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Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + Soundbar de cine en casa LG de 5.1.1 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S70TR

Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + Soundbar de cine en casa LG de 5.1.1 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S70TR

OLED77C6OB.S70TR
Vista frontal de Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + Soundbar de cine en casa LG de 5.1.1 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S70TR OLED77C6OB.S70TR
OLED77C6PSA Vista frontal
S70TR Vista frontal
Vista frontal de Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + Soundbar de cine en casa LG de 5.1.1 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S70TR OLED77C6OB.S70TR
OLED77C6PSA Vista frontal
S70TR Vista frontal

Características clave

  • Color Hiperradiante, una tecnología OLED de última generación para un nuevo nivel de calidad de imagen
  • Máximo brillo, 3.2 veces superior con el Procesador alpha 11 AI Gen3, para reflejos intensos y detalles nítidos
  • Negro y Colores Perfectos que garantizan un contraste profundo y colores vivos y precisos en cualquier condición de iluminación.
  • Barra de sonido diseñada para amplificar televisores LG y el práctico soporte compatible con LG QNED
  • Una gran experiencia sonora conDolby Atmos y bocina central con salida ascendente
  • Control sencillo a través de tu TV con WOW Interface, además de un sonido sinfónico de WOW Orchestra
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Productos en este Combo: 2
La vista frontal de la LG OLED evo AI C6, lanzada en 2026, presenta un bisel negro delgado, con un vívido y esculpido remolino de tonos arcoíris en capas que fluyen por la pantalla.

OLED77C6PSA

Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026
Front view of LG Soundbar S70TR, subwoofer, and Rear Speakers

S70TR

Soundbar de cine en casa LG de 5.1.1 canales con Dolby Atmos y altavoces traseros S70TR

¿Por qué LG OLED evo C6?

LG OLED evo AI C6 con Potenciador de Brillo muestra una escena oscura donde un pavo real brillantemente iluminado extiende sus plumas radiantes y brillantes, brindando reflejos más brillantes con detalles mejorados y un contraste sorprendente.

Potenciador de Brillo

LG OLED evo AI C6, con Negro y Colores Perfectos, muestra una escena planetaria dividida que contrasta negros más débiles a la izquierda con detalles más claros, negros más profundos y una expresión de color más vívida a la derecha.

Negro y Colores Perfectos

LG OLED evo AI C6 para una experiencia de juego inmejorable en 4K 165Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un coche de ruedas abiertas amarillo en movimiento, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Juega sin derrotas en 4K 165Hz

LG OLED evo AI C6 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica compatibilidad con servicios relacionados con AI accesibles a través de la interfaz del televisor.

Premio Multi AI webOS

LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

AI Hub para personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, resaltando la protección webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Asegurado por LG Shield

¿Cómo ofrece LG OLED evo C6 una calidad de imagen superior?

La Tecnología de Color Hiperradiante es nuestra tecnología OLED de última generación que mejora la calidad de imagen en todos los aspectos. Ofrece un brillo incomparable, Negros y Colores Perfectos con cualquier luz, a la vez que conserva impresionantes imágenes 4K gracias a nuestro Procesador alpha 11 AI Gen3. Experimente OLED como nunca antes: ve la diferencia, sienta el brillo y descubra un nuevo estándar en visualización.

Potenciador de Brillo

Imágenes más brillantes con Potenciador de Brillo

El nuevo algoritmo de potenciación de luz del Procesador alpha 11 AI Gen3 ofrece luces más brillantes y detalles mejorados.2)

LG OLED evo AI C6 con Potenciador de Brillo muestra una escena oscura donde un pavo real brillantemente iluminado extiende sus plumas radiantes y brillantes, brindando reflejos más brillantes con detalles mejorados y un contraste sorprendente.

La barra de sonido LG sobre un fondo negro revela su diseño comenzando desde la esquina izquierda y luego se amplía para mostrar toda la barra de sonido. Aparece un televisor LG QNED con soporte Synergy. La barra de sonido se encuentra sobre el soporte Synergy, presiona contra la pared y la pantalla inferior del televisor es visible, mostrando a un hombre tocando la guitarra.

Audio óptimo digno de LG QNED

Completa la experiencia LG QNED con la barra de sonido que complementa a la perfección su diseño y rendimiento sonoro.

Sonido más envolvente

Barra de sonido LG y televisor LG QNED contra la pared con el soporte compatible con QNED en una habitación gris y de madera en perspectiva en ángulo, que muestra a un hombre tocando una guitarra frente al océano. Barra de sonido LG y televisor LG en una sala de estar donde se reproduce una interpretación de orquesta. Las ondas blancas de gotas que representan ondas de sonido se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido y se proyectan desde el televisor, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Barra de sonido LG y televisor LG en una sala negra donde se reproduce una interpretación musical. Las gotas blancas que representan ondas de sonido se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

Barra de sonido LG y televisor LG QNED contra la pared con el soporte compatible con QNED en una habitación gris y de madera en perspectiva en ángulo, que muestra a un hombre tocando una guitarra frente al océano. Barra de sonido LG y televisor LG en una sala de estar donde se reproduce una interpretación de orquesta. Las ondas blancas de gotas que representan ondas de sonido se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido y se proyectan desde el televisor, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Barra de sonido LG y televisor LG en una sala negra donde se reproduce una interpretación musical. Las gotas blancas que representan ondas de sonido se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

*Las imágenes de pantalla son simuladas.

