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55V型 4K液晶テレビ LG UHD NU851
大画面にふさわしい
高精細で鮮明な映像を
あらゆるシーンの豊かなディテールを鮮明に描きだす精密映像拡張技術がフレーム単位で分析。
きめ細かく明るさやコントラスト、ディテールを最適化。
高度なアップスケーリングのアルゴリズムが低解像度の映像も4K画質に仕上げます。
お気に入りの映像を大画面で、より鮮明で高精細な画質でお楽しみください。
精密映像拡張技術
コントラストを調整し、より自然な奥行きを
高性能な映像エンジン『alpha 7 AI プロセッサー』が、映像をきめ細かく分析してディテールを再現。
コントラストと奥行きを強化し、より立体感のある映像に仕上げます。
HDR10 Pro(*1)
HDR映像をさらに印象的に
LGの独自HDR拡張技術「HDR10 Pro」は、本来は単一の輝度データしかもたないHDR10やHLGのフォーマットをフレーム単位で解析、調整することで、より鮮やかでリアリティあふれる映像に仕上げます。
alpha 7 AI Processor Gen9
さらに強化された映像エンジン
演算処理と映像処理を強化したalpha 7 AI Processor Gen9によって、映像技術が従来よりもさらに向上。
緻密な最適化によって、より鮮やかで立体的な4K映像を提供します。
あらゆるコンテンツを極上の環境で
TruMotion
動きの激しい映像もなめらかに
AIがコンテンツのジャンルを自動で判別し、TruMotion（フレーム補間機能）の強弱を最適化します。動きの激しいスポーツの映像はより滑らかに表現するなど、視聴している映像に合わせて自然で美しい視聴体験を提供します。
動きの激しい映像もなめらかに
大画面でゲームを楽しもう
60Hz対応の一般的なテレビでは数少ないVRR（可変リフレッシュレート）に対応し、ティアリング（画面のズレ）やカクつきを低減します。さらに、ゲームの映像信号を認識すると自動的に低遅延モード（ALLM）へ切り替わります。 クラウドゲーミング（GeForce NOW、Xbox）にも対応しているため、テレビにゲームパッドをつなぐだけで、すぐに本格的なゲームの世界をお楽しみいただけます。
究極のゲームプレイを実現するLG NANO 4K UHD AI NU85が、なめらかな動きを強調する比較インセット付きで、高速なアクションゲームシーンを映し出す。最大60Hz、VRR、ALLM、HGiG、GeForce NOWをサポートする。
LG AI TVが選ばれる理由
見る人すべてに最適化したスマートな視聴環境を提供
AIを活かしたテレビのメリット
Google GeminiとMicrosoft Copilotにいろんなことを話してみよう
やってみたいことや、もっと詳しく知りたいことがあれば、Google GeminiかMicrosoft Copilotに相談してみましょう(*9)。あなたが知りたいことをテレビが答えてくれます。
あなた好みのコンテンツをおすすめ(*10)
AIコンシェルジュがあなたの視聴傾向をもとに、映像コンテンツや視聴中のコンテンツの関連するおすすめも含めた最新の情報を提供します。
あなたの声を聞いて専用のマイページに(*11)
別売のマジックリモコンやスマートフォンアプリ「LG ThinQ」を使って話しかけるだけで、あなた専用のIDへスムーズに切り替わります。マイページ(*12)には、天気などの日常情報やお気に入りのスポーツのスコアが一覧で表示されます。
webOS Re:New Program(*14)
テレビを最大5年間無料でアップグレード
免責事項
* この製品詳細ページの上記の画像はすべてイメージです。より正確な情報については、ギャラリー画像をご覧ください。
* 仕様および機能は、地域、モデル、サイズによって異なります。
* サービス可用性は国と地域によって異なります。
* パーソナライズサービスは、サードパーティ製のアプリケーションのポリシーによって使用できない場合があります。
* ネットワークを介するスマートサービスおよび機能(ストリーミングアプリを含む)を利用するには、LGアカウント(作成無料)と、それに関連する利用規約への同意が必要です。LGアカウントを使用しない場合、外部デバイス接続(HDMI経由など)および地上波テレビとしてのみご利用いただけます。
*AI機能の一部は、特定の地域やモデルではサポートされていない場合があります。リリースの際には表示されるメニューが異なる可能性があります。キーワード提案は、アプリと時間帯によって異なります。
機能に関する注記
