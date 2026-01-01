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Pantalla 75 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED70 4K SMART TV webOS 2026

Pantalla 75 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED70 4K SMART TV webOS 2026

75QNED70BSA
Vista frontal de Pantalla 75 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED70 4K SMART TV webOS 2026 75QNED70BSA
A vista frontal da LG QNED AI QNED70 Mini LED, lançada em 2026, preenche a tela com respingos vívidos e fluidos de movimento multicolorido, à medida que as cores finamente sobrepostas se dispersam suavemente pela tela.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374/1338 mm height with stand, a 49.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
Vista frontal de Pantalla 75 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED70 4K SMART TV webOS 2026 75QNED70BSA
A vista frontal da LG QNED AI QNED70 Mini LED, lançada em 2026, preenche a tela com respingos vívidos e fluidos de movimento multicolorido, à medida que as cores finamente sobrepostas se dispersam suavemente pela tela.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374/1338 mm height with stand, a 49.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.

Características clave

  • Una experiencia visual inmersiva en una pantalla de gran formato con un refinado diseño Linear Flow, creado para complementar tu espacio.
  • La exclusiva tecnología de amplia gama cromática de LG ofrece una paleta de colores increíblemente rica gracias a Dynamic QNED Color.
  • Claridad mejorada y un contraste excepcional con Mini LED.
  • El galardonado sistema webOS ofrece experiencias avanzadas de AI, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón de AI activa el AI Hub para brindar una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más

¿Por qué LG QNED | Mini LED?

A LG QNED AI QNED70 Mini LED oferece uma experiência esportiva dinâmica em uma tela nítida, com painéis baseados em inteligência artificial que exibem previsões, informações sobre os jogadores e dados da liga enquanto o jogo é analisado em tempo real.

Deportes dinámicos con LG QNED

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Cores Dinâmicas QNED preenche a tela com explosões vívidas e fluidas de cores multicoloridas, com movimentos semelhantes a pinturas, exibindo cores vibrantes e certificadas para 100% de Volume de Cor.

Dynamic QNED Color

A LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca a tecnologia Mini LED em uma cena dividida de um penhasco costeiro, comparando-a com a tecnologia LED convencional, que oferece pretos mais profundos e um contraste mais refinado em texturas rochosas em camadas e detalhes do oceano, proporcionando maior clareza e profundidade.

Mini LED

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com o premiado sistema operacional Multi AI webOS é apresentada em um fundo escuro com os logotipos do Microsoft Copilot e do Google Gemini, indicando suporte a serviços relacionados à inteligência artificial acessíveis pela interface da TV.

Galardonado Multi AI webOS

A LG QNED AI QNED70 Mini LED apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Centro AI para personalización

O logotipo do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Asegurado por LG Shield

¿Cómo logra LG QNED Mini LED llevar el gran tamaño y el color a cada escena?

Dynamic QNED Color de LG QNED, certificado para un 100% de volumen de color, ofrece colores y detalles realistas. Desde el cine hasta los deportes, disfrute de contenidos reproducidos con colores vívidos y gran claridad.

Ultra Grande

Descubre una inmersión de otro nivel con una pantalla ultra grande.

Disfruta de la acción deportiva, de cada película y de cada videojuego en una amplia pantalla LG QNED Ultra Grande. Gracias a sus colores vívidos y a su refinada calidad de imagen, la acción se despliega con una escala y una claridad impresionantes.1)

LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a bright living room, showing an intense soccer moment with vivid colors and refined picture quality across a wide screen, as a family seated on sofas cheers together.

LG QNED AI QNED70 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a bright living room, showing an intense soccer moment with vivid colors and refined picture quality across a wide screen, as a family seated on sofas cheers together.

Color QNED Dinámico

La tecnología de gama de colores basada en Nano de LG ofrece un 100% de Volumen de Color en tu pantalla.

Disfruta de colores dinámicos y vibrantes en movimiento gracias a la tecnología de amplia gama de colores basada en Nano de LG que sustituye a Quantum Dot, la cual optimiza la reproducción cromática de tu pantalla para expresar una gran variedad de atmósferas con el Color QNED Dinámico.

LG QNED AI QNED70 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, delivering lively color expression and 100% color volume for dynamic visuals.

LG QNED AI QNED70 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, delivering lively color expression and 100% color volume for dynamic visuals.

Vea la certificación de Volumen de Color del 100% de LG QNED.2)

Mini LED

Brillo refinado con una precisión milimétrica

Descubre un contraste más profundo e imágenes más brillantes con la tecnología Mini LED de LG, que ofrece un control preciso de la iluminación en cada escena.

LG QNED AI QNED70 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.

LG QNED AI QNED70 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.

*Las imágenes de arriba son simuladas con fines ilustrativos.

Procesador α7 AI 4K Gen9

Actualizado para un procesamiento más inteligente y potente

Impulsado por una mayor potencia de GPU y CPU, el procesador α7 AI realiza una optimización de imagen a escala nanométrica para ofrecer una claridad 4K con un contraste mejorado y una profundidad tridimensional.

