11kg Wasmachine F4WX851Y+ Dryer RT90X8

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Slimmer wassen voor een beter leven
Minimalistisch design
Het minimalistische LCD-paneel is gemakkelijk te bedienen
Was met A-40%
Bespaar op energiekosten en geniet van
indrukwekkend wasvermogen
Minder microplastics
Lichte bewegingen zorgen voor minder frictie tijdens het wassen
AI tot de kern, eenvoudig wassen
AI Wash detecteert stof voor het optimale programma
*De gerelateerde afbeeldingen zijn enkel voor illustratieve doeleinden. Deze kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.
*30% lager in de energie-efficiëntie-index vergeleken met de minimumdrempel van energie-efficiëntieklasse A, zoals bepaald door EU-verordening 2019/2014
*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
Verzorgingscyclus microplastic
Verminder de uitstoot van microplastic met maximaal 60%
De bewegingen Zwaaien en Drogen verminderen frictie, waardoor er 60% minder microplastic wordt uitgestoten.
*Getest door Intertek op juli 2023. Microplastic Care-cyclus met een was van 3 kg (100% polyester trainingsjas) vergeleken met Mixed Fabric-cyclus (F4Y7EYPBW).
Vergelijking door de hoeveelheid microplastic te meten die is gefilterd door een filter van 20㎛.
*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
TurboWash™360˚
Krachtig wassen in 39 minuten
Elke was wordt zachtjes uitgevoerd, zorgvuldig schoongemaakt door vier
TurboWash™ 360˚-sproeimondstukken, in slechts 39 minuten.
*Getest door Intertek, gebaseerd op IEC 60456 : editie 5.0. TurboWash39 cyclus met 5 kg IEC-laadvermogen in vergelijking met de conventionele katoencyclus met
TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
AI Wash
Optimaal wassen mogelijk gemaakt door AI DD™
AI Wash optimaliseert wasbewegingen op basis van het type was. Daarnaast zorgt het beter voor stoffen en wordt energie bespaard bij zachte stoffen.
*Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met de Katoen-cyclus, zorgde de AI Wash-cyclus beter voor de stof en werd er minder energie verbruikt bij een gemengde was van 3 kg met zachte stoffen (gemengde shirts, blouses, functionele T-shirts, rokken van chiffon, korte broeken van polyester, enz.) (F4X7VYP15). Resultaten kunnen verschillen op basis van gewicht en soort stof in de was en//of andere factoren.
AI-detectie wordt geactiveerd als de was minder dan 3 kg is. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de optie Stoom is geselecteerd. AI Wash moet u alleen gebruiken bij vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en een geschikt wasmiddel.
Automatische dispenser
Gebruik meerdere keren na slechts een keer eenvoudig vullen
Gebruikt automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter. Je krijgt zelfs een melding op je mobiele telefoon als het tijd is om bij te vullen, waardoor kleren wassen een makkie wordt.
The laundry bin is open, and the detergent is poured.
*Wifi en ThinQ-app vereist. Functies kunnen veranderen.
*De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.
Optimaal wassen
Cycli geoptimaliseerd voor jouw wasgewoonten
Maak eenvoudig jouw was schoon met minder stappen. Je machine kiest automatisch jouw meest gebruikte programma’s en opties voor wasbeurten die zijn afgestemd op jouw behoeften en gewoonten.
*Na 10 wasbeurten wordt de standaardcyclus ingesteld op de meest gebruikte cyclus.
*Zodra dezelfde opties voor een specifiek gedeelte 3 keer op rij worden gekozen, worden deze ook automatisch geselecteerd.
Steam™
Allergiereductie met stoom
LG Steam™ reinigt kleding diepgaand, waarbij huisstofmijten worden verminderd en je een extra comfortabel gevoel krijgt.
Het kind en de moeder liggen op het bed.
*Allergy Care-cyclus goedgekeurd door BAF (British Allergy Foundation) vermindert het allergeen van huisstofmijt.
