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LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming + Soporte giratorio para LG Smart Monitor
LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming + Soporte giratorio para LG Smart Monitor
32U721.STA32
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Productos en este Combo: 2
Una pantalla.Infinitas posibilidades.
Adáptate a cualquier tarea o entorno con numerosas posibilidades. Gracias a la tecnología webOS, puedes gestionar las tareas de tu oficina en casa sin necesidad de un PC y disfrutar de una gran variedad de contenidos, equilibrando a la perfección el trabajo y el entretenimiento. Disfruta de una gran pantalla de 31,5 pulgadas y de una impresionante calidad de imagen 4K en tu propio espacio.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Pantalla 31.5" 4K UHD
Excelente pantalla tanto para trabajar como para jugar
La pantalla 4K UHD (3840 x 2160) con HDR 10 y una gama de colores DCI-P3 de hasta el 90 % ofrece una alta relación de contraste y colores precisos. Te permite disfrutar de una experiencia visual inmersiva, tanto si te dedicas al entretenimiento como al procesamiento de datos.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 250 nits (típico), gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).
- LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming
- Soporte giratorio para LG Smart Monitor
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
VA
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 90%
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
Smart
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
VA
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.18159 x 0.18159
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
3000 : 1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 90%
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 80%
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200
Relación de contraste (mín.)
2100:1
Tamaño [cm]
80
Color Bit
10bit (8bit+FRC)
Tratamiento de superficies
5ms (GtG más rápido)
CONECTIVIDAD
Entrada de audio
NO
D-Sub
NO
KVM integrado
NO
DVI-D
NO
HDMI
SI(2ea)
DisplayPort
NO
Thunderbolt
NO
USB-C
SI(1ea)
Salida de auriculares
NO
LAN (RJ-45)
NO
Salida de línea
NO
Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)
NO
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
Brillo automático
SI
Ahorro de energía inteligente
SI
Color calibrado en fábrica
NO
PIP
NO
PBP
NO
Calibración HW
NO
Contador FPS
NO
Dolby Vision
NO
VESA DisplayHDR™
NO
Tecnología Mini-LED
NO
Tecnología Nano IPS
NO
Pol. ancho verdadero avanzado
NO
OverClocking
NO
Iluminación LED RGB
NO
Cámara
NO
Mic
NO
Efecto HDR
NO
MECÁNICO
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
Diseño sin bordes
Diseño prácticamen sin bordes de tres lados
SONIDO
DTS HP:X
NO
Maxx Audio
NO
Graves intensos
NO
Altavoz
5W x2
Conectividad Bluetooth
SI
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
877 x 131 x 502
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
714.2 x 509.8 x 209.9
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
714.2 x 429.4 x 45.8
Peso en el envío [kg]
9.2kg
Peso con soporte [kg]
6.6kg
Peso sin soporte [kg]
5.3kg
ALIMENTACIÓN
Entrada CA
100~240Vac, 50/60Hz
Tipo
Fuente de alimentación externa (adaptador)
Salida CC
19V, 7.37A
ACCESORIO
DVI-D
NO
D-Sub
NO
HDMI
SI
Otros (Accesorios)
Tornillos de fijación (3 unidades)
Thunderbolt
NO
USB A a B
NO
USB-C
SÍ (Corea) / NO (Extranjero)
Adaptador
SI
APLICACIÓN SW
Controlador Dual
NO
Estudio de calibración LG (True Color Pro)
NO
OnScreen Control (LG Screen Manager)
NO
Todas las especificaciones
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/Altura/Giro/Pivote
Montaje en pared [mm]
100 x 100
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
879 x 587 x 219
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
420 x 1143.5 x 420
Peso en el envío [kg]
18.1kg
Peso con soporte [kg]
15,1 kg (con tope de altura) / 14,8 kg (sin tope de altura)
ACCESORIO
Otros (Accesorios)
Tope de altura, tornillo de usuario, 2 tipos
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