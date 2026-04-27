27-inch UltraGear evo GM9, Hyper Mini LED 5K Gaming Monitor
27GM950B-B
()
Belangrijkste functies
- 27" 5K (5120x2880) Hyper Mini LED-display met 218 PPI
- Hyper Mini LED-display met een piekhelderheid tot 1250 nits
- VESA DisplayHDR™ 1000 met DCI‑P3 99% (Typ.)
- Dual Mode met 5K 165Hz of QHD 330Hz en 1ms (GtG) responstijd
- DisplayPort 2.1, USB‑C met Power Delivery tot 90W en HDMI 2.1
- AI Sound en AI Scene Optimization
Bekroonde uitmuntendheid
*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvende materialen die aan de juryleden zijn voorgelegd. CTA heeft de juistheid van geen enkele inzending of bewering geverifieerd en heeft het product waaraan de prijs is toegekend niet getest.
*De 27GM950B heeft een piekhelderheid tot 1250 nits, gemeten onder interne testcondities. De werkelijke helderheid kan variëren afhankelijk van gebruiksomgeving.
**Op basis van gepubliceerde specificaties van gaming monitors per maart 2026 is de LG 27GM950B de eerste gaming monitor die AI‑upscaling tot 5K‑resolutie ondersteunt.
***De 27GM950B ondersteunt Dual‑Mode met refreshrates tot 165Hz bij 5K en 330Hz bij QHD.
Helderder en scherper dan ooit
het ultieme 5K gaming display
LG UltraGear evo AI GM9 introduceert Hyper Mini LED, een next‑gen displaytechnologie die is gebouwd voor extreem hoge helderheid en haarscherpe 5K‑gaming. Meer impact, meer detail en maximale controle in elke game.
Ultrahoge helderheid van 1250 nits*
Aangedreven door next‑gen Hyper Mini LED levert de 27GM950B een piekhelderheid tot 1250 nits en VESA DisplayHDR™ 1000. De extreme helderheid zorgt voor een helder en consistent beeld, zelfs in fel verlichte ruimtes, zodat je altijd scherp en op topniveau kunt gamen.
HDR 1000.
Explosieve highlights en precieze schaduwen.
VESA‑gecertificeerde DisplayHDR™ 1000 versterkt het contrast voor felle highlights en scherpe schaduwdetails in games. Explosies en lichte effecten knallen van het scherm, terwijl donkere scènes hun textuur en details behouden. Dankzij DCI‑P3 99% (Typ.) zie je kleuren puur, krachtig en precies zoals de game ze bedoeld heeft.
Anti‑blooming visuals voor gaming
Dankzij 1,5× meer local dimming zones (2.304 zones) en 5,9× meer LEDs (9.216 LEDs) dan conventionele Mini LED*, levert Hyper Mini LED extreme helderheid met een strak en schoon beeld. Zero Optical Distance‑technologie verkleint de afstand tussen paneel en backlight tot bijna nul, waardoor light bleed en blooming sterk worden verminderd. Het resultaat: scherpere highlights, diepere zwarttinten en maximale focus in‑game.
Hyper Mini LED
Conventionele mini-LED*
*Gebaseerd op een interne vergelijking met LG's vorige Mini LED-model (27GR95UM).
Ultrahoge 5K‑resolutie voor gaming
Scherp tot in elke pixel
Ervaar ongekende helderheid op het 27‑inch 5K‑display (5120×2880). Vergeleken met FHD levert 5K extreem veel meer detail en scherpte, waardoor textures, UI en omgevingen duidelijker en realistischer in beeld komen. Het resultaat is een rijkere, intensere game‑ervaring met maximale focus.
’s Werelds eerste 5K2K AI Upscaling
Geen GPU‑upgrade nodig*
De ingebouwde processor van UltraGear evo™ brengt 5K AI Upscaling naar elk device. Content wordt intelligent opgeschaald naar 5K voor scherpere details en een hogere beeldkwaliteit, zonder dat je extra hardware of een nieuwe GPU nodig hebt**. Meer scherpte, meer impact, direct uit de doos.
met AI-upscaling
zonder AI-upscaling
*Op basis van gepubliceerde specificaties van gaming monitors per maart 2026 is de LG 27GM950B de eerste gaming monitor die AI‑upscaling naar 5K‑resolutie ondersteunt.
**De prestaties van AI Upscaling kunnen variëren afhankelijk van de kwaliteit van de inputbron. Voor AI Upscaling is geen GPU‑upgrade vereist. Voor het spelen van games is een compatibel extern apparaat (PC/GPU/console) nodig.
