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4Kチューナーを内蔵したIPS 4Kパネルのエントリーモデル

仕様

レビュー

サポート

4Kチューナーを内蔵したIPS 4Kパネルのエントリーモデル

55UN7100PJA

4Kチューナーを内蔵したIPS 4Kパネルのエントリーモデル

(8)
プリント

全てのスペック

画面サイズ

55V

パネル

方式

IPS 4K

画素数（水平×垂直）

3840×2160

部分制御

バックライト

直下型LEDバックライト

外形寸法（W×H×D）

テレビスタンド含む

124.7×78.3×23.5cm

テレビスタンド含まず

124.7×72.8×8.8cm

本体質量

テレビスタンド含む

13.8kg

テレビスタンド含まず

13.7kg

消費電力

消費電力〔待機時〕

140[0.3]W

省エネ基準達成率

239%

年間消費電力量

104kWh/年

録画機能

USBハードディスク録画

Multi HDD

●（同時接続：2台まで）

裏録画／くりかえし録画

チューナー

BS 4K・110度CS 4K

1

地上デジタル（CATVパススルー）

2

BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送

2

画質機能

倍速機能

TruMotion 120(2倍速相当)

映像エンジン

Quad Core Processor

シネマモード(エキスパート画質調整)

デジタルノイズリダクション

HDR

HDR10 / HLG

リアルシネマ

サウンド機能

音声多重

オートサウンドチューニング

サラウンド回路

AIサウンド

自動音量調節

スピーカー(個)

フルレンジ：2個/20W

実用最大出力(JEITA)

20W

便利機能

ハイブリッドキャスト対応

省電力対応

操作ガイド(電子取説)

ブラウザー機能

オンタイマー／オフタイマー

接続端子

HDMI™入力

3

HDMI-ARC

●（HDMI 2）

コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)

1

ヘッドホン出力

1

光デジタル音声出力端子(背面)

1

USB

2

有線LAN(RJ45)

1

通信

Wi-Fi内蔵

付属品

取扱説明書

マジックリモコン

標準リモコン

転倒防止用部品