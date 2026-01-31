About Cookies on This Site

Historias con LG I Febrero

2026, el momento en que la rutina se convierte en alegría

La buena vida comienza en casa

 

 

 

 

Febrero, cuando la sensación del Año Nuevo empieza a desvanecerse y la vida cotidiana comienza a reactivarse.

Lo que necesitamos ahora no son los cambios drásticos de los propósitos de Año Nuevo, sino nuevas rutinas diarias que realmente encajen en la vida que ya estamos viviendo.

Sigue la historia de Ria mientras vive febrero a su manera, junto con LG.

* Algunos elementos de esta historia y las imágenes que la acompañan fueron creados con IA únicamente para fines ilustrativos.

Un pequeño momento de calma para empezar la mañana

– Ria, Brand Marketer (32)

“Entre reuniones y noches largas… el año pasado hubo muchos días en los que me sentía agotada incluso antes de empezar el día. Por eso, este año quise reservar mis mañanas como un tiempo solo para mí.”


Desde el inicio del nuevo año, Ria adoptó el hábito de programar su alarma 20 minutos antes.
Es una decisión consciente para dejar una parte de la mañana completamente libre de compromisos.


Durante ese tiempo, ella sigue un video corto de ejercicio en casa con estiramientos suaves o yoga relajante.
Al encender el TV, la pantalla webOS le recomienda exactamente el contenido que busca y, con solo unos clics en el control remoto, comienza su rutina matutina de entrenamiento.


Antes de que empiece la sesión de yoga, el aire acondicionado ajusta silenciosamente el ambiente según el horario preestablecido.
Así, puede concentrarse por completo en sus movimientos, sin pensar en la temperatura ni en el aire cargado.
Cuando la sesión termina, el equipo se apaga solo, manteniendo su momento totalmente ininterrumpido.


“Empezar la mañana concentrándome en mí, en un entorno que ya está preparado, hace que todo el día se sienta más ligero.”


Para Ria, este ritual matutino se ha convertido en una nueva rutina diaria: un breve momento antes del trabajo para resetear el cuerpo y la respiración.

Mujer haciendo yoga por la mañana en casa mientras sigue un entrenamiento en el TV.

Collage que muestra la preparación de comidas frescas y vegetales organizados en un refrigerador LG.

Cómo el almuerzo dejó de ser opcional

“Cuando todo se vuelve caótico, el almuerzo es lo más fácil de posponer.
Y cuanto más lo hacía, más sentía que mi salud se resentía.”


En los días de mucho trabajo, saltarse el almuerzo se había convertido en un hábito silencioso.
Por eso, desde enero, Ria se propuso un objetivo de Año Nuevo: preparar con antelación los almuerzos de toda la semana.


Con una agenda tan apretada, no es fácil ir al supermercado con frecuencia, así que los fines de semana compra una buena cantidad de verduras.
El FreshBalancer™ del refrigerador ajusta la humedad según el tipo de alimento, manteniendo los ingredientes visiblemente frescos incluso después de varios días.
Gracias a esto, una sola compra alcanza para todos los almuerzos de la semana.


Con todo preparado desde antes, la hora del almuerzo durante la semana se vuelve mucho más liviana.
Algunos días es una ensalada, otros un plato sencillo al vapor, pero la frescura siempre está presente.


Para Ria, el almuerzo ya no es algo que se posterga, sino una rutina que la acompaña cada día y apoya su plan de alimentación de Año Nuevo.

Una rutina de fin de semana que aligera la semana que viene

“Cuando estoy completamente agotada, termino pasando todo el fin de semana sin energía.
La ropa de cama influye mucho en cómo duermo, así que cuando no logro mantenerla con cuidado, mi descanso también se ve afectado.”


Por eso, Ria hizo un pequeño cambio en la forma en que comienzan sus mañanas de fin de semana.
Apenas se despierta, cuidar la ropa de cama se convierte en la prioridad del sábado, pero eso no significa lavar un ciclo completo todo el tiempo.


En vez de eso, ella coloca el edredón y las almohadas en la lavadora-secadora y utiliza la función STEAM REFRESH™ para eliminar arrugas, olores y el polvo acumulado durante la semana.


El proceso es simple, pero la diferencia después es evidente.
Saber que puede mantener la ropa de cama fresca por más tiempo, sin preocuparse por el desgaste del lavado, le aporta una sensación de tranquilidad.


Cuando el ciclo termina, vuelve a hacer la cama con la ropa fresca.
En ese momento, se siente como una señal de que el fin de semana realmente comenzó y el cansancio de la semana empieza a disiparse.


“En el momento en que vuelvo a cubrirme con la manta, siento que podré afrontar la semana que viene.”


Este pequeño hábito, que se repite cada fin de semana, ayuda a renovar no solo su dormitorio, sino también su estado de ánimo.

Mujer renovando la ropa de cama con una lavadora-secadora LG como parte de una rutina tranquila de fin de semana.

Las rutinas de Ria no son extraordinarias,
pero son cambios que incorporó a su vida este año y que sigue disfrutando.

Estos pequeños hábitos en el día a día,
pueden ser el comienzo de lo que será este año.

¿Cómo será tu nueva rutina?

Imagen de producto: TV

¿Cómo puede un TV LG ayudarte a empezar tus mañanas de forma más consciente?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro
Imágenes de paisajes naturales en una pantalla grande y un sonido equilibrado crean un entorno matutino que te ayudan a concentrarte en la respiración y los sentidos.

• Ultra Slim Design
Se integra de forma natural a tu rutina diaria gracias a un diseño delgado que no interrumpe el espacio.

Imagen de producto: Refrigerador

¿Cómo puede un refrigerador LG hacer tu rutina de almuerzo más saludable?

• LinearCooling™
Minimiza las variaciones de temperatura para mantener los ingredientes frescos por más tiempo.

• Fresh Balancer™
Ajusta la humedad para frutas y verduras, ayudando a mantener una frescura estable.

Ofertas Exclusivas de Febrero

31/01/2026 ~28/02/2026

Revisa la nueva historia y obtén un 10% de descuento con tu cupón. ¡No te pierdas esta oferta especial!

10%

de descuento

Cupón de descuento

Historias LG Febrero

Una oferta exclusiva para enriquecer tus momentos cotidianos.