Smart Pairing™
Handige connectiviteit voor eenvoudiger de was doen
Smart Pairing™ zorgt dat je wasser en droger
communiceren en jouw kleding optimaal verzorgen.
*Beide apparaten moeten zijn verbonden met een stabiel wifinetwerk en de LG ThinQ™-app op een geschikt mobiel apparaat als je gebruik wilt maken van Smart Pairing™.
Scent+
De geur van frisse was blijft hangen als een lichte bries
Geniet van een langdurig frisse geur met een optie die de wasverzachter diep in de stof inbrengt.
Een vrouw zit voor een wasmachine en snuift de geur van gewassen kleding op.
*Getest in februari 2024 door Intertek. Katoen-cyclus met Scent+-optie vergeleken met Katoen-cyclus zonder Scent+-optie (3,5 IE-was)
*Bij activering van de 'Scent+'-optie bleef de geur op minimaal 100% meer dan het deactiveren van deze optie. Dit is gemeten op 6 uur na het wasprogramma.
*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
LG ThinQ™
Eenvoudig leven, gemakkelijk te bedienen
Controleer altijd en overal je was
Met de LG ThinQ™ app kun je verbinding maken met je wasmachine op een manier die je nooit eerder kon. Start je was met slechts één tik op de knop.
Eenvoudig onderhoud en monitoring
Van dagelijks onderhoud tot grotere taken, houd eenvoudig het energieverbruik van je wasmachine in de gaten met de LG ThinQ™-app.
Was met de handen vrij met de spraakassistent
Vertel je slimme luidspreker of AI-assistent wat je nodig hebt en je wasmachine zorgt voor de rest.
*Support voor slimme huisapparatuur die compatibel zijn met Alexa en Google Assistant kan per land en afhankelijk van uw individuele smart home-instellingen verschillend zijn.
Creëer simpele automatiseringen
Registreer je Homey Hub en geniet van de automatisering van Homey.
Met Homey ‘Flow’ kun je je huis helemaal naar wens automatiseren.
Een afbeelding van Homey-app in een comfortabele positie en de Homey Hub en IOT-producten die verbinding maken.
*Getest door Intertek op juli 2013. Bacteriedodend effect voor P.aeruginosa van roestvrij staal tegen een beginnende hoeveelheid in 12 dagen.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de standaardafmetingen van een wasmachine?
Alle LG-wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. Standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.
Wat is het beste gewicht voor een wasmachine?
LG raadt een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg aan voor een gemiddeld huishouden. Voor een groot gezin of grote wasladingen is een model van 11-13 kg geschikt. Grotere modellen kunnen ook een dekbed tot kingsize aan.
Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?
Controleer het energielabel op je wasmachine voor een A (beste) tot G (slechtste) beoordeling. LG-wasmachines hebben Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. AI in LG-machines helpt bij het kiezen van de juiste wasbewegingen voor je waslading, waardoor het energieverbruik minimaal blijft.
Hoe kies ik de juiste wascyclus?
Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.
Hoe kan ik het geluid van mijn wasmachine verminderen?
Koop een LG-wasmachine met Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. LG DirectDrive™ Motor technologie vermindert het aantal bewegende onderdelen, wat het geluid vermindert en de levensduur verlengt. Zorg ervoor dat je wasmachine op een vlakke ondergrond staat en controleer dit regelmatig. Plaats anti-vibratie pads onder je wasmachine om het geluid te verminderen.
Hoe profiteert mijn wasgoed van Deep-learning AI DD™?
LG’s Deep-learning AI DD™ machines analyseren het gewicht en de stof van je wasgoed. Dit resulteert in automatische optimalisatie van de wasbewegingen, wat zorgt voor verbeterde stofbescherming en een langere levensduur van je kleding.
Wat is de LG Quick Wash functie?
LG’s TurboWash™ 360˚ technologie reinigt kleding grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray schiet waterstralen vanuit elke hoek, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt voor een optimale balans van sproeikracht, detergent en wasbeweging.
