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77V型 4K有機ELテレビ LG OLED AI B6M

77V型 4K有機ELテレビ LG OLED AI B6M

OLED77B6MJA
Front view of 77V型 4K有機ELテレビ LG OLED AI B6M OLED77B6MJA
2026年に発売されたLG OLED AI B6の正面図。スリムなブラックベゼルを備え、画面いっぱいに豊かな層を成す多色の造形体が鮮やかに浮かび上がる。
2026年に発売されたLG OLED AI B6の正面図。多層的で多色の形態を表現した画像が映し出される。Perfect BlackとPerfect Color、13年連続世界No.1 OLED TVのバッジが表示されている。
LG OLED AI B6は正面図と側面図。画面幅1,719 mmの77インチディスプレイ、全体の高さ989 mm、スタンドなしの超薄型50.9 mmの奥行きを強調している。
回路基板上で青く光る、LG OLED AI B6の第3世代alpha 8 AIプロセッサー4K。NPUが最大5.0倍高速化され、CPU処理速度が10%向上し、メモリ容量が20%増大したAIの処理性能を示している。
2026 CES Innovation Awards Honoree（人工知能部門）受賞バッジは、Google GeminiおよびMicrosoft Copilotを活用したMulti AI Searchを表彰するものである。
LG OLED AI B6は、パーソナライズを行うAI Hubを搭載。リモコンの上部に配置されたAIアイコンを囲むように、Multi AI Search、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard、AI Sound Wizardの各機能ラベルが配置されている。
LG OLED AI B6は、パーソナライズを行うAI Hubを搭載。リモコンの上部に配置されたAIアイコンを囲むように、Multi AI Search、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard、AI Sound Wizardの各機能ラベルが配置されている。
LG OLED AI B6がオートバイレースゲームで144Hzと60Hzを比較し、144Hzパネルが極めてなめらかでティアリングのないことを示している。左上にNVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premiumのロゴが表示されている。
LG OLED AI B6がオートバイレースゲームで144Hzと60Hzを比較し、144Hzパネルが極めてなめらかでティアリングのないことを示している。左上にNVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premiumのロゴが表示されている。
超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。
超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。
超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。
超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。
超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。
Front view of 77V型 4K有機ELテレビ LG OLED AI B6M OLED77B6MJA
2026年に発売されたLG OLED AI B6の正面図。スリムなブラックベゼルを備え、画面いっぱいに豊かな層を成す多色の造形体が鮮やかに浮かび上がる。
2026年に発売されたLG OLED AI B6の正面図。多層的で多色の形態を表現した画像が映し出される。Perfect BlackとPerfect Color、13年連続世界No.1 OLED TVのバッジが表示されている。
LG OLED AI B6は正面図と側面図。画面幅1,719 mmの77インチディスプレイ、全体の高さ989 mm、スタンドなしの超薄型50.9 mmの奥行きを強調している。
回路基板上で青く光る、LG OLED AI B6の第3世代alpha 8 AIプロセッサー4K。NPUが最大5.0倍高速化され、CPU処理速度が10%向上し、メモリ容量が20%増大したAIの処理性能を示している。
2026 CES Innovation Awards Honoree（人工知能部門）受賞バッジは、Google GeminiおよびMicrosoft Copilotを活用したMulti AI Searchを表彰するものである。
LG OLED AI B6は、パーソナライズを行うAI Hubを搭載。リモコンの上部に配置されたAIアイコンを囲むように、Multi AI Search、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard、AI Sound Wizardの各機能ラベルが配置されている。
LG OLED AI B6は、パーソナライズを行うAI Hubを搭載。リモコンの上部に配置されたAIアイコンを囲むように、Multi AI Search、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard、AI Sound Wizardの各機能ラベルが配置されている。
LG OLED AI B6がオートバイレースゲームで144Hzと60Hzを比較し、144Hzパネルが極めてなめらかでティアリングのないことを示している。左上にNVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premiumのロゴが表示されている。
LG OLED AI B6がオートバイレースゲームで144Hzと60Hzを比較し、144Hzパネルが極めてなめらかでティアリングのないことを示している。左上にNVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premiumのロゴが表示されている。
超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。
超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。
超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。
超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。
超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。

