AI Air to inteligentna funkcja chłodzenia i ogrzewania, która automatycznie dostosowuje pracę klimatyzatora do warunków panujących w pomieszczeniu. Analizuje temperaturę oraz otoczenie, a następnie reguluje temperaturę, kierunek nawiewu i prędkość wentylatora, aby zapewnić optymalny komfort. Gdy w pomieszczeniu jest zbyt ciepło, szybciej je schładza. Po osiągnięciu pożądanej temperatury przechodzi w tryb delikatnego, pośredniego nawiewu, ograniczając nieprzyjemne podmuchy i pomagając oszczędzać energię.