Wat kan een slimme wasmachine doen?
LG-wasmachines gebruiken AI om wasbewegingen te optimaliseren voor elke lading. Deep learning analyseert stofkenmerken zoals gewicht en zachtheid. LG’s WiFi-geschikte slimme wasmachines kunnen worden bediend via spraakherkenning of de LG ThinQ™ app op je smartphone.
Wat is de stoomfunctie in LG-wasmachines?
LG’s Steam™ technologie bestrijdt effectief allergenen. De Allergy Care functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen zoals pollen en huisstofmijt op te lossen.
Hoe werkt de Auto-dosing functie?
Het LG ezDispense™ auto dose systeem laat je het detergent vooraf laden en de wasmachine doet de rest. De technologie in de machine detecteert het gewicht van je wasgoed en voegt automatisch de juiste hoeveelheid detergent toe.
Zijn wasmachines verkrijgbaar in verschillende kleuren?
LG biedt moderne neutrale kleurkeuzes aan, zoals Classic White, Black Steel of Graphite, zodat je een wasmachine kunt vinden die bij je bestaande apparaten past of een stijlvolle contrast biedt.
Stapsgewijze handleiding
Installeer je nieuwe LG wasmachine: snel en eenvoudig
Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG voorlader wasmachine te installeren, inclusief water- en afvoeraansluitingen en waterpas zetten. Begin vandaag nog met wassen.
*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Installatiestappen kunnen variëren per productmodel en lokale regelgeving. Raadpleeg altijd uw producthandleiding voor veiligheid en modelspecifieke instructies.
- 11kg Wasmachine Wit | AI DD™ | AI Wash | ezDispense™
- LG AI DUAL Inverter Dryer with AI Dry™ | RT90X8
Belangrijkste specs
CAPACITEIT - Maximum wascapaciteit (kg)
11,0
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)
600x890x565
PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA) - Maximaal centrifugetoerental (TPM)
1 360
KENMERKEN - ezDispense
Ja
KENMERKEN - Stoom
Ja
EXTRA OPTIES - Kreukverzorging
Nee
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specificaties
MATERIAAL & AFWERKING
Kleur
Essence Wit (Glanzend)
Deurtype
Zwart getint gehard glazen voorkant
CAPACITEIT
Maximum wascapaciteit (kg)
11,0
PROGRAMMA'S
Donsdeken
Ja
Katoen
Ja
Babykleding met Stoom
Ja
AI Was
Ja
Allergy Care (wasmachine)
Ja
Auto Wash
Nee
Bedlakens
Nee
Koude Was
Ja
Katoen+
Nee
Donkere was
Nee
Fijne Was
Ja
Donzen jas
Nee
Easy Care
Ja
Eco 40-60
Ja
Intensief 60
Nee
Mix
Ja
Buitenkleding
Nee
Snel 14 (Snelheid 14)
Ja
Snel 30 min
Nee
Snel wassen+drogen
Nee
Spoelen+Centrifugeren
Ja
Nachtprogramma
Ja
Mouwuiteinden en kragen
Nee
Alleen centrifugeren
Ja
Sportkleding
Ja
Trommelreiniging
Ja
TurboWash 39
Ja
TurboWash 49
Nee
TurboWash 59
Nee
Wassen + drogen
Nee
Wol (Hand/Wol Was)
Ja
BEDIENING & DISPLAY
Vertragings timer
3-19 uur
Displaytype
Draaiknop + tiptoetsen & LCD+LED-scherm
Deurslot-indicatie
Ja
Figuurindicator
LCD
KENMERKEN
6 motion DD
Ja
AI DD
Ja
Type
Voorlader wasmachine
Signaal einde cyclus
Ja
Centum System
Nee
Item toevoegen
Ja
ezDispense
Ja
Automatische herstart
Ja