主な機能

  • 最新のAIエンジン「Alpha 8 AI Processor 4K Gen3」が映像やサウンドを最適化
  • 環境の明暗に左右されない忠実で変化の少ない画質
  • 4K/144HzとVRRに対応。有機ELの美しい画面でスムーズなゲームプレイ環境を提供
  • 知りたいこと、やりたいことに応えてくれる生成AIのGoogle GeminiとMicrosoft Copilot対応
  • リモコンに話しかけるだけであなただけの視聴環境を提供するAI音声ID
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LG Shieldに授与された2026 CES Innovation Awards Honoreeバッジ（サイバーセキュリティ部門）

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

LG Shield適用テレビOSプラットフォーム

マルチAIに対する2026 CES Innovation Awards Honoree（人工知能部門）バッジ

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

マルチAIアーキテクチャ

「最優秀スマートTVシステム」AVForums Editor’s Choiceバッジを2025/26年を含め8年連続で受賞

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2025/26

「8年連続で最優秀スマートTVシステムに選出」

*CES Innovation Awardsは、審査員に提出される説明文書に基づいて決定されます。全米家電協会（CTA）は、いかなる提出書類あるいは主張に関しても、その正確性の検証は行っていません。また、受賞製品の試験も行っていません。

LG OLED B6Mが選ばれる理由

昼夜で変わらない黒と色

昼夜で変わらない黒と色

大画面で臨場感あふれるゲームプレイ

大画面で臨場感あふれるゲームプレイ

AIがテレビを進化させる

AIがテレビを進化させる

LG OLED AI B6は、パーソナライズを行うAI Hubを搭載。リモコンの上部に配置されたAIアイコンを囲むように、Multi AI Search、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard、AI Sound Wizardの各機能ラベルが配置されている。

直感的でスマートな操作

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。

強固なセキュリティ対策

Perfect Black / Perfect Color / 100% Color Fidelity / 100% Color Volume(*1)

明るい環境でも暗い環境でも
忠実で変化の少ない画質

LGの有機ELテレビは、正確な色再現性に加え、0～500ルクスというさまざまな明るさの環境下でも、一貫した黒や色を表示できることが特長です。その卓越した色再現力は、米国の安全と信頼の代名詞として絶大な影響力を持つ「UL」や、世界的な認証機関「INTERTEK」によって証明されています。

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED AI B6はUL認証バッジのEyesafe RPF 40を取得。ブルーライト削減性能が認証されていることを示しています。

LG OLED AI B6はUL認証バッジのEyesafe RPF 40を取得。ブルーライト削減性能が認証されていることを示しています。

「Eyesafe認証」が証明する、ブルーライトを抑えた目に優しいパネル(*2)

Alpha8 AI Processor Gen 3(*3)

高性能なエンジンがテレビを進化させる

AIを司るNPUが大幅に進化したAIエンジン『Alpha8 AI Processor Gen 3』を搭載。webOSのさまざまなAI機能はもちろん、多様な映像補正技術や音声強化技術を適用し、有機ELにふさわしい臨場感あふれる映像体験を演出します。

回路基板上で青く光る、LG OLED AI B6の第3世代alpha 8 AIプロセッサー4K。NPUが最大5.0倍高速化され、CPU処理速度が10%向上し、メモリ容量が20%増大したAIの処理性能を示している。

回路基板上で青く光る、LG OLED AI B6の第3世代alpha 8 AIプロセッサー4K。NPUが最大5.0倍高速化され、CPU処理速度が10%向上し、メモリ容量が20%増大したAIの処理性能を示している。

世界中から愛されるLG有機ELテレビ

 

AIがもたらす美しい映像、臨場感あふれるサウンド、そしてユーザビリティ。テレビの理想を追いかけてきたLGの有機ELテレビで最高の視聴体験を。

AI HDRリマスター

従来の映像も
美しいHDR画質に

従来の映像(SDR)画質もAIが色や明るさ、コントラストを最適化してHDR品質に変換。まるで、目の前に広がる実際の風景のようなダイナミックで美しい画質を提供します。

