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Subwoofer inalámbrico LG Sound Suite W7 más 2 Bocinas LG Sound Suite M7 inalámbrica de 2.1.1 ch con expansión de sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect (W7 + M7 + M7)
Subwoofer inalámbrico LG Sound Suite W7 más 2 Bocinas LG Sound Suite M7 inalámbrica de 2.1.1 ch con expansión de sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect (W7 + M7 + M7)
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Sistema Sound Suite
T3 - CES 2026
«…el enfoque de Sound Suite consiste en que construyas el sistema que mejor se adapte a tus necesidades.» (01/2026)
*Recibe y emite señales de audio con AI aplicadas desde el dispositivo conectado, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado
Graves profundos de 25.9Hz con gran flexibilidad de colocación — LG Sound Suite W7
El W7 es el subwoofer específico de la gama LG Sound Suite, equipado con un transductor Peerless de 8 pulgadas que ofrece unos graves ultrabajos que llenan la habitación y alcanzan hasta los 25.9Hz. Su diseño versátil permite colocarlo tanto en vertical como en horizontal, lo que te permite adaptarlo a tu configuración y que se integre a la perfección en cualquier espacio.
"1) El LG Sound Suite instalado en una sala de estar, lo que demuestra la flexibilidad en la colocación de las bocinas para crear un sistema de sonido doméstico envolvente 2) El LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente 3) Primer plano del woofer del LG Sound Suite W7, con su transductor, que ofrece graves profundos de hasta 29.5Hz"
*El W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo DAFC.
*Las escenas se han simulado con fines ilustrativos. La experiencia real puede variar en función del entorno de uso.
Rendimiento Versátil con Posibilidades de Ampliación — LG Sound Suite M7
M7 es un bocina de gama alta de la familia LG Sound Suite que combina los puntos fuertes fundamentales de la línea: optimización del espacio mediante DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Tecnología Sound Follow y Flexibilidad de colocación y ampliación. Gracias a la tecnología AI Sound Pro, se adapta de forma inteligente a cualquier espacio para ofrecer un sonido Dolby Atmos rico y multidimensional, todo ello en un diseño elegante y versátil pensado para diversos entornos.
1) LG Sound Suite, con la tecnología Dolby Atmos FlexConnect, detecta la ubicación de cada bocina para optimizar los sistemas de sonido envolvente 2) La bocina LG Sound Suite que emite ondas sonoras doradas, ilustrando la tecnología AI Sound Pro para un sistema de sonido doméstico optimizado 3) Bocinas LG Sound Suite dispuestos junto a un televisor, lo que destaca su versatilidad para sistemas de audio domésticos
*La función Dolby Atmos FlexConnect en Sound Suite M7/M5 solo está disponible cuando se conecta a un televisor compatible o al Sound Suite H7.
*El modelo M5 requiere la conexión de dos o más unidades para poder utilizar la función DAFC(Dolby Atmos FlexConnect).
*Las imágenes son solo ilustrativas. Es posible que no se muestren los cables de alimentación y que el aspecto real del producto varíe.
*Sound Follow es compatible con el H7 y solo funciona con una conexión DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) activa. DAFC(Dolby Atmos FlexConnect) requiere que se conecten al menos dos bocinas M5 o una bocina M7.
Dolby Atmos FlexConnect
Colócalo en cualquier lugar y disfruta de Dolby en todos lados
La tecnología DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) detecta de forma inteligente la posición de cada bocina, ya sea que esté colocado libremente o se haya agregado recientemente y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido rico y envolvente en todo el espacio.
- Sound Suite M7: bocina inalámbrica de 2.1.1 ch, con expansión de sonido espacial y Dolby Atmos FlexConnect
- Sound Suite W7, Subwoofer inalámbrico para graves profundos y envolventes
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
2.1.1
Potencia de salida
100 W
Número de altavoces
4 EA
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Bass Boost
Sí
Clear Voice Pro
Sí
Custom EQ
Sí
Estándar
Sí
Upfiring
Sí
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
ALAC
Sí
Dolby Atmos
Sí
FLAC
Sí
LPCM
Sí
SBC
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
Códec Bluetooth - SBC/AAC
Sí
AirPlay 2
Sí
Google Cast
Sí
Spotify Connect
Sí
Tidal Connect
Sí
Wi-Fi
Sí
Funciona con Google Home
Sí
CONVENIENCIA
Remote App - iOS/Android OS
Sí
Dolby Atmos FlexConnect
Sí
Iluminación
Sí
Room Calibration Pro (App)
Sí
Stereo Mode
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
177 x 238 x 177 mm
Tamaño de la caja
236 x 324 x 230 mm
PESO
Principal
2.8 kg
Peso bruto
3.5 kg
FUERZA
Consumo de energía (principal)
25 W
Power Consumption (Stand-by)
0.3 W ↓
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Open Source
Sí
Power Cord
Sí
Guía de configuración rápida (QSG)
Sí
AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
Todas las especificaciones
GENERAL
Potencia de salida
220 W
Número de altavoces
1 EA
Frequency Response
as low as 25.9 Hz
CONECTIVIDAD
Wi-Fi
Sí
CONVENIENCIA
Dolby Atmos FlexConnect
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Principal
410 x 415 x 194 mm
Tamaño de la caja
485 x 540 x 278 mm
PESO
Principal
8.8 kg
Peso bruto
12.3 kg
FUERZA
Consumo de apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
45 W
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Open Source
Sí
Power Cord
Sí
Guía de configuración rápida (QSG)
Sí
Lo que dice la gente
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