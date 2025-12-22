We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG AI DUAL Inverter Dryer with AI Dry™ | RT90X8
Kledingvriendelijke wasprestaties
Energiebesparing
Efficiënte droogtechnologie
AI Dry
Optimaliseert het droogproces efficiënt
Snel drogen
Volledig droge was in slechts 81 minuten
Eenvoudig onderhoud
Zelfreinigende condensor
*10% lager in de Energie-efficiëntie-index vergeleken met de minimale drempel van energieklasse A+++ zoals gedefinieerd door EU-verordening 392/2012.
*Stel het programma in op ‘Eco’-cyclus + Kastdroog + Efficiëntie (vol & halfvol) voor test in overeenstemming met EN 61121 en Verordening 932/2012.
AI DUAL Inverter™
AI tot in de kern, optimaal drogen
AI Dry™, aangedreven door AI DUAL Inverter™, optimaliseert het droogproces op basis van stofsoort en beladingsgrootte. Dit helpt energie en tijd te besparen, vooral bij delicate stoffen. De dubbele cilinders verhogen de algehele efficiëntie en zorgen voor betere droogprestaties. Bovendien vermindert drogen op lage temperatuur met warmtepomptechnologie het risico op krimp. De twee cilinders in de DUAL Inverter Heat Pump™ draaien in tegengestelde richting om balans te creëren en trillingen tijdens het drogen te verminderen.
Extra zekerheid: 10 jaar garantie op de DUAL Inverter Compressor en de Inverter Motor.
Afbeelding van LG-droger met AI DUAL Inverter.
*Getest door Intertek op juli 2023. Microplastic Care-cyclus met een was van 3 kg (100% polyester trainingsjas) vergeleken met Mixed Fabric-cyclus (F4Y7EYPBW).
Vergelijking door de hoeveelheid microplastic te meten die is gefilterd door een filter van 20㎛.
*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
AI Dry™
AI-gestuurde optimale droging
AI Dry optimaliseert het droogproces op basis van stofsoort en beladingsgrootte, wat helpt energie en tijd te besparen voor zachte stoffen.
TurboDry
Droog in slechts 81 minuten
Geniet van een droogtijd van 81 minuten, mogelijk gemaakt door de DUAL Inverter Compressor.
Close-up image of an LCD dial.
*Tested by Intertek on July 2024, TurboDry cycle based on 5kg of loads (Blended shirt, 100% poly T-shirt, 100% cotton T-shirt) with 33% initial moisture content at a temperature condition of 23℃. The results may be different depending on the clothes and environment.
Allergy Care
Diep reinigen, minder risico op allergieën
Met Allergy Care worden levende huisstofmijten verminderd, waardoor allergieën minder kans krijgen.
Image of a clean teddy bear and white fabric inside a dryer drum.
*Allergy Care cycle approved by BAF(British Allergy Foundation) reduces allergens such as house dust mites.
Cycle Optimization
Programma’s afgestemd op jouw gewoontes
Vaak gebruikte programma’s worden opgeslagen naast 13 standaardcycli, afgestemd op jouw persoonlijke drooggewoonten.
Auto-cleaning Condenser
Geen handmatig schoonmaken nodig
De condensor reinigt zichzelf automatisch, zodat jij meer tijd hebt voor andere taken.
Smart Pairing™
Wassen en drogen in perfecte harmonie
Met Smart Pairing vertelt de wasmachine de droger welk programma het beste past. Een slimme wastruc voor ultiem gemak.
Bedien je was, altijd en overal
Met de LG ThinQ™-app verbind je eenvoudig met je droger. Start je was met slechts één druk op de knop.
Eenvoudig onderhoud en monitoring
Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, via de LG ThinQ™-app kun je eenvoudig het energieverbruik van je droger volgen.
Handsfree wassen en drogen met Voice Assistant
Vertel je slimme speaker of AI-assistent wat je nodig hebt en laat de droger de rest doen.
*Smart features may vary by country and model. Check with your local retailer or LG for service availability.
