About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Shield

Inteligentna ochrona systemu webOS Twojego telewizora

Inteligentna i zawsze czujna

LG Shield działa od momentu projektowania produktu aż po cały okres życia urządzenia. Zaszyfrowane dane osobowe są chronione i zabezpieczone — od systemu operacyjnego po poszczególne aplikacje, z których korzystamy na co dzień.

Twoje dane, zawsze chronione

W szybko zmieniającym się świecie technologii pojawiają się zagrożenia, które wykorzystują luki w systemach, utrudniając cieszenie się połączeniem i życiem, do którego się przyzwyczailiśmy. Ochrona LG Shield chroni dane w telewizorze LG na okrągło, 24/7, 365 dni w roku.

LG Shield KeyHost

Bezpieczne przechowywanie danych

Szyfrowanie, które pozwala decydować, kto może zobaczyć Twoje pliki, zdjęcia i inne dane.

LG Shield Certificate Manager

Bezpieczny transfer danych

Dzięki wzmocnionej wzajemnej autoryzacji, Twoje dane są chronione przed ingerencją z zewnątrz.

Bezpieczna autoryzacja użytkownika

Nikt nie uzyska dostępu do Twoich danych osobowych bez pełnej weryfikacji bezpieczeństwa.

LG Shield SFOTA

Bezpieczna aktualizacja

Zabezpieczone aktualizacje oprogramowania zapobiegają atakom hakerów w momentach podatnych na zagrożenia.

LG Shield EKP/AppProtect

Gwarancja integralności oprogramowania

Podczas odczytu, zapisu czy usuwania danych programowanie jest szczególnie narażone na ataki. Dlatego stworzyliśmy bezpieczne środowisko dla tych kluczowych operacji.

Algorytm bezpiecznego hasła

Zaawansowane szyfrowanie chroni systemy i dane przed atakami.

LG Shield IDPS/STMS

Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa

Nasz system zarządzania zagrożeniami, w czasie rzeczywistym wykrywa ataki, zanim uzyskają dostęp i wyrządzą szkody.

Bezpieczeństwo od pierwszego uruchomienia

W chwili, gdy po raz pierwszy zaczynasz korzystać z naszych produktów, jesteś chroniony przez LG Shield. Żadnej konfiguracji. Po prostu poczuj ochronę.

Ochrona dziś, przygotowanie na jutro

LG Shield aktywnie monitoruje i reaguje na nowe zmiany oraz przepisy oraz ewoluujące zagrożenia. Choć nasz system bezpieczeństwa opiera się na obecnych certyfikatach, nieustannie przygotowujemy się i wyznaczamy kierunek dla bezpieczeństwa przyszłości.

Bezpieczeństwo 360°

Filozofia LG Shield opiera się na holistycznym podejściu do bezpieczeństwa, które uwzględnia potencjalne punkty ataku i warstwy oprogramowania narażone na zagrożenia. Bezpieczeństwo 360° podąża za modelem cyberbezpieczeństwa:

Identyfikacja, Ochrona, Wykrywanie, Reagowanie i Odzyskiwanie.

 

Dzięki temu chronimy dane osobowe, zapobiegamy manipulacji produktami, usługami i danymi oraz zapewniamy, że produkty działają tak, jak zostały zaprojektowane.

Certyfikaty

Common Criteria EAL2

UL IoT Security Rating

UK Safeshark Certification

OpenChain Security Assurance Compliance Certification (ISO/IEC DIS 18974)

UL CAP 2900-1

TÜV Rheinland ETSI EN 303 645 Certification