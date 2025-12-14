About Cookies on This Site

11kg Wasmachine F4WX851Y+ Dryer RT90X8

MEZ69272441 F4WX851Y 24.6.27.pdf
Energieklasse : NL
RT90X8_energy label_new.pdf
Energieklasse : NL
WMWM
MEZ69272441 F4WX851Y 24.6.27.pdf
Energieklasse : NL
RT90X8_energy label_new.pdf
Energieklasse : NL
WMWM

Belangrijkste functies

  • AI DD™ Technologie
  • Wi-Fi en ThinQ™
  • LCD Display
  • 6 Motion Direct Drive
  • AI Dry
  • Smart Pairing
Meer
2 bundels met dit product
LG 11kg Wasmachine F4WX851Y Wit | AI DD™ | AI Wash | ezDispense™ | LGNL, F4WX851Y

F4WX851Y

11kg Wasmachine Wit | AI DD™ | AI Wash | ezDispense™
MEZ69272441 F4WX851Y 24.6.27.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

RT90X8

LG AI DUAL Inverter Dryer with AI Dry™ | RT90X8
Productinformatieblad
Fixed Bottom Left Button

Slimmer wassen voor een beter leven

Afbeelding LCD-paneel

Minimalistisch design

Het minimalistische LCD-paneel is gemakkelijk te bedienen

Er zijn grafieken en energiebesparingspictogrammen te zien op de wasmachines.

Was met A-40%

Bespaar op energiekosten en geniet van
indrukwekkend wasvermogen

Er zit was in het product en de was is verminderd met 60%.

Minder microplastics

Lichte bewegingen zorgen voor minder frictie tijdens het wassen

Zijde, shirts en jeans worden weergegeven en AI Wash-functies worden beschreven.

AI tot de kern, eenvoudig wassen

AI Wash detecteert stof voor het optimale programma

Ingezoomde wasmachine toont zijpaneel met drie kleuren: wit, lichtgrijs en donkergrijs.

Slim en simpel

*De gerelateerde afbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

Er zijn grafieken en energiebesparingspictogrammen te zien naast de wasmachine.

Er zijn grafieken en energiebesparingspictogrammen te zien naast de wasmachine.

Een duurzame was

A-40% efficiëntie, geoptimaliseerde technologie

Bespaar op kosten voor water en elektriciteit met wasmachines die wassen, spoelen en draaien voor optimaal water- en energieverbruik. 

*30% lager in de energie-efficiëntie-index vergeleken met de minimumdrempel van energie-efficiëntieklasse A, zoals bepaald door EU-verordening 2019/2014

*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.

Verzorgingscyclus microplastic

Verminder de uitstoot van microplastic met maximaal 60%

De bewegingen Zwaaien en Drogen verminderen frictie, waardoor er 60% minder microplastic wordt uitgestoten.

*Getest door Intertek op juli 2023. Microplastic Care-cyclus met een was van 3 kg (100% polyester trainingsjas) vergeleken met Mixed Fabric-cyclus (F4Y7EYPBW).

Vergelijking door de hoeveelheid microplastic te meten die is gefilterd door een filter van 20㎛.

*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.

TurboWash™360˚

Krachtig wassen in 39 minuten

Elke was wordt zachtjes uitgevoerd, zorgvuldig schoongemaakt door vier

TurboWash™ 360˚-sproeimondstukken, in slechts 39 minuten.

*Getest door Intertek, gebaseerd op IEC 60456 : editie 5.0. TurboWash39 cyclus met 5 kg IEC-laadvermogen in vergelijking met de conventionele katoencyclus met

TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).

*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.

AI Wash

Optimaal wassen mogelijk gemaakt door AI DD™

AI Wash optimaliseert wasbewegingen op basis van het type was. Daarnaast zorgt het beter voor stoffen en wordt energie bespaard bij zachte stoffen.

*Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met de Katoen-cyclus, zorgde de AI Wash-cyclus beter voor de stof en werd er minder energie verbruikt bij een gemengde was van 3 kg met zachte stoffen (gemengde shirts, blouses, functionele T-shirts, rokken van chiffon, korte broeken van polyester, enz.) (F4X7VYP15). Resultaten kunnen verschillen op basis van gewicht en soort stof in de was en//of andere factoren.

AI-detectie wordt geactiveerd als de was minder dan 3 kg is. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de optie Stoom is geselecteerd. AI Wash moet u alleen gebruiken bij vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en een geschikt wasmiddel.