Google GeminiとMicrosoft Copilotにいろんなことを話してみよう

やってみたいことや、もっと詳しく知りたいことがあれば、Google GeminiやMicrosoft Copilotに相談してみましょう。あなたが知りたいことをテレビが答えてくれます。

あなた好みのコンテンツをおすすめ

AIコンシェルジュがあなたの視聴傾向を分析し、好みにぴったりの映像コンテンツや、視聴中の番組に関連する最新情報をご提案します。

リモコンに話しかければあなたに最適な視聴環境に

AIボタンを押しながら話しかければ、音声操作はもちろん、アカウントが自動的に切り替わり、個人個人の視聴傾向に応じたおすすめコンテンツや、よく使用するアプリの順番、さらに、表示された複数枚の画像や音を選ぶだけであなた好みの画質・音質に切り換わります。

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。CES Innovation Awards 2026 Honoreeバッジも表示されている。

LG Shieldエンブレムが、セキュリティアイコンと共に暗い背景に表示され、プライバシー、データセキュリティ、システム整合性に対するwebOSの保護を強調している。CES Innovation Awards 2026 Honoreeバッジも表示されている。

LG Shield

インターネットに
接続するからこそ
確かな安心を

7つの強固なセキュリティ技術を誇るLG Shieldが、あなたの大切な個人情報やプライバシーを強力に保護します。

インターネットに<br>接続するからこそ<br>確かな安心を 詳しくはこちら

webOS Re:New Program

テレビを最大5年間無料でアップグレード(*6)

LG Quad Protectionが、黄色の背景に4つの保護アイコンで示される。各アイコンは、落雷保護、湿気保護、サージ保護、LG ShieldによるwebOS保護を表している。

LG Quad Protectionが、黄色の背景に4つの保護アイコンで示される。各アイコンは、落雷保護、湿気保護、サージ保護、LG ShieldによるwebOS保護を表している。

4つの保護機構

より永く使っていただきたいから

LG Shieldによるソフトウェア面の保護に加え、コーティングによる基板の保護、コンデンサによる落雷などの高電圧からの保護、サージ保護機能による半導体の保護など、ハードウェア面も故障が起きづらいよう設計されています。

AIマジックリモコン(*7)

直感的でスマートな操作を実現

便利になった反面、少し操作が複雑になった近年のスマートテレビ。LGテレビとAIマジックリモコンがその悩みを解決します。リモコンを上下左右に振ってポインタを動かし、目的の場所でホイールボタンを押し込むだけ。まるでPCのマウスのような、快適な使い心地を提供します。

LG OLED AI B6は、パーソナライズを行うAI Hubを搭載。リモコンの上部に配置されたAIアイコンを囲むように、Multi AI Search、AI Concierge、AI Voice ID with My Page、AI Chatbot、AI Picture Wizard、AI Sound Wizardの各機能ラベルが配置されている。

ゲーミングデバイスとしても最高峰の
LG有機ELテレビ

ターゲットを逃さないくっきりした表示

LG有機ELテレビの0.1msの応答速度によって、残像を感じさせないクリアな映像表示を実現。高速な動きの画面遷移の際のにじみを抑え、ターゲットをしっかりと視認できます。また、テレビがゲーム信号を受信すると、各種映像補正を自動的にオフにして映像を画面に最短で届けるALLMに対応。遅延が少なくクリアな映像で、ゲームを優位に導きます。

高速な応答速度の証明

その高速な応答速度は、ディスプレイの統一団体であるVESAから「ClearMR 9000」の認証を取得したことによって証明されています。また、HDRゲームの安定した画質の提供を目的とした業界団体「HGiG」の基準に準拠。HDRゲームも安定した美しい映像でプレイできます。

VRR(AMD FreeSync Premiumテクノロジー/NVIDIA® G-SYNC® Compatible)

画面の表示エラーを軽減して
より高まるリアリティ(*8)

