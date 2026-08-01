Para participar en la promoción, debes ser mayor de 18 años, residir en México, aceptar los términos y condiciones, tener una dirección de correo electrónico válida, comprar un producto participante en el sitio web de LG y dejar tu reseña (con al menos 50 caracteres) usando la misma dirección de correo electrónico utilizada para la compra. El beneficio se limita a una tarjeta de regalo por pedido durante la campaña.