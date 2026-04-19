65 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV + Mobiele Airconditioner

Hier zijn de belangrijkste opvallende verbeteringen van G5 in vergelijking met de vorige serie:

1. Beeldkwaliteit: De G5 introduceert een upgrade van de Alpha 11 AI Processor naar de nieuwe Alpha 11 AI Processor Gen2. Onze meest briljante processor stelt de TV in staat om objecten waar te nemen met pixelprecisie, waardoor de beeldkwaliteit wordt verbeterd voor de best mogelijke kijkervaring. De G5 is UL-geverifieerd voor Perfect Black en Perfect Colour, waardoor de waargenomen helderheid en het contrast worden verbeterd, of het nu licht of donker om u heen is. Met de 100% Color Fidelity en 100% Color Volume certificeringen die van toepassing zijn op de LG 2025 OLED TV's, levert de G5 nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs in zonlicht of donkere omgevingen.1 2

2. Geluidskwaliteit: De onlangs verbeterde AI Object Remastering-functie extraheert stemmen, muziek en audio SFX om de helderheid te optimaliseren, wat de best mogelijke geluidservaring oplevert.3

3. Gaming: De G5 is gevalideerd voor zowel G-SYNC als AMD FreeSync en levert uitstekende VRR-prestaties voor een soepele, scheurvrije gameplay. Met ondersteuning voor tot 165Hz VRR, een reactietijd van 0.1ms en ClearMR 10000-certificering, zorgt het voor ultra soepele beweging en ultra lage latentie.4 5

4. webOS for AI: Geüpgraded naar webOS 25, biedt de G5 een slimmere, intuïtievere TV-ervaring. LG's AI leert uw kijkvoorkeuren, begrijpt uw levensstijl en optimaliseert elk aspect van uw TV-ervaring om de meest ideale, gepersonaliseerde entertainmentervaring te creëren, speciaal voor u. De nieuw ontworpen AI Magic Remote maakt de AI-ervaring compleet, zonder extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel, wijst en klikt u eenvoudig om hem te gebruiken als een 'air mouse' of spreekt u voor spraakopdrachten.6

Belangrijkste AI-functies:

1) AI Voice ID: LG's AI Voice ID herkent de unieke stemafdruk van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen zodra u spreekt.7

2) AI Picture & Sound Wizard: Geavanceerde algoritmen leren uw voorkeuren door 1,6 miljard beeldmogelijkheden te doorlopen. Op basis van uw selecties creëert uw TV een gepersonaliseerd beeld, speciaal voor u. Kies het geluid dat u bevalt uit een selectie van geluidsfragmenten. Uit 40 miljoen parameters creëert AI een op maat gemaakt geluidsprofiel, afgestemd op uw voorkeuren. Elk geluidselement wordt verfijnd met AI-gebalanceerde audio.

3) AI Chatbot: Communiceer met de AI Chatbot via uw AI Magic Remote en behandel alle zorgen, van het configureren van instellingen tot het oplossen van problemen.8

4) AI Search: Vraag uw TV alles. De ingebouwde AI herkent uw stem en geeft snel gepersonaliseerde aanbevelingen op uw verzoeken. U kunt ook aanvullende resultaten en oplossingen krijgen met Microsoft Copilot.9

5) AI Concierge: Een korte druk op de AI-knop op uw afstandsbediening opent uw AI Concierge, die aangepaste trefwoorden en aanbevelingen biedt op basis van uw zoekgeschiedenis.10

1) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor "perfect zwart", gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection, gebaseerd op een typische binnenverlichtingsomgeving (200 tot 500 lux).

De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsverlichting en de kijkruimte.

2) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor "Perfect Color", gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-normen.

2) 100% Color Volume wordt gedefinieerd als de prestatie van het display die gelijk is aan of groter is dan de grootte van het DCI-P3 standaardkleurvolume, zoals onafhankelijk geverifieerd door Intertek.

2) '100% Colour Fidelity' en '100% Colour Volume to DCI-P3' zijn van toepassing op de 2025 OLED-televisies.

2) Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% Color Fidelity, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.

3) Moet worden geactiveerd via het menu Soundbar Mode.

Het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.

4) De 97-inch ondersteunt 120Hz en de 48-inch ondersteunt 144Hz.

5) clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de prestaties van bewegingsonscherpte (motion blur) van het display te evalueren.

De ondersteuning voor deze functie kan per model verschillen. ClearMR 10000: Gecertificeerd voor LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inch).

6) Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen variëren per regio en ondersteunde taal, zelfs voor hetzelfde model.

Voor sommige functies is een internetverbinding vereist.

AI Voice Recognition is alleen beschikbaar in landen die NLP (Natural Language Processing) in hun moedertaal ondersteunen.

7) Gereduceerde of beperkte inhoud kan worden weergegeven afhankelijk van de regio en netwerkverbinding.

De ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land variëren en is beschikbaar op OLED, QNED, NanoCell en UHD-televisies die vanaf 2024 zijn uitgebracht.

Het werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

8) AI Search is beschikbaar op OLED, QNED, NanoCell en UHD-televisies die vanaf 2024 zijn uitgebracht.

De VS en Korea gebruiken het LLM-model.

Een internetverbinding is vereist.

9) Een internetverbinding is vereist.

AI Chatbot is beschikbaar in landen die NLP (Natural Language Processing) in hun moedertaal ondersteunen.

Het is mogelijk om de AI Chatbot aan de klantenservice te koppelen.

10) Ondersteunde menu's en apps kunnen per land verschillen.

De weergegeven menu's kunnen bij de lancering anders zijn.

Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.