画面のズレやカクつきを軽減するVRR(可変リフレッシュレート)適用時に4K解像度で144Hzまで対応｡PCのゲームでも表示のエラーの少ない、なめらかでリアリティあふれる動きで楽しめます。PCのゲーム表示でも安心のNVIDIA G-SYNC Compatible､AMD FreeSync Premium テクノロジーに対応しています｡

LG OLED AI B6がオートバイレースゲームで144Hzと60Hzを比較し、144Hzパネルが極めてなめらかでティアリングのないことを示している。左上にNVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premiumのロゴが表示されている。

LG OLED AI B6がオートバイレースゲームで144Hzと60Hzを比較し、144Hzパネルが極めてなめらかでティアリングのないことを示している。左上にNVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premiumのロゴが表示されている。

NVIDIA GeForce NOW搭載のLG OLED AI B6は、画面上に『Borderlands 4』とGeForce NOWロゴを表示し、テレビインターフェース内でクラウドゲーミングへのアクセスを提供している。

NVIDIA GeForce NOW搭載のLG OLED AI B6は、画面上に『Borderlands 4』とGeForce NOWロゴを表示し、テレビインターフェース内でクラウドゲーミングへのアクセスを提供している。

NVIDIA® GeForce Now(*9)

高精細なゲームを
ゲーム機なしで

HDRの4K/120Hz対応ゲームをクラウドで提供するNVIDIA GeForce Nowに対応。高性能なゲーム機を購入しなくても、コントローラーさえあれば高精細で滑らかな動きでゲームを楽しめます。

Game DashboardとOptimizer搭載のLG OLED AI B6が、ゲーム画面を並べて表示するとともに、リフレッシュレート、レイテンシー、ビジュアルモードなどのゲームプレイ設定をリアルタイムで調整できる画面メニューを映し出す。

Game DashboardとOptimizer搭載のLG OLED AI B6が、ゲーム画面を並べて表示するとともに、リフレッシュレート、レイテンシー、ビジュアルモードなどのゲームプレイ設定をリアルタイムで調整できる画面メニューを映し出す。

ゲームダッシュボード / ゲームオプティマイザ

ゲーム設定も手軽に

テレビがゲームの映像信号を受信すると、自動的にゲーム専用のインターフェースに切り替わります。ゲームの状態確認や変更頻度の高い機能の調整ができるゲームダッシュボードと、ゲームに関連する設定項目を集約したゲームオプティマイザで、設定変更もスムーズに。

リアルタイムで進行するゲームでも、短時間でより有利な設定に素早く調整できます。

空間をも演出するLG OLED

空間を演出する洗練されたデザイン

極細ベゼルを採用し、映像への没入感を高めるシンプルなデザイン。どんなインテリアにも自然に馴染み、リビングの空間をスタイリッシュに演出します。

超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。

超薄型デザインと極細ベゼルを備えたLG OLED AI B6が、スタイリッシュなリビング空間に壁掛けで設置されている。画面には虹色のトーンで彩られた風景と、層をなす山々の造形が映し出されている。

インテリアも演出

LG Gallery+(*10)

テレビが、あなた好みのインテリアに

空間を彩る100種類以上のアート作品やアンビエント動画などのビジュアルコンテンツをご用意。ライブラリーは定期的に更新されるため、その時々の気分やお部屋の雰囲気にマッチしたコンテンツをいつでもお楽しみいただけます。

BGMとMusic Lounge機能を搭載したLG OLED AI B6のLG Gallery+が、画面に『Forest Evening』の森の湖の情景を映し出す。ムード音楽、Bluetooth再生、操作を行うミュージックラウンジUIパネルが見える。

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

ミュージックラウンジ

お部屋を彩るBGMプレイヤー

おすすめの音楽を再生したり、Bluetoothでスマホの曲を流したり。テレビをオーディオとして活用し、心地よい空間を演出します。

LG OLED AI B6がGoogleフォトの家族スナップショットをグリッド表示している。一方スマートフォンにはアルバムリストが表示され、家族旅行アルバムの切り替えがオンになっている。

LG OLED AI B6がGoogleフォトの家族スナップショットをグリッド表示している。一方スマートフォンにはアルバムリストが表示され、家族旅行アルバムの切り替えがオンになっている。

マイフォト(*11)

