBサイト*のいずれかにレビュー投稿したスクリーンショット画像

    *指定のWEBサイト：＜LG公式オンラインショップ＞＜製品を購入したECサイト＞

    ＜価格比較サイト＞

    • ※レビュー投稿時は、ステルスマーケティング規制対応のため投稿文の【冒頭】に、【PR】の記入が必須条件となります。
    • ※SNSへの投稿は対象外となります。
    • ※全ての画像ファイル容量は5MB以下で保存してください。

    【キャッシュバック方法】

    • ・現金はセブン・ペイメントサービスから送金いたします。
    • ・現金の受取りは、国内のセブン銀行ATMのみとなります。
    • ・応募内容に不備が無い場合は後日、ご登録いただいたメールアドレス宛にセブン・ペイメントサービス「notice@7ps-info.jp」より現金受取情報が届きます。
    • ・ご登録のメールアドレスに現金の受取りに必要な情報が送信されますので、「@7ps-info.jp」のドメインからのメールを受信できるように設定をお願いいたします。
    • ・迷惑メールの設定をされている場合は、ドメイン「@7ps-info.jp」指定受信設定をお願いいたします。
    • ・メールの再送はいたしかねますので、現金を受取られるまで大切に保管してください。
    • ・複数の特典でお申し込みの場合、キャッシュバック金額は応募受理した特典の合算でお受取りとなります。キャッシュバック金額が合計100,000円を超える応募の場合、2度に分けて現金受取りの情報が送られます。
    • ・セブン・ペイメントサービスの「ATM受取」での現金受取りには「期限」がございます。受取期限は案内通知が届いてから14日以内（メール受取日を含む）になります。期限を超えての受取りはできませんので、必ず受取期限内での受取りをお願いいたします。
      受取期限を超えた場合は、現金受取りの権利を放棄するものとします。

    【注意事項】

    • ●当社のLINE公式アカウントの友だち追加が応募対象となります。
    • ●本キャンペーンは、実際に製品を所有および利用される為に購入されたお客様限定のキャンペーンです。ご応募は、ご購入いただいた本人様限りとさせていただきます。応募する権利の第三者への譲渡はできません。
    • ●本キャンペーンへのご応募は、1対象製品あたり1回のみ有効となります。
    • ●本キャンペーンへのご応募は、応募期間内に製品がお手元に納品されている方が対象となります。
    • ●入荷待ちでご応募いただいた場合、製品がお手元に納品されましたらシリアルナンバーを事務局へご連絡いただき、確認後、特典の付与となります。
    • ●ご応募は、日本国内のLG指定販売店またはLG公式オンラインショップにて本キャンペーン購入期間中に対象製品をご購入された場合のみ対象となります。
    • ※LG指定販売店一覧についてはキャンペーンサイトよりご確認ください。
    • ●購入においてネットオークションやフリマアプリなどの個人売買、譲渡品や中古品、海外サイトで購入した輸入品ならびに並行輸入品の場合は対象外となります。
    • ●法人購入によるご応募は対象外となります。
    • ●応募内容について本キャンペーン事務局より連絡する場合がございます。下記のメールアドレスは受信できるよう設定をお願いいたします。
      ・info@lg-campaign.jp
    • ●現金受取情報送付までに、ご応募から最大3カ月程度かかる場合がございます。
    • ●やむを得ない事情により現金受取情報送付、および賞品到着に遅れが生じる場合がございます。予めご了承ください。
    • ●現金受取情報送付、および賞品が到着するまで、ご応募いただきましたレシートまたは領収書、および画像はお手元に保管してください。
    • ●キャッシュバック対応は、日本国内に限らせていただきます。

    【レシートまたは領収書について】

    • ・レシートまたは領収書の宛名が法人（会社名や学校など）名義で発行されている場合は法人購入とみなし、応募対象外となります。
    • ・修正液等で修正されたレシートまたは領収書は応募対象外となります。
    • ・宛名が応募者の氏名ではないレシートまたは領収書は応募対象外となります。
    • ・レシートまたは領収書は、「購入販売店」「購入日時」「対象製品名および金額」が確認できるようにしてください。
    • ※レシートまたは領収書が長い場合は、該当部分以外を折り曲げてください。
    • ※レシートまたは領収書にクレジットカード番号が記載されている場合、該当部分を塗りつぶしてください。

