55 inch LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K Smart TV  2026

55MRGB86B9A_EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
55 inch LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K Smart TV  2026

55MRGB86B9A
Vooraanzicht van 55 inch LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K Smart TV  2026 55MRGB86B9A
Een LG Mini RGB evo AI MRGB86, voorzien van RGB Primary Color Pro, biedt 100% kleurdekking van DCI-P3 en Adobe RGB, gecertificeerd door Intertek.
RGB Primary Color Pro, dat wordt gebruikt in de LG Mini RGB evo AI MRGB86, toont een gesplitst beeld waarin de conventionele LED-kleuren aan de linkerkant worden vergeleken met helderdere, meer verzadigde gebouwen aan de rechterkant, waarmee de 100% DCI-P3- en 100% Adobe RGB-dekking worden benadrukt.
Een alpha 8 AI-processor 4K Gen3 van de LG Mini RGB evo AI MRGB86 straalt in blauw licht op een printplaat en benadrukt de AI-verwerkingsprestaties met een tot 5 keer snellere NPU, 10% snellere CPU-verwerking en 20% grotere geheugencapaciteit.
Een LG Mini RGB evo AI MRGB86 toont Precision Dimming aan de hand van een gesplitst beeld, waarbij aan de linkerkant conventionele LED wordt vergeleken met diepere zwarttinten en verbeterde contrastdefinitie aan de rechterkant, mogelijk gemaakt door de alpha 8 AI-processor.
De CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding in de categorie Kunstmatige Intelligentie erkent Multi-AI-zoekopdrachten met Google Gemini en Microsoft Copilot.
LG Shield, toegepast op LG Mini RGB evo AI MRGB86, wordt weergegeven met een LG Shield-logo in het midden, beveiligingspictogrammen onderaan en bovenaan een CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding, die staat voor gegevens- en systeembescherming.
Een LG Mini RGB evo AI MRGB86 benadrukt de visuele kwaliteit zonder verlies door een levendig landschap met duidelijke diepte tegen een donkere achtergrond te tonen, waardoor de visuele prestaties vergelijkbaar zijn met die van een bekabelde tv-verbinding.
Een LG Mini RGB evo AI MRGB86 met Ultimate Gameplay toont een levendige, supersnelle racescène met een wazige vergelijkingsinzet die Motion Booster 288 benadrukt, terwijl het 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG en GeForce NOW ondersteunt.
Een LG Mini RGB evo AI MRGB86 is aan de muur bevestigd in een ruime, moderne woonkamer en toont een levendig abstract kunstwerk met wervelende, veelkleurige elementen.
Belangrijkste functies

  • Gecertificeerde dubbele 100% kleurdekking voor nauwkeurige kleuren in DCI-P3 en Adobe RGB
  • X5.0 snellere NPU-prestaties van de alpha 8 AI-processor 4K Gen3
  • Dieper contrast met Precision Dimming, aangedreven door de alpha 8 AI-processor
  • Het bekroonde webOS biedt geavanceerde AI-ervaringen, mogelijk gemaakt door Google Gemini en Microsoft Copilot
  • De AI-knop ontgrendelt AI Hub voor een slimme, gepersonaliseerde ervaring, beveiligd door LG Shield
Meer
CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding in de categorie Cybersecurity voor LG Shield

CES Innovation Awards – Eervolle vermelding (LG Shield)

Cyberbeveiliging

CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding in de categorie Kunstmatige Intelligentie voor Multi-AI

CES Innovation Awards – Eervolle vermelding (Multi-AI)

Kunstmatige intelligentie

AVForums Editor’s Choice-badge als beste smart-tv-systeem voor 8 opeenvolgende jaren, inclusief 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Beste smart-tv-systeem 2025/26

“8 jaar lang het beste smart-tv-systeem”

*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvende materialen ingediend bij de jury. CTA heeft de accuraatheid van de ingediende materialen/claims niet gecontroleerd en het voorwerp met de prijs niet getest.

Waarom Mini RGB evo?

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 met gecertificeerde dubbele 100% kleurdekking vult het scherm met rijke, vloeiende kleurverlopen en biedt 100% dekking van DCI-P3 en Adobe RGB.

Gecertificeerde dubbele 100% kleurdekking

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 benadrukt Precision Dimming voor verbeterd contrast aan de hand van een gesplitst beeld waarbij aan de linkerkant conventionele LED wordt vergeleken met diepere zwarttinten en verbeterde contrastdefinitie aan de rechterkant.

Nauwkeurig dimmen voor verbeterd contrast

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 met het bekroonde Multi AI webOS wordt gepresenteerd op een donkere achtergrond met de logo’s van Microsoft Copilot en Google Gemini, wat aangeeft dat AI-gerelateerde diensten via de tv-interface worden ondersteund.

Bekroonde Multi AI webOS

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 heeft een AI Hub voor personalisatie, met een AI-symbool boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID met My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.

AI Hub voor personalisatie

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingspictogrammen, waarmee de webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit wordt benadrukt.

Beveiligd door LG Shield

Wat is de Mini RGB evo MRGB86?

De Mini RGB evo MRGB86 is een van onze nieuwste innovaties die een beeldkwaliteit biedt die nog beter is dan QNED. Gecertificeerde dubbele 100% kleurdekking garandeert een uitzonderlijke kleurreproductie voor een rijke visuele ervaring. In combinatie met Precision Dimming, aangedreven door de alpha 8 AI-processor, is het in staat om het licht nauwkeurig te regelen, waardoor beelden worden geproduceerd met rijke, levendige kleuren en verbluffende details.

RGB Primary Color Pro

Gecertificeerde dubbele 100% kleurdekking voor een werkelijk rijke en levendige visuele ervaring

Mini RGB evo produceert rode, groene en blauwe kleuren met verbeterde precisie dankzij LG's geavanceerde kleurtechnologie, die zorgt voor een nauwkeurige en levendige kleurreproductie. De superieure kleurweergave van Mini RGB evo is gecertificeerd voor 100% dekking volgens twee standaarden: DCI-P3 en Adobe RGB. Dit zorgt voor een levendige kleurenervaring waar iedereen, van filmfanaten tot fotoliefhebbers, van zal genieten.

RGB Primary Color Pro, dat wordt gebruikt in de LG Mini RGB evo AI MRGB85, toont een gesplitst beeld waarin de conventionele LED-kleuren aan de linkerkant worden vergeleken met helderdere, meer verzadigde gebouwen aan de rechterkant, waarmee de 100% DCI-P3- en 100% Adobe RGB-dekking worden benadrukt.

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85, voorzien van RGB Primary Color Pro, biedt 100% kleurdekking van DCI-P3 en Adobe RGB, gecertificeerd door Intertek.

Precision Dimming

Rijk contrast dankzij de alpha 8 AI-processor

De alpha 8 AI-processor regelt het licht met intelligente precisie en beheert geavanceerde dimblokken om een dieper contrast te creëren, waardoor de details en helderheid van elk beeld worden verbeterd.2)

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 toont Precision Dimming aan de hand van een gesplitst beeld, waarbij aan de linkerkant conventionele LED wordt vergeleken met diepere zwarttinten en verbeterde contrastdefinitie aan de rechterkant, mogelijk gemaakt door de alpha 8 AI-processor.

alpha 8 AI Processor 4K Gen3

Geavanceerde AI-engine met X5.0 snellere NPU-prestaties

Onze processor van de volgende generatie verbetert de mogelijkheden van jouw tv, waardoor AI een kijkervaring kan bieden die is afgestemd op jouw voorkeuren, met scherpere 4K-details, rijker geluid en levendige kleuren.3)

Een alpha 8 AI-processor 4K Gen3 van de LG Mini RGB evo AI MRGB85 straalt in blauw licht op een printplaat en benadrukt de AI-verwerkingsprestaties met een tot 5 keer snellere NPU, 10% snellere CPU-verwerking en 20% grotere geheugencapaciteit.

Waarom een LG AI TV?

