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Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW

Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW

OLED77C6OB.S30A
Vista frontal de Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW OLED77C6OB.S30A
OLED77C6PSA Vista frontal
S30A Vista frontal
Vista frontal de Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW OLED77C6OB.S30A
OLED77C6PSA Vista frontal
S30A Vista frontal

Características clave

  • Color Hiperradiante, una tecnología OLED de última generación para un nuevo nivel de calidad de imagen
  • Máximo brillo, 3.2 veces superior con el Procesador alpha 11 AI Gen3, para reflejos intensos y detalles nítidos
  • Negro y Colores Perfectos que garantizan un contraste profundo y colores vivos y precisos en cualquier condición de iluminación.
  • Interfaz WOW
  • Orquesta WOW
  • Sonido envolvente de 2.1 canales
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Productos en este Combo: 2
La vista frontal de la LG OLED evo AI C6, lanzada en 2026, presenta un bisel negro delgado, con un vívido y esculpido remolino de tonos arcoíris en capas que fluyen por la pantalla.

OLED77C6PSA

Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026
Front view of soundbar and subwoofer

S30A

LG Soundbar | Barra de Sonido S30A | 140W | 2.1 canales | WOW Orchestra e interfaz WOW

¿Por qué LG OLED evo C6?

LG OLED evo AI C6 con tecnología Hyper Radiant Color, que ofrece Perfect Black, Perfect Color, una pantalla 3.2 veces más brillante y Procesador alpha 11 AI 4K Gen3 con Motor DUAL AI.

Tecnología de Color Hiperradiante

LG OLED evo AI C6, con Negro y Colores Perfectos, muestra una escena planetaria dividida que contrasta negros más débiles a la izquierda con detalles más claros, negros más profundos y una expresión de color más vívida a la derecha.

Negro y Colores Perfectos

LG OLED evo AI C6 para una experiencia de juego inmejorable en 4K 165Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un coche de ruedas abiertas amarillo en movimiento, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Juega sin derrotas en 4K 165Hz

LG OLED evo AI C6 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica compatibilidad con servicios relacionados con AI accesibles a través de la interfaz del televisor.

Premio Multi AI webOS

LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

AI Hub para personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, resaltando la protección webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Asegurado por LG Shield

¿En qué consiste la Tecnología de Color Hiperradiante?

La Tecnología de Color Hiperradiante es nuestra tecnología OLED de última generación que mejora la calidad de imagen en todos los aspectos. Ofrece un brillo incomparable, Negros y Colores Perfectos con cualquier luz, a la vez que conserva impresionantes imágenes 4K gracias a nuestro Procesador alpha 11 AI Gen3. Experimente OLED como nunca antes: ve la diferencia, sienta el brillo y descubra un nuevo estándar en visualización.

Potenciador de Brillo Pro

3.2 veces más brillante, con una luminosidad OLED mejorada

El nuevo algoritmo de potenciación de luz y la arquitectura de control de luz del procesador Alpha 11 AI Gen3 ofrecen un brillo máximo hasta 3.2 veces mayor, revelando luces más vívidas y detalles más claros.1)

LG OLED evo AI C6 con Potenciador de Brillo Pro muestra una escena oscura donde las partículas brillantes rodean la silueta de un ciervo, brindando un brillo máximo hasta 3.2 veces más brillante con mayor luminancia y detalles más claros.

LG Sounbdarr S30A está colocada en un fondo liso bajo iluminación

El compañero de sonido ideal para tu televisor LG

Completa la experiencia de LG TV con la soundbar que complementa a la perfección su diseño y rendimiento acústico.

Grandiosos paisajes sonoros te rodean

A la izquierda un televisor LG y una LG Soundbar están montados en la pared y un control remoto está apuntando el Televisor. Al centro una sala de estar con un televisor, una soundbar, un sub-woofer y muebles. Un efecto de sonido sale de la soundbar y el sub-woofer. A la derecha un cantante está actuando en el televisor. Una soundbar con ondas de sonido virtuales está colocada debajo del televisor.

*Las imágenes en la pantalla son simuladas.

Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV

WOW Interfaz

La simplicidad está al alcance de tus manos.

Accede la Interfaz WOW a través de tu TV LG para controlar la barra de sonido de manera clara y sencilla, como cambiar los modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles, aún mientras ves la TV.

La escena de un concierto se está reproduciendo en la TV y una Soundbar está colocada debajo de la TV.

*Las imágenes de pantalla son simuladas.

**El uso del mando a distancia LG TV Remote está limitado a determinadas funciones.

*** Televisores compatibles con la interfaz WOW:

OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80/75, NANO 90/80/77/75, UHD UA75/UA73/UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. 

****Tenga en cuenta que es posible que algunos servicios de la interfaz WOW no estén disponibles en el momento de la compra. Es posible que sea necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (televisor y/o barra de sonido).

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Especificación clave

PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

4K OLED

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

120 Hz (VRR 165Hz)

PICTURE (DISPLAY) - Amplia gama de colores

Color Perfecto

PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

Procesador α11 AI 4K Gen3

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

GAMING - Compatible con G-Sync (Nvidia)

Si

GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

Si

AUDIO - Salida de audio

40W

AUDIO - Sistema de altavoces

2.2 Ch

AUDIO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1711 x 982 x 47.1

DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

23.5

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Refresh Rate

120 Hz (VRR 165Hz)

Amplia gama de colores

Color Perfecto

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α11 AI 4K Gen3

Escalador AI

α11 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Si (Dynamic Tone Mapping Ultra)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología de atenuación

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de imagen

9 modos

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

AI HDR Remastering

Si

AI Picture Pro

Si

Control Automático de Brillo

Si

Calibración Automática

Si

QFT (Transporte rápido de Frame)

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

GAMING

Compatible con G-Sync (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Si

VRR (Variable Refresh Rate)

Si (Hasta 165Hz)

Dolby Vision para juegos (4K 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

ACCESSIBILITY

Alto contraste

Si

escala de grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1711 x 982 x 47.1

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1711 x 1035 x 267

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1879 x 1130 x 228

Base del TV (AnchoxProfundidad)

520 x 267

Peso del televisor sin soporte

23.5

Peso del televisor con soporte

27.0

Peso del embalaje

38.3

Montaje VESA (Ancho x Alto)

300 x 200

AUDIO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Si (AI Object Remastering Ultra)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Salida de audio

40W

Ajuste Acústico Adaptativo

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.2 Ch

WOW Orquesta

Si

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 26

Cámara USB compatible

Si

AI Chatbot

Si

AI Magic Remote

Incorporado

AI Voice ID

Si

Siempre listo

Si

Navegador web completo

Si

Google Cast

Si

Control de voz manos libres

Si

Panel de Control

Si (Google Home, LG ThinQ)

Reconocimiento de voz inteligente

Si

Canales LG

Si

LG Shield

Si

Vista múltiple

Si

Mi página

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

AI Magic Remote MR26

Montaje en pared

Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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