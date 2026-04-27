About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

52‑inch UltraGear evo G9, ’s Werelds grootste 5K2K 240Hz gaming monitor

52‑inch UltraGear evo G9, ’s Werelds grootste 5K2K 240Hz gaming monitor

52G930B-B
Vooraanzicht van 52‑inch UltraGear evo G9, ’s Werelds grootste 5K2K 240Hz gaming monitor 52G930B-B
'left side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Rear view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Front view of a 52-inch gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
This image shows 21:9 UltraWide 5K2K big gaming monitor with FPS game.
LG UltraGear gaming monitor (52G930B) with its 1000R curved design for a more comfortable and immersive viewing experience
'LG UltraGear gaming monitor (52G930B) with DisplayHDR 600 and DCI-P3 95%, delivering bright highlights and detailed shadows
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 240Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
This image shows a gaming monitor connected to multiple devices in a gaming setup, including a console, laptop, and desktop PC, highlighting versatile connectivity options such as HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, and USB Type-C (PD 90W) for a powerful and flexible gaming station.
This image shows a curved gaming monitor displaying a high-speed racing game, with a game console and controller placed in front, illustrating an immersive PC and console gaming experience on an ultra-wide screen.
'Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Vooraanzicht van 52‑inch UltraGear evo G9, ’s Werelds grootste 5K2K 240Hz gaming monitor 52G930B-B
'left side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Rear view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
'Front view of a 52-inch gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
This image shows 21:9 UltraWide 5K2K big gaming monitor with FPS game.
LG UltraGear gaming monitor (52G930B) with its 1000R curved design for a more comfortable and immersive viewing experience
'LG UltraGear gaming monitor (52G930B) with DisplayHDR 600 and DCI-P3 95%, delivering bright highlights and detailed shadows
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 240Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
This image shows a gaming monitor connected to multiple devices in a gaming setup, including a console, laptop, and desktop PC, highlighting versatile connectivity options such as HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, and USB Type-C (PD 90W) for a powerful and flexible gaming station.
This image shows a curved gaming monitor displaying a high-speed racing game, with a game console and controller placed in front, illustrating an immersive PC and console gaming experience on an ultra-wide screen.
'Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)

Belangrijkste functies

  • 52-inch 5K2K (5120x2160, WUHD) display
  • 1000R Curve
  • VESA DisplayHDR™ 600
  • 240Hz refreshrate
  • 1ms (GtG) responstijd
  • DP 2.1 & USB-C (PD 90W)
Meer

Bekroonde topkwaliteit

Een afbeelding van het PC World Award-logo.

De 10 beste pc-monitoren op CES 2026

Groot, meeslepend scherm voor simulatie- en first-person games.

LG UltraGear evo G9 52-inch 5K2K WUHD gamingmonitor met 240Hz verversingsfrequentie (52G930B)

LG UltraGear evo G9 52-inch 5K2K WUHD gamingmonitor met 240Hz verversingsfrequentie (52G930B)

*Gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van 5K2K-gamingmonitoren per december 2025, is de LG 52G930B de grootste gamingmonitor met een 52-inch 5K2K-scherm (5120×2160).

**Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Specificaties van de LG UltraGear gamingmonitor (52G930B): 52-inch scherm, 5K2K-resolutie, 240Hz, 1ms (GtG), HDR600, 1000R-kromming, DisplayPort 2.1, USB-C (PD 90W), HDMI 2.1.

Specificaties van de LG UltraGear gamingmonitor (52G930B): 52-inch scherm, 5K2K-resolutie, 240Hz, 1ms (GtG), HDR600, 1000R-kromming, DisplayPort 2.1, USB-C (PD 90W), HDMI 2.1.

Display

Display


's Werelds grootste* 52-inch
5K2K gamingmonitor

Stap in een gigantisch speelveld met ’s werelds grootste* 52‑inch 5K2K display. Het extra hoge 21:9 scherm voelt net zo hoog aan als een 42‑inch 4K monitor, maar geeft je 33% meer schermruimte. Dat betekent meer overzicht, meer immersie en volledige focus in elk type game.

