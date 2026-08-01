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Preguntas Frecuentes

P.

¿Quienes pueden participar en la campaña?

R.

Para participar en la promoción, debes ser mayor de 18 años, residir en México, aceptar los términos y condiciones, tener una dirección de correo electrónico válida, comprar un producto participante en el sitio web de LG y dejar tu reseña (con al menos 50 caracteres) usando la misma dirección de correo electrónico utilizada para la compra. El beneficio se limita a una tarjeta de regalo por pedido durante la campaña.

P.

¿Dónde puedo comprar los productos para participar?

R.

 La compra debe realizarse exclusivamente en el sitio web  www.lg.com/mx . Las compras realizadas a través de otros canales no son válidas.

P.

¿Cuál es el período de participación?

R.

Desde las 00:00 del 1 de enero de 2026 hasta las 23:59 del 31 de diciembre de 2026 (hora CDMX).

P.

¿Cómo puedo participar?

R.

Una vez adquieras y recibas tu producto:

  • Visita www.lg.com/mx y deja una reseña en la página del producto que compraste, usando el mismo correo electrónico con el que compraste.

  • Llena el formulario con todos los campos requeridos en https://forms.gle/2vJponzUniXVUgKA6

    - Si eres eligible y cumples con las condiciones estipuladas, recibe un voucher de $500

P.

¿Qué obtengo por participar?

R.

Después de completar todos los pasos de la promoción, recibirás una tarjeta regalo por valor de MXN $500.

P.

¿Puedo participar más de una vez?

R.

Sí, siempre y cuando sean pedidos separados. El beneficio está limitado a una tarjeta de regalo por pedido.

P.

¿Qué podría descalificarme de la campaña?

R.

Podrás ser descalificado si no cumples con los requisitos de la campaña, tales como: usar correos electrónicos diferentes para la compra y la reseña, no tener tu reseña aprobada/publicada, enviar imágenes no válidas (como imágenes generadas por IA, ilustraciones o contenido no fotográfico) o cancelar/devolver el producto.

P.

¿Cómo sabré si mi inscripción ha sido validada?

R.

Recibirás un correo electrónico en un plazo de 5 días hábiles informándote si tu solicitud ha sido aprobada o no.

Ver más opciones
 
 