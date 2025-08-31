We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kup monitor gamingowy z ekranem OLED i graj bez obaw
Promocja obejmuje dwuletnią ochronę ekranu OLED: naprawę lub wymianę monitora w przypadku wystąpienia wad produktu, w tym tych polegających na utrwaleniu wyświetlanego obrazu, powstałego w wyniku długotrwałego wyświetlania treści o charakterze statycznym.
Zgłaszając ewentualną potrzebę naprawy wystarczy tylko okazać dowód zakupu.
Smart Gaming
Gaming
Poznaj technologię LG OLED
Technologia Micro Lens Array+
Ewolucja OLED
Nasz UltraGear™ OLED z technologią Micro Lens Array+ oferuje o 37,5% wyższą jasność (SDR) w porównaniu do MLA.
*Obrazy są symulowane w celu uwypuklenia cech przedstawianej funkcji. Rzeczywisty obraz może wyglądać inaczej.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
Eksplozja kolorów
VESA DisplayHDR True Black 400 sprawia, że każda scena, zarówno jasna, jak i ciemna, ożywa dzięki realistycznym szczegółom i współczynnikowi kontrastu 1,5 mln oraz DCI-P3 98.5% (typ.).
*Obrazy są symulowane w celu uwypuklenia cech przedstawianej funkcji. Rzeczywisty obraz może wyglądać inaczej.
*1,5 m:1 to współczynnik kontrastu przy 25% średniego poziomu obrazu.
*Wartość APL (Average Picture Level) jest podawana jako wartość procentowa i odnosi się do wartości pomiędzy poziomem czerni a poziomem odniesienia dla bieli.
LG Live Color Low Blue Light
Przyjemny i przyjazny
dla oka
Technologia LG Live Color Low Blue Light zapewnia doskonałe wrażenia z gry i komfort dla oczu.
*Panele LG OLED mają certyfikaty UL potwierdzające brak migotania, brak odblasków i niski poziom niebieskiego światła.
*Numer certyfikatu: Wyświetlacz Flicker-Free (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (warunki UGR poniżej 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051.
*Powyższe funkcje mogą się różnić w zależności od otoczenia lub warunków użytkownika.
Jak samodzielnie chronić ekran OLED?
Aby wesprzeć funkcje zapobiegające powstawaniu powidoków lub "wypalaniu" wyświetlacza, włącz funkcję „OLED Screen Move”, która nieznacznie przesuwa ekran w regularnych odstępach czasu, „Screen Saver” i „Image Cleaning”.
*Ta funkcja jest dostępna tylko przy użyciu 4-kierunkowego joysticka dołączonego do zestawu.
*Ta metoda może nie zapobiegać powstawaniu wszystkich powidoków lub wypalaniu wyświetlacza.