*Support for smart home devices that are compatible with Google Assistant may vary by country and your individual smart home setup.
Strak ontwerp gemaakt voor jouw behoeften
Veelgestelde vragen
Q.
Wat zijn de standaardafmetingen van een wasmachine?
A.
Alle LG-wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. Standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.
Q.
Wat is het beste gewicht voor een wasmachine?
A.
LG raadt een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg aan voor een gemiddeld huishouden. Voor een groot gezin of grote wasladingen is een model van 11-13 kg geschikt. Grotere modellen kunnen ook een dekbed tot kingsize aan.
Q.
Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?
A.
Controleer het energielabel op je wasmachine voor een A (beste) tot G (slechtste) beoordeling. LG-wasmachines hebben Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. AI in LG-machines helpt bij het kiezen van de juiste wasbewegingen voor je waslading, waardoor het energieverbruik minimaal blijft.
Q.
Hoe kies ik de juiste wascyclus?
A.
Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.
Q.
Hoe kan ik het geluid van mijn wasmachine verminderen?
A.
Koop een LG-wasmachine met Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. LG DirectDrive™ Motor technologie vermindert het aantal bewegende onderdelen, wat het geluid vermindert en de levensduur verlengt. Zorg ervoor dat je wasmachine op een vlakke ondergrond staat en controleer dit regelmatig. Plaats anti-vibratie pads onder je wasmachine om het geluid te verminderen.
Q.
Hoe profiteert mijn wasgoed van Deep-learning AI DD™?
A.
LG’s Deep-learning AI DD™ machines analyseren het gewicht en de stof van je wasgoed. Dit resulteert in automatische optimalisatie van de wasbewegingen, wat zorgt voor verbeterde stofbescherming en een langere levensduur van je kleding.
Q.
Wat is de LG Quick Wash functie?
A.
LG’s TurboWash™ 360˚ technologie reinigt kleding grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray schiet waterstralen vanuit elke hoek, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt voor een optimale balans van sproeikracht, detergent en wasbeweging.
Q.
Wat kan een slimme wasmachine doen?
A.
LG-wasmachines gebruiken AI om wasbewegingen te optimaliseren voor elke lading. Deep learning analyseert stofkenmerken zoals gewicht en zachtheid. LG’s WiFi-geschikte slimme wasmachines kunnen worden bediend via spraakherkenning of de LG ThinQ™ app op je smartphone.
Q.
Wat is de stoomfunctie in LG-wasmachines?
A.
LG’s Steam™ technologie bestrijdt effectief allergenen. De Allergy Care functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen zoals pollen en huisstofmijt op te lossen.
Q.
Hoe werkt de Auto-dosing functie?
A.
Het LG ezDispense™ auto dose systeem laat je het detergent vooraf laden en de wasmachine doet de rest. De technologie in de machine detecteert het gewicht van je wasgoed en voegt automatisch de juiste hoeveelheid detergent toe.
Q.
Zijn wasmachines verkrijgbaar in verschillende kleuren?
A.
LG biedt moderne neutrale kleurkeuzes aan, zoals Classic White, Black Steel of Graphite, zodat je een wasmachine kunt vinden die bij je bestaande apparaten past of een stijlvolle contrast biedt.
Belangrijkste specs
MATERIAAL & AFWERKING - Kleur
Essence Wit
CAPACITEIT - Maximum droogcapaciteit (kg)
9,0
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)
600x850x660
ENERGIE - Energie-efficiëntieklasse (drogen)
A+++
KENMERKEN - DUAL Inverter HeatPump
Ja
KENMERKEN - Automatisch reinigende condensor
Ja
KENMERKEN - Type warmtebron
Elektrische warmtepomp
KENMERKEN - Omkeerbare deur
Ja
SMART TECHNOLOGY - Smart Pairing
Ja
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specificaties
PRODUCTFICHE (DROGER)
Energieverbruik per jaar(kWh)
171
Automatische droger
Ja
Een "EU-Ecolabel award" toegekend
Nee
Condensatie-efficiëntieklasse
A
Duur van de sluimerstand (min.)
10
Edry1/2 (kWh)
0,76
Edry (kWh)
1,43
Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)
91
Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)
91
Geluidsniveau (dBA)
62
Energieverbruik (W) - Uit-stand
0,35
Energieverbruik (W) - Aan-stand
0,35
Standaard droogprogramma
ECO Kastdroog
Tijd (min.) - (volle lading)
269
Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)
160
Gewogen condensatie-efficiëntie (%)
91
Gewogen programmatijd
207
BEDIENING & DISPLAY
Vertragings timer
3-19 uur
Displaytype
Draaiknop + tiptoetsen & LCD+LED-scherm
Deurslot-indicatie
Nee
Figuurindicator
LCD
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakking afmetingen (BxHxD mm)
660x890x702
Productdiepte met deur open 90˚ (mm)
1 140
Productafmetingen (BxHxD mm)
600x850x660
Gewicht inclusief verpakking (kg)
58,0
Gewicht (kg)
55,0
MATERIAAL & AFWERKING
Kleur
Essence Wit
Deurtype
Zwart getint gehard glazen voorkant
ENERGIE
Energie-efficiëntieklasse (drogen)
A+++
OPTIES/TOEBEHOREN
Afvoerslangset
Ja
LG TWINWash Compatibel
Nee
Rekmontage
Ja
Stapelset
Ja
KENMERKEN
6 motion DD
Nee
AI DD
Nee
Automatisch reinigende condensor
Ja
Automatische herstart
Nee
Trommelverlichting
Ja
Dual Drogen (EcoHybrid)
Ja
DUAL Inverter HeatPump
Ja
Dubbel pluizenfilter
Ja
Embossing binnenste trommel
Ja
Indicatie leeg waterreservoir
Ja
Signaal einde cyclus
Ja
Type warmtebron
Elektrische warmtepomp
Inverter DirectDrive
Nee
Inverter motor
Ja
Verstelbare poten
Ja
LoadSense
Ja
Omkeerbare deur
Ja
Sensor Dry
Ja
Type
Condensdroger (zonder ventilatie)
PROGRAMMA'S
Sportkleding
Ja
Lucht drogen (Koele lucht)
Nee
AI Dry
Ja
Allergy Care (droger)
Ja
Beddengoed opfrissen
Ja
Groot voorwerp
Nee
Katoen
Ja
Katoen+
Nee
Fijne Was
Ja
Download Prog.
Ja
Donsjas opfrissen
Ja
Donsdeken
Ja
Easy Care
Ja
Eco
Ja
Jeans
Nee
Mix
Ja
Snel 30 min
Ja
Snel drogen
Nee
Droogrek Prog.
Ja
Opfrissen
Nee
Huidverzorging
Nee
Stoom hygiëne
Nee
Stoom opfrissen
Nee
Droog met timer
Ja
Handdoeken
Ja
Turbo Dry
Ja
Warme Lucht
Ja
Wol
Ja
EXTRA OPTIES
Anti-kreuk
Ja
Geluid Aan/Uit
Ja
Kinderslot
Ja
Condensor zorg
Ja
Einduitstel
Ja
Trommelverzorging
Nee
Trommelverlichting
Ja
Droogniveau
3 niveaus
Droogtijd
Nee
Favoriet
Nee
Minder tijd
Nee
Meer tijd
Nee
Rek droog
Nee
Starten op afstand
Ja
Stoom
Nee
Tijd drogen
Ja
Wi-Fi
Ja
SMART TECHNOLOGY
Download cyclus
Ja
Smart Pairing
Ja
Energie bewaking
Ja
Start op afstand en cyclusbewaking
Ja
Smart Diagnosis
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
BARCODE
Barcode
8806096198186
CAPACITEIT
Maximum droogcapaciteit (kg)
9,0
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
Reviews van andere gebruikers
Onze keuze