Automatische dispenser

Gebruik meerdere keren na slechts een keer eenvoudig vullen

Gebruikt automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter. Je krijgt zelfs een melding op je mobiele telefoon als het tijd is om bij te vullen, waardoor kleren wassen een makkie wordt.

The laundry bin is open, and the detergent is poured.

*Wifi en ThinQ-app vereist. Functies kunnen veranderen.

*De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.

Optimaal wassen

Cycli geoptimaliseerd voor jouw wasgewoonten

Maak eenvoudig jouw was schoon met minder stappen. Je machine kiest automatisch jouw meest gebruikte programma’s en opties voor wasbeurten die zijn afgestemd op jouw behoeften en gewoonten.

*Na 10 wasbeurten wordt de standaardcyclus ingesteld op de meest gebruikte cyclus.

*Zodra dezelfde opties voor een specifiek gedeelte 3 keer op rij worden gekozen, worden deze ook automatisch geselecteerd.

Steam™

Allergiereductie met stoom

LG Steam™ reinigt kleding diepgaand, waarbij huisstofmijten worden verminderd en je een extra comfortabel gevoel krijgt. 

Het kind en de moeder liggen op het bed.

*Allergy Care-cyclus goedgekeurd door BAF (British Allergy Foundation) vermindert het allergeen van huisstofmijt.

Smart Pairing™

Handige connectiviteit voor eenvoudiger de was doen

Smart Pairing™ zorgt dat je wasser en droger

communiceren en jouw kleding optimaal verzorgen.

*Beide apparaten moeten zijn verbonden met een stabiel wifinetwerk en de LG ThinQ™-app op een geschikt mobiel apparaat als je gebruik wilt maken van Smart Pairing™.

Scent+

De geur van frisse was blijft hangen als een lichte bries

Geniet van een langdurig frisse geur met een optie die de wasverzachter diep in de stof inbrengt. 

Een vrouw zit voor een wasmachine en snuift de geur van gewassen kleding op.

*Getest in februari 2024 door Intertek. Katoen-cyclus met Scent+-optie vergeleken met Katoen-cyclus zonder Scent+-optie (3,5 IE-was)

*Bij activering van de 'Scent+'-optie bleef de geur op minimaal 100% meer dan het deactiveren van deze optie. Dit is gemeten op 6 uur na het wasprogramma.

*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.

LG ThinQ™

Eenvoudig leven, gemakkelijk te bedienen

Controleer altijd en overal je was

Met de LG ThinQ™ app kun je verbinding maken met je wasmachine op een manier die je nooit eerder kon. Start je was met slechts één tik op de knop.

Eenvoudig onderhoud en monitoring

Van dagelijks onderhoud tot grotere taken, houd eenvoudig het energieverbruik van je wasmachine in de gaten met de LG ThinQ™-app. 

Was met de handen vrij met de spraakassistent

Vertel je slimme luidspreker of AI-assistent wat je nodig hebt en je wasmachine zorgt voor de rest.

*Support voor slimme huisapparatuur die compatibel zijn met Alexa en Google Assistant kan per land en afhankelijk van uw individuele smart home-instellingen verschillend zijn.

Creëer simpele automatiseringen

Registreer je Homey Hub en geniet van de automatisering van Homey.

Met Homey ‘Flow’ kun je je huis helemaal naar wens automatiseren.

Een afbeelding van Homey-app in een comfortabele positie en de Homey Hub en IOT-producten die verbinding maken.

Er staat een wasmachine in de ruimte.

Minimalisme voor jouw stijl

De wasmachine wordt in detail weergegeven.

Essentiële spullen enkel vooreenvoudig wassen

De binnenkant van de bak van de wasmachine wordt in detail weergegeven.

Bestand tegen dagelijkse krassen

De buitenkant van de wasmachine wordt weergegeven.

Hygiënische duurzaamheid

*Getest door Intertek op juli 2013. Bacteriedodend effect voor P.aeruginosa van roestvrij staal tegen een beginnende hoeveelheid in 12 dagen.

Veelgestelde vragen

Q.

Wat zijn de standaardafmetingen van een wasmachine?

A.

Alle LG-wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. Standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.

Q.

Wat is het beste gewicht voor een wasmachine?

A.