お気に入りの写真で、
お部屋を自分らしく

スマホのGoogle Photoと簡単にリンク。フォトライブラリに保存した思い出の写真を、テレビを大画面のフォトフレームにして楽しめます。

赤いコンソールの上にある緑の壁に壁掛けで設置されたLG OLED AI B6が、天気、スポーツスコア、TV Scheduler、Home Hubを含む情報ボードを表示している。

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

インフォメーションボード

知りたい情報を
ひとまとめに

天気予報やスポーツニュース、Googleカレンダーの予定など、日常に必要な情報を一画面で確認できるダッシュボード機能を搭載。スマート家電の通知や見たい番組の視聴予約も、この画面ひとつでスマートに管理できます。

ギャラリーモード(*12)

空間インテリアを演出

ギャラリーモードをオンにすると、省エネモードでアート作品を表示。お部屋のインテリアを彩ります。

自動輝度調整

環境に合わせて画面を最適化

環境光センサーが周囲の明るさを認識して、画面の明るさを調整します。昼夜問わず鮮やかで美しい画質を提供します。

モーションセンサー

人の動きに反応

モーション検出機能でインテリジェントにTVが反応し、視聴者の距離に応じてモードを切り替えます。

LG Channels

日本でお馴染みの動画サービスも、無料のコンテンツも

日本国内で人気の主要ストリーミングサービスに幅広く対応。無料でさまざまな映像コンテンツを楽しめる「LG Channels」で新しい発見や楽しいコンテンツに出会えるかもしれないので、ぜひ試してみてください。

Smart Connectivity搭載のLG OLED AI B6が、画面にHome Hubのインターフェースを映し出す。テレビ、デバイス、アプリ用のパネルを単一のコントロールレイアウトに統合し、Google HomeとLG ThinQとの接続状態を示している。

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

ホームハブ(*13)

テレビが
スマートホームの拠点に

家中のスマートデバイスを一つにまとめる便利な機能。Google HomeなどのIoTデバイスと連携し、テレビのリモコンや画面から直感的にコントロールできます。

あらゆるコンテンツを
極上の環境で

  • FILMMAKER MODE™(*14)

    映画そのものの魅力をありのままに

    映画製作者の意図を忠実に再現する「FILMMAKER MODE」は、フレーム補間などの映像補正をオフにし、ありのままの美しさを表現。まるで映画館にいるかのような、本格的な映画体験をもたらします。

  • Dolby Atmos®(*15)

    全方位から音が降り注ぐ

    「Dolby Atmos®」 映像と調和しながら、あらゆる方向を縦横無尽に音が移動。まるで映画の世界に飛び込んだような、リアルで没入感あふれる視聴体験をお届けします。

明るいリビングルームで、子どもたちと祖父母がソファに並んで座り、リモコンを手にテレビを見ている。

明るいリビングルームで、子どもたちと祖父母がソファに並んで座り、リモコンを手にテレビを見ている。

すべての人が映像を
心から楽しめるように

多様な色覚特性に合わせて配色を最適化する機能(*16)や、対応する人工内耳と接続して音声をよりクリアにお届けする機能(*17)、そして目への負担を軽減するブルーライト低減機能などを搭載しています。LGエレクトロニクスは、すべてのお客様が快適に製品をお使いいただけるよう、多様なニーズに寄り添ったアクセシビリティ機能を提供します。

免責事項

* この製品詳細ページの上記の画像はすべてイメージです。 

* 仕様および機能は、地域、モデル、サイズによって異なります。

* サービス提供は国と地域によって異なります。

* パーソナライズサービスは、サードパーティ製のアプリケーションのポリシーによって使用できない場合があります。

* ネットワークを介するスマートサービスおよび機能(ストリーミングアプリを含む)を利用するには、LGアカウント(作成無料)と、それに関連する利用規約への同意が必要です。LGアカウントを使用しない場合、外部デバイス接続(HDMI経由など)および地上波テレビとしてのみご利用いただけます。