LG AI TV optimaliseert beeld en geluid en maakt het dagelijks leven slimmer met een gepersonaliseerde AI Hub

AI HDR Remastering

Upgrade elk frame naar HDR-kwaliteit

AI optimaliseert automatisch kleur, helderheid en contrast en tilt de SDR-beeldkwaliteit naar HDR-niveau voor rijkere, realistischere beelden.

Ontdek 3 unieke voordelen van AI Hub

Geavanceerd Multi-AI-zoekopdrachten met Google Gemini en Microsoft Copilot

Zeg gewoon wat je zoekt en selecteer vervolgens het AI-model dat het beste bij je past. Het systeem maakt verbinding met meerdere AI-modellen om bredere, relevantere resultaten te leveren.7)

Ontvang gepersonaliseerde aanbevelingen en informatie voor content

AI Concierge stelt inhoud en updates voor die zijn afgestemd op jouw interesses. ‘In deze scène’ biedt relevante aanbevelingen en informatie op basis van wat je bekijkt, terwijl Generative AI het zoeken en creëren van afbeeldingen mogelijk maakt.8)

LG AI TV herkent jouw stem en leidt je naar My Page, die speciaal voor je is gepersonaliseerd!

Op My Page kunt je alles in één oogopslag zien, van het weer, de agenda en widgets tot jouw favoriete sportuitslagen.9)

De CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding wordt weergegeven op een donkere achtergrond. Multi-AI Architecture wordt erkend in de categorie Kunstmatige Intelligentie.

Bekroonde Multi AI webOS

Het bekroonde webOS wordt nu beveiligd door LG Shield.

De AVForums Editor’s Choice-badge wordt weergegeven op een donkere achtergrond voor LG webOS 25, uitgeroepen tot Beste smart tv-systeem 2025/2026.

8 jaar lang het beste smart-tv-systeem

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingspictogrammen, waarmee de webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit wordt benadrukt. Er wordt ook een CES Innovation Awards 2026-badge met eervolle vermelding getoond.

LG Shield

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

De zeven belangrijkste technologieën van LG Shield zorgen ervoor dat jouw gegevens veilig blijven dankzij veilige gegevensopslag en -beheer, veilige cryptografische algoritmen, gegarandeerde software-integriteit, gebruikersauthenticatie en toegangscontrole, veilige gegevensoverdracht, detectie van en reactie op beveiligingsincidenten en veilig updatebeheer.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen Ontdek meer over LG Shield

webOS Re:New Program

Upgrade jouw tv tot 5 jaar gratis11)

LG Quad Protection wordt weergegeven door middel van vier pictogrammen op een gele achtergrond. Elk pictogram staat voor bliksembeveiliging, vochtbescherming, overspanningsbeveiliging en webOS-bescherming met LG Shield.

LG Quad Protection

Jouw LG TV is gemaakt om lang mee te gaan dankzij LG Quad Protection

Van hardware tot software, jouw LG TV is beschermd. Ingebouwde condensatoren bieden bescherming tegen hoge spanningen, waaronder blikseminslag, en halfgeleiders zijn uitgerust met overspanningsbeveiliging. Siliconen gel en beschermende coatings beschermen chipsets tegen vocht en zelfs jouw gegevens blijven veilig en beveiligd met LG Shield.

AI Magic Remote

Ontgrendel elke AI-ervaring met één enkele AI-knop

Met één AI-knop kunt je alle AI-gestuurde interacties openen en bedienen. Met een scrollwiel en directe spraakopdrachten verloopt elke bediening moeiteloos.12)

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 heeft een AI Hub voor personalisatie, met een AI-pictogram boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID met My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.

Ontdek eindeloze meesterwerken met LG Gallery+

LG Gallery+

Geef jouw ruimte stijl met meer dan 5000 zorgvuldig geselecteerde kunstwerken

Met LG Gallery+ heeft je toegang tot een uitgebreide collectie kunstwerken en content van onze partners, zoals The National Gallery, MMCA, Magnum en verschillende andere. Verfraai en personaliseer jouw ruimte met kunst die jouw stijl weerspiegelt.13)

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 met LG Gallery+ toont zorgvuldig geselecteerde kunstwerken in een interieur, met in het midden Vincent van Goghs ‘Korenveld met cipressen’, samen met verwijzingen naar partnermusea en het bericht ‘1 maand gratis’.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 toont een Google Photos-raster met familiefoto's, terwijl een telefoon een albumlijst weergeeft met de schakelaar voor het album Familie-uitstapje ingeschakeld.

