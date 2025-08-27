Skip to contentSkip to accessibility help
34-inch UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display
34U511A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

34-inch UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

34U511A-B

34U511A-B
Belangrijkste functies

  • 34-inch 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display
  • 3-zijdig vrijwel randloos ontwerp
  • sRGB 99% (Typ.), Kleur gekalibreerd in de fabriek
  • 250nits (Typ.) Helderheid / VESA DisplayHDR™ 400
  • 100Hz Refreshrate, 1ms MBR
Indrukwekkende visualsHandige functiesUltieme game-ervaringVerbeterd comfort
LG UltraWide Monitor-logo.

LG UltraWide Monitor-logo.

34" 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

LG ultra-wide monitor op een wit bureau in een modern kantoor, met weergave van meerdere datadashboards en grafieken voor productiviteit en multitasking.

LG ultra-wide monitor op een wit bureau in een modern kantoor, met weergave van meerdere datadashboards en grafieken voor productiviteit en multitasking.

Ultrabrede 34" LG-monitor die het verschil illustreert tussen de beeldverhoudingen 21:9 en 16:9. Meerdere applicaties worden naast elkaar weergegeven voor multitasking.

34" WFHD
IPS™ Display

met randloos scherm

Een futuristische motorrijder racet door een met neon verlicht stadsgezicht, waarbij een gemarkeerd gedeelte een duidelijker, scherper beeld geeft om de beweging duidelijker te laten zien.

Geniet van scherp en soepel beeld met 100Hz refreshrate

Zijaanzicht van een monitor waarop de kantelverstelling is afgebeeld, met overlappende contouren die het ergonomische bewegingsbereik aangeven.

Overzichtelijk met een strakke standaard

Nachtopname van een felverlichte moderne brug en wolkenkrabbers met levendige verlichting die weerspiegeld wordt in het water, met veel contrast en kleurdetails.

HDR10 Gedetailleerd contrast

21:9 UltraWide™ Full HD-scherm

Zie meer, doe meer

Het UltraWide™ Full HD-scherm (2560×1080) biedt meer horizontale schermruimte dan een standaard FHD-monitor (1920×1080). Dankzij het vrijwel randloze design geniet je van een breder, ononderbroken beeld. Zo werk je efficiënter en hoef je minder vaak tussen vensters te schakelen.

Ultrabrede 29-inch LG-monitor die het verschil illustreert tussen de beeldverhoudingen 21:9 en 16:9. Meerdere applicaties worden naast elkaar weergegeven voor multitasking.

Ultrabrede 29-inch LG-monitor die het verschil illustreert tussen de beeldverhoudingen 21:9 en 16:9. Meerdere applicaties worden naast elkaar weergegeven voor multitasking.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

VESA DisplayHDR™ 400

Duidelijk beeld, maximale focus

Met VESA DisplayHDR™ 400 ervaar je helderdere beelden en sterker contrast – perfect voor gedetailleerde HDR-content.

IPS™ Display

De LG IPS™-monitor biedt een uitstekende kleurnauwkeurigheid en een brede kijkhoek.

VESA DisplayHDR™ 400

HDR 400 (High Dynamic Range) ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus.

sRGB 99% (typisch)

Dankzij 99% DCI-P3-dekking ben je verzekerd van een nauwkeurige en levendige kleurweergave.

Kleur gekalibreerd

Zorgt voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave.

LG UltraWide-monitor met een levendig nachtelijk stadsgezicht, inclusief een fel verlichte brug met reflectie, weergegeven binnen een foto­bewerkings­programma met nadruk op kleur- en contrast­instellingen.

LG UltraWide-monitor met een levendig nachtelijk stadsgezicht, inclusief een fel verlichte brug met reflectie, weergegeven binnen een foto­bewerkings­programma met nadruk op kleur- en contrast­instellingen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

LG Switch-app

Snel schakelen

Je kunt het scherm eenvoudig opdelen in maximaal 6 vensters, het thema aanpassen en zelfs een videovergaderplatform starten via een toegewezen sneltoets. Daarnaast worden PBP- en PIP-modi ondersteund voor efficiënt multitasken met meerdere invoerbronnen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, zoekt u in het ondersteuningsmenu van LG.com.

1ms MBR

Scherpe bewegingen met 1ms MBR

Dankzij 1ms MBR worden motion blur en ghosting sterk beperkt, waardoor snelle acties vloeiend en helder in beeld blijven.

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

Futuristische motorrijders racen door een met neon verlichte straat, met bewegingsonscherpte op de achtergrond en een uitgelicht gedeelte met scherpe, heldere beelden om de Motion Blur Reduction (MBR) van 1 ms te demonstreren.

Futuristische motorrijders racen door een met neon verlichte straat, met bewegingsonscherpte op de achtergrond en een uitgelicht gedeelte met scherpe, heldere beelden om de Motion Blur Reduction (MBR) van 1 ms te demonstreren.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*1ms Motion Blur Reduction zorgt voor een lagere luminantie en de volgende functies kunnen niet worden gebruikt wanneer deze geactiveerd is: AMD FreeSync™.

*Flikkering kan optreden tijdens 1ms MBR-werking.

Gebouwd voor comfort, ontworpen voor productiviteit

Reader Mode

Helpt vermoeide ogen te verminderen door de kleurtemperatuur en helderheid automatisch aan te passen tijdens langdurig werken met documenten.

Flicker Safe

Flicker Safe vermindert onzichtbaar flikkeren op het scherm en zorgt voor een comfortabelere kijkervaring voor je ogen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Deze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.

Strakke standaard met een slanke voet

Overzichtelijk met een strakke standaard

De slanke L-vormige standaard is ontworpen voor ergonomisch comfort met kantelverstelling, en is daarnaast compatibel met 100×100 VESA-wandmontage voor flexibele installatie en efficiënt gebruik van je werkruimte.

Bovenaanzicht en schuine weergave van een monitoropstelling op een schoon bureau, met een koffiekopje, draadloos toetsenbord, muis en een strakke, platte standaard die stabiliteit garandeert en ruimte bespaart.

Bovenaanzicht en schuine weergave van een monitoropstelling op een schoon bureau, met een koffiekopje, draadloos toetsenbord, muis en een strakke, platte standaard die stabiliteit garandeert en ruimte bespaart.

Belangrijkste specs

  • Maat (Inch)

    34

  • Resolutie

    2560 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Kantelen

INFO

  • Product naam

    UltraWide

  • Jaar

    Y25

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    34

  • Maat (cm)

    86.36cm

  • Resolutie

    2560 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.3124 x 0.310 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Color Bit

    700:1

  • Contrast Ratio (Min.)

    1000:1

  • Reactie Tijd

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(1ea) 1.4

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    Ja (alleen geluid)

STROOM

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • Power Consumption (On-Mode)

    22W (Typ.)

MECHANISCH

  • OneClick Stand

    Ja

  • Display Position Adjustments

    Kantelen

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    816.5 x 486.7 x 220.0 mm

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    816.5 x 365.3 x 45.5 mm

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    910 x 200 x 461 mm

  • Gewicht met Stand [kg]

    7.6 kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    6.0 kg

  • Gewicht in doos [kg]

    9.9 kg

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