*1 HDR10 ProはHDRのフォーマットではなく、HDR10コンテンツ向けにフレーム単位で補正(Dynamic Tone Mapping)を適用するLGの独自機能です。
*2 映像、画像は最大で4K相当の画質にアップスケールされます。表示される画質はソース映像または画像の解像度によって異なる場合があります。
*3 音声は視聴環境によって異なる場合があります。
*4 FILMMAKER MODEは、UHD Alliance, Inc.の商標です。FILMMAKER MODEに対応するAppleTV+とAmazon Prime Videoのコンテンツを再生した場合は、自動的に適用されます。
*5 VRR(可変リフレッシュレート)は接続した機器が対応している場合にのみ有効にできます。
*6 HGiGとはHDRでの消費者ゲーム体験に関する統一基準を策定することを目的としたゲームおよびテレビディスプレイの業界団体です。
*7 クラウドゲーミングサービスのサポート状況は異なる場合があります。一部のゲーミングサービスをご利用いただくにはサブスクリプションとゲームパッドのご購入が必要です。ゲームパッドは別売りです。
*8 Bluetooth Ultra Low Latencyは、一部の2026年製LG TVにのみ適用されます。ULLコントローラーの機能は、互換性のあるデバイスに接続した場合にのみサポートされます。ULLモードでは、1台のコントローラー（ゲームパッド）のみ接続可能です。
他のBluetoothデバイスの使用に影響が出る可能性があります。最適なパフォーマンスを得るには、イーサネットまたは5GHz Wi-Fi接続を推奨します。
*9 マルチAIサーチ（Google Gemini/Microsoft Copilot）は、2022年以降に発売されたモデルを含む、webOS Re:New Program対応のOLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHDモデルでご利用いただけます。音声IDは対応しているアプリのみ利用できます。
AIサーチの利用には、インターネット接続が必要です。また、AIサービスの内容は変更される場合や、サブスクリプションが必要になる場合があります。この機能は地域やモデルによって異なる場合があり、LLM(大規模言語モデル)のサポートが提供されていない国ではご利用いただけません。
*10 AIコンシェルジュが提供する情報は一般的な情報提供のみを目的としており、正確でない場合があります。LG Electronicsは、関連する情報に基づいて行われたいかなる行動または決定についても、一切の責任または義務を負いません。
*11 音声IDのサポートは、地域と国によって異なる場合があります。また、2024年以降にリリースされたOLED、QNED、NANO 4K UHD TV、および2026年以降にリリースされたMRGB、FHD TVでご利用いただけます。音声IDアカウントをサポートしているアプリでのみ機能します。
声質が似ている別の人物によってロックが解除される可能性があります。また、健康上の理由やその他の要因で声質が変化した場合、認識が正常に機能しないことがあります。
*12 「マイページ」機能は2026年モデルのOLED、MRGB、QNED、NANO 4K UHD TVに適用されます。提供されるウィジェットは国によって異なる場合があり、事前の通知なく変更または提供終了となることがあります。
*13 AIチャットボットのご利用にはインターネット接続が必要です。AIチャットボットをカスタマーサービスにリンクさせることもできます。
*14 webOS Re:Newはソフトウェアアップグレードプログラムであり、対応についてはモデルによって異なります。
アップグレードの数およびRe:Newサポート期間は、製品、モデル、または地域によって異なる場合があります。使用できる機能、コンテンツ、サービスは通知なく変更されます。
*15 一部のLG Channelsのサポートは地域によって異なります。
*16 LGは、Matter対応のWi-Fiデバイスをサポートしています。「Matter」対応のサービスと機能は、接続デバイスによって異なる場合があります。ThinQとMatterの最初の接続はThinQモバイルアプリ経由で行う必要があります。
*17 色覚を調整する機能はすべての方が見えることを保証するものではありません。
*18 LE Audio対応かつ機器として対応する人工内耳に接続が必要です。
仕様
映像(表示) - 画面タイプ
4K 液晶
映像(表示) - リフレッシュレート(垂直走査周波数)
60Hz
