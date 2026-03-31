Lodówko-zamrażarka LG I Klasa E I E-Micom I Multidoor I Czarna I 600 l

GMM42ABBEH
Front view of Lodówko-zamrażarka LG I Klasa E I E-Micom I Multidoor I Czarna I 600 l GMM42ABBEH
double door open view with food
double door open view without food
Dispenser view
Lodówka Multi-Door LG GML860PYFE przedstawia szczegółowe wymiary instalacyjne i rozmiar produktu, w tym wysokość 1787 mm, szerokość 835 mm i głębokość 730 mm.
Zbliżenie na dozownik wody w Lodówce Multi-Door LG GML860PYFE w kolorze srebrnym, przedstawiające technologię UVnano™ czyszczącą dyszę światłem UV.
Lodówka Multi-Door LG GML860PYFE w srebrnym wykończeniu, z systemem LG ThinQ™, pokazująca zdalną kontrolę ustawień przez aplikację na smartfonie.
Lodówka Multi-Door LG GML860PYFE w srebrnym wykończeniu, prezentująca technologię Inverter Linear Compressor™ i 10-letnią gwarancję na cichą i wydajną pracę.
Lodówka Multi-Door LG GML860PYFE w srebrnym wykończeniu, zintegrowana z nowoczesną, minimalistyczną kuchnią z szafkami w kolorze jasnobeżowym.
Dispenser closer view
Top tray view
Bottom tray view
Bottom open tray view
Top door open view with food
Top single door open view
Główne cechy

  • Total No Frost
  • Kompresor inwerterowy
  • Multi Air Flow
Prosty design w odcieniach szarości pozwala, aby lodówka Multidoor LG naturalnie wpasowała się w nowoczesną kuchnię.

Odzwierciedlając Twój styl życia

Otwarta lodówka Multidoor LG z wielokanałowym systemem przepływu powietrza, zapewniającym równomierny obieg zimnego powietrza.

Multi Air Flow

Nowoczesna kuchniIdealna temperatura w całej komorze lodówki

Lodówka Multidoor LG z przepływem powietrza wewnątrz, ilustrująca technologię cyrkulacji chłodzenia.

Kompresor inwerterowy

Mocne i wydajne chłodzenie

Zachowują świeżość w części bez szronu, natomiast w zwykłej zamrażarce tworzy się szron.

Total No Frost

Nie ma potrzeby ręcznego rozmrażania

Prawa strona zamrażarki pełni funkcję zamrażarki, ale można ją również przekształcić w lodówkę.

Elastyczne strefy magazynowe

Działa efektywnie

Multi Air Flow

Idealna temperatura w całej komorze lodówki

Zimne powietrze przepływa we wszystkich kierunkach, równomiernie otaczając żywność, dzięki czemu pozostaje ona świeża na dłużej.

Lodówka Multidoor LG z systemem Multi Air Flow, który zapewnia równomierną cyrkulację zimnego powietrza i stabilną temperaturę w całej przestrzeni.

*Zdjęcia produktu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Kompresor inwerterowy

Mocne i wydajne chłodzenie

Sprężarka inwerterowa zwiększa efektywność energetyczną poprzez ciągłą regulację prędkości silnika.

Na zdjęciu lodówka wielodrzwiowa LG z cyrkulacją zimnego powietrza, ilustrująca technologię równomiernego chłodzenia.

*Zdjęcia produktu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Total No Frost

Nie ma potrzeby ręcznego rozmrażania

Brak szronu i konieczności ręcznego rozmrażania. Czyste wnętrze i świeża żywność na dłużej – bez lodu.

Porównanie technologii Total No Frost: żywność pozostaje świeża w części bez szronu, podczas gdy w tradycyjnej zamrażarce tworzy się szron.

Strefa konwertowalna

Elastyczne strefy magazynowe

W razie potrzeby przełączaj się między trybem lodówki i zamrażarki (od 5°C do −20°C).

Lodówka Multidoor LG z żywnością - chłodziarka na górze, zamrażarka na dole i dolna prawa strefa z możliwością przełączenia na chłodziarkę.
Lodówka Multidoor LG z miejscem do przechowywania żywności – lodówka na górze, zamrażarka na dole, wyraźnie oznaczona ikonami i kolorami.

Półki ze szkła hartowanego

Wysoka wytrzymałość i bezpieczeństwo

Mogą bez obaw przenosić nawet cięższe pokarmy

Najczęściej zadawane pytania

D.

