Lodówka LG, craft ice, kobieta pijąca napój, system kostkarki do lodu w drzwiach Slim SpacePlus™ pokazane w sekwencji

Domowe kostkarki do lodu LG

Zawsze gotowe, aby odświeżyć każdą chwilę

Dzięki połączeniu zróżnicowanej technologii wytwarzania lodu i naszej wiodącej na rynku smukłej kostkarki w drzwiach możesz cieszyć się świeżością i wygodą, zawsze kiedy masz na to ochotę.

Różne typy lodu

Różne typy lodu na każdą okazję

Dzięki szerokiej gamie dostępnych rodzajów lodu, w tym wysokiej jakości kostkom Craft Ice, możesz jeszcze bardziej podkreślić wyjątkowe chwile.

Szczypce podnoszą kulę lodu z przezroczystej tacki wewnątrz zamrażarki

Odkryj różne sposoby na cieszenie się lodem

Craft Ice

Craft Ice to wolno topniejący¹⁾ lód sferyczny do koktajli imprezowych i wysokiej klasy alkoholi. Dodaj swoim drinkom wyjątkowy charakter dzięki wolno topniejącym kulkom lodowym lg craft ice™. Polecane do domowych barów i koktajli.

W kostkach

Lód w kostkach doskonale sprawdzi się do różnych napojów.

Pokruszony

Niezależnie od tego, czy rozcieńczasz koktajle lub chłodzisz wino, kruszony lód to szybkie i orzeźwiające rozwiązanie do wszystkich Twoich napojów.

Ikona przedstawiająca opcję lodu Craft Ice
Ikona reprezentująca opcję lodu w kostce
Ikona przedstawiająca skruszony lód
Przezroczysta szklanka wypełniona okrągłym lodem Craft Ice wytworzonym w lodówce LG
Przezroczysta szklanka pełna lodu w kostkach z lodówki LG
Szklanka wypełniona pokruszonym lodem z lodówki LG
Przezroczysta szklanka wypełniona okrągłym lodem Craft Ice wytworzonym w lodówce LG

Craft Ice

Craft Ice to wolno topniejący¹⁾ lód sferyczny do koktajli imprezowych i wysokiej klasy alkoholi. Dodaj swoim drinkom wyjątkowy charakter dzięki wolno topniejącym kulkom lodowym lg craft ice™. Polecane do domowych barów i koktajli.

W kostkach

Lód w kostkach doskonale sprawdzi się do różnych napojów.

Pokruszony

Niezależnie od tego, czy rozcieńczasz koktajle lub chłodzisz wino, kruszony lód to szybkie i orzeźwiające rozwiązanie do wszystkich Twoich napojów.

Smukła kostkarka do lodu w drzwiach

Korzystaj z lodu, nie tracąc miejsca na półce

Kompaktowa kostkarka do lodu wbudowana w drzwi zwalnia miejsce w zamrażarce i na górnej półce, zapewniając więcej przestrzeni na to, co lubisz.

Użytkownik otwierający komorę Slim SpacePlus Ice System w lodówce LG

Dwoje dzieci pijących wodę przy stole z lodówką LG i wbudowanym dozownikiem w tle

UVnano

Codziennie odświeżaj dyszę swojego dyspensera

Technologia UV firmy LG czyści dyszę dozownika co godzinę, usuwając 99,99%²⁾ bakterii³⁾, za każdym razem zapewniając czystą, świeżą wodę.

Nie wymaga podłączenia do instalacji wodnej

Lód i woda bez podłączania lodówki do instalacji wodnej

Instalacja wodna nie jest potrzebna. Wystarczy napełnić dozownik, aby cieszyć się świeżym lodem i wodą w dowolnym momencie – prosto z drzwi lodówki.

LG ThinQ™

Zarządzanie lodem staje się łatwe i inspirujące

Dzięki inteligentnym funkcjom LG ThinQ™ możesz w prosty sposób monitorować i zarządzać produkcją lodu.

Ekran aplikacji LG ThinQ pokazujący funkcję kontroli Ice Plus z kostkami lodu w tle

Smart Ice Plus

System monitoruje zużycie lodu i automatycznie włącza tryb Ice Plus, aby zapewnić nieprzerwane dostarczanie lodu.

*Pokazany powyżej ekran aplikacji mobilnej służy wyłącznie celom ilustracyjnym i może różnić się od rzeczywistej aplikacji.

Kamienie milowe rozwiązań w zakresie lodu

Inteligentne wytwarzanie lodu

Od dziesięcioleci LG rozwija technologię wytwarzania lodu, aby zapewnić rozwiązania do Twojego domu. Od przechowywania po systemy samoczyszczenia – każdy kamień milowy odzwierciedla nasze zaangażowanie w wygodę klientów.

Zbliżenie na pierwszą na świecie kostkarkę z systemem SpacePlus™ Ice System w drzwiach lodówki LG w 2006 roku.

2006

Pierwsza kostkarka w drzwiach

Zbliżenie na kostkarkę LG bez instalacji wodnej z 2007 r., ze zbiornikiem na wodę Pull & Fill i szklanką wody z przodu.

2007

Kostkarka bez instalacji wodnej

Kostkarka LG Slim SpacePlus™ z 2010 roku, zintegrowana z drzwiami lodówki dla maksymalnego wykorzystania przestrzeni.

2010

Kostkarka Slim SpacePlus™

Szklanka z pierwszymi w branży kostkami Craft Ice od LG z 2019 roku, stworzonymi do powolnego topnienia i zachowania smaku napojów.

2019

Pierwszy w branży Craft Ice

Zbliżenie na dyszę dozownika LG UVnano z 2020 roku, z niebieską lampą UV LED light podświetloną na wylocie wody.

2020

UVnano do dyszy dozownika

Stos małych, przezroczystych kostek lodu ułożonych jedna na drugiej.

2023

Mini-Cube (tylko USA)

Stos małych, przezroczystych okrągłych kulek lodu ułożonych jedna na drugiej.

Już wkrótce 2025

Mini-rzemiosło

*Zdjęcia i filmy produktu mają charakter wyłącznie ilustracyjny i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. 

 

1) Craft Ice 

- Kostki Craft Ice, które topią się powoli, zgodnie z wewnętrzną procedurą testową LG porównującą prędkość topnienia Craft Ice z kostkami lodu o tej samej masie. (ok. 69 g) 

- Warunki testowe: temperatura pomieszczenia: 25°C, każda kostka lodu topnieje w zimnej wodzie. Pojemność zimnej wody: 121 ml, temperatura zimnej wody: około 9,5℃. - Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych. 

 

2)UVnano 

-Lampa UVnano (nazwa funkcji: Self Care) została przebadana laboratoryjnie przez instytut TÜV Rheinland przy użyciu wewnętrznych metod pomiaru redukcji obecności bakterii E. coli, S. aureus i P. aeruginosa w próbkach wody destylowanej po wystawieniu na działanie lampy LED UV na 10 minut, co godzinę, po 24 godzinach użytkowania w warunkach działania modułu UV LED. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia i użytkowania. Produkt nie ma właściwości leczniczych oraz nie gwarantuje, że woda po przefiltrowaniu przez niego będzie wolna od zanieczyszczeń, takich jak cząsteczki mikrobiologiczne wpływające na zdrowie użytkowników. 

-UVnano jest zbitką słów UV (ultrafiolet) i nanometr (jednostka długości). 

 

3)Bakterie 

-Bakterie używane w teście: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