LG raadt een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg aan voor een gemiddeld huishouden. Voor een groot gezin of grote wasladingen is een model van 11-13 kg geschikt. Grotere modellen kunnen ook een dekbed tot kingsize aan.

Q.

Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?

A.

Controleer het energielabel op je wasmachine voor een A (beste) tot G (slechtste) beoordeling. LG-wasmachines hebben Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. AI in LG-machines helpt bij het kiezen van de juiste wasbewegingen voor je waslading, waardoor het energieverbruik minimaal blijft.

Q.

Hoe kies ik de juiste wascyclus?

A.

Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.

Q.

Hoe kan ik het geluid van mijn wasmachine verminderen?

A.

Koop een LG-wasmachine met Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. LG DirectDrive™ Motor technologie vermindert het aantal bewegende onderdelen, wat het geluid vermindert en de levensduur verlengt. Zorg ervoor dat je wasmachine op een vlakke ondergrond staat en controleer dit regelmatig. Plaats anti-vibratie pads onder je wasmachine om het geluid te verminderen.

Q.

Hoe profiteert mijn wasgoed van Deep-learning AI DD™?

A.

LG’s Deep-learning AI DD™ machines analyseren het gewicht en de stof van je wasgoed. Dit resulteert in automatische optimalisatie van de wasbewegingen, wat zorgt voor verbeterde stofbescherming en een langere levensduur van je kleding.

Q.

Wat is de LG Quick Wash functie?

A.

LG’s TurboWash™ 360˚ technologie reinigt kleding grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray schiet waterstralen vanuit elke hoek, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt voor een optimale balans van sproeikracht, detergent en wasbeweging.

Q.

Wat kan een slimme wasmachine doen?

A.

LG-wasmachines gebruiken AI om wasbewegingen te optimaliseren voor elke lading. Deep learning analyseert stofkenmerken zoals gewicht en zachtheid. LG’s WiFi-geschikte slimme wasmachines kunnen worden bediend via spraakherkenning of de LG ThinQ™ app op je smartphone.

Q.

Wat is de stoomfunctie in LG-wasmachines?

A.

LG’s Steam™ technologie bestrijdt effectief allergenen. De Allergy Care functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen zoals pollen en huisstofmijt op te lossen.

Q.

Hoe werkt de Auto-dosing functie?

A.

Het LG ezDispense™ auto dose systeem laat je het detergent vooraf laden en de wasmachine doet de rest. De technologie in de machine detecteert het gewicht van je wasgoed en voegt automatisch de juiste hoeveelheid detergent toe.

Q.

Zijn wasmachines verkrijgbaar in verschillende kleuren?

A.

LG biedt moderne neutrale kleurkeuzes aan, zoals Classic White, Black Steel of Graphite, zodat je een wasmachine kunt vinden die bij je bestaande apparaten past of een stijlvolle contrast biedt.

Stapsgewijze handleiding

Installeer je nieuwe LG wasmachine: snel en eenvoudig

Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG voorlader wasmachine te installeren, inclusief water- en afvoeraansluitingen en waterpas zetten. Begin vandaag nog met wassen.

*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Installatiestappen kunnen variëren per productmodel en lokale regelgeving. Raadpleeg altijd uw producthandleiding voor veiligheid en modelspecifieke instructies.

Printen

Belangrijkste specs

CAPACITEIT - Maximum wascapaciteit (kg)

11,0

AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)

600x890x565

PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA) - Maximaal centrifugetoerental (TPM)

1 360

KENMERKEN - ezDispense

Ja

KENMERKEN - Stoom

Ja

EXTRA OPTIES - Kreukverzorging

Nee

SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Alle specificaties

MATERIAAL & AFWERKING

Kleur

Essence Wit (Glanzend)

Deurtype

Zwart getint gehard glazen voorkant

CAPACITEIT

Maximum wascapaciteit (kg)

11,0

PROGRAMMA'S

Donsdeken

Ja

Katoen

Ja

Babykleding met Stoom

Ja

AI Was

Ja

Allergy Care (wasmachine)

Ja

Auto Wash

Nee

Bedlakens

Nee

Koude Was

Ja

Katoen+

Nee

Donkere was

Nee

Fijne Was

Ja

Donzen jas

Nee

Easy Care

Ja

Eco 40-60

Ja

Intensief 60

Nee

Mix

Ja

Buitenkleding

Nee

Snel 14 (Snelheid 14)

