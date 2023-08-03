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42V型 Smart CINEMA 3D TV

仕様

レビュー

サポート

42V型 Smart CINEMA 3D TV

42LM6600

42V型 Smart CINEMA 3D TV

(3)
プリント

全てのスペック

画面サイズ

42V

液晶パネル

方式

IPS方式

画素数（水平×垂直）

1920×1080

バックライト

エッジ型 LEDバックライト

視野角

±178°

ダイナミックコントラスト

700万:1

外形寸法

テレビスタンド含む

95.3×63.4×26.3cm

テレビスタンド含まず

95.3×56.6×5.5cm

本体質量

テレビスタンド含む

14.8kg

テレビスタンド含まず

12.5kg

消費電力

消費電力〔待機時〕

100[0.14]W

年間消費電力量

80kWh/年

省エネ基準達成率(2012年度目標)

223%

録画機能

USBハードディスク録画

裏録画／くりかえし録画

チューナー

BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送

2

画質機能

倍速機能

TruMotion 120(2倍速相当)

画質エンジン

トリプルXDエンジン

エキスパート画質調整

リアルシネマ24p

デジタルノイズリダクション

サウンド機能

サラウンド回路

バーチャルサラウンド

音声多重

自動音量調節

実用最大出力(JEITA)

10W＋10W

スピーカー

1ウェイ2スピーカー

便利機能

ブラウザ機能（アクトビラ対応）

●(ダウンロードコンテンツには対応していません)

省電力対応

●(Smart Energy Saving Plus)

オンタイマー／オフタイマー

首振りスイーベル機能

操作ガイド(電子取説)

入出力端子

HDMI™入力端子*

4(側面)

D端子

D5:1(背面)

S2ビデオ入力端子

ビデオ入力端子

1(背面)

デジタル放送/ビデオ出力端子

ヘッドホン出力端子

1(背面)

PC入力端子

D-sub15ピン(背面)

光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3)

1(背面)

USB端子

3(側面)

電話回線(モデム内蔵)

LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)

●(背面)

通信

Wi-Fi内蔵

付属品

取扱説明書

マジックリモコン

標準リモコン

3Dメガネ

2個同梱

デュアルプレイ用メガネ

別売

B-CASカード

ビデオ変換ケーブル

転倒防止用部品