Mijn foto’s

Open Google Photos en zie jouw herinneringen langskomen.

Verbind eenvoudig jouw Google Photos-account met jouw TV door simpelweg jouw telefoon te gebruiken. Personaliseer moeiteloos jouw ruimte met content uit jouw eigen fotobibliotheek.17)

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 is aan een groene muur boven een rode console bevestigd en toont een informatiebord met onder andere het weer, sportuitslagen, tv-programmering en Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Informatiebord

Blijf op de hoogte met een all-in-one persoonlijk dashboard.

Zie in één oogopslag belangrijke informatie. Krijg weerupdates, sports alerts, bekijk jouw Google Agenda en stel zelfs meldingen in voor Home Hub, jouw kijkreserveringen en meer.

Gallery Mode

Schakel naadloos over van tv naar kunstwerken

Als de Gallery Mode is ingeschakeld, kan jouw tv nog steeds energie blijven besparen, zelfs terwijl jouw geselecteerde kunstwerken worden weergegeven om een vleugje stijl en elegantie aan jouw ruimte toe te voegen.

AI Brightness Control

Optimale helderheid bij elk licht

De helderheidsregeling past de schermweergave automatisch aan op basis van de omgevingsverlichting, waardoor je in elke omgeving kunt genieten van een helder beeld en comfortabel kunt genieten.18)

Bewegingssensor

Reageert op jouw aanwezigheid

Bewegingsdetectie zorgt dat jouw TV intelligent reageert, waarbij de lichtstand wordt aangepast op basis van jouw nabijheid.19)

LG Channels

Gratis onbeperkt entertainment

LG Channels brengt diverse content van live en on-demand platforms samen in één hub, waardoor het eenvoudiger dan ooit is om content te vinden waar je van houdt.20)

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 met slimme connectiviteit toont de Home Hub-interface op het scherm, met verbindingen naar Google Home en LG ThinQ, en panelen voor tv, apparaten en apps in één bedieningslay-out.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Slimme connectiviteit

Home Hub, jouw alles-in-één platform voor slimme woningen

Home Hub brengt al jouw slimme apparaten samen. Maak naadloos verbinding met jouw IoT-apparaten thuis, bedien ze en communiceer ermee via Google Home en andere diensten.21)

Stap in een wereld die is afgestemd op winnen

Ultieme gameplay

Game om te winnen met verhoogde verversingsfrequenties tot 288Hz

Ervaar ultrasnel gamen met 144 Hz, AMD FreeSync Premium en VRR. Met Motion Booster, dat de verversingssnelheid verhoogt om bewegingsonscherpte te verminderen, en de allereerste BT ULL-gecertificeerde controller, geniet je van hoge prestaties, ideaal voor competitief gamen.22)

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 met Ultimate Gameplay toont een levendige, supersnelle racescène met een wazige vergelijkingsinzet die Motion Booster 288 benadrukt, terwijl het 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG en GeForce NOW ondersteunt.

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 met NVIDIA GeForce NOW toont Borderlands 4 op het scherm naast een GeForce NOW-logo, waarmee toegang tot cloudgaming binnen de tv-interface wordt gepresenteerd.

NVIDIA GeForce NOW

De eerste 4K 120Hz HDR cloudgaming ter wereld

Speel 4K 120Hz HDR-games op je tv, zelfs zonder extra apparaat, via NVIDIA GeForce NOW. Met de NVIDIA Blackwell-architectuur kunt je genieten van high-end cloudgaming met de prestaties van GeForce RTX 5080.23)

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 met Bluetooth Ultra Low Latency toont een draadloze gamecontroller met het label ‘Razer Wolverine V3 Bluetooth’ op het scherm, wat aangeeft dat de Bluetooth-controller optimaal wordt ondersteund voor een responsieve gameplay.

