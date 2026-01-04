Elk jaar maken we goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Maar of we nu willen opruimen, of ons richten op goede voornemens voor onze gezondheid of beginnen met de sportschool, de echte verandering begint middenin het hart van ons dagelijks leven: ons huis.

In plaats van grootse voornemens, kun je ook je gewoonte opfrissen met kleine veranderingen.

Zoals een nieuw item. Of een subtiele verandering in hoe een ruimte eruit komt te zien. Soms is dat alles wat nodig is om een nieuwe gewoonte aan te leren.

Van de tv-hoek tot de keuken en de wasruimte, begin vandaag je eigen nieuwe gewoonte met LG-apparaten.

*Elementen van dit verhaal en de bijbehorende afbeeldingen zijn gemaakt met AI voor illustratieve verteldoeleinden.