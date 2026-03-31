Lodówko-zamrażarka LG I Klasa E I E-Micom I Multidoor I Czarna I 600 l
GMM42ABBEH
Główne cechy
- Total No Frost
- Kompresor inwerterowy
- Multi Air Flow
Odzwierciedlając Twój styl życia
Elastyczne strefy magazynowe
Działa efektywnie
Multi Air Flow
Idealna temperatura w całej komorze lodówki
Zimne powietrze przepływa we wszystkich kierunkach, równomiernie otaczając żywność, dzięki czemu pozostaje ona świeża na dłużej.
Lodówka Multidoor LG z systemem Multi Air Flow, który zapewnia równomierną cyrkulację zimnego powietrza i stabilną temperaturę w całej przestrzeni.
Sprężarka inwerterowa zwiększa efektywność energetyczną poprzez ciągłą regulację prędkości silnika.
Na zdjęciu lodówka wielodrzwiowa LG z cyrkulacją zimnego powietrza, ilustrująca technologię równomiernego chłodzenia.
Brak szronu i konieczności ręcznego rozmrażania. Czyste wnętrze i świeża żywność na dłużej – bez lodu.
Porównanie technologii Total No Frost: żywność pozostaje świeża w części bez szronu, podczas gdy w tradycyjnej zamrażarce tworzy się szron.
Strefa konwertowalna
Elastyczne strefy magazynowe
W razie potrzeby przełączaj się między trybem lodówki i zamrażarki (od 5°C do −20°C).
Półki ze szkła hartowanego
Wysoka wytrzymałość i bezpieczeństwo
Mogą bez obaw przenosić nawet cięższe pokarmy
Najczęściej zadawane pytania
D.
Czym jest LG LinearCooling™?
R.
LinearCooling™ to technologia, która utrzymuje stałą temperaturę chłodziarki w zakresie ±0,5℃, starannie regulując dopływ zimnego powietrza, zapobiegając utracie wilgoci w żywności i utrzymując ją świeżą przez dłuższy czas.
D.
Jak zmienić ustawienie temperatury w zamrażarce lodówki LG?
R.
Użyj panelu sterowania na drzwiach lub wewnątrz lodówki, aby ustawić lub wyregulować temperaturę lodówki lub zamrażarki. Użyj aplikacji LG ThinQ™, aby zdalnie zmienić ustawienie temperatury we wspieranych modelach za pomocą smartfona.
D.
Czego potrzebuję do podłączenia lodówki do bieżącej wody?
R.
Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj
D.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie lodówki z zamrażarką?
R.
LG oferuje szeroką gamę stylowych, energooszczędnych lodówek z zamrażarkami z wieloma inteligentnymi funkcjami. Od przestronnych modeli American Style i wygodnych Multi-Door po technologię InstaView™ Door-in-Door™, modele Combi i Slim, LG oferuje idealne lodówki z zamrażarkami dla każdego gospodarstwa domowego. Jeśli projektujesz kuchnię od zera, łatwo jest zintegrować wymarzone urządzenie; jeśli masz istniejącą lukę do wypełnienia, może się okazać, że Twój wybór jest podyktowany przestrzenią. Gdy już zdecydujesz się na lodówkę z zamrażarką, która najlepiej pasuje do Twojego stylu życia, zwróć uwagę na przestrzeń do przechowywania, innowacyjne technologie chłodzenia, które zapewniają świeżość produktów spożywczych na dłużej, wygodne funkcje, takie jak Total No Frost, automatyczny dozownik wody i lodu UVnano, składane półki i system szuflad FRESHBalancer™. Nie zapomnij sprawdzić efektywności energetycznej i gwarancji na produkt.
D.
Jakiego rozmiaru lodówki z zamrażarką potrzebuję?
R.
Chociaż zależy to od Twojego stylu życia, to dobrą zasadą jest: lodówko-zamrażarka LG Combi (pojemność: 340–384 l) jest zwykle wystarczająca dla małego gospodarstwa domowego składającego się z 1–2 osób. Modele Slim Multi-Door (506–508 l) pasują do rodziny 3–4 osobowej, a dla większej rodziny polecamy pojemne modele LG Multi-Door lub American Style (pojemność 625–705 l). Modele wielodrzwiowe zapewniają dodatkową szeroką przestrzeń do przechowywania przedmiotów, takich jak tace lub półmiski. W LG chcemy, aby każdy klient otrzymał lodówkę z zamrażarką, która najbardziej mu odpowiada, dlatego oferujemy wybór rozmiarów w każdym asortymencie.
D.
Jaka jest różnica między lodówką z podłączeniem bieżącej wody a lodówką bez podłączenia?
R.
LG oferuje najwyższą swobodę lokalizacji lodówki z zamrażarką, oferując modele z podłączeniem do bieżącej wody i takie bez tej funkcji. Lodówka z podłączeniem jest podpięta bezpośrednio do źródła wody, aby zasilać dystrybutor lodu i wody. Lodówka bez podłączenia ma wbudowany zbiornik na wodę umieszczony w dozowniku na drzwiach i trzeba go uzupełniać. Po prostu napełnij zbiornik, aby cieszyć się luksusem chłodnej wody.
Minimalistyczny design z wyraźnym wyświetlaczem
Nowoczesny design i intuicyjna obsługa
Stylowy design z łatwo dostępnymi elementami sterującymi z zewnątrz i minimalistycznym, zagłębionym uchwytem podkreśla nowoczesny charakter urządzenia.
Wszystkie specyfikacje
Informacje dotyczące zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy
