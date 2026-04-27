52‑inch UltraGear evo G9, ’s Werelds grootste 5K2K 240Hz gaming monitor
De 10 beste pc-monitoren op CES 2026
Groot, meeslepend scherm voor simulatie- en first-person games.
*Gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van 5K2K-gamingmonitoren per december 2025, is de LG 52G930B de grootste gamingmonitor met een 52-inch 5K2K-scherm (5120×2160).
**Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
's Werelds grootste* 52-inch
5K2K gamingmonitor
Stap in een gigantisch speelveld met ’s werelds grootste* 52‑inch 5K2K display. Het extra hoge 21:9 scherm voelt net zo hoog aan als een 42‑inch 4K monitor, maar geeft je 33% meer schermruimte. Dat betekent meer overzicht, meer immersie en volledige focus in elk type game.
*Gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van 5K2K-gamingmonitoren per december 2025, is de LG 52G930B de grootste gamingmonitor met een 52-inch 5K2K-scherm (5120x2160).
**Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Een gebogen scherm dat je
volledig in de game trekt
De 1000R‑curve trekt het beeld naar je toe en houdt alles binnen je gezichtsveld. Open‑world en RPG‑games voelen intenser aan, met meer focus en een sterkere aanwezigheid midden in de game.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*De kijkervaring kan variëren afhankelijk van de afstand tot het scherm en de houding van de gebruiker.
Heldere highlights en gedetailleerde schaduwen
Met VESA DisplayHDR™ 600 knallen highlights van het scherm en blijven donkere scènes vol detail. DCI‑P3 95% zorgt voor rijke, nauwkeurige kleuren, zodat je ook in snelle en drukke games elk detail scherp ziet.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Snelle reacties voor gameplay
De 1ms (GtG) responstijd houdt ghosting tot een minimum en zorgt voor strakke overgangen op het scherm. Dat betekent directe input, vloeiende actie en gameplay die altijd scherp aanvoelt.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Soepel beeld dat
je in de game houdt
Met AMD FreeSync™ Premium worden tearing en stutter sterk verminderd. Het resultaat is soepele, stabiele gameplay met een helder beeld, zodat je volledig in de actie blijft.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met modellen die geen gebruik maken van de synchronisatietechnologie.
*Afhankelijk van de netwerkverbinding kunnen er fouten of vertragingen optreden.
Krachtige connectiviteit voor je
gamingstation
De LG UltraGear evo™ 52G930B is gebouwd voor krachtige setups en next‑gen hardware. Met DisplayPort 2.1 game je op volle snelheid tot 240Hz op het grote 52‑inch scherm. USB‑C combineert beeld, data en tot 90W opladen via één kabel voor een strakke laptop‑setup. HDMI 2.1 zorgt voor stabiele connecties met consoles en andere devices.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Duik in de wereld van PC‑
en console gaming
LG UltraGear™-monitoren leveren vloeiende, responsieve gameplay voor zowel pc als console, of je nu in snelle actie duikt of uitgestrekte open werelden verkent. Dankzij HDMI 2.1-ondersteuning bieden ze flexibele compatibiliteit – van toetsenbord en muis tot joystick – samen met vloeiende bewegingen, lage latentie en levendige details voor een geoptimaliseerde game-ervaring in diverse genres en op verschillende platforms.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
**De ondersteuning voor beeldverhoudingen kan per console verschillen. Pas uw beeldscherminstellingen aan voor optimale gameprestaties.
Immerse yourself in clear
10W x 2 stereo sound
Experience clear, well-balanced sound through 10W x 2 stereo speakers, delivering an immersive audio experience for everyday gaming and entertainment. For a more personal setup, easily connect a headset via the 4-pole headphone out to enjoy focused audio and clear voice communication during gameplay.
Een gamingmonitor die een RPG-gamescène weergeeft, toont geluidsgolven die van de onderkant van de monitor komen met 10W x2 stereogeluid.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Slimmere bediening, moeiteloos wisselen
met LG Switch
Met de LG Switch‑app stem je je monitor moeiteloos af op zowel gaming als dagelijks gebruik. Pas beeldinstellingen en helderheid on‑the‑fly aan en activeer ze direct met een hotkey. Deel je scherm in tot 11 layouts en start je videocall met één klik voor een setup die altijd met je meeschakelt.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*Ga naar LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.
Gebouwd voor een strakke gaming setup
Een slanke stand en brede verstelbaarheid houden je bureau vrij en je focus op de game. Volledig aanpasbaar voor elke speelstijl.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
52
Aspect Ratio
21:09
Panel Type
VA
Oppervlak Behandeling
1ms (GtG)
Resolutie
5120 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.2361mm x 0.2361mm
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Contrast Ratio (Typ.)
4000:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Ronding
1000R
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Brightness (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
3200:1
Maat (cm)
131
VERBINDING
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
2.1
Headphone out
4-pole (mic + geluid)
USB Downstream Port
Ja (2ea/ver3.0)
USB Upstream Port
Ja (via USB-C)
USB-C (Data overdracht)
Ja
USB-C (Power Delivery)
90W
HDMI
Ja(2ea)
USB-C
Ja (1ea)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
PIP
Ja
PBP
2PBP
HW Calibration
HW Calibration Ready
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
FPS Counter
Ja
VRR
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
HDR Effect
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Speaker
10W x2
DTS Headphone:X
Ja
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
1302 x 680 x 344mm
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
1174.6x713.1x350.0mm (UP) / 1174.6x593.1x350.0mm (Down)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
1174.6x544.3x247.3mm
Gewicht in doos [kg]
24.1kg
Gewicht met Stand [kg]
16.8kg
Gewicht zonder Stand [kg]
12.2kg
INFO
Product naam
UltraGear
Jaar
Y26
STROOM
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode) (ErP)
64W
Power Consumption (On-Mode)
77.37W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
ACCESSOIRES
Display Port
Ja (ver 2.1)
HDMI
Ja (ver 2.1)
USB A to B
Afhankelijk van land van aanschaf
USB-C
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