Inverter DirectDrive
Ja
Schuimdetectiesysteem
Ja
LoadSense
Ja
Stoom
Ja
Trommelverlichting
Nee
Stoom+
Nee
Verstelbare poten
Ja
Roestvrijstalen trommel
Ja
TurboWash360˚
Ja
Embossing binnenste trommel
Ja
Trillingssensor
Ja
Trommel waslifter
Roestvrijstaal Slanke Lifter
Watertoevoer (warm/koud)
Alleen koud
Waterstand
Auto
Selecteerbare maximale centrifugesnelheid (RPM)
1400
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakking afmetingen (BxHxD mm)
660x890x660
Productafmetingen (BxHxD mm)
600x890x565
Gewicht (kg)
68,0
Gewicht inclusief verpakking (kg)
72,0
Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)
620
Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)
1 100
ENERGIE
Energie-efficiëntieklasse (wassen)
A
EXTRA OPTIES
Wi-Fi
Ja
Item toevoegen
Ja
Geluid Aan/Uit
Ja
Kinderslot
Ja
Einduitstel
Ja
Wasmiddelniveau
Ja
Trommelverlichting
Nee
Voorwas
Ja
Starten op afstand
Ja
Spoelen
Spoelen+ & Vasthouden / Spoelen & Vasthouden / Spoelen++ / Spoelen+ / Standaard / Nee
Spoelen + centrifugeren
Nee
Spoelen+
Nee
Wasverzachterniveau
Ja
Centrifugeren
1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren
Stoom
Ja
Temp.
Koud/20/30/40/60/95℃
Trommelreiniging
Nee
TurboWash
Ja
Wassen
Ja
Kreukverzorging
Nee
Koud wassen
Nee
ezDispense Nozzle Clean
Ja
BARCODE
Barcode
8806096118894
PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)
Energieverbruik per 100 cycli (kWh)
37
Een "EU-Ecolabel award" toegekend
Ja
Duur van de sluimerstand (min.)
5
Eco 40-60 (volle lading)
0,712
Eco 40-60 (halve lading)
0,414
Eco 40-60 (kwart lading)
0,171
Energie-efficiëntieklasse
A
Maximaal centrifugetoerental (TPM)
1 360
Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)
71
Energieverbruik (W) - Uit-stand
0,5
Energieverbruik (W) - Aan-stand
0,5
Centrifuge - Efficiëntieklasse
B
Centrifuge - Vochtgehalte (%)
53,9
Standaardprogramma (alleen wassen)
Eco 40-60
Tijd (min.) - (volle lading)
240
Tijd (min.) - (halve lading)
180
Tijd (min.) - (kwart lading)
145
Wascapaciteit (kg)
11,0
Waterverbruik per cyclus (ℓ)
50
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ja
Download cyclus
Ja
Energie bewaking
Ja
Start op afstand en cyclusbewaking
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Trommelreiniging coach
Ja
Smart Pairing
Ja
OPTIES/TOEBEHOREN
LG TWINWash Compatibel
Nee
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
MATERIAAL & AFWERKING - Kleur
Essence Wit
CAPACITEIT - Maximum droogcapaciteit (kg)
9,0
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)
600x850x660
ENERGIE - Energie-efficiëntieklasse (drogen)
A+++
KENMERKEN - DUAL Inverter HeatPump
Ja
KENMERKEN - Automatisch reinigende condensor
Ja
KENMERKEN - Type warmtebron
Elektrische warmtepomp
KENMERKEN - Omkeerbare deur
Ja
SMART TECHNOLOGY - Smart Pairing
Ja
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specificaties
PRODUCTFICHE (DROGER)
Energieverbruik per jaar(kWh)
171
Automatische droger
Ja
Een "EU-Ecolabel award" toegekend
Nee
Condensatie-efficiëntieklasse
A
Duur van de sluimerstand (min.)