    【応募が無効になる例】

    • ●ご購入日が2025年11月19日（水）～2026年1月15日（木）以外の場合
    • ●ご応募日が2025年11月19日（水）～2026年3月31日（火）以外の場合
    • ●法人購入によるご応募
      ・本キャンペーン事務局が法人応募とみなす例
      (1)宛名、請求先が個人名義でない場合（会社名や学校名義など）
      (2)個人名義で購入をしているが、届け先が会社名や学校名義など法人名義と判断できる場合
      (3)請求先が会社名や学校名義など法人名義と判断できる場合
    • ●入力内容に不備がある場合
    • ●販売店等によるご応募および購入者以外からの代行のご応募
    • ●転売目的と思われる方のご応募（転売が確認された場合、同一のお客様のご応募を全て無効とさせていただきます）
    • ●同一レシートまたは領収書で複数回のご応募
    • ●下記のようなレシートまたは領収書
      ・途中で切れている(完全ではない状態)
      ・「購入販売店、購入日時、対象製品名および金額」の必要事項が記載されていない
      ・ピンボケまたはブレ等で「購入販売店、購入日時、対象製品名および金額」の必要事項が確認できない
      ・「購入販売店、購入日時、対象製品名および金額」の必要事項が記載されていない請求書
      ・クレジットカードの控え、または荷物伝票
      ・日本国内のLG指定販売店またはLG公式オンラインショップ以外で購入されたレシートまたは領収書でのご応募
      ・修正液などで宛名が修正されている
      ・宛名が応募者の氏名ではない
    • ※その他、誤った情報が登録された場合、不正な申し込みが確認された場合、そのご応募はお客様に連絡することなく無効とさせていただきます。
    • ※不正な申し込みをされたことが判明した場合には、しかるべき措置をとらせていただく場合がございます。

    【専用応募フォームの推奨環境】

    • 推奨OS：Windows 8.1/10/11
    • ブラウザ：
    • Microsoft Edge最新版
    • Mozilla FireFox最新版
    • Google Chrome最新版
    • 〈Macintoshをお使いの場合〉
    • 推奨OS：Mac OS X
    • ブラウザ：
    • Safari最新版
    • 〈スマートフォンをお使いの場合〉
    • 推奨OS：iOS最新版
    • ブラウザ：Safari最新版
    • 推奨OS：Android最新版
    • ブラウザ：Google Chrome最新版