Deze animatie toont hoe het scherm groeit van 16:9 UHD 4K naar een 52-inch 21:9 UltraWide 5K2K gamingmonitor met verschillende gamegenres.

Vooraanzicht van UHD 4K-gamingmonitor met IPS-scherm.

*Gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van 5K2K-gamingmonitoren per december 2025, is de LG 52G930B de grootste gamingmonitor met een 52-inch 5K2K-scherm (5120x2160).

**Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Een gebogen scherm dat je
volledig in de game trekt

De 1000R‑curve trekt het beeld naar je toe en houdt alles binnen je gezichtsveld. Open‑world en RPG‑games voelen intenser aan, met meer focus en een sterkere aanwezigheid midden in de game.

 

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De kijkervaring kan variëren afhankelijk van de afstand tot het scherm en de houding van de gebruiker.

Heldere highlights en gedetailleerde schaduwen

Met VESA DisplayHDR™ 600 knallen highlights van het scherm en blijven donkere scènes vol detail. DCI‑P3 95% zorgt voor rijke, nauwkeurige kleuren, zodat je ook in snelle en drukke games elk detail scherp ziet.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Gamingmonitor Snelheid

Gamingmonitor Snelheid


De LG UltraGear gamingmonitor (52G930B) met een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz zorgt voor vloeiende bewegingen tijdens een snelle motorrace.

Vloeiende gamebewegingen met
240Hz refreshrate

De hoge refreshrate van 240Hz zorgt voor vloeiende, kristalheldere beelden en minimaliseert bewegingsonscherpte. Duik in een meeslepende game-ervaring met elk frame.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Snelle reacties voor gameplay

De 1ms (GtG) responstijd houdt ghosting tot een minimum en zorgt voor strakke overgangen op het scherm. Dat betekent directe input, vloeiende actie en gameplay die altijd scherp aanvoelt.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Soepel beeld dat
je in de game houdt

Met AMD FreeSync™ Premium worden tearing en stutter sterk verminderd. Het resultaat is soepele, stabiele gameplay met een helder beeld, zodat je volledig in de actie blijft.

In een snelle racegame is een groene supercar te zien die concurrenten achtervolgt op een circuit, waarbij de vloeiende, tearing-vrije gameplay dankzij AMD FreeSync Premium wordt benadrukt.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met modellen die geen gebruik maken van de synchronisatietechnologie.
*Afhankelijk van de netwerkverbinding kunnen er fouten of vertragingen optreden.

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijkheid


Krachtige connectiviteit voor je
gamingstation

De LG UltraGear evo™ 52G930B is gebouwd voor krachtige setups en next‑gen hardware. Met DisplayPort 2.1 game je op volle snelheid tot 240Hz op het grote 52‑inch scherm. USB‑C combineert beeld, data en tot 90W opladen via één kabel voor een strakke laptop‑setup. HDMI 2.1 zorgt voor stabiele connecties met consoles en andere devices.

DisplayPort-pictogram

DisplayPort 2.1 x1

USB Type-C-pictogram

USB Type-C™ x1

(PD 90W)

HDMI-pictogram

HDMI™ 2.1 x2

Een gamingmonitor wordt aangesloten op een pc, laptop en console, wat de veelzijdige aansluitmogelijkheden illustreert, waaronder DisplayPort 2.1, USB Type-C en HDMI 2.1, voor hoogwaardige gaming en productiviteit.

Een gamingmonitor wordt aangesloten op een pc, laptop en console, wat de veelzijdige aansluitmogelijkheden illustreert, waaronder DisplayPort 2.1, USB Type-C en HDMI 2.1, voor hoogwaardige gaming en productiviteit.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Duik in de wereld van PC‑
en console gaming

LG UltraGear™-monitoren leveren vloeiende, responsieve gameplay voor zowel pc als console, of je nu in snelle actie duikt of uitgestrekte open werelden verkent. Dankzij HDMI 2.1-ondersteuning bieden ze flexibele compatibiliteit – van toetsenbord en muis tot joystick – samen met vloeiende bewegingen, lage latentie en levendige details voor een geoptimaliseerde game-ervaring in diverse genres en op verschillende platforms.

