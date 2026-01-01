Pantalla 55 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED70 4K SMART TV webOS 2026

1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

2)*El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, tal como ha sido verificado de forma independiente por Intertek.

3)*Imagen AI Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a la del 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

4)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

5)*La Búsqueda con AI (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet; asimismo, los servicios de AI de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en los países donde no se ofrece soporte para LLM.

6)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta En esta escena está disponible en los países que admiten la EPG (Guía electrónica de programas).

*La tarjeta En emisión ahora no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta Generativa AI está disponible en determinadas regiones o modelos.

7)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado dependiendo de la región y de la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voz ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en los televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con las aplicaciones que admiten la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por una persona con una voz similar; asimismo, si la voz cambia debido a motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera eficaz.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o a su discontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

8)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de AI con el servicio de atención al cliente.

*En los países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y el uso de la aplicación mediante voz no estén disponibles.

9)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

10)*Ofrece acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del control remoto AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.

*El reconocimiento de voz por AI solo está disponible en los países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

11)* La tarjeta "En esta escena" está disponible en los países que admiten la EPG.

* El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

* La información proporcionada por Concierge AI tiene únicamente fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume responsabilidad ni obligación alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

12)*60Hz only works with games or PC inputs that support 60Hz.

*Support for HGiG may vary by country.

13*La función Bluetooth de latencia ultra baja (ULL) solo se aplica a modelos seleccionados de televisores LG de 2026. La funcionalidad del mando ULL solo es compatible cuando se conecta a dispositivos compatibles.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

*El mando de juegos se vende por separado.

14)*La compatibilidad con servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

15)*FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones de Apple TV+ y Amazon Prime Video.

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

17)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante una suscripción de pago. Se ofrece una prueba gratuita de un mes al iniciar sesión y registrar un método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago, a menos que se cancele antes de que finalice la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

19)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la correspondencia de datos con cada tipo de perfil.

20)*La función de generativa AI solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito permite generar una imagen.

*La velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar en función del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de la red.

*Es posible que LG Link no admita algunas extensiones de archivo, dependiendo de las especificaciones de su dispositivo.

*LG Link puede utilizar un dispositivo de almacenamiento externo siempre que se ajuste a las especificaciones de memoria del dispositivo.

21)*Esta función funciona cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

24)*El soporte para ciertos canales de LG varía según la región.

25)*LG es compatible con los dispositivos Wi-Fi "Matter". Los servicios y funciones compatibles con "Matter" pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

26)*La barra de sonido se puede adquirir por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG se limita únicamente a ciertas funciones.