Haarscherpe 218 PPI voor
gaming én productiviteit
Met een hoge pixeldichtheid van 218 PPI levert dit display extreem scherpe beelden voor zowel gaming als werk. In‑game zijn teksten, UI‑elementen en details messcherp, waardoor HUDs, menu’s en on‑screen info direct leesbaar blijven. Ook bij productiviteitstaken zoals documentbewerking, browsen of coderen profiteer je van extra helderheid en precisie.
Geoptimaliseerde refreshrates voor elk genre
met Dual‑Mode
Met VESA‑gecertificeerde Dual‑Mode schakel je moeiteloos tussen de ideale instellingen per game. Kies 165Hz op 5K voor AAA‑titels zoals RPG’s en avonturengames, of ga voor 330Hz op QHD bij snelle genres zoals FPS en racing. Eén monitor, twee performance‑modi, altijd de juiste flow.
1ms (GtG). Snelle respons voor het spelen van games.
De reactietijd van 1ms (GtG) is ontworpen om ghosting te verminderen, waardoor vloeiendere overgangen op het scherm worden gegarandeerd voor een soepelere en responsievere gameplay.
Soepel beeld dat je volledig in de game houdt
Minimaliseer tearing en haperingen met NVIDIA G‑SYNC Compatible en AMD FreeSync Premium Pro. Geniet van een vloeiende en stabiele weergave met minder screen tearing en stuttering, terwijl motion blur en ghosting tot een minimum worden beperkt.
De nieuwste connectiviteit voor jouw future‑proof gaming setup
LG UltraGear evo AI 27GM950B is uitgerust met de nieuwste aansluitingen zoals DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB‑C met 90W Power Delivery en HDMI 2.1. Zo sluit je moeiteloos al je gaming hardware en consoles aan en bouw je een krachtige gaming setup zonder beperkingen.
Dankzij DisplayPort 2.1 levert de monitor de hoge bandbreedte die nodig is voor scherpe beelden en vloeiende gameplay op high‑end videokaarten. USB‑C combineert beeld, data en opladen tot 90W via één kabel voor een strakke en overzichtelijke setup. HDMI 2.1 zorgt daarnaast voor een stabiele verbinding met consoles en andere apparaten.
AI Sound voor helderder en meeslepender gameplay
AI Sound scheidt stemmen, effecten en achtergrondgeluiden en past zich slim aan tijdens het gamen. Zo ervaar je gecontroleerd en meeslepend geluid met een virtuele 7.1.2 surround beleving.
Via de ingebouwde 2×7W stereospeakers of je headset blijven stemmen duidelijk verstaanbaar, zelfs tijdens intense firefights. Belangrijke audio cues zoals naderende voetstappen blijven goed hoorbaar zodat je altijd scherp en een stap voor blijft in de game.
AI Scene Optimization voor slimmer en beter beeld
AI Scene Optimization herkent automatisch wat er op het scherm staat en optimaliseert het beeld in real time. De AI past kleuren, contrast en detailweergave slim aan op basis van het type content zodat games, films en andere content er direct beter uitzien zonder handmatige aanpassingen.
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
5120 x 2880
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
750
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Oppervlak Behandeling
1ms (GtG at Faster)
Resolutie
5120 x 2880
Pixel Pitch [mm]
0.11655x0.11655mm
Color Depth (Number of Colors)
1.06B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
750
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99% (CIE1976)
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Brightness (Min.) [cd/m²]
600
Contrast Ratio (Min.)
800:1
Maat (cm)
98.7
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea)
DisplayPort
DisplayPort
DP Version
2.1
USB-C
Ja (1ea)
Headphone out
4-pole (mic + geluid)
USB Downstream Port
Ja (2ea/ver3.0)
USB Upstream Port
Ja (via USB-C)
USB-C (Data overdracht)
Ja
USB-C (Power Delivery)
90W
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
PIP
Ja
PBP
2PBP
Flicker Safe
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
HW Calibration
HW Calibration Ready
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
FPS Counter
Ja
VRR
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 1000
Mini-LED Technology
Ja
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
Presence Sensor
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
DTS Headphone:X
Ja
Speaker
7W x2
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
811*166*491
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
614.5*535.3*249.1
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
614.5*360.1*70
Gewicht in doos [kg]
11.9
Gewicht met Stand [kg]
8.5
Gewicht zonder Stand [kg]
5.7
INFO
Product naam
UltraGear
Jaar
Y26
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
ACCESSOIRES
Display Port
Ja (ver 2.1)
HDMI
Ja (ver 2.1)
USB-C
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