* 本ページに表示されているコンテンツは、実際のGallery+サービスで利用可能なコンテンツと異なる場合があります。

* 13年連続有機ELテレビ世界シェアNo.1について
出典: Omdia‒TV Sets(Emerging Technologies)Market Tracker、2013‒2025年、有機ELテレビ出荷台数ベース。本データは出典元のレポートを根拠としたものであり、LG Electronicsが保証するものではありません。詳しくはOmdiaのホームページをご確認ください。

1) 取得した認証番号および内容は以下の通りとなります。

  UL Perfect Black(Verify ID：V183632)：0～500lxの環境下で黒の輝度が0.24nit以下であること

  UL Perfect Color(Verify ID：V569367)：環境光0～500lxで色の変化が99%以上維持されること

  UL eyesafe® CPF 60(Verify ID： V745354)：高い概日リズム保護性能60%以上(CPF60)を達成し、可視光全域(380‒780nm)における概日リズム刺激量(ΔCI)を18%低減すること

  Intertek Reflection Free Premium(Certification No：3KRQ0587-04)：画面の反射率が1%未満であり、周囲の光の映り込みを極限まで低減する性能を有すること

  Intertek 100% Color Fidelity(Certification No：24KRQ0950-02)：500lxの環境下でCIE DE2000基準の125のカラーパターンすべての色差(ΔE)が2未満であること

  Intertek 100% Color Volume(Certification No：25KRQ1124-01)：デジタルシネマ規格の色域DCI-P3に対して100%以上のカラーボリューム性能を有すること

  UL eyesafe® CPF 60(Verify ID：V745354)：高い概日リズム保護性能60%以上(CPF60)を達成し、可視光全域(380‒780nm)における概日リズム刺激量(ΔCI)を18%低減すること

2) UL eyesafe® CPF 60(Verify ID: V745354)：高い概日リズム保護性能60%以上(CPF60)を達成し、可視光全域(380‒780nm)における概日リズム刺激量(ΔCI)を18%低減すること

3) 性能比はB5シリーズ(2025年モデル)のAlpha 8 AI Processor 4K Gen2との比較です。

4) 音声メニューで設定を有効にする必要があります。

5) インターネットの接続が必要です。また、LGのアカウント登録が必要になります。

6) webOS Re:Newはソフトウェアアップグレードプログラムであり、一部のモデルでのみご利用いただけます。アップグレードの適用日や機能、アプリケーション、サービスはモデルや地域によって異なる場合があります。

7) AIマジックリモコンのデザインや機能は地域と対応言語によって異なります。

8) VRRは対応した機器、GPUを搭載したPCまたはグラフィックカードとの接続が必要です。また144Hz以下対応の出力機器の場合、機器側の最大リフレッシュレートに依存します。

9) NVIDIA GeForce Nowのご利用にはインターネットの接続が必要です。また、サービスプロバイダーとの契約およびゲームタイトルには別料金が発生します。ゲームパッドは別売です。

10) LG Gallery+のサブスクリプションが必要です。これにより、すべてのコンテンツと機能にアクセスできます。

11) Google Photoアカウントへログインしていて、アプリ内に10枚以上の写真がある場合にご利用いただけます。

12) 提供されるコンテンツは地域によって異なり、変更される場合があります。

13) Matter対応のWi-Fiデバイスをサポートしています。「Matter」対応のサービスと機能は、接続デバイスによって異なる場合があります。ThinQとMatterの最初の接続はThinQモバイルアプリ経由で行う必要があります。

14) FILMMAKER Ambient MODEは、UHD Alliance, Inc.の商標です。アンビエントFILMMAKER MODEは環境光センサーの設定を有効にする必要があります。有効の場合Apple TV+およびAmazon Prime Videoでは自動的に開始されます。

15) Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。

16) 色覚を調整する機能はすべての方が見えることを保証するものではありません。

17) LE Audio対応かつ機器として対応する人工内耳に接続が必要です。

プリント

仕様

  • 映像(表示) - 画面タイプ

    4K OLED

  • 映像(表示) - リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    120Hz (VRR 144Hz)

  • 映像(表示) - 広色域

    Perfect Color

  • 映像(処理) - 映像エンジン

    α8 AI Processor 4K Gen3

  • 映像(処理) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • ゲーム機能 - NVIDIA® G-SYNC® Compatible