Czym jest LG LinearCooling™?

R.

LinearCooling™ to technologia, która utrzymuje stałą temperaturę chłodziarki w zakresie ±0,5℃, starannie regulując dopływ zimnego powietrza, zapobiegając utracie wilgoci w żywności i utrzymując ją świeżą przez dłuższy czas.

D.

Jak zmienić ustawienie temperatury w zamrażarce lodówki LG? 

R.

Użyj panelu sterowania na drzwiach lub wewnątrz lodówki, aby ustawić lub wyregulować temperaturę lodówki lub zamrażarki. Użyj aplikacji LG ThinQ™, aby zdalnie zmienić ustawienie temperatury we wspieranych modelach za pomocą smartfona. 

D.

Czego potrzebuję do podłączenia lodówki do bieżącej wody? 

R.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj

D.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie lodówki z zamrażarką?

R.

LG oferuje szeroką gamę stylowych, energooszczędnych lodówek z zamrażarkami z wieloma inteligentnymi funkcjami. Od przestronnych modeli American Style i wygodnych Multi-Door po technologię InstaView™ Door-in-Door™, modele Combi i Slim, LG oferuje idealne lodówki z zamrażarkami dla każdego gospodarstwa domowego. Jeśli projektujesz kuchnię od zera, łatwo jest zintegrować wymarzone urządzenie; jeśli masz istniejącą lukę do wypełnienia, może się okazać, że Twój wybór jest podyktowany przestrzenią. Gdy już zdecydujesz się na lodówkę z zamrażarką, która najlepiej pasuje do Twojego stylu życia, zwróć uwagę na przestrzeń do przechowywania, innowacyjne technologie chłodzenia, które zapewniają świeżość produktów spożywczych na dłużej, wygodne funkcje, takie jak Total No Frost, automatyczny dozownik wody i lodu UVnano, składane półki i system szuflad FRESHBalancer™. Nie zapomnij sprawdzić efektywności energetycznej i gwarancji na produkt. 

D.

Jakiego rozmiaru lodówki z zamrażarką potrzebuję?

R.

Chociaż zależy to od Twojego stylu życia, to dobrą zasadą jest: lodówko-zamrażarka LG Combi (pojemność: 340–384 l) jest zwykle wystarczająca dla małego gospodarstwa domowego składającego się z 1–2 osób. Modele Slim Multi-Door (506–508 l) pasują do rodziny 3–4 osobowej, a dla większej rodziny polecamy pojemne modele LG Multi-Door lub American Style (pojemność 625–705 l). Modele wielodrzwiowe zapewniają dodatkową szeroką przestrzeń do przechowywania przedmiotów, takich jak tace lub półmiski. W LG chcemy, aby każdy klient otrzymał lodówkę z zamrażarką, która najbardziej mu odpowiada, dlatego oferujemy wybór rozmiarów w każdym asortymencie. 

D.

Jaka jest różnica między lodówką z podłączeniem bieżącej wody a lodówką bez podłączenia?

R.

LG oferuje najwyższą swobodę lokalizacji lodówki z zamrażarką, oferując modele z podłączeniem do bieżącej wody i takie bez tej funkcji. Lodówka z podłączeniem jest podpięta bezpośrednio do źródła wody, aby zasilać dystrybutor lodu i wody. Lodówka bez podłączenia ma wbudowany zbiornik na wodę umieszczony w dozowniku na drzwiach i trzeba go uzupełniać. Po prostu napełnij zbiornik, aby cieszyć się luksusem chłodnej wody.

Minimalistyczny design z wyraźnym wyświetlaczem

Nowoczesny design i intuicyjna obsługa

Stylowy design z łatwo dostępnymi elementami sterującymi z zewnątrz i minimalistycznym, zagłębionym uchwytem podkreśla nowoczesny charakter urządzenia.

Szczegół przedniego panelu sterowania o nowoczesnym i eleganckim wzornictwie.

Wyświetlacz

Lodówka Multidoor LG z lekko uchylonymi dolnymi drzwiami zamrażarki, które podkreślają nowoczesny i prosty design uchwytu.

Ukryte uchwyty

Zestaw wielodrzwiowej lodówki LG do nowoczesnego wnętrza kuchni, w którym położono nacisk na czysty i elegancki design.

Minimalistyczny i elegancki wygląd

*Zdjęcia produktu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Wszystkie specyfikacje

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

