Zwrot blik

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Dołącz do innowacyjnego grona użytkowników LG WashTower™. Nagroda 1500 zł już czeka.
1. Kup dowolny model WashTower™ do 31/08
Listę modeli znajdziesz poniżej oraz w Regulaminie
2. Zostaw opinię o produkcie w tym samym sklepie
Napisz swoje pierwsze wrażenia z używania LG WashTower™ na stronie sklepu, w którym dokonałeś zakupu
Wymagane będzie:
zdjęcie produktu, tabliczki znamionowej, dowodu zakupu oraz zdjęcie opublikowanej opinii na stronie sklepu
4. Nagroda nadejdzie ok. 30 dni po akceptacji zgłoszenia
Otrzymasz kod BLIK na telefon, którym możesz wypłacić gotówkę z bankomatu lub otrzymasz przelew prosto na wskazane konto bankowe
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