27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K Gaming Monitor

27GM950B-B
Vooraanzicht van 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K Gaming Monitor 27GM950B-B
Front view of 27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED Gaming Monitor with Dual Mode (5K 165Hz or QHD 330Hz) (27GM950B)
Belangrijkste functies

  • 27" 5K (5120x2880) Hyper Mini LED-display met 218 PPI
  • Hyper Mini LED-display met een piekhelderheid tot 1250 nits
  • VESA DisplayHDR™ 1000 met DCI‑P3 99% (Typ.)
  • Dual Mode met 5K 165Hz of QHD 330Hz en 1ms (GtG) responstijd
  • DisplayPort 2.1, USB‑C met Power Delivery tot 90W en HDMI 2.1
  • AI Sound en AI Scene Optimization
Bekroonde uitmuntendheid

Een afbeelding van het witte Honoree-logo van CES 2026.

CES Innovation Awards - Winnaar 2026

in Gaming & eSports

*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvende materialen die aan de juryleden zijn voorgelegd. CTA heeft de juistheid van geen enkele inzending of bewering geverifieerd en heeft het product waaraan de prijs is toegekend niet getest.

Het UltraGear™ evo AI-logo in een futuristische, neonverlichte ruimte.
27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K gamingmonitor (27GM950B) met ultrahoge helderheid

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

UltraGear 27-inch Mini LED 5K gamingmonitor (27GM950B) met AI-upscaling, bloom-vrij, 1250 nits, 218 PPI, dual-mode tot 330 Hz, HDR 1000

*De 27GM950B heeft een piekhelderheid tot 1250 nits, gemeten onder interne testcondities. De werkelijke helderheid kan variëren afhankelijk van gebruiksomgeving.

**Op basis van gepubliceerde specificaties van gaming monitors per maart 2026 is de LG 27GM950B de eerste gaming monitor die AI‑upscaling tot 5K‑resolutie ondersteunt.

***De 27GM950B ondersteunt Dual‑Mode met refreshrates tot 165Hz bij 5K en 330Hz bij QHD.

De volgende generatie Hyper Mini LED.

Helderder en scherper dan ooit
het ultieme 5K gaming display

LG UltraGear evo AI GM9 introduceert Hyper Mini LED, een next‑gen displaytechnologie die is gebouwd voor extreem hoge helderheid en haarscherpe 5K‑gaming. Meer impact, meer detail en maximale controle in elke game.

Ultrahoge helderheid van 1250 nits*

Aangedreven door next‑gen Hyper Mini LED levert de 27GM950B een piekhelderheid tot 1250 nits en VESA DisplayHDR™ 1000. De extreme helderheid zorgt voor een helder en consistent beeld, zelfs in fel verlichte ruimtes, zodat je altijd scherp en op topniveau kunt gamen.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met heldere highlights en diepe schaduwen dankzij DisplayHDR 1000 en 99% DCI-P3.

*De 27GM950B biedt een piekhelderheid van 1250 nits, gemeten onder interne testomstandigheden. De werkelijke helderheid kan variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving.

**Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

HDR 1000.
Explosieve highlights en precieze schaduwen.

VESA‑gecertificeerde DisplayHDR™ 1000 versterkt het contrast voor felle highlights en scherpe schaduwdetails in games. Explosies en lichte effecten knallen van het scherm, terwijl donkere scènes hun textuur en details behouden. Dankzij DCI‑P3 99% (Typ.) zie je kleuren puur, krachtig en precies zoals de game ze bedoeld heeft.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met een ultrahoge piekhelderheid van 1250 nits en een scherp beeld dankzij Hyper Mini LED.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Anti‑blooming visuals voor gaming

Dankzij 1,5× meer local dimming zones (2.304 zones) en 5,9× meer LEDs (9.216 LEDs) dan conventionele Mini LED*, levert Hyper Mini LED extreme helderheid met een strak en schoon beeld. Zero Optical Distance‑technologie verkleint de afstand tussen paneel en backlight tot bijna nul, waardoor light bleed en blooming sterk worden verminderd. Het resultaat: scherpere highlights, diepere zwarttinten en maximale focus in‑game.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met anti-blooming beeld dankzij Hyper Mini LED in vergelijking met conventionele Mini LED.

Hyper Mini LED

Conventionele mini-LED*

*Gebaseerd op een interne vergelijking met LG's vorige Mini LED-model (27GR95UM).

**Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Ultrahoge 5K‑resolutie voor gaming
Scherp tot in elke pixel

Ervaar ongekende helderheid op het 27‑inch 5K‑display (5120×2880). Vergeleken met FHD levert 5K extreem veel meer detail en scherpte, waardoor textures, UI en omgevingen duidelijker en realistischer in beeld komen. Het resultaat is een rijkere, intensere game‑ervaring met maximale focus.

Het scherm schakelt over van een 27-inch 16:9 Full HD-resolutie naar een ultrahoge 5K-resolutie, wat zorgt voor meer detail en een meeslepende game-ervaring.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

’s Werelds eerste 5K2K AI Upscaling
Geen GPU‑upgrade nodig*

De ingebouwde processor van UltraGear evo™ brengt 5K AI Upscaling naar elk device. Content wordt intelligent opgeschaald naar 5K voor scherpere details en een hogere beeldkwaliteit, zonder dat je extra hardware of een nieuwe GPU nodig hebt**. Meer scherpte, meer impact, direct uit de doos.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) met ingebouwde AI-upscaling naar 5K, waardoor content wordt verbeterd zonder GPU-upgrade.

met AI-upscaling

zonder AI-upscaling

*Op basis van gepubliceerde specificaties van gaming monitors per maart 2026 is de LG 27GM950B de eerste gaming monitor die AI‑upscaling naar 5K‑resolutie ondersteunt.

