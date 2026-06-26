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LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming + Soporte giratorio para LG Smart Monitor

LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming + Soporte giratorio para LG Smart Monitor

32U721.STA32
Vista frontal de LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming + Soporte giratorio para LG Smart Monitor 32U721.STA32
45GX950A-B
27G411A-B
Vista frontal de LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming + Soporte giratorio para LG Smart Monitor 32U721.STA32
45GX950A-B
27G411A-B

Características clave

  • Pantalla de 31.5 pulgadas 4K UHD (3840x2160)
  • webOS
  • AirPlay 2, Compartir Pantalla, Bluetooth
  • Diseñado para el LG Smart Monitor
  • Soporte ajustable en inclinación, altura, giro y modo vertical
  • Soporte rodante con adaptador oculto
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front view image with infill image

32U721SA-W

LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming
front view

STA32F

Soporte giratorio para LG Smart Monitor

Una pantalla.Infinitas posibilidades.

Adáptate a cualquier tarea o entorno con numerosas posibilidades. Gracias a la tecnología webOS, puedes gestionar las tareas de tu oficina en casa sin necesidad de un PC y disfrutar de una gran variedad de contenidos, equilibrando a la perfección el trabajo y el entretenimiento. Disfruta de una gran pantalla de 31,5 pulgadas y de una impresionante calidad de imagen 4K en tu propio espacio.

La imagen muestra un LG Smart Monitor sobre el escritorio, ideal para trabajar y jugar.

Front view of a black LG monitor on a desk, displaying layered screen resolutions for comparison, with cameras, books, colour chips, and speakers arranged around it.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

Muestra a un astronauta y una colorida imagen abstracta con vibrantes colores 4K UHD.

Pantalla 31.5" 4K UHD

Una foto que muestra la función de duplicación de pantalla de un monitor inteligente.

Espejo desde tu dispositivo

Una foto que muestra un Smart Monitor conectado a una computadora portátil a través de USB-C, en la que se muestra la carga y la transferencia de datos.

Maximiza la productividad con USB-C

Una foto que muestra los Monitores LG Smart en una oficina y en casa.

webOSTrabajo
y ocio

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Pantalla 31.5" 4K UHD

Excelente pantalla tanto para trabajar como para jugar

La pantalla 4K UHD (3840 x 2160) con HDR 10 y una gama de colores DCI-P3 de hasta el 90 % ofrece una alta relación de contraste y colores precisos. Te permite disfrutar de una experiencia visual inmersiva, tanto si te dedicas al entretenimiento como al procesamiento de datos.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 250 nits (típico), gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).

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Especificación clave

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

31.5

Pantalla - Resolución

3840 x 2160

Pantalla - Tipo de panel

VA

Pantalla - Relación de aspecto

16:9

Pantalla - Gama de colores (típ.)

DCI-P3 90%​

Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

250

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

Smart

Año

2025

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

31.5

Relación de aspecto

16:9

Tipo de panel

VA

Resolución

3840 x 2160

Paso de píxeles [mm]

0.18159 x 0.18159

Profundidad de color (número de colores)

1.07B

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (Típ.) [cd/m²]

250

Relación de contraste (típ.)

3000 : 1​

Gama de colores (típ.)

DCI-P3 90%​

Gama de colores (mín.)

DCI-P3 80%

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Brillo (Mín.) [cd/m²]

200

Relación de contraste (mín.)

2100:1

Tamaño [cm]

80

Color Bit

10bit (8bit+FRC)

Tratamiento de superficies

5ms (GtG más rápido)

CONECTIVIDAD

Entrada de audio

NO

D-Sub

NO

KVM integrado

NO

DVI-D

NO

HDMI

SI(2ea)

DisplayPort

NO

Thunderbolt

NO

USB-C

SI(1ea)

Salida de auriculares

NO

LAN (RJ-45)

NO

Salida de línea

NO

Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

NO

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

SI

Brillo automático

SI

Ahorro de energía inteligente

SI

Color calibrado en fábrica

NO

PIP

NO

PBP

NO

Calibración HW

NO

Contador FPS

NO

Dolby Vision

NO

VESA DisplayHDR™

NO

Tecnología Mini-LED

NO

Tecnología Nano IPS

NO

Pol. ancho verdadero avanzado

NO

OverClocking

NO

Iluminación LED RGB

NO

Cámara

NO

Mic

NO

Efecto HDR

NO

MECÁNICO

Montaje en pared [mm]

100 x 100 mm

Diseño sin bordes

Diseño prácticamen sin bordes de tres lados

SONIDO

DTS HP:X

NO

Maxx Audio

NO

Graves intensos

NO

Altavoz

5W x2

Conectividad Bluetooth

SI

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

877 x 131 x 502

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

714.2 x 509.8 x 209.9

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

714.2 x 429.4 x 45.8

Peso en el envío [kg]

9.2kg

Peso con soporte [kg]

6.6kg

Peso sin soporte [kg]

5.3kg

ALIMENTACIÓN

Entrada CA

100~240Vac, 50/60Hz

Tipo

Fuente de alimentación externa (adaptador)

Salida CC

19V, 7.37A

ACCESORIO

DVI-D

NO

D-Sub

NO

HDMI

SI

Otros (Accesorios)

Tornillos de fijación (3 unidades)

Thunderbolt

NO

USB A a B

NO

USB-C

SÍ (Corea) / NO (Extranjero)

Adaptador

SI

APLICACIÓN SW

Controlador Dual

NO

Estudio de calibración LG (True Color Pro)

NO

OnScreen Control (LG Screen Manager)

NO

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Todas las especificaciones

MECÁNICO

Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación/Altura/Giro/Pivote

Montaje en pared [mm]

100 x 100

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

879 x 587 x 219

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

420 x 1143.5 x 420

Peso en el envío [kg]

18.1kg

Peso con soporte [kg]

15,1 kg (con tope de altura) / 14,8 kg (sin tope de altura)

ACCESORIO

Otros (Accesorios)

Tope de altura, tornillo de usuario, 2 tipos

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