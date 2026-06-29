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Odkryj klimatyzatory LG z AI i delikatnym nawiewem Soft Air
Inteligentne funkcje AI analizują warunki panujące w pomieszczeniu i automatycznie dostosowują pracę klimatyzatora, aby zapewnić optymalny komfort przy niższym zużyciu energii. Gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu, urządzenie może automatycznie przełączyć się w tryb oszczędzania energii, pomagając ograniczyć niepotrzebne zużycie prądu.
Dlaczego klimatyzatory LG?
AI Air
AI Air inteligentnie dostosowuje temperaturę i nawiew do warunków panujących w pomieszczeniu. Gdy jest gorąco, szybko schładza wnętrze. Po osiągnięciu komfortowej temperatury przechodzi w tryb delikatnego nawiewuSoft Air, pomagając utrzymać komfort bez nieprzyjemnych podmuchów.
Podwójna łopatka Dual Vane
Technologia Dual Vane umożliwia precyzyjne sterowanie kierunkiem przepływu powietrza. Powietrze jest rozprowadzane szybciej, dalej i bardziej równomiernie, co pomaga utrzymać komfortową temperaturę w całym pomieszczeniu przez cały rok.
Proaktywne oszczędzanie energii
Dzięki aplikacji LG ThinQ i funkcji kW Manager możesz monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym oraz ustalać miesięczne limity zużycia. Inteligentne funkcje pomagają ograniczać niepotrzebną pracę urządzenia, co przekłada się na większą kontrolę nad kosztami energii.
All Cleaning
System automatycznego czyszczenia, który pomaga utrzymać wnętrze klimatyzatora w czystości, zapewniając świeższe powietrze i łatwiejszą konserwację. Dzięki temu urządzenie może dłużej zachować wysoką wydajność.
AI Air
AI Air inteligentnie dostosowuje temperaturę i nawiew do warunków panujących w pomieszczeniu. Gdy jest gorąco, szybko schładza wnętrze. Po osiągnięciu komfortowej temperatury przechodzi w tryb delikatnego nawiewuSoft Air, pomagając utrzymać komfort bez nieprzyjemnych podmuchów.
Podwójna łopatka Dual Vane
Technologia Dual Vane umożliwia precyzyjne sterowanie kierunkiem przepływu powietrza. Powietrze jest rozprowadzane szybciej, dalej i bardziej równomiernie, co pomaga utrzymać komfortową temperaturę w całym pomieszczeniu przez cały rok.
Proaktywne oszczędzanie energii
Dzięki aplikacji LG ThinQ i funkcji kW Manager możesz monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym oraz ustalać miesięczne limity zużycia. Inteligentne funkcje pomagają ograniczać niepotrzebną pracę urządzenia, co przekłada się na większą kontrolę nad kosztami energii.
All Cleaning
System automatycznego czyszczenia, który pomaga utrzymać wnętrze klimatyzatora w czystości, zapewniając świeższe powietrze i łatwiejszą konserwację. Dzięki temu urządzenie może dłużej zachować wysoką wydajność.
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Najczęściej zadawane pytania
Jak działa funkcja AI Air w klimatyzatorze LG?
AI Air to inteligentna funkcja chłodzenia i ogrzewania, która automatycznie dostosowuje pracę klimatyzatora do warunków panujących w pomieszczeniu. Analizuje temperaturę oraz otoczenie, a następnie reguluje temperaturę, kierunek nawiewu i prędkość wentylatora, aby zapewnić optymalny komfort. Gdy w pomieszczeniu jest zbyt ciepło, szybciej je schładza. Po osiągnięciu pożądanej temperatury przechodzi w tryb delikatnego, pośredniego nawiewu, ograniczając nieprzyjemne podmuchy i pomagając oszczędzać energię.
Jak klimatyzator DUALCOOL AI pomaga oszczędzać energię?
DUALCOOL AI wykorzystuje inteligentne funkcje zarządzania energią, które pomagają ograniczyć zużycie prądu bez utraty komfortu. Dzięki funkcji kW Manager możesz monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym i ustalać miesięczne limity za pomocą aplikacji LG ThinQ. Dodatkowo klimatyzator wykrywa obecność użytkowników oraz otwarte okna. Jeśli nikogo nie ma w pomieszczeniu lub wykryta zostanie nagła zmiana temperatury, urządzenie automatycznie włącza tryb oszczędzania energii.
Jak działa funkcja All Cleaning w klimatyzatorze LG?
All Cleaning to automatyczny system czyszczenia klimatyzatora, który pomaga utrzymać urządzenie w czystości i dobrej kondycji. Za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji LG ThinQ można uruchomić funkcje Freeze Cleaning i Auto Clean+. Pomagają one usuwać zanieczyszczenia oraz osuszać wnętrze urządzenia. Dzięki temu klimatyzator jest łatwiejszy w konserwacji, zapewnia świeższe powietrze i może dłużej utrzymywać wysoką wydajność.
Jak funkcja Sleep Timer+ wpływa na komfort snu?
Sleep Timer+ automatycznie dostosowuje temperaturę w nocy, aby zapewnić komfortowe warunki do snu. Funkcja analizuje sposób korzystania z klimatyzatora i optymalizuje jego pracę nocą. Dzięki temu temperatura jest dopasowywana do potrzeb użytkownika bez konieczności ręcznej regulacji ustawień. Sleep Timer+ pomaga utrzymać komfort przez całą noc i wspiera bardziej spersonalizowane chłodzenie sypialni.
Jak sterować klimatyzatorem LG przez Wi Fi?
Aplikacja LG ThinQ umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem przez Wi Fi z dowolnego miejsca. Dzięki niej możesz zmieniać ustawienia urządzenia, tworzyć harmonogramy pracy, monitorować zużycie energii oraz korzystać z inteligentnych funkcji AI. Dzięki funkcjom AI Air czy kW Manager, można wygodnie zarządzać komfortem w domu i lepiej kontrolować zużycie energii, nawet gdy nie ma Cię w pobliżu urządzenia.