    【免責事項】

    • ●当社は、応募者が以下のような不当な行為を行ったと判断した場合、何ら通知することなく、当該応募者によるご応募を無効にすることができ、これについて一切の責を負いません。また、応募者が以下のような不当行為を行った結果、当社に損害が生じた場合には、当該応募者は損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
      (1) 法令違反、犯罪行為、公序良俗に反する行為を行った場合
      (2) 当社ならびに本キャンペーンの運営を妨げ、信頼を毀損するような行為を行った場合
      (3) 特定のキャラクターやタレントの権利に抵触する恐れのある行為を行った場合
      (4) 個人、企業、団体等を中傷したり、プライバシーを侵害したりする行為を行った場合
      (5) 他人の著作権、肖像権に抵触する行為を行った場合
      (6) 上記の他、当社および本キャンペーン事務局が不適切と判断する行為を行った場合
    • ●キャンペーンについての内容を含む、応募者のSNS上およびショッピングサイトでの発言内容や、それに関わるトラブルに関しては、当社では責任を負いません。また、キャンペーンのご応募にあたり、第三者との間に権利（著作権・商標権等の知的財産権、肖像権他、関連する権利一切を指します）侵害等の問題（紛争やその紛争の処理等）が生じた場合には、応募者ご自身がその責任にて当該紛争等を解決するものとし、当社では責任を負いません。万一、当社と第三者の間に紛争が起きた場合、発生する費用を請求させていただきます。
    • ●当社は、当サイトに関して当社が定める個人情報保護方針に従ったにもかかわらず応募者に発生した損害について、当社に故意または重大な過失がない限り一切の責を負いません。
    • ●当社は、本キャンペーンに関連して応募者に発生した損害について、当社に故意または重大な過失がない限り一切の責を負いません。
    • ●未成年者が本キャンペーンにご応募する場合、当サイトの内容が適切かどうかは、その親権者の責任において判断するものとし、当社は一切の責を負いません。
    • ●インターネット接続料および通信料はご応募者のご負担となります。
    • ●当サイトの内容については細心の注意を払っておりますが、妥当性や正確性およびウイルス感染等の危険性がないことを保証するものではなく、当サイトを利用すること（下記を含む）で起こった損害について一切の責任を負いません。
      (1) 当サイトの使用に関して、ソフトウェア、ハードウェア上の事故やトラブル等が生じた場合
      (2) 当サイトの使用に関して、応募者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合
      (3) 当サイトが、第三者による妨害や情報改変などによりサービスが中断もしくは遅延し、当サイトに欠陥が生じた場合
      (4) 当サイトの推奨する環境以外から当サイトに接続した為に情報が完全に取得できない場合
      (5) 当社に故意または、過失なくして当社が提供する情報が誤送信されるか、もしくは欠陥があった場合
    • ●当社は、下記に掲げる事情等の発生により、本キャンペーンを事前に告知することなく中断･中止することがあります｡また、中断･中止による損害について、当社は一切の責を負いません｡
      (1) 自然災害や停電などにより本キャンペーンが運営困難となった場合
      (2) 戦争、動乱、暴動、事件などにより、本キャンペーンが運営困難となった場合
      (3) その他、当社が運営上または技術上、本キャンペーンを中止することが相応と判断した場合

    【その他】

    • 本キャンペーンの対象となっているかなど、応募状況に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。
    • ●製品写真および画像はイメージです。
    • ●記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
    • ●なお、本キャンペーンは予告なく終了になる場合があります。
    • ●本規約は日本法を準拠法とし、これに従い解釈されるものとします。また、本キャンペーンに関連して生じた紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
    • ●本キャンペーンの主催はLG Electronics Japan株式会社です。
    • ご応募いただいたお客様の情報は、当社が実施するキャンペーンの運営を目的として、当社委託先に提供させていただくことがございます。
      また、マーケティング目的としてお客様の情報（個人情報保護法上の「個人情報」に該当する情報を除く）を使用させていただく場合がございます。詳しくは当社のプライバシーポリシー（https://www.lg.com/jp/jp-privacy/）をご覧ください。
    • 本規約は、下記のいずれかに該当する場合、応募者の事前の承諾を得ることなく、その内容を変更（本規約に新たな内容を追加することを含む）されることがあります。
      (1) 本規約の変更が、応募者の一般の利益に適合するとき
      (2) 本規約の変更が、本キャンペーンの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

    【個人情報の取り扱いについて】

    • ・ご提供いただいたお客様の個人情報は、お問い合わせ対応、特典配信、および特典配信に必要な諸連絡のために利用させていただきます。また、マーケティング目的としてお客様の情報（個人情報保護法上の「個人情報」に該当する情報を除く）を使用させていただく場合がございます。
    • ・お預かりしました個人情報は、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません（法令等により開示を求められた場合を除く）。
    • ・その他、お客様の個人情報の取り扱いについては、当社のプライバシーポリシー（https://www.lg.com/jp/jp-privacy/）をご覧ください。
    • ※LINEヤフー株式会社は、キャンペーンのスポンサーではありません。
    • ※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。
    • ※本規約は、2025年11月19日（水）から適用いたします。

    キャンペーンに関する
    お問い合わせ

    お問い合わせ内容を確認させていただき、
    入力していただきましたメールアドレスに
    ご返信いたします。

    受付時間：平日10：00～17：00※土・日・祝日を除く

    お問い合わせへのご返答はお日にちを要する場合が
    ございますので予めご了承ください。

    お問い合わせはこちら
    • ※キャンペーン専用の外部リンクへ接続します。
    • ※必ず@lg-campaign.jpからのメールアドレスを
      受信できるように設定してください