Bluetooth met ultralage latentie

‘s Werelds eerste tv die Bluetooth Ultra Low Latency Controllers ondersteunt

Ervaar cloudgaming met ultralage latentie en hoge prestaties dankzij ondersteuning voor Bluetooth Ultra Low Latency Controller, waardoor de invoervertraging wordt teruggebracht tot minder dan 2,5 ms. Geniet van naadloze, responsieve besturing die aanvoelt als een bekabelde verbinding, zelfs wanneer je in de cloud speelt.24)

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 beschikt over het LG Gaming Portal met een gaming hub-lay-out, waarbij aanbevolen content en gametegels worden gecombineerd in een uniforme interface die kan worden uitgebreid om toegang te bieden tot Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW en webOS-game-apps.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Jouw centrale hub voor gaming

Ontdek duizenden games van Xbox, NVIDIA GeForce Now, native webOS-apps en nog veel meer. Vind eenvoudig games voor afstandsbediening of gamepad en neem het op tegen andere spelers via de Challenge Mode.25)

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 met Game Dashboard en Optimizer toont spelschermen naast elkaar en een schermmenu voor het in realtime aanpassen van spelinstelingen zoals verversingssnelheid, latentie en visuele modi.

Game-dashboard en optimizer

Pas de game-instellingen eenvoudig aan je speelstijl aan

Pas je game-ervaring eenvoudig aan met Game Dashboard voor snelle, realtime bediening en Game Optimizer om je favoriete instellingen te verfijnen. Pas de verversingssnelheid, latentie en visuele modi aan om elke gamesessie eenvoudig te optimaliseren.

Dompel jezelf onder in elke sportwedstrijd

Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 met TruMotion laat op een gesplitst scherm een voetbalscène zien met bewegingsafvlakking. Hierbij wordt een contrast getoond tussen wazige beelden met TruMotion uitgeschakeld en scherpe, heldere beelden met TruMotion ingeschakeld, om de helderheid bij snelle sporten te benadrukken.
Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 toont een scène uit een film waarin iemand in een auto rijdt. Vervolgens verschijnt er een sportmelding voor een live voetbalwedstrijd met realtime scores. Wanneer men hierop tikt, wordt direct naar de live wedstrijd geschakeld.
Een LG Mini RGB evo AI MRGB85 met TruMotion laat op een gesplitst scherm een voetbalscène zien met bewegingsafvlakking. Hierbij wordt een contrast getoond tussen wazige beelden met TruMotion uitgeschakeld en scherpe, heldere beelden met TruMotion ingeschakeld, om de helderheid bij snelle sporten te benadrukken.
Sportvoorspelling door AI Concierge

Ontvang wedstrijdvoorspellingen met AI

AI analyseert de statistieken en prestaties van jouw team om wedstrijdvoorspellingen te doen. Juich harder en geniet van het aanmoedigen van jouw team met deze door AI gegenereerde inzichten.26)

TruMotion

Bewegingsverzachting voor elk genre

AI Genre Selection identificeert het genre van de content en TruMotion past de judder-niveaus aan om de juiste hoeveelheid verzachting toe te passen voor een natuurlijke kijkervaring van films, sport en nog veel meer.

Sports Alert

Stel meldingen in en mis nooit meer iets

Leg elk moment van de actie vast. Stel jouw meldingen in en ontvang updates over de wedstrijdschema's, scores en nog veel meer van jouw team.

True Cinema, tot in het kleinste detail bewaard gebleven

Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE

FILMMAKER MODE zorgt voor een duidelijker contrast en rijkere kleuren en past zich aan jouw omgeving aan om beelden zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke vorm en de bedoeling van de maker te houden.27)

Dolby Atmos

Door audio weer te geven als meeslepende 360° audio-objecten in plaats van statische kanalen, creëert het systeem een thuisbioscoop-omgeving waarin details en diepte trouw blijven aan de scène.

