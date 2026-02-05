11kg Wasmachine F4WX851Y+ 9kg Warmtepompdroger RT90X8 + Tussenstuk Wasmachine/Droger Wit DK2W
Slimmer wassen voor een beter leven
Minimalistisch design
Het minimalistische LCD-paneel is gemakkelijk te bedienen
Minder microplastics
Lichte bewegingen zorgen voor minder frictie tijdens het wassen
AI tot de kern, eenvoudig wassen
AI Wash detecteert stof voor het optimale programma
*De gerelateerde afbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
Verzorgingscyclus microplastic
Verminder de uitstoot van microplastic met maximaal 60%
De bewegingen Zwaaien en Drogen verminderen frictie, waardoor er 60% minder microplastic wordt uitgestoten.
*Getest door Intertek op juli 2023. Microplastic Care-cyclus met een was van 3 kg (100% polyester trainingsjas) vergeleken met Mixed Fabric-cyclus (F4Y7EYPBW).
Vergelijking door de hoeveelheid microplastic te meten die is gefilterd door een filter van 20㎛.
*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
TurboWash™360˚
Krachtig wassen in 39 minuten
Elke was wordt zachtjes uitgevoerd, zorgvuldig schoongemaakt door vier
TurboWash™ 360˚-sproeimondstukken, in slechts 39 minuten.
*Getest door Intertek, gebaseerd op IEC 60456 : editie 5.0. TurboWash39 cyclus met 5 kg IEC-laadvermogen in vergelijking met de conventionele katoencyclus met
TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
AI Wash
Optimaal wassen mogelijk gemaakt door AI DD™
AI Wash optimaliseert wasbewegingen op basis van het type was. Daarnaast zorgt het beter voor stoffen en wordt energie bespaard bij zachte stoffen.
*Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met de Katoen-cyclus, zorgde de AI Wash-cyclus beter voor de stof en werd er minder energie verbruikt bij een gemengde was van 3 kg met zachte stoffen (gemengde shirts, blouses, functionele T-shirts, rokken van chiffon, korte broeken van polyester, enz.) (F4X7VYP15). Resultaten kunnen verschillen op basis van gewicht en soort stof in de was en//of andere factoren.
AI-detectie wordt geactiveerd als de was minder dan 3 kg is. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de optie Stoom is geselecteerd. AI Wash moet u alleen gebruiken bij vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en een geschikt wasmiddel.
Automatische dispenser
Gebruik meerdere keren na slechts een keer eenvoudig vullen
Gebruikt automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter. Je krijgt zelfs een melding op je mobiele telefoon als het tijd is om bij te vullen, waardoor kleren wassen een makkie wordt.
The laundry bin is open, and the detergent is poured.
*Wifi en ThinQ-app vereist. Functies kunnen veranderen.
*De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.
Optimaal wassen
Cycli geoptimaliseerd voor jouw wasgewoonten
Maak eenvoudig jouw was schoon met minder stappen. Je machine kiest automatisch jouw meest gebruikte programma’s en opties voor wasbeurten die zijn afgestemd op jouw behoeften en gewoonten.
*Na 10 wasbeurten wordt de standaardcyclus ingesteld op de meest gebruikte cyclus.
*Zodra dezelfde opties voor een specifiek gedeelte 3 keer op rij worden gekozen, worden deze ook automatisch geselecteerd.
Steam™
Allergiereductie met stoom
LG Steam™ reinigt kleding diepgaand, waarbij huisstofmijten worden verminderd en je een extra comfortabel gevoel krijgt.
Het kind en de moeder liggen op het bed.
*Allergy Care-cyclus goedgekeurd door BAF (British Allergy Foundation) vermindert het allergeen van huisstofmijt.
Smart Pairing™
Handige connectiviteit voor eenvoudiger de was doen
Smart Pairing™ zorgt dat je wasser en droger
communiceren en jouw kleding optimaal verzorgen.
*Beide apparaten moeten zijn verbonden met een stabiel wifinetwerk en de LG ThinQ™-app op een geschikt mobiel apparaat als je gebruik wilt maken van Smart Pairing™.
LG ThinQ™
Eenvoudig leven, gemakkelijk te bedienen
Controleer altijd en overal je was
Met de LG ThinQ™ app kun je verbinding maken met je wasmachine op een manier die je nooit eerder kon. Start je was met slechts één tik op de knop.
