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32Ｖ型 新IPSパネル搭載テレビ

仕様

レビュー

サポート

32Ｖ型 新IPSパネル搭載テレビ

32LV2500

32Ｖ型 新IPSパネル搭載テレビ

(3)
プリント

全てのスペック

画面サイズ

32V

液晶パネル

方式

新IPSパネル

画素数（水平×垂直）

1366×768

バックライト

エッジ型LEDバックライト

LED部分制御

ダイナミックコントラスト

100万:1

視野角

±178°

外形寸法:CM

テレビスタンド含む

77.7×55.2×23.4

テレビスタンド含まず

77.7×50.1×3.6

本体質量:KG

テレビスタンド含む

11.9

テレビスタンド含まず

10.7

消費電力

消費電力〔待機時〕

80[0.05]W

年間消費電力量

80kWh/年

録画機能

USBハードディスク録画

チューナー

BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送

2

画質機能

倍速機能

60Hz

画質エンジン

XDエンジン

エキスパート画質調整

リアルシネマ24p

デジタルノイズリダクション

サウンド機能

サラウンド回路

Infiniteサラウンド

音声多重

クリアボイスⅡ

自動音量調節

実用最大出力(JEITA):W

10W＋10W

スピーカー

フルレンジ2個

便利機能

ブラウザ機能（アクトビラ対応）

●(アクトビラ ビデオ、フル対応)

番組表

地上デジタル、BS･110度CSデジタル

インテリジェントセンサー

省電力対応

●(インテリジェントセンサー、省エネ設定)

時計/タイマー

首振りスイーベル機能

●(±20°)

入出力端子

HDMI入力端子

4(側面:1、背面:3)

D端子

D5:1

S2ビデオ入力端子

ビデオ入力端子

2(側面:1、背面1)

デジタル放送/ビデオ出力端子

ヘッドホン出力端子

1(側面)

PC入力端子

D-sub15ピン(音声:ステレオミニ）

光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3)

1(背面)

USB端子

2(背面)

電話回線(モデム内蔵)

LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)

1(背面)

付属品

取扱説明書

テーブルスタンド(組立式)

ACコード

ワイヤレスリモコン

リモコン用乾電池

B-CASカード

転倒防止用部品

アクセサリー

壁掛けユニット

LSW100BG