LG Sound Suite verbetert elke scène met een vollere surround

Sound Suite met Dolby Atmos Flex Connect

Meeslepende audio afgestemd op jouw voorkeuren

De DAFC-technologie (Dolby Atmos Flex Connect) van LG TV's optimaliseert audio op basis van de plaatsing van de luidsprekers, waardoor een gepersonaliseerde, zeer meeslepende surround-ervaring wordt geboden, ongeacht de positie van jouw luidsprekers.28)

LG-tv’s zijn ontworpen met het oog op toegankelijkheid en beschikken over functies zoals een kleuraanpassingsfilter, een gids voor gebarentaal en directe connectiviteitsondersteuning voor audiohulpmiddelen.

LG-tv’s zijn ontworpen met het oog op toegankelijkheid en beschikken over functies zoals een kleuraanpassingsfilter, een gids voor gebarentaal en directe connectiviteitsondersteuning voor audiohulpmiddelen.

Accessibility

Ondersteunende functies maken de kijkervaring inclusiever

LG-tv’s zijn ontworpen met het oog op toegankelijkheid en beschikken over functies zoals een kleuraanpassingsfilter, een gids voor gebarentaal en directe connectiviteitsondersteuning voor audiohulpmiddelen.

Disclaimer

 

*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.

*Specificaties en functies variëren per regio, model en grootte.

*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.

*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.

*Voor toegang tot op een netwerk gebaseerde slimme diensten en functies, waaronder streaming-apps, is een LG-account en aanvaarding van de relevante algemene voorwaarden vereist. Zonder LG-account zijn alleen externe apparaatverbindingen (bijvoorbeeld via HDMI) en terrestrische/draadloze tv (alleen voor tv’s met tuners) beschikbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van een LG-account.

1)*LG Mini RGB Display is door Intertek gecertificeerd voor dubbele 100% kleurdekking, gemeten volgens IDMS v1.2, clausule 5.18.
 

2)*Schermbeelden hierbpoven zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden.

 

3)*Vergeleken met de 2025 alpha 8 AI processor 4K Gen2 op basis van interne vergelijking van specificaties.

 

4)*AI Picture Pro zal werken met alle auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.

*Afbeeldingen worden opgeschaald tot een kwaliteit die vergelijkbaar is met 4K. De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de resolutie van de bron.

 

5)*Moet via het geluidsmodusmenu wordt geactiveerd. En het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving. 

 

6)*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.

 

7)*AI Search (Copilot) is beschikbaar op webOS Re:New Program-compatibele OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modellen, inclusief modellen die vanaf 2022 zijn uitgebracht.

*Een internetverbinding is vereist en AI-diensten van partners kunnen worden gewijzigd of vereisen mogelijk een abonnement.

*Deze functie kan per regio en model verschillen en is niet beschikbaar in landen waar geen ondersteuning voor LLM wordt geboden.

 

8)*Sommige van deze functies worden mogelijk niet ondersteund in bepaalde regio’s of modellen.

*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.

*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

*De kaart ‘In deze scène’ is beschikbaar in landen die EPG (Electronic Program Guide) ondersteunen.

*De kaart ‘Nu te zien’ is niet beschikbaar op Netflix en andere CP-apps (content providers), dus de kaart zal niet worden weergegeven.

*De kaart ‘Generatieve AI’ is beschikbaar in bepaalde regio's of modellen.

 

9)*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.

*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED- en NANO 4K UHD-tv's die vanaf 2024 zijn gelanceerd, evenals op MRGB- en FHD-tv’s die vanaf 2026 worden gelanceerd.

*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

*Het slot kan worden ontgrendeld door iemand met een vergelijkbare stem. Indien de stem verandert als gevolg van gezondheidsredenen of andere factoren, is het mogelijk dat de herkenning niet goed functioneert.

*De aangeboden widgets kunnen per land verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.

*My Page is van toepassing op 2026 OLED-, MRGB-, QNED- en NANO 4K UHD-TV’s.

 

10)*Een internetverbinding is vereist.

*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.

*In landen waar NLP niet wordt ondersteund, is toegang tot en gebruik van spraakgestuurde apps mogelijk niet beschikbaar.

 

11)*webOS Re:New is een software-upgradeprogramma en is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Het aantal upgrades en de duur van de ondersteuning voor Re:New kunnen per product, model of regio verschillen.