映像(処理) - 映像エンジン
α7 AI Processor 4K Gen9
映像(処理) - HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
オーディオ - 実用最大出力(JEITA)
20W
オーディオ - スピーカー
2.0ch
オーディオ - Dolby Atmos
●
外形寸法/重量 - 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず
1228 x 715 x 70.8
外形寸法/重量 - 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)
9.5
全てのスペック
映像(表示)
画面タイプ
4K 液晶
リフレッシュレート(垂直走査周波数)
60Hz
画素数(水平×垂直)
4K (3840 x 2160)
バックライト方式
直下型
映像(処理)
映像エンジン
α7 AI Processor 4K Gen9
AI HDR Remastering
●
AI アップスケーリング
4Kスーパーアップスケーリング
オートキャリブレーション
●
ダイナミックトーンマッピング
●
FILMMAKER MODE™
●
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
映像モード
9モード
ゲーム機能
HGiGゲームモード
●
VRR(可変リフレッシュレート)
最大 60Hz
ゲームオプティマイザ
● (ゲームダッシュボード)
ALLM(自動低遅延モード)
●
SMART TV
オペレーティングシステム
webOS 26
LG Channels
●
Apple Home
●
Apple Airplay
●
モバイルリモートアプリ
●(LG ThinQ)
My Page
●
LG Shield
●
LG Gallery+
-
AI Chatbot
●
音声認識
●
ホームハブ
●(LG ThinQ)
Google Cast
●
フルウェブブラウザ
●
AI Voice ID
●(要マジックリモコン)
AI Picture/Sound Wizard
●
AI Magic Remote
●(要マジックリモコン)
オーディオ
実用最大出力(JEITA)
20W
Adaptive Acoustic Tuning
●(要マジックリモコン)
AIサウンド
AIサウンドプロ(バーチャル9.1.2chサウンド)
オーディオコーデック
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (マニュアル参照)
クリアボイスプロ
●
Dolby Atmos
●
WOWオーケストラ
●
スピーカー
2.0ch
スピーカー方式
ダウンファイアリング方式
テレビサウンドモード共有
●
同時音声出力
●
サウンド同期
●
接続性
HDMI入力端子
3ポート (eARC, ALLM対応)
USB端子
1(USB2.0)
Wi-Fi
Wi-Fi 5(IEEE802.11ac､a/b/g/n対応)
Simplink (HDMI CEC)
●
Bluetooth
Yes (v 5.3)
有線LAN(RJ45)
1
HDMI ARC(Audio Return Channel)
eARC(HDMI 2)
RF入力端子(アンテナ/ケーブル)
2
アクセシビリティ機能
ハイコントラスト
●
グレースケール
●
色の反転
●
電源
電源入力
AC 100V~ 50/60Hz
消費電力(待機時)
0.5W
付属品
リモコン
●(標準リモコン)
電源ケーブル
●
テレビ放送
デジタル放送受信機
ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送)
マルチチューナー
チューナー数 2
外形寸法/重量
外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず
1228 x 715 x 70.8
梱包サイズ (WxHxD, mm)
1356 x 805 x 120
梱包質量 (kg)
12.6
VESA規格 (WxH, mm)
300 x 200
本体質量 テレビスタンド含む (kg)
9.6
本体質量 テレビスタンド含まず (kg)
9.5
テレビスタンド (WxD, mm)
989 x 230
外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む
1228 x 776 x 230
レビュー
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