De maandelijkse LG update | januari

Life's Good begint thuis

2026: Nieuwe gewoontes voor thuis

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar maken we goede voornemens voor het nieuwe jaar.
Maar of we nu willen opruimen, of ons richten op goede voornemens voor onze gezondheid of beginnen met de sportschool, de echte verandering begint middenin het hart van ons dagelijks leven: ons huis.

In plaats van grootse voornemens, kun je ook je gewoonte opfrissen met kleine veranderingen.
Zoals een nieuw item. Of een subtiele verandering in hoe een ruimte eruit komt te zien. Soms is dat alles wat nodig is om een nieuwe gewoonte aan te leren.

Van de tv-hoek tot de keuken en de wasruimte, begin vandaag je eigen nieuwe gewoonte met LG-apparaten.

*Elementen van dit verhaal en de bijbehorende afbeeldingen zijn gemaakt met AI voor illustratieve verteldoeleinden.

Speciale aanbieding

04/01/2026 ~31/01/2026

Dit nieuwe jaar ontdek je hoe mensen een frisse start maken door hun ruimtes en gewoontes te vernieuwen. Doe mee en begin met een nieuwe gewoonte, profiteer van tot 00% korting.

10%

Korting

Kortingscode

Monthly_LG

Een Polaroid-stijl afbeelding van iemand die boodschappen in een koelkast organiseert in een keuken met houten tinten, met maaltijdvoorbereidingsbakjes en koelkaststickers

Opruimen en Aanvullen:

Een koelkast voor een goede gezondheid

Een nieuwjaarsreset hoeft niet groots te zijn.
Begin simpel, met het opnieuw indelen van je koelkast en gezonde ingrediënten die bij je levensstijl passen.


Ruim eerst de ingrediënten op die je bent vergeten, groepeer vervolgens producten met een vergelijkbare houdbaarheidsdatum en organiseer ze per schap.
Zo wordt kiezen makkelijker en logischer.


Om dit jaar gezondere eetgewoonten aan te leren, kun je een weekvoorraad verse maaltijden bereiden en deze op de meest toegankelijke plek bewaren.
Hoe eenvoudiger het is, hoe makkelijker je je nieuwe gezonde levensstijl oppakt.


Dankzij de royale ruimte en technologie die voedsel langer vers houdt, helpen LG-koelkasten gewoontes te combineren zonder dat er extra koelkastorganizers nodig zijn. Gewoontjes vallen samen, waardoor je zowel het plezier van opruimen als het plezier van gezond eten ervaart.

Wassen, drogen en opbergen in één beweging

Een wasgewoonte om het je makkelijker te maken

Van al onze dagelijkse taken is de was een essentiële gewoonte die nooit verdwijnt. De plaatsing en indeling van je wasmachine en droger zijn niet alleen van invloed op hoe efficiënt je je ruimte gebruikt, maar ook hoe makkelijk je de was kan doen.


In kleinere ruimtes, stapel ze op elkaar. Voor een natuurlijke look werkt een zij-aan-zij indeling ook prachtig. De slimme indelingsopties van LG-wasmachines en -drogers helpen je om je wasruimte op een meer doordachte manier te optimaliseren.


Een kleine verandering kan je dagelijkse gewoonte eenvoudiger en makkelijker maken.

Een collage-stijl afbeelding van een man die de was voorbereidt in een kleine ruimte, met wasmachines en drogers zowel verticaal als zij-aan-zij geplaatst

Een collage-stijl afbeelding van een vrouw die op een yogamat traint, een TV die een workoutvideo toont en fitnessstickers

Een woonkamer die bijdraagt aan je beleving

Geniet meer met kleine aanpassingen

Aangezien dit de plek is waar we het grootste deel van onze dag doorbrengen, is het indelen van je woonkamer een belangrijk onderdeel van elke nieuwjaarsreset.
Begin met het opruimen van de spullen die zich in de ruimte bevinden.
Een open ruimte geeft meer rust en zorgt ervoor dat je je beter kunt concentreren op de content die je graag bekijkt.


Met de extra ruimte die dit oplevert, kun je beginnen met nieuwe gewoonten die je misschien had uitgesteld.


Plaats een klein matje in een hoek van de woonkamer en creëer je eigen thuisworkoutzone.
Beweging wordt niet iets dat je ‘moet’ doen, maar wordt een natuurlijk onderdeel van je dagelijkse routine dat bijdraagt aan welzijn en fitness in het nieuwe jaar..


Met de hoge beeldkwaliteit en het levendige geluid van een LG OLED TV voelt de ruimte bijna als een studio.
Gewoon kijken, meedoen en even bewegen is genoeg om je lichaam te activeren.

Kleine veranderingen zijn waar echte verandering begint.
Door regelmatig op te ruimen, te organiseren en je ruimte opnieuw in te richten, kan je je dagelijks leven in 2026 een beetje overzichtelijker maken.

Begin vandaag je nieuwe gewoonte voor het nieuwe jaar met LG.

Een vrouw die op een bank zit in een gezellige avondsetting, stralend glimlachend terwijl ze TV kijkt naast zacht sfeerverlichting

Afbeelding van het koelkastproduct

Hoe kan een goed ingedeelde LG-koelkast zorgen voor een gezondere dag?

• InstaView™:
Gemakkelijk in gebruik en kijk binnenin met slechts een tik.

• LINEARCooling™:
Gemoedsrust, versheid blijft langer behouden dankzij stabiele temperaturen.

Afbeelding van het wasmachineproduct

Hoe kunnen LG-wasmachines en -drogers helpen bij je huishoudelijke taken?

• ThinQ™:
Comfortabel starten en de was gemakkelijk volgen, waar je ook bent.

• TurboWash™ 360°:
Was die snel en grondig klaar is, zelfs op drukke dagen.

Afbeelding van het OLED TV-product

Hoe kan een LG OLED TV de beleving in je woonkamer vergroten?

• AI Picture Pro & AI Sound Pro:
Breng momenten tot leven met levendige details en rijk geluid.

• Ultra Slim Design:
Slanke elegantie die natuurlijk in je ruimte opgaat.

Speciale aanbieding

04/01/2026 ~31/01/2026

Dit nieuwe jaar ontdek je hoe mensen een frisse start maken door hun ruimtes en gewoontes te vernieuwen. Doe mee en begin met een nieuwe gewoonte, profiteer van tot 00% korting.

10%

Korting

Kortingscode

Monthly_LG

Reset je huis met LG

Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 