Op een gebogen gamingmonitor is een racegame te zien met een rode supercar in een neonverlichte stad. Andere gamebeelden zweven over het scherm. Een witte consolecontroller ligt ervoor, waarmee het gamen op de console wordt benadrukt.

Op een gebogen gamingmonitor is een racegame te zien met een rode supercar in een neonverlichte stad. Andere gamebeelden zweven over het scherm. Een witte consolecontroller ligt ervoor, waarmee het gamen op de console wordt benadrukt.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

**De ondersteuning voor beeldverhoudingen kan per console verschillen. Pas uw beeldscherminstellingen aan voor optimale gameprestaties.

Immerse yourself in clear
10W x 2 stereo sound

Experience clear, well-balanced sound through 10W x 2 stereo speakers, delivering an immersive audio experience for everyday gaming and entertainment. For a more personal setup, easily connect a headset via the 4-pole headphone out to enjoy focused audio and clear voice communication during gameplay.

Een gamingmonitor die een RPG-gamescène weergeeft, toont geluidsgolven die van de onderkant van de monitor komen met 10W x2 stereogeluid.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Slimmere bediening, moeiteloos wisselen
met LG Switch

Met de LG Switch‑app stem je je monitor moeiteloos af op zowel gaming als dagelijks gebruik. Pas beeldinstellingen en helderheid on‑the‑fly aan en activeer ze direct met een hotkey. Deel je scherm in tot 11 layouts en start je videocall met één klik voor een setup die altijd met je meeschakelt.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Ga naar LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.

Gebouwd voor een strakke gaming setup

Een slanke stand en brede verstelbaarheid houden je bureau vrij en je focus op de game. Volledig aanpasbaar voor elke speelstijl.

Draaibaar en verstelbaar pictogram.

Draaibaar

Kantelbaar pictogram.

Kantelen

In hoogte verstelbaar pictogram.

Hoogte

Pictogram voor wandmontage.

Randloos ontwerp

Vooraanzicht, achteraanzicht en zijaanzicht van de LG UltraGear gamingmonitor op een bureau, met een gebogen ontwerp en een strakke afwerking.

Vooraanzicht, achteraanzicht en zijaanzicht van de LG UltraGear gamingmonitor op een bureau, met een gebogen ontwerp en een strakke afwerking.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

Printen

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    52

  • Aspect Ratio

    21:09

  • Panel Type

    VA

  • Oppervlak Behandeling

    1ms (GtG)

  • Resolutie

    5120 x 2160

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2361mm x 0.2361mm

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Contrast Ratio (Typ.)

    4000:1

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Ronding

    1000R

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Contrast Ratio (Min.)

    3200:1

  • Maat (cm)

    131

VERBINDING

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    2.1

  • Headphone out

    4-pole (mic + geluid)

  • USB Downstream Port

    Ja (2ea/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    Ja (via USB-C)

  • USB-C (Data overdracht)

    Ja

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • HDMI

    Ja(2ea)

  • USB-C

    Ja (1ea)

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • PIP

    Ja

  • PBP

    2PBP

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • VRR

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting

  • HDR Effect

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AUDIO

  • Speaker

    10W x2

  • DTS Headphone:X

    Ja

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    1302 x 680 x 344mm

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    1174.6x713.1x350.0mm (UP) / 1174.6x593.1x350.0mm (Down)

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    1174.6x544.3x247.3mm

  • Gewicht in doos [kg]

    24.1kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    16.8kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    12.2kg

INFO

  • Product naam

    UltraGear

  • Jaar

    Y26

STROOM

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode) (ErP)

    64W

  • Power Consumption (On-Mode)

    77.37W

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

ACCESSOIRES

  • Display Port

    Ja (ver 2.1)

  • HDMI

    Ja (ver 2.1)

  • USB A to B

    Afhankelijk van land van aanschaf

  • USB-C

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

Lokaal zoeken

Vind een winkel of installateur bij jou in de buurt
Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 