34-inch UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

34" 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display
21:9 UltraWide™ Full HD-scherm
Zie meer, doe meer
Het UltraWide™ Full HD-scherm (2560×1080) biedt meer horizontale schermruimte dan een standaard FHD-monitor (1920×1080). Dankzij het vrijwel randloze design geniet je van een breder, ononderbroken beeld. Zo werk je efficiënter en hoef je minder vaak tussen vensters te schakelen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
VESA DisplayHDR™ 400
Duidelijk beeld, maximale focus
Met VESA DisplayHDR™ 400 ervaar je helderdere beelden en sterker contrast – perfect voor gedetailleerde HDR-content.
VESA DisplayHDR™ 400
HDR 400 (High Dynamic Range) ondersteunt specifieke kleur- en helderheidsniveaus.
sRGB 99% (typisch)
Dankzij 99% DCI-P3-dekking ben je verzekerd van een nauwkeurige en levendige kleurweergave.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
LG Switch-app
Snel schakelen
Je kunt het scherm eenvoudig opdelen in maximaal 6 vensters, het thema aanpassen en zelfs een videovergaderplatform starten via een toegewezen sneltoets. Daarnaast worden PBP- en PIP-modi ondersteund voor efficiënt multitasken met meerdere invoerbronnen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, zoekt u in het ondersteuningsmenu van LG.com.
1ms MBR
Scherpe bewegingen met 1ms MBR
Dankzij 1ms MBR worden motion blur en ghosting sterk beperkt, waardoor snelle acties vloeiend en helder in beeld blijven.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*1ms Motion Blur Reduction zorgt voor een lagere luminantie en de volgende functies kunnen niet worden gebruikt wanneer deze geactiveerd is: AMD FreeSync™.
*Flikkering kan optreden tijdens 1ms MBR-werking.
Gebouwd voor comfort, ontworpen voor productiviteit
Reader Mode
Helpt vermoeide ogen te verminderen door de kleurtemperatuur en helderheid automatisch aan te passen tijdens langdurig werken met documenten.
Flicker Safe
Flicker Safe vermindert onzichtbaar flikkeren op het scherm en zorgt voor een comfortabelere kijkervaring voor je ogen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Deze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.
Strakke standaard met een slanke voet
Overzichtelijk met een strakke standaard
De slanke L-vormige standaard is ontworpen voor ergonomisch comfort met kantelverstelling, en is daarnaast compatibel met 100×100 VESA-wandmontage voor flexibele installatie en efficiënt gebruik van je werkruimte.
Belangrijkste specs
Maat (Inch)
34
Resolutie
2560 x 1080
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
21:9
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Kantelen
Alle specificaties
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y25
DISPLAY
Maat (Inch)
34
Maat (cm)
86.36cm
Resolutie
2560 x 1080
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
21:9
Pixel Pitch [mm]
0.3124 x 0.310 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Color Bit
700:1
Contrast Ratio (Min.)
1000:1
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
HDR Effect
Ja
Flicker Safe
Ja
Reader Mode
Ja
Color Weakness
Ja
Super Resolution+
Ja
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
Auto Input Switch
Ja
Smart Energy Saving
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
VERBINDING
HDMI
Ja(1ea) 1.4
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
1.4
Headphone out
Ja (alleen geluid)
STROOM
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
Power Consumption (On-Mode)
22W (Typ.)
MECHANISCH
OneClick Stand
Ja
Display Position Adjustments
Kantelen
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
816.5 x 486.7 x 220.0 mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
816.5 x 365.3 x 45.5 mm
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
910 x 200 x 461 mm
Gewicht met Stand [kg]
7.6 kg
Gewicht zonder Stand [kg]
6.0 kg
Gewicht in doos [kg]
9.9 kg
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
