We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Otrzymasz do 1300 zł, w zależności od wybranego modelu
1. Kup telewizor objęty promocją
Ich listę znajdziesz poniżej
Dodasz tam m.in. zdjęcie produktu, tabliczki znamionowej i dowodu zakupu, dlatego koniecznie go zachowaj.
3. Odbierz czek BLIK
Otrzymujesz go w postaci kodu na telefon, którym możesz wypłacić środki z bankomatu. Kod nadejdzie w przeciągu 30 dni od potwierdzenia zgłoszenia.
System webOS: rozrywka czeka
Pełna oferta serwisów streamingowych na telewizorze LG
Dodano do koszyka
Powiadomienie o uzupełnieniu magazynu zostało już zaktualizowane.
Wszystkie aktualne promocje w jednym miejscu
Rejestracja produktu
Rejestracja