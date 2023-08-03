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32V型 液晶テレビ フルHD VAパネル 32LX7000PJB

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32V型 液晶テレビ フルHD VAパネル 32LX7000PJB

32LX7000PJB

32V型 液晶テレビ フルHD VAパネル 32LX7000PJB

お取り扱い店舗

本ページに使用している画像はイメージです。製品外観については、ページ上部の画像ギャラリーをご覧ください。

きっと「自分だけの時間」が豊かになる

テレビは
あなたに寄り添うパートナーへ

画質にこだわるLGの32型テレビは、直下型フルハイビジョンに対応する液晶パネルによって、細やかで美しい映像を映し出します。LG独自のプラットフォーム｢webOS｣によって､あなたのテレビライフがもっと豊かに。家族みんなの時間を、一人のひとときを楽しみたい人も。

きっと自分だけの時間が
豊かになる

LG独自のプラットフォーム｢webOS｣の最新バージョン｢webOS 22｣を搭載。
さまざまなVODコンテンツに対応し､見たいものを気軽にいつでも。

さまざまなVODコンテンツに対応

※2021年11月現在 ※各アプリを使うには、インターネット接続が必要です。また、ご利用には各サービスの別途契約（有料）が必要な場合があります。※ Amazon、Prime Videoおよび関連する全てのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 ※ ParaviおよびParaviのロゴは株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパンの商標または登録商標です。※ © 2021 Disney and its related entities　※ Paravi、Disney は順次対応予定です。

α5 AIプロセッサー
映像をもっと楽しく

AI機能搭載の第5世代
α5 AIプロセッサー

AI機能搭載の第5世代「α5 AIプロセッサー」が、画質、音質をもっと豊かに。

やりたいことがすぐに

AI機能を搭載する独自エンジン第5世代の｢α5 AIプロセッサー｣によって、テレビがあなたのパートナーに。リモコンに話しかける*だけで電源のオン/オフ、音量調整、ウェブ検索はもちろん、さらにアカウントを登録すれば好きな俳優や、興味のある番組や、動画コンテンツの提案もしてくれます。そのほかGoogleアシスタントや、Amazon Alexaにも対応し、あなたのやりたいことをサポートします。

※別売りのマジックリモコン（MR22GJ 2022年5月発売予定）が必要です
※2021年のマジックリモコンMR21GB、および、2021年以前のマジックリモコンは、
本製品に対応していません

ThinQ AI と互換性のある Hey Google、alexa、Apple Airplay、Apple HomeKit のロゴを示しています。

※Googleは、GoogleLLCの商標です。 Amazon、Alexaおよび関連するロゴは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
※Apple、Apple ロゴ、Apple TV、AirPlay、および HomeKit は、米国および他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
※ Googleアシスタントは国や言語によってはご利用できない場合があります。
※LG ThinQ、AmazonAlexa、 Googleアシスタントのご利用にはインターネットの接続が必要です。
※サポートされるメニューやアプリは国により異なることがあります。
※表示されるメニューはリリースのタイミングにより異なることがあります。
※製品や国により音声操作の状況が異なります。
※AirPlay 2 および HomeKit のサポートは地域により異なることがあります。

小さな画面の映像を大きく贅沢に

スマホの画面をテレビに映せるMiracastに対応。普段小さな画面で見ている映像を大画面で贅沢に。

家族みんなが安心してみれる

ファミリー設定は小さなお子様も安心して見れるように視聴時間や音量の制限、アカウントごとの視聴履歴の確認が行えます。さらにブルーライトを抑えたり、周囲の明るさに応じて自動的に明るさを調整することで視覚をケアします。
32型で高画質な映像を

32型で高画質な映像を

フルハイビジョンをありのまま表示できるフルHD(1920×1080)パネルを搭載。映像本来の魅力を楽しめます。また、アップスケーリング機能によって、低解像度の映像もフルHDの高画質で表示します。