*Het upgrade-schema, evenals functies, applicaties en diensten kunnen per model en regio verschillen.

*Beschikbare functies, content en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen per product, model of regio verschillen.

 

12)*Biedt snelle toegang tot de AI-functies van de tv, maar heeft geen ingebouwde AI-verwerking.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.

*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

 

13)*Beschikbare content kan per regio verschillen en is onderhevig aan wijzigingen.

*De dienst is beschikbaar via een betaald abonnement. Je krijgt een gratis proefperiode van één maand na aanmelding en registratie van jouw betaalmethode. Het abonnement wordt automatisch verlengd naar een betaald abonnement, tenzij het vóór het einde van de proefperiode wordt opgezegd. Het abonnement kan op elk moment tijdens de proefperiode worden opgezegd.

 

14)*Beschikbare content kan per regio verschillen en is onderhevig aan wijzigingen.

*Een LG Gallery+-abonnement is vereist voor volledige toegang tot content en functies.

 

15)*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.

 

16)*De generatieve AI-functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio’s of modellen.

*Een abonnement is inclusief 20 credits per maand. Met één credit kunt je één afbeelding genereren.

*Afhankelijk van de prestaties van het apparaat, de bestandsgrootte en de netwerksnelheid kan de snelheid van de bestandsoverdracht van LG Link variëren.

*Sommige bestandsextensies worden mogelijk niet ondersteund door LG Link, afhankelijk van de specificaties van jouw apparaat.

*LG Link kan een extern opslagapparaat gebruiken wanneer het in overeenstemming met de specificaties van het apparaatgeheugen wordt gebruikt.

 

17)*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op jouw Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan. 

 

18)*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.

 

19)*Bewegingssensoren zijn uitsluitend beschikbaar op de modellen W6 en G6.

 

20)*Ondersteuning voor bepaalde LG Channels verschilt per regio.

 

21)*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.

 

22)*AMD FreeSync Premium-validatie gebaseerd op lage invoervertraging, minder haperingen en flikkervrije prestaties.

*144Hz is de maximale verversingssnelheid op basis van de variabele verversingssnelheid (VRR) en werkt uitsluitend met ingangen die 144Hz ondersteunen.

*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

*In de Motion Booster-modus kan de resolutie worden verlaagd om optimale prestaties te garanderen.

*Motion Booster 288 levert een verversingssnelheid tot 288Hz bij een geoptimaliseerde Full HD-resolutie voor ultravloeiende gameplay.

 

23)Abonnement is vereist. Het dienstenaanbod kan per lidmaatschapsplan verschillen.

*Alleen beschikbaar op LG OLED W6, G6, C6 en MRGB95, MRGB9M.

*De beschikbaarheid van GeForce NOW kan per land verschillen.

*In de ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden verstoord.

*Voor optimale prestaties wordt een ethernet- of 5 GHz wifi-verbinding aanbevolen.


24)*Bluetooth Ultra Low Latency is alleen van toepassing op bepaalde LG TV’s uit 2026. De functionaliteit van de ULL-controller wordt alleen ondersteund wanneer deze is aangesloten op compatibele apparaten.

*In de ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden verstoord.

*Voor optimale prestaties wordt een ethernet- of 5 GHz wifi-verbinding aanbevolen.

*Gamecontroller wordt apart verkocht.


25)*Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.

*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.

*Gamepad wordt apart verkocht.


26)*De kaart ‘In deze scène’ is beschikbaar in landen die EPG ondersteunen.

*De omvang van de ondersteuning kan per land verschillen.

*De informatie die door AI Concierge wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is mogelijk niet accuraat. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen of beslissingen die op basis van dergelijke informatie worden genomen.


27)*FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.


28)*Het bijpassende Sound Suite-model kan variëren afhankelijk van het land, de regio en het tv-model.

*Soundbar kan apart worden aangeschaft. 

*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.

*Wanneer op een soundbar wordt aangesloten, worden maximaal 13.1.7 kanalen ondersteund. De ondersteunde kanaalconfiguraties kunnen variëren, afhankelijk van het model van de soundbar.

*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.

*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

Alle specificaties

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