Eenvoudig onderhoud en monitoring
Van dagelijks onderhoud tot grotere taken, houd eenvoudig het energieverbruik van je wasmachine in de gaten met de LG ThinQ™-app.
Was met de handen vrij met de spraakassistent
Vertel je slimme luidspreker of AI-assistent wat je nodig hebt en je wasmachine zorgt voor de rest.
*Support voor slimme huisapparatuur die compatibel zijn met Alexa en Google Assistant kan per land en afhankelijk van uw individuele smart home-instellingen verschillend zijn.
Creëer simpele automatiseringen
Registreer je Homey Hub en geniet van de automatisering van Homey.
Met Homey ‘Flow’ kun je je huis helemaal naar wens automatiseren.
Een afbeelding van Homey-app in een comfortabele positie en de Homey Hub en IOT-producten die verbinding maken.
*Getest door Intertek op juli 2013. Bacteriedodend effect voor P.aeruginosa van roestvrij staal tegen een beginnende hoeveelheid in 12 dagen.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de standaardafmetingen van een wasmachine?
Alle LG-wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. Standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.
Wat is het beste gewicht voor een wasmachine?
LG raadt een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg aan voor een gemiddeld huishouden. Voor een groot gezin of grote wasladingen is een model van 11-13 kg geschikt. Grotere modellen kunnen ook een dekbed tot kingsize aan.
Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?
Controleer het energielabel op je wasmachine voor een A (beste) tot G (slechtste) beoordeling. LG-wasmachines hebben Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. AI in LG-machines helpt bij het kiezen van de juiste wasbewegingen voor je waslading, waardoor het energieverbruik minimaal blijft.
Hoe kies ik de juiste wascyclus?
Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.
Hoe kan ik het geluid van mijn wasmachine verminderen?
Koop een LG-wasmachine met Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. LG DirectDrive™ Motor technologie vermindert het aantal bewegende onderdelen, wat het geluid vermindert en de levensduur verlengt. Zorg ervoor dat je wasmachine op een vlakke ondergrond staat en controleer dit regelmatig. Plaats anti-vibratie pads onder je wasmachine om het geluid te verminderen.
Hoe profiteert mijn wasgoed van Deep-learning AI DD™?
LG’s Deep-learning AI DD™ machines analyseren het gewicht en de stof van je wasgoed. Dit resulteert in automatische optimalisatie van de wasbewegingen, wat zorgt voor verbeterde stofbescherming en een langere levensduur van je kleding.
Wat is de LG Quick Wash functie?
LG’s TurboWash™ 360˚ technologie reinigt kleding grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray schiet waterstralen vanuit elke hoek, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt voor een optimale balans van sproeikracht, detergent en wasbeweging.
Wat kan een slimme wasmachine doen?
LG-wasmachines gebruiken AI om wasbewegingen te optimaliseren voor elke lading. Deep learning analyseert stofkenmerken zoals gewicht en zachtheid. LG’s WiFi-geschikte slimme wasmachines kunnen worden bediend via spraakherkenning of de LG ThinQ™ app op je smartphone.
Wat is de stoomfunctie in LG-wasmachines?
LG’s Steam™ technologie bestrijdt effectief allergenen. De Allergy Care functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen zoals pollen en huisstofmijt op te lossen.
Hoe werkt de Auto-dosing functie?
Het LG ezDispense™ auto dose systeem laat je het detergent vooraf laden en de wasmachine doet de rest. De technologie in de machine detecteert het gewicht van je wasgoed en voegt automatisch de juiste hoeveelheid detergent toe.
Zijn wasmachines verkrijgbaar in verschillende kleuren?
LG biedt moderne neutrale kleurkeuzes aan, zoals Classic White, Black Steel of Graphite, zodat je een wasmachine kunt vinden die bij je bestaande apparaten past of een stijlvolle contrast biedt.
Stapsgewijze handleiding
Installeer je nieuwe LG wasmachine: snel en eenvoudig
Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG voorlader wasmachine te installeren, inclusief water- en afvoeraansluitingen en waterpas zetten. Begin vandaag nog met wassen.
*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Installatiestappen kunnen variëren per productmodel en lokale regelgeving. Raadpleeg altijd uw producthandleiding voor veiligheid en modelspecifieke instructies.
- 11kg Wasmachine F4WX851Y+ 9kg Warmtepompdroger RT90X8
- Tussenstuk Wasmachine/Droger Wit | Wasmachine Stapalen | LG VX
Alle specificaties
INFORMATIE OVER NALEVING