Ja

Snel 30 min

Nee

Snel wassen+drogen

Nee

Spoelen+Centrifugeren

Ja

Nachtprogramma

Ja

Mouwuiteinden en kragen

Nee

Alleen centrifugeren

Ja

Sportkleding

Ja

Trommelreiniging

Ja

TurboWash 39

Ja

TurboWash 49

Nee

TurboWash 59

Nee

Wassen + drogen

Nee

Wol (Hand/Wol Was)

Ja

BEDIENING & DISPLAY

Vertragings timer

3-19 uur

Displaytype

Draaiknop + tiptoetsen & LCD+LED-scherm

Deurslot-indicatie

Ja

Figuurindicator

LCD

KENMERKEN

6 motion DD

Ja

AI DD

Ja

Type

Voorlader wasmachine

Signaal einde cyclus

Ja

Centum System

Nee

Item toevoegen

Ja

ezDispense

Ja

Automatische herstart

Ja

Inverter DirectDrive

Ja

Schuimdetectiesysteem

Ja

LoadSense

Ja

Stoom

Ja

Trommelverlichting

Nee

Stoom+

Nee

Verstelbare poten

Ja

Roestvrijstalen trommel

Ja

TurboWash360˚

Ja

Embossing binnenste trommel

Ja

Trillingssensor

Ja

Trommel waslifter

Roestvrijstaal Slanke Lifter

Watertoevoer (warm/koud)

Alleen koud

Waterstand

Auto

Selecteerbare maximale centrifugesnelheid (RPM)

1400

AFMETINGEN & GEWICHT

Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

660x890x660

Productafmetingen (BxHxD mm)

600x890x565

Gewicht (kg)

68,0

Gewicht inclusief verpakking (kg)

72,0

Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)

620

Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)

1 100

ENERGIE

Energie-efficiëntieklasse (wassen)

A

EXTRA OPTIES

Wi-Fi

Ja

Item toevoegen

Ja

Geluid Aan/Uit

Ja

Kinderslot

Ja

Einduitstel

Ja

Wasmiddelniveau

Ja

Trommelverlichting

Nee

Voorwas

Ja

Starten op afstand

Ja

Spoelen

Spoelen+ & Vasthouden / Spoelen & Vasthouden / Spoelen++ / Spoelen+ / Standaard / Nee

Spoelen + centrifugeren

Nee

Spoelen+

Nee

Wasverzachterniveau

Ja

Centrifugeren

1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren

Stoom

Ja

Temp.

Koud/20/30/40/60/95℃

Trommelreiniging

Nee

TurboWash

Ja

Wassen

Ja

Kreukverzorging

Nee

Koud wassen

Nee

ezDispense Nozzle Clean

Ja

BARCODE

Barcode

8806096118894

PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)

Energieverbruik per 100 cycli (kWh)

37

Een "EU-Ecolabel award" toegekend

Ja

Duur van de sluimerstand (min.)

5

Eco 40-60 (volle lading)

0,712

Eco 40-60 (halve lading)

0,414

Eco 40-60 (kwart lading)

0,171

Energie-efficiëntieklasse

A

Maximaal centrifugetoerental (TPM)

1 360

Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)

71

Energieverbruik (W) - Uit-stand

0,5

Energieverbruik (W) - Aan-stand

0,5

Centrifuge - Efficiëntieklasse

B

Centrifuge - Vochtgehalte (%)

53,9

Standaardprogramma (alleen wassen)

Eco 40-60

Tijd (min.) - (volle lading)

240

Tijd (min.) - (halve lading)

180

Tijd (min.) - (kwart lading)

145

Wascapaciteit (kg)

11,0

Waterverbruik per cyclus (ℓ)

50

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ja

Download cyclus

Ja

Energie bewaking

Ja

Start op afstand en cyclusbewaking

Ja

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Trommelreiniging coach

Ja

Smart Pairing

Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

LG TWINWash Compatibel

Nee

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
EU Energy label 2019(F4WX851Y)
extensie
Product information sheet (F4WX851Y)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Printen

Belangrijkste specs

MATERIAAL & AFWERKING - Kleur

Essence Wit

CAPACITEIT - Maximum droogcapaciteit (kg)

9,0

AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)

600x850x660

ENERGIE - Energie-efficiëntieklasse (drogen)

A+++

KENMERKEN - DUAL Inverter HeatPump

Ja

KENMERKEN - Automatisch reinigende condensor

Ja

KENMERKEN - Type warmtebron

Elektrische warmtepomp

KENMERKEN - Omkeerbare deur

Ja

SMART TECHNOLOGY - Smart Pairing

Ja

SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Alle specificaties

PRODUCTFICHE (DROGER)

Energieverbruik per jaar(kWh)

171

Automatische droger

Ja

Een "EU-Ecolabel award" toegekend

Nee

Condensatie-efficiëntieklasse

A

Duur van de sluimerstand (min.)

