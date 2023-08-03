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32V型 液晶テレビ フルHD VAパネル 32LX7000PJB
本ページに使用している画像はイメージです。製品外観については、ページ上部の画像ギャラリーをご覧ください。
きっと自分だけの時間が
豊かになる
さまざまなVODコンテンツに対応し､見たいものを気軽にいつでも。
さまざまなVODコンテンツに対応
※2021年11月現在 ※各アプリを使うには、インターネット接続が必要です。また、ご利用には各サービスの別途契約（有料）が必要な場合があります。※ Amazon、Prime Videoおよび関連する全てのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 ※ ParaviおよびParaviのロゴは株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパンの商標または登録商標です。※ © 2021 Disney and its related entities ※ Paravi、Disney は順次対応予定です。
やりたいことがすぐに
※別売りのマジックリモコン（MR22GJ 2022年5月発売予定）が必要です
※2021年のマジックリモコンMR21GB、および、2021年以前のマジックリモコンは、
本製品に対応していません
ThinQ AI と互換性のある Hey Google、alexa、Apple Airplay、Apple HomeKit のロゴを示しています。
※Googleは、GoogleLLCの商標です。 Amazon、Alexaおよび関連するロゴは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
※Apple、Apple ロゴ、Apple TV、AirPlay、および HomeKit は、米国および他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
※ Googleアシスタントは国や言語によってはご利用できない場合があります。
※LG ThinQ、AmazonAlexa、 Googleアシスタントのご利用にはインターネットの接続が必要です。
※サポートされるメニューやアプリは国により異なることがあります。
※表示されるメニューはリリースのタイミングにより異なることがあります。
※製品や国により音声操作の状況が異なります。
※AirPlay 2 および HomeKit のサポートは地域により異なることがあります。
｢ジャンルに合った｣サウンドで
AIが再生中の映像コンテンツを分析。映像のジャンルに合わせて自動的に音質をチューニングします。また、効果音や音楽が大きくて聞き取りづらい、登場人物の会話もAIの分析によって、明瞭で聞き取りやすくなります。
2chの音声も｢立体的な音響｣に
L/RのステレオサウンドもAIが5.1チャンネルの立体的な音響に変換｡5.1ch対応の外部スピーカーに接続すれば、臨場感あふれる音響を提供します。
ダイナミックな映像体験を
明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。
従来のSDR映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。HDR10 Proはもちろん、主に衛星放送等で用いられる「HLG」、ゲームにおけるHDRの統一規格｢HGiG｣をサポート。さまざまなHDR対応コンテンツを、適した映像で見ることができます。
ダイナミックな「映像体験」を
NVIDIA® GeForce NOW™
アップデート予定
ゲームプレイも楽しく
* 2022年5月現在
* 有償ゲームタイトルを除きます。
* SoftbankまたはAUのアカウントが必要です。
*プレイはユーザー登録のほか、高速インターネット回線が推奨され、LGのテレビでは、ロジクールなどから発売されている互換性コントローラーも必要です。
* サポートされているパートナーシップは国により異なることがあります。
地球に優しいパッケージ
エコでリサイクル可能な素材になりました。
tv-fhd-06-eco-packing-desktop
全てのスペック
-
型
-
32V
-
方式
-
VA FHD
-
画素数（水平×垂直）
-
1920×1080
-
プロセッサー
-
α5 Gen5 AI Processor(クアッドコア)
-
OS
-
webOS 22
-
地上デジタル（CATVパススルー）
-
2
-
BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送
-
2
-
HDMI
-
2
-
USB
-
1
-
有線LAN(RJ45)
-
1
-
赤外線入力
-
2
-
光デジタル出力(S/PDIF)
-
1
-
ヘッドホン出力
-
1
-
B-CASカードスロット
-
1
-
Wi-Fi
-
Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n)
-
有線LAN(RJ45)
-
1
-
Bluetooth
-
Bluetooth 5.0
-
テレビスタンド含む
-
73.6×46.4×18.0cm
-
テレビスタンド含まず
-
73.6×43.7×8.3cm
-
テレビスタンド含む
-
4.7kg
-
テレビスタンド含まず
-
4.65kg
-
消費電力〔待機時〕
-
53[0.5]W
-
年間消費電力量
-
67kWh/年
-
HDR10 Pro
-
●(2K)
-
HLG
-
●(2K)
-
HGiG
-
●
-
アップスケーリング
-
●
-
AIサウンド / AIサウンドプロ
-
●(AI Sound)
-
AIアコースティックチューニング
-
●
-
クリアボイス
-
●(Clear Voice Pro)
-
サウンドバーモードコントロール
-
●
-
ゲームジャンル & AIゲームサウンド
-
●
-
NVIDIA® GeForce NOW™
-
アップデートにより対応予定
-
AI Home
-
●
-
ホームダッシュボード
-
●
-
マジックエクスプローラー
-
●
-
Quick Access
-
●
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Google アシスタント
-
● ※別売マジックリモコンが必要
-
Google Home
-
●
-
Amazon Alexa
-
● ※別売マジックリモコンが必要
-
Amazon Echo
-
●
-
Apple HomeKit
-
●
-
有害サイトブロック
-
●
-
スクリーンシェア
-
●
-
ThinQ アプリ
-
●
-
Airplay2
-
●
-
TV On With Mobile
-
●
-
Wi-Fi TV On
-
●
-
Bluetooth Low Energy On
-
●
-
Network File Browser
-
●
-
Apps (旧LG Store)
-
●
-
マジックリモコン
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別売
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標準リモコン
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●
-
転倒防止用部品
-
●
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取扱説明書
-
●
-
マジックリモコン
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MR22GJ (別売)
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壁掛け金具
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LSW240B (別売)
-
JANコード
-
49-89027-021884
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