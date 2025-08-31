Inteligentna i zawsze czujna
LG Shield działa od momentu projektowania produktu aż po cały okres życia urządzenia. Zaszyfrowane dane osobowe są chronione i zabezpieczone — od systemu operacyjnego po poszczególne aplikacje, z których korzystamy na co dzień.
Twoje dane, zawsze chronione
W szybko zmieniającym się świecie technologii pojawiają się zagrożenia, które wykorzystują luki w systemach, utrudniając cieszenie się połączeniem i życiem, do którego się przyzwyczailiśmy. Ochrona LG Shield chroni dane w telewizorze LG na okrągło, 24/7, 365 dni w roku.
LG Shield KeyHost
Bezpieczne przechowywanie danych
Szyfrowanie, które pozwala decydować, kto może zobaczyć Twoje pliki, zdjęcia i inne dane.
LG Shield Certificate Manager
Bezpieczny transfer danych
Dzięki wzmocnionej wzajemnej autoryzacji, Twoje dane są chronione przed ingerencją z zewnątrz.
Bezpieczna autoryzacja użytkownika
Nikt nie uzyska dostępu do Twoich danych osobowych bez pełnej weryfikacji bezpieczeństwa.
LG Shield SFOTA
Bezpieczna aktualizacja
Zabezpieczone aktualizacje oprogramowania zapobiegają atakom hakerów w momentach podatnych na zagrożenia.
LG Shield EKP/AppProtect
Gwarancja integralności oprogramowania
Podczas odczytu, zapisu czy usuwania danych programowanie jest szczególnie narażone na ataki. Dlatego stworzyliśmy bezpieczne środowisko dla tych kluczowych operacji.
Algorytm bezpiecznego hasła
Zaawansowane szyfrowanie chroni systemy i dane przed atakami.
LG Shield IDPS/STMS
Wykrywanie incydentów bezpieczeństwa
Nasz system zarządzania zagrożeniami, w czasie rzeczywistym wykrywa ataki, zanim uzyskają dostęp i wyrządzą szkody.
Bezpieczeństwo od pierwszego uruchomienia
W chwili, gdy po raz pierwszy zaczynasz korzystać z naszych produktów, jesteś chroniony przez LG Shield. Żadnej konfiguracji. Po prostu poczuj ochronę.
Ochrona dziś, przygotowanie na jutro
LG Shield aktywnie monitoruje i reaguje na nowe zmiany oraz przepisy oraz ewoluujące zagrożenia. Choć nasz system bezpieczeństwa opiera się na obecnych certyfikatach, nieustannie przygotowujemy się i wyznaczamy kierunek dla bezpieczeństwa przyszłości.
Bezpieczeństwo 360°
Filozofia LG Shield opiera się na holistycznym podejściu do bezpieczeństwa, które uwzględnia potencjalne punkty ataku i warstwy oprogramowania narażone na zagrożenia. Bezpieczeństwo 360° podąża za modelem cyberbezpieczeństwa:
Identyfikacja, Ochrona, Wykrywanie, Reagowanie i Odzyskiwanie.
Dzięki temu chronimy dane osobowe, zapobiegamy manipulacji produktami, usługami i danymi oraz zapewniamy, że produkty działają tak, jak zostały zaprojektowane.