10

Edry1/2 (kWh)

0,76

Edry (kWh)

1,43

Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)

91

Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)

91

Geluidsniveau (dBA)

62

Energieverbruik (W) - Uit-stand

0,35

Energieverbruik (W) - Aan-stand

0,35

Standaard droogprogramma

ECO Kastdroog

Tijd (min.) - (volle lading)

269

Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)

160

Gewogen condensatie-efficiëntie (%)

91

Gewogen programmatijd

207

MATERIAAL & AFWERKING

Kleur

Essence Wit

Deurtype

Zwart getint gehard glazen voorkant

EXTRA OPTIES

Anti-kreuk

Ja

Geluid Aan/Uit

Ja

Kinderslot

Ja

Condensor zorg

Ja

Einduitstel

Ja

Trommelverzorging

Nee

Trommelverlichting

Ja

Droogniveau

3 niveaus

Droogtijd

Nee

Favoriet

Nee

Minder tijd

Nee

Meer tijd

Nee

Rek droog

Nee

Starten op afstand

Ja

Stoom

Nee

Tijd drogen

Ja

Wi-Fi

Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

Afvoerslangset

Ja

LG TWINWash Compatibel

Nee

Rekmontage

Ja

Stapelset

Ja

SMART TECHNOLOGY

Download cyclus

Ja

Smart Pairing

Ja

Energie bewaking

Ja

Start op afstand en cyclusbewaking

Ja

Smart Diagnosis

Ja

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

BARCODE

Barcode

8806096198186

CAPACITEIT

Maximum droogcapaciteit (kg)

9,0

BEDIENING & DISPLAY

Vertragings timer

3-19 uur

Displaytype

Draaiknop + tiptoetsen & LCD+LED-scherm

Deurslot-indicatie

Nee

Figuurindicator

LCD

AFMETINGEN & GEWICHT

Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

660x890x702

Productdiepte met deur open 90˚ (mm)

1 140

Productafmetingen (BxHxD mm)

600x850x660

Gewicht inclusief verpakking (kg)

58,0

Gewicht (kg)

55,0

ENERGIE

Energie-efficiëntieklasse (drogen)

A+++

KENMERKEN

6 motion DD

Nee

AI DD

Nee

Automatisch reinigende condensor

Ja

Automatische herstart

Nee

Trommelverlichting

Ja

Dual Drogen (EcoHybrid)

Ja

DUAL Inverter HeatPump

Ja

Dubbel pluizenfilter

Ja

Embossing binnenste trommel

Ja

Indicatie leeg waterreservoir

Ja

Signaal einde cyclus

Ja

Type warmtebron

Elektrische warmtepomp

Inverter DirectDrive

Nee

Inverter motor

Ja

Verstelbare poten

Ja

LoadSense

Ja

Omkeerbare deur

Ja

Sensor Dry

Ja

Type

Condensdroger (zonder ventilatie)

PROGRAMMA'S

Sportkleding

Ja

Lucht drogen (Koele lucht)

Nee

AI Dry

Ja

Allergy Care (droger)

Ja

Beddengoed opfrissen

Ja

Groot voorwerp

Nee

Katoen

Ja

Katoen+

Nee

Fijne Was

Ja

Download Prog.

Ja

Donsjas opfrissen

Ja

Donsdeken

Ja

Easy Care

Ja

Eco

Ja

Jeans

Nee

Mix

Ja

Snel 30 min

Ja

Snel drogen

Nee

Droogrek Prog.

Ja

Opfrissen

Nee

Huidverzorging

Nee

Stoom hygiëne

Nee

Stoom opfrissen

Nee

Droog met timer

Ja

Handdoeken

Ja

Turbo Dry

Ja

Warme Lucht

Ja

Wol

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
EU Energy Label 2025(RT90X8)
extensie
EU Product information sheet 2025(RT90X8)
extensie
GPSR Safety Information(RT90X8)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