10
Edry1/2 (kWh)
0,76
Edry (kWh)
1,43
Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)
91
Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)
91
Geluidsniveau (dBA)
62
Energieverbruik (W) - Uit-stand
0,35
Energieverbruik (W) - Aan-stand
0,35
Standaard droogprogramma
ECO Kastdroog
Tijd (min.) - (volle lading)
269
Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)
160
Gewogen condensatie-efficiëntie (%)
91
Gewogen programmatijd
207
MATERIAAL & AFWERKING
Kleur
Essence Wit
Deurtype
Zwart getint gehard glazen voorkant
EXTRA OPTIES
Anti-kreuk
Ja
Geluid Aan/Uit
Ja
Kinderslot
Ja
Condensor zorg
Ja
Einduitstel
Ja
Trommelverzorging
Nee
Trommelverlichting
Ja
Droogniveau
3 niveaus
Droogtijd
Nee
Favoriet
Nee
Minder tijd
Nee
Meer tijd
Nee
Rek droog
Nee
Starten op afstand
Ja
Stoom
Nee
Tijd drogen
Ja
Wi-Fi
Ja
OPTIES/TOEBEHOREN
Afvoerslangset
Ja
LG TWINWash Compatibel
Nee
Rekmontage
Ja
Stapelset
Ja
SMART TECHNOLOGY
Download cyclus
Ja
Smart Pairing
Ja
Energie bewaking
Ja
Start op afstand en cyclusbewaking
Ja
Smart Diagnosis
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
BARCODE
Barcode
8806096198186
CAPACITEIT
Maximum droogcapaciteit (kg)
9,0
BEDIENING & DISPLAY
Vertragings timer
3-19 uur
Displaytype
Draaiknop + tiptoetsen & LCD+LED-scherm
Deurslot-indicatie
Nee
Figuurindicator
LCD
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakking afmetingen (BxHxD mm)
660x890x702
Productdiepte met deur open 90˚ (mm)
1 140
Productafmetingen (BxHxD mm)
600x850x660
Gewicht inclusief verpakking (kg)
58,0
Gewicht (kg)
55,0
ENERGIE
Energie-efficiëntieklasse (drogen)
A+++
KENMERKEN
6 motion DD
Nee
AI DD
Nee
Automatisch reinigende condensor
Ja
Automatische herstart
Nee
Trommelverlichting
Ja
Dual Drogen (EcoHybrid)
Ja
DUAL Inverter HeatPump
Ja
Dubbel pluizenfilter
Ja
Embossing binnenste trommel
Ja
Indicatie leeg waterreservoir
Ja
Signaal einde cyclus
Ja
Type warmtebron
Elektrische warmtepomp
Inverter DirectDrive
Nee
Inverter motor
Ja
Verstelbare poten
Ja
LoadSense
Ja
Omkeerbare deur
Ja
Sensor Dry
Ja
Type
Condensdroger (zonder ventilatie)
PROGRAMMA'S
Sportkleding
Ja
Lucht drogen (Koele lucht)
Nee
AI Dry
Ja
Allergy Care (droger)
Ja
Beddengoed opfrissen
Ja
Groot voorwerp
Nee
Katoen
Ja
Katoen+
Nee
Fijne Was
Ja
Download Prog.
Ja
Donsjas opfrissen
Ja
Donsdeken
Ja
Easy Care
Ja
Eco
Ja
Jeans
Nee
Mix
Ja
Snel 30 min
Ja
Snel drogen
Nee
Droogrek Prog.
Ja
Opfrissen
Nee
Huidverzorging
Nee
Stoom hygiëne
Nee
Stoom opfrissen
Nee
Droog met timer
Ja
Handdoeken
Ja
Turbo Dry
Ja
Warme Lucht
Ja
Wol
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
Reviews van andere gebruikers
Onze keuze
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.
Neem contact met ons op
Lokaal zoeken
Wordt LG Member en krijg 2% korting op je eerste aankoop.
Member krijgt 5% korting tijdens het afrekenen.
Altijd gratis verzending + Vandaag vóór 12:00 besteld? Morgen thuisbezorgd!