  • ゲーム機能 - AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

  • オーディオ - Dolby Atmos

  • 外形寸法/重量 - 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

    1719 x 989 x 50.9

  • 外形寸法/重量 - 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

    22.9

全てのスペック

映像(表示)

  • 画面タイプ

    4K OLED

  • 画素数(水平×垂直)

    4K (3840 x 2160)

  • リフレッシュレート(垂直走査周波数)

    120Hz (VRR 144Hz)

  • 広色域

    Perfect Color

映像(処理)

  • 映像エンジン

    α8 AI Processor 4K Gen3

  • 動きくっきり

    OLED Motion

  • QMS (Quick Media Switching)

  • QFT (Quick Frame Transport)

  • AIジャンル選択

    ●(SDR/HDR)

  • AI HDR Remastering

  • AI映像プロ

  • AI アップスケーリング

    α8 AI アップスケーリング 4K

  • オートキャリブレーション

  • 調光技術

    ピクセル自発光

  • ダイナミックトーンマッピング

    ●（ダイナミックトーンマッピングプロ）

  • FILMMAKER MODE™

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FHR(ハイフレームレート)

    4K 120fps (HDMI)

  • 映像モード

    9モード

  • 自動輝度調整

ゲーム機能

  • HGiGゲームモード

  • VRR(可変リフレッシュレート)

    最大144Hz

  • 応答速度

    0.1ms以下

  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible

  • ゲームオプティマイザ

    ● (ゲームダッシュボード)

  • AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

  • ALLM(自動低遅延モード)

SMART TV

  • オペレーティングシステム

    webOS 26

  • Apple Home

  • AI Chatbot

  • AI Magic Remote

    ●（同梱)

  • AI Voice ID

  • いつでもOK

  • フルウェブブラウザ

  • Google Cast

  • ホームハブ

    ●(Google Home, LG ThinQ)

  • 音声認識

  • LG Shield

  • マルチビュー

  • My Page

  • モバイルリモートアプリ

    ●(LG ThinQ)

  • USBカメラ対応

  • Apple Airplay

  • LG Channels

オーディオ

  • 実用最大出力(JEITA)

    20W

  • テレビサウンドモード共有

  • Adaptive Acoustic Tuning

  • AIサウンド

    α8 AIサウンドプロ ( 11.1.2chバーチャルサウンド)

  • オーディオコーデック

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (マニュアル参照)

  • クリアボイスプロ

  • Dolby Atmos

  • サウンド同期

  • 同時音声出力

  • スピーカー方式

    ダウンファイアリング方式

  • スピーカー

    2.0ch

  • WOWオーケストラ

接続性

  • HDMI入力端子

    4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI ARC(Audio Return Channel)

    eARC(HDMI 2)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.3)

  • 有線LAN(RJ45)

    1

  • RF入力端子(アンテナ/ケーブル)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

  • 光デジタル音声出力端子(S/PDIF)

    1

  • USB端子

    2(USB2.0)

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax､a/b/g/n/ac対応)

アクセシビリティ機能

  • ハイコントラスト

  • グレースケール

  • 色の反転

外形寸法/重量

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含まず

    1719 x 989 x 50.9

  • テレビスタンド (WxD, mm)

    1390 x 268

  • 梱包サイズ (WxHxD, mm)

    1839 x 1130 x 200

  • 梱包質量 (kg)

    33.3

  • 外形寸法 (WxHxD, mm) テレビスタンド含む

    1719 x 1057 x 268

  • 本体質量 テレビスタンド含まず (kg)

    22.9

  • 本体質量 テレビスタンド含む (kg)

    23.3

  • VESA規格 (WxH, mm)

    300 x 200

電源

  • 電源入力

    AC 100V~ 50/60Hz

  • 消費電力(待機時)

    0.5W

付属品

  • リモコン

    AIマジックリモコン(MR26)

  • 電源ケーブル

    テレビ直付け

テレビ放送

  • デジタル放送受信機

    ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送)

  • マルチチューナー

    チューナー数　2

レビュー

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