LG QNED AI QNED70 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.

LG QNED AI QNED70 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, haciendo que cada día sea más inteligente gracias al AI Hub personalizado.

Descubre más sobre LG AI TV

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub.

Búsqueda Múltiple AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente diga lo que busca y, a continuación, seleccione el modelo de AI que mejor se adapte a sus necesidades. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.5)

Reciba recomendaciones de contenido e información personalizadas

Concierge AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. "En esta Escena" ofrece recomendaciones e información pertinentes basadas en lo que está viendo, mientras que la AI generativa permite buscar y crear imágenes.6)

LG AI TV reconoce tu voz y te dirige a Mi página, diseñada exclusivamente para ti!

Una vez en Mi página, podrás ver todo de un vistazo: desde el pronóstico del tiempo, el calendario y los widgets, hasta los resultados de tus deportes favoritos.7)

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

Galardonada Multi AI webOS

WebOS galardonada ahora asegurada por LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías fundamentales de LG Shield garantizan la seguridad de sus datos mediante un almacenamiento y gestión seguros, algoritmos criptográficos robustos, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y una gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubra más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Actualiza tu televisor hasta por 5 años de forma gratuita9)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection

Su televisor LG está diseñado para perdurar gracias a LG Quad Protection.

Desde el hardware hasta el software, tu televisor LG está protegido. Los condensadores integrados ofrecen protección contra las altas tensiones incluyendo los rayos, mientras que los semiconductores han sido diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad; además, sus datos permanecen seguros y protegidos gracias a LG Shield.

Magic Remote AI

Desbloquea todas las experiencias de AI con un solo botón de AI

Basta con un único botón de AI para acceder y controlar todas las interacciones impulsadas por inteligencia artificial. Gracias a su rueda de desplazamiento y a los comandos de voz instantáneos, cada control resulta totalmente intuitivo.10)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Sumérgete en cada partido deportivo.

Pronóstico deportivo con Concierge AI

Recibe predicciones de partidos con AI

La AI analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte predicciones de los partidos. Anima con más intensidad y disfruta apoyando a tu equipo con la ayuda de estos análisis generados por AI.11)

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

La Selección de Género AI identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad precisa de suavizado, ofreciendo una experiencia visual natural en películas, deportes y más.

Alerta deportiva

Configura alertas y no te pierdas ni un solo momento

No te pierdas ni un instante de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, los marcadores y mucho más.

Adéntrate en un mundo diseñado para ganar.

Experimente al juego a otro nivel

Juega para ganar con frecuencias de actualización potenciadas de hasta 288Hz.

Disfruta de una experiencia de juego ultrarrápida con 144 Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Gracias a Motion Booster que eleva la frecuencia de actualización para reducir el desenfoque de movimiento y al primer mando del mundo con certificación BT ULL, disfrutarás de un rendimiento de alto nivel, ideal para el juego competitivo.15)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED foLG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.r Ultimate Gameplay shows a high-speed racing scene with a comparison inset highlighting smoother motion through Motion Booster 120, while supporting 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
Bluetooth de latencia ultrabaja

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja

Experimenta juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja gracias a la compatibilidad con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja, que reduce el retardo de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta de un control fluido y con gran capacidad de respuesta que se siente igual que una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.16)

LG Gaming Portal

Tu centro integral de videojuegos: sin necesidad de consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos compatibles con el control remoto o con mandos de juego, e incluso compite contra otros jugadores a través del Modo Desafío.17)

Game Dashboard y Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración de tus juegos para adaptarla a tu estilo de juego.

Personaliza tu experiencia de juego con facilidad utilizando Game Dashboard para un control rápido y en tiempo real, y Game Optimizer para ajustar con precisión tus configuraciones preferidas. Modifica la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego sin esfuerzo.

Cine auténtico, preservado con exacto detalle.

LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown in a studio as a director works at a control panel while editing a movie displayed on screen. The FILMMAKER MODE logos appear at the bottom left.

LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown in a studio as a director works at a control panel while editing a movie displayed on screen. The FILMMAKER MODE logos appear at the bottom left.

FILMMAKER Mode

Vea las películas tal como las concibió el director

Filmmaker Mode desactiva el procesamiento adicional y preserva el color, el movimiento y la relación de aspecto elegidos por el director. Las películas se reproducen con el mismo aspecto y la misma atmósfera previstos en el estudiol.15)

Diseño, creado para realzar tu espacio.

Diseño de flujo lineal

Acabado refinado y sólido que complementa su espacio

Su televisor presenta un moderno acabado metálico de gran solidez y un elegante diseño lineal, creado para realzar su espacio.16)

LG QNED AI QNED70 Mini LED with Linear Flow Design is presented in a multi-angle view, with a rear panel shown at the top, a slim wall-mounted living room scene at the bottom left, and a close-up of the ridged metal back at the bottom right.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Dale estilo a tu espacio con una variedad de contenido para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleja tu estilo.29)

La Galería LG+ con música de fondo y sala de música del LG OLED evo AI G6 muestra la escena del lago en el bosque "Atardecer en el bosque" en pantalla, con un panel de interfaz de usuario visible para la sala de música con música ambiental, reproducción Bluetooth y controles.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea la atmósfera perfecta con música que se adapte a tu estilo visual. Usa la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción de álbum Viaje familiar activada.

LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción de álbum Viaje familiar activada.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza tu espacio fácilmente con el contenido de tu biblioteca de fotos.32)

LG OLED evo AI G6 está montado en una pared verde sobre una consola roja y muestra un panel de información que incluye el clima, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED evo AI G6 está montado en una pared verde sobre una consola roja y muestra un panel de información que incluye el clima, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

Panel de información

Manténgase al día con un panel personalizado todo en uno

Consulte la información importante de un vistazo. Reciba actualizaciones del tiempo, alertas deportivas, consulte su Calendario de Google e incluso configure notificaciones para Home Hub, sus reservas de visualización y mucho más.

Modo Galería

Cambia del televisor a tus obras de arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control automático de brillo

Brillo óptimo con cualquier luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización nítida y cómoda en cualquier entorno.33)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.34)

LG Channels

Entretenimiento ilimitado gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar, lo que facilita más que nunca encontrar el contenido que te encanta.35)

LG OLED evo AI G6 con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un único diseño de control.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma inteligente todo en uno para el hogar

Home Hub integra todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa fácilmente con tus dispositivos IoT domésticos a través de Google Home y más.36)

La barra de sonido LG realza cada escena con un sonido envolvente más pleno.

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo: TV LG y barra de sonido sincronizadas

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido como una sola unidad, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para ofrecer una experiencia de sonido envolvente más completa.26)

LG QNED AI QNED70 Mini LED with WOW Orchestra shows musicians performing on screen, as layered sound waves from the TV and soundbar below fill the living room to create a synchronized surround sound experience.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la experiencia visual sea más inclusiva.

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, e incorporan funciones como el filtro de ajuste de color, una guía de lenguaje de señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

*Las imágenes mostradas arriba en esta página de detalles del producto tienen fines meramente ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad de los servicios varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (p. ej., a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizador). La creación de una cuenta LG es gratuita.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real de Gallery+.

1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

 

 

2)*El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, tal como ha sido verificado de forma independiente por Intertek.

 

 

3)*Imagen AI Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a la del 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

 

 

4)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

 

 

5)*La Búsqueda con AI (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet; asimismo, los servicios de AI de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en los países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

 

 

6)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta En esta escena está disponible en los países que admiten la EPG (Guía electrónica de programas).

*La tarjeta En emisión ahora no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta Generativa AI está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

 

 

7)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado dependiendo de la región y de la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voz ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en los televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con las aplicaciones que admiten la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por una persona con una voz similar; asimismo, si la voz cambia debido a motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera eficaz.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o a su discontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

 

 

8)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de AI con el servicio de atención al cliente.

*En los países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y el uso de la aplicación mediante voz no estén disponibles.

 

 

 

9)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

 

 

10)*Ofrece acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del control remoto AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.

*El reconocimiento de voz por AI solo está disponible en los países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

 

 

 

11)* La tarjeta "En esta escena" está disponible en los países que admiten la EPG.

* El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

* La información proporcionada por Concierge AI tiene únicamente fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume responsabilidad ni obligación alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

 

 

12)*60Hz only works with games or PC inputs that support 60Hz.

 

*Support for HGiG may vary by country.

 

 

 

13*La función Bluetooth de latencia ultra baja (ULL) solo se aplica a modelos seleccionados de televisores LG de 2026. La funcionalidad del mando ULL solo es compatible cuando se conecta a dispositivos compatibles.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

*El mando de juegos se vende por separado.

 

 

14)*La compatibilidad con servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

 

 

15)*FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones de Apple TV+ y Amazon Prime Video.

 

 

 

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

 

 

 

17)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante una suscripción de pago. Se ofrece una prueba gratuita de un mes al iniciar sesión y registrar un método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago, a menos que se cancele antes de que finalice la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

 

 

 

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

 

 

 

19)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la correspondencia de datos con cada tipo de perfil.

 

 

 

20)*La función de generativa AI solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito permite generar una imagen.

*La velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar en función del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de la red.

*Es posible que LG Link no admita algunas extensiones de archivo, dependiendo de las especificaciones de su dispositivo.

*LG Link puede utilizar un dispositivo de almacenamiento externo siempre que se ajuste a las especificaciones de memoria del dispositivo.

 

 

 

21)*Esta función funciona cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

 

 

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

 

 

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

 

 

24)*El soporte para ciertos canales de LG varía según la región.

 

 

 

25)*LG es compatible con los dispositivos Wi-Fi "Matter". Los servicios y funciones compatibles con "Matter" pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

 

 

26)*La barra de sonido se puede adquirir por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG se limita únicamente a ciertas funciones.

 

 

 

 

 

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