77V型 4K有機ELテレビ LG OLED AI B6M

1) 取得した認証番号および内容は以下の通りとなります。

UL Perfect Black(Verify ID：V183632)：0～500lxの環境下で黒の輝度が0.24nit以下であること

UL Perfect Color(Verify ID：V569367)：環境光0～500lxで色の変化が99%以上維持されること

UL eyesafe® CPF 60(Verify ID： V745354)：高い概日リズム保護性能60%以上(CPF60)を達成し、可視光全域(380‒780nm)における概日リズム刺激量(ΔCI)を18%低減すること

Intertek Reflection Free Premium(Certification No：3KRQ0587-04)：画面の反射率が1%未満であり、周囲の光の映り込みを極限まで低減する性能を有すること

Intertek 100% Color Fidelity(Certification No：24KRQ0950-02)：500lxの環境下でCIE DE2000基準の125のカラーパターンすべての色差(ΔE)が2未満であること

Intertek 100% Color Volume(Certification No：25KRQ1124-01)：デジタルシネマ規格の色域DCI-P3に対して100%以上のカラーボリューム性能を有すること

UL eyesafe® CPF 60(Verify ID：V745354)：高い概日リズム保護性能60%以上(CPF60)を達成し、可視光全域(380‒780nm)における概日リズム刺激量(ΔCI)を18%低減すること

2) UL eyesafe® CPF 60(Verify ID: V745354)：高い概日リズム保護性能60%以上(CPF60)を達成し、可視光全域(380‒780nm)における概日リズム刺激量(ΔCI)を18%低減すること

3) 性能比はB5シリーズ(2025年モデル)のAlpha 8 AI Processor 4K Gen2との比較です。

4) 音声メニューで設定を有効にする必要があります。

5) インターネットの接続が必要です。また、LGのアカウント登録が必要になります。

6) webOS Re:Newはソフトウェアアップグレードプログラムであり、一部のモデルでのみご利用いただけます。アップグレードの適用日や機能、アプリケーション、サービスはモデルや地域によって異なる場合があります。

7) AIマジックリモコンのデザインや機能は地域と対応言語によって異なります。

8) VRRは対応した機器、GPUを搭載したPCまたはグラフィックカードとの接続が必要です。また144Hz以下対応の出力機器の場合、機器側の最大リフレッシュレートに依存します。

9) NVIDIA GeForce Nowのご利用にはインターネットの接続が必要です。また、サービスプロバイダーとの契約およびゲームタイトルには別料金が発生します。ゲームパッドは別売です。

10) LG Gallery+のサブスクリプションが必要です。これにより、すべてのコンテンツと機能にアクセスできます。

11) Google Photoアカウントへログインしていて、アプリ内に10枚以上の写真がある場合にご利用いただけます。

12) 提供されるコンテンツは地域によって異なり、変更される場合があります。

13) Matter対応のWi-Fiデバイスをサポートしています。「Matter」対応のサービスと機能は、接続デバイスによって異なる場合があります。ThinQとMatterの最初の接続はThinQモバイルアプリ経由で行う必要があります。

14) FILMMAKER Ambient MODEは、UHD Alliance, Inc.の商標です。アンビエントFILMMAKER MODEは環境光センサーの設定を有効にする必要があります。有効の場合Apple TV+およびAmazon Prime Videoでは自動的に開始されます。

15) Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Vision、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。

16) 色覚を調整する機能はすべての方が見えることを保証するものではありません。

17) LE Audio対応かつ機器として対応する人工内耳に接続が必要です。