｢ジャンルに合った｣サウンドで

AIが再生中の映像コンテンツを分析。映像のジャンルに合わせて自動的に音質をチューニングします。また、効果音や音楽が大きくて聞き取りづらい、登場人物の会話もAIの分析によって、明瞭で聞き取りやすくなります。

2chの音声も｢立体的な音響｣に

L/RのステレオサウンドもAIが5.1チャンネルの立体的な音響に変換｡5.1ch対応の外部スピーカーに接続すれば、臨場感あふれる音響を提供します。

ダイナミックな映像体験を

近年ブルーレイやVODでも増えつつある、HDR(High Dynamic Range)に対応。
明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。
従来のSDR映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。HDR10 Proはもちろん、主に衛星放送等で用いられる「HLG」、ゲームにおけるHDRの統一規格｢HGiG｣をサポート。さまざまなHDR対応コンテンツを、適した映像で見ることができます。

ダイナミックな「映像体験」を

ゲームプレイも楽しく

NVIDIA® GeForce NOW
アップデート予定

GeForce NOWはクラウドゲームサービスで、90以上の無料コンテンツを含む1000以上のタイトルが楽しめます。無料タイトルは最大1時間まで無料プレイ*が可能(経過後は切断され再接続が必要)で、有料プランなら月額1980円で連続6時間までプレイできます。

ゲームプレイも楽しく

* 2022年5月現在
* 有償ゲームタイトルを除きます。
* SoftbankまたはAUのアカウントが必要です。
*プレイはユーザー登録のほか、高速インターネット回線が推奨され、LGのテレビでは、ロジクールなどから発売されている互換性コントローラーも必要です。
* サポートされているパートナーシップは国により異なることがあります。

地球に優しいパッケージ

エコでリサイクル可能な素材になりました。

tv-fhd-06-eco-packing-desktop

プリント

全てのスペック

画面サイズ

32V

パネル

方式

VA FHD

画素数（水平×垂直）

1920×1080

プロセッサー

プロセッサー

α5 Gen5 AI Processor(クアッドコア)

OS

OS

webOS 22

チューナー

地上デジタル（CATVパススルー）

2

BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送

2

接続端子

HDMI

2

USB

1

有線LAN(RJ45)

1

赤外線入力

2

光デジタル出力(S/PDIF)

1

ヘッドホン出力

1

B-CASカードスロット

1

通信

Wi-Fi

Wi-Fi(IEEE802.11ac/a/b/g/n)

有線LAN(RJ45)

1

Bluetooth

Bluetooth 5.0

外形寸法（W×H×D）

テレビスタンド含む

73.6×46.4×18.0cm

テレビスタンド含まず

73.6×43.7×8.3cm

本体質量

テレビスタンド含む

4.7kg

テレビスタンド含まず

4.65kg

消費電力

消費電力〔待機時〕

53[0.5]W

年間消費電力量

67kWh/年

画質機能

HDR10 Pro

●(2K)

HLG

●(2K)

HGiG

アップスケーリング

サウンド機能

AIサウンド / AIサウンドプロ

●(AI Sound)

AIアコースティックチューニング

クリアボイス

●(Clear Voice Pro)

サウンドバーモードコントロール

ゲーミング機能

ゲームジャンル & AIゲームサウンド

NVIDIA® GeForce NOW™

アップデートにより対応予定

便利機能

AI Home

ホームダッシュボード

マジックエクスプローラー

Quick Access

Google アシスタント

● ※別売マジックリモコンが必要

Google Home

Amazon Alexa

● ※別売マジックリモコンが必要

Amazon Echo

Apple HomeKit

有害サイトブロック

スクリーンシェア

ThinQ アプリ

Airplay2

TV On With Mobile

Wi-Fi TV On

Bluetooth Low Energy On

Network File Browser

Apps (旧LG Store)

付属品

マジックリモコン

別売

標準リモコン

転倒防止用部品

取扱説明書

対応アクセサリー

マジックリモコン

MR22GJ (別売)

壁掛け金具

LSW240B (別売)

その他 

JANコード

49-89027-021884