Las barras de sonido LG completan la experiencia de LG TV

Diseño en sinergia con LG QNED

Combina a la perfección con LG QNED

Disfruta de la armonía visual de LG QNED diseñada para interiores refinados.

LG Soundbar y LG QNED TV contra la pared con el soporte compatible con QNED en una habitación gris y de madera en perspectiva en ángulo, mientras el LG QNED TV muestra a un hombre tocando una guitarra. LG Soundbar y LG QNED TV contra una pared de color crema con el soporte a juego QNED TV. El televisor reproduce un video de una mujer cantando en un estudio de grabación. Debajo del televisor, hay un soporte de madera geométrico moderno. LG Soundbar y LG QNED TV en una pared con el soporte a juego QNED TV en una habitación acogedora y poco iluminada con juguetes para niños. El televisor reproduce un video de un niño pequeño tocando el violonchelo.

LG Soundbar y LG QNED TV contra la pared con el soporte compatible con QNED en una habitación gris y de madera en perspectiva en ángulo, mientras el LG QNED TV muestra a un hombre tocando una guitarra. LG Soundbar y LG QNED TV contra una pared de color crema con el soporte a juego QNED TV. El televisor reproduce un video de una mujer cantando en un estudio de grabación. Debajo del televisor, hay un soporte de madera geométrico moderno. LG Soundbar y LG QNED TV en una pared con el soporte a juego QNED TV en una habitación acogedora y poco iluminada con juguetes para niños. El televisor reproduce un video de un niño pequeño tocando el violonchelo.

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Especificación clave

PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

4K OLED

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

120 Hz (VRR 165Hz)

PICTURE (DISPLAY) - Amplia gama de colores

Color Perfecto

PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

Procesador α11 AI 4K Gen3

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

GAMING - Compatible con G-Sync (Nvidia)

Si

GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

Si

AUDIO - Salida de audio

40W

AUDIO - Sistema de altavoces

2.2 Ch

AUDIO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1711 x 982 x 47.1

DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

23.5

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Refresh Rate

120 Hz (VRR 165Hz)

Amplia gama de colores

Color Perfecto

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α11 AI 4K Gen3

Escalador AI

α11 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Si (Dynamic Tone Mapping Ultra)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología de atenuación

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de imagen

9 modos

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

AI HDR Remastering

Si

AI Picture Pro

Si

Control Automático de Brillo

Si

Calibración Automática

Si

QFT (Transporte rápido de Frame)

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

GAMING

Compatible con G-Sync (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Si

VRR (Variable Refresh Rate)

Si (Hasta 165Hz)

Dolby Vision para juegos (4K 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

ACCESSIBILITY

Alto contraste

Si

escala de grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1711 x 982 x 47.1

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1711 x 1035 x 267

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1879 x 1130 x 228

Base del TV (AnchoxProfundidad)

520 x 267

Peso del televisor sin soporte

23.5

Peso del televisor con soporte

27.0

Peso del embalaje

38.3

Montaje VESA (Ancho x Alto)

300 x 200

AUDIO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Si (AI Object Remastering Ultra)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Salida de audio

40W

Ajuste Acústico Adaptativo

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.2 Ch

WOW Orquesta

Si

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 26

Cámara USB compatible

Si

AI Chatbot

Si

AI Magic Remote

Incorporado

AI Voice ID

Si

Siempre listo

Si

Navegador web completo

Si

Google Cast

Si

Control de voz manos libres

Si

Panel de Control

Si (Google Home, LG ThinQ)

Reconocimiento de voz inteligente

Si

Canales LG

Si

LG Shield

Si

Vista múltiple

Si

Mi página

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

AI Magic Remote MR26

Montaje en pared

Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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Especificación clave

General - número de canales

5.1.1

General - Potencia de salida

500 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal

950 x 63 x 115 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Todas las especificaciones

GENERAL

número de canales

5.1.1

Potencia de salida

500 W

Número de altavoces

9 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Música

Cine

Juego

Bass Blast / Bass Blast +

Clear Voice Pro

Deportes

Estándar

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

AAC

Dolby Atmos

DTS Digital Surround

DTS:X

CONECTIVIDAD

Óptico

1

Entrada HDMI

1

Salida HDMI

1

USB

1

Versión Bluetooth

5.1

Códec Bluetooth - SBC/AAC

Wireless Rear Ready

COMPATIBLE CON HDMI

Transferencia

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Simplink)

120Hz

Canal de retorno de audio (e-ARC)

Dolby Vision

HDR10

Transferencia (4K)

VRR / ALLM

CONVENIENCIA

Remote App - iOS/Android OS

Modo Compartir sonido de TV

Control de modo de barra de sonido

WOW Interfaz

WOW Orquesta

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

Bocina trasera

100.0 x 176.5 x 120.0 mm

PESO

Principal

3.0 kg

Subwoofer

5.7 kg

Peso bruto

15.4 kg

Bocina trasera (2 piezas)

2.1 kg

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

33 W

Consumo de apagado (Subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energía (altavoz de graves)

33 W

Consumo de energía (altavoz trasero)

20 W

Consumo de apagado (altavoz trasero)

0.5 W ↓

ACCESORIO

Soporte para montaje en pared

Control remoto

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN

Sampling

24bit/96kHz

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