**De prestaties van AI Upscaling kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de inputbron. Voor AI Upscaling is geen GPU‑upgrade vereist. Voor het spelen van games is een compatibel extern apparaat (PC/GPU/console) nodig.

***Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van features en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Haarscherpe 218 PPI voor
gaming én productiviteit

Met een hoge pixeldichtheid van 218 PPI levert dit display extreem scherpe beelden voor zowel gaming als werk. In‑game zijn teksten, UI‑elementen en details messcherp, waardoor HUDs, menu’s en on‑screen info direct leesbaar blijven. Ook bij productiviteitstaken zoals documentbewerking, browsen of coderen profiteer je van extra helderheid en precisie.

Hoge PPI-precisie voor gaming

Helderheid met hoge PPI voor productiviteit

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Geoptimaliseerde refreshrates voor elk genre
met Dual‑Mode

Met VESA‑gecertificeerde Dual‑Mode schakel je moeiteloos tussen de ideale instellingen per game. Kies 165Hz op 5K voor AAA‑titels zoals RPG’s en avonturengames, of ga voor 330Hz op QHD bij snelle genres zoals FPS en racing. Eén monitor, twee performance‑modi, altijd de juiste flow.

De LG UltraGear gamingmonitor (27GM950B) ondersteunt Dual Mode en biedt 165Hz bij 5K en 330Hz bij QHD voor games van RPG tot FPS.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

1ms (GtG). Snelle respons voor het spelen van games.

De reactietijd van 1ms (GtG) is ontworpen om ghosting te verminderen, waardoor vloeiendere overgangen op het scherm worden gegarandeerd voor een soepelere en responsievere gameplay.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Soepel beeld dat je volledig in de game houdt

Minimaliseer tearing en haperingen met NVIDIA G‑SYNC Compatible en AMD FreeSync Premium Pro. Geniet van een vloeiende en stabiele weergave met minder screen tearing en stuttering, terwijl motion blur en ghosting tot een minimum worden beperkt.

De UltraGear gamingmonitor (27GM950B) levert vloeiende, tearing-vrije racegameplay dankzij NVIDIA G-SYNC en AMD FreeSync Premium.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

De nieuwste connectiviteit voor jouw future‑proof gaming setup

LG UltraGear evo AI 27GM950B is uitgerust met de nieuwste aansluitingen zoals DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB‑C met 90W Power Delivery en HDMI 2.1. Zo sluit je moeiteloos al je gaming hardware en consoles aan en bouw je een krachtige gaming setup zonder beperkingen.

Dankzij DisplayPort 2.1 levert de monitor de hoge bandbreedte die nodig is voor scherpe beelden en vloeiende gameplay op high‑end videokaarten. USB‑C combineert beeld, data en opladen tot 90W via één kabel voor een strakke en overzichtelijke setup. HDMI 2.1 zorgt daarnaast voor een stabiele verbinding met consoles en andere apparaten.

UltraGear gamingmonitor (27GM950B) aangesloten op een pc, laptop en console via DisplayPort 2.1, USB Type-C en HDMI 2.1.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

AI Sound voor helderder en meeslepender gameplay

AI Sound scheidt stemmen, effecten en achtergrondgeluiden en past zich slim aan tijdens het gamen. Zo ervaar je gecontroleerd en meeslepend geluid met een virtuele 7.1.2 surround beleving.

Via de ingebouwde 2×7W stereospeakers of je headset blijven stemmen duidelijk verstaanbaar, zelfs tijdens intense firefights. Belangrijke audio cues zoals naderende voetstappen blijven goed hoorbaar zodat je altijd scherp en een stap voor blijft in de game.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

AI Scene Optimization voor slimmer en beter beeld

AI Scene Optimization herkent automatisch wat er op het scherm staat en optimaliseert het beeld in real time. De AI past kleuren, contrast en detailweergave slim aan op basis van het type content zodat games, films en andere content er direct beter uitzien zonder handmatige aanpassingen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    27

  • Display - Resolutie

    5120 x 2880

  • Display - Panel Type

    IPS

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    750

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    27

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Panel Type

    IPS

  • Oppervlak Behandeling

    1ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    5120 x 2880

  • Pixel Pitch [mm]

    0.11655x0.11655mm

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.06B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    750

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99% (CIE1976)

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    600

  • Contrast Ratio (Min.)

    800:1

  • Maat (cm)

    98.7

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea)

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    2.1

  • USB-C

    Ja (1ea)

  • Headphone out

    4-pole (mic + geluid)

  • USB Downstream Port

    Ja (2ea/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    Ja (via USB-C)

  • USB-C (Data overdracht)

    Ja

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • PIP

    Ja

  • PBP

    2PBP

  • Flicker Safe

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • VRR

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 1000

  • Mini-LED Technology

    Ja

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting

  • Presence Sensor

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AUDIO

  • DTS Headphone:X

    Ja

  • Speaker

    7W x2

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    811*166*491

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    614.5*535.3*249.1

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    614.5*360.1*70

  • Gewicht in doos [kg]

    11.9

  • Gewicht met Stand [kg]

    8.5

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    5.7

INFO

  • Product naam

    UltraGear

  • Jaar

    Y26

STROOM

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

ACCESSOIRES

  • Display Port

    Ja (ver 2.1)

  • HDMI

    Ja (ver 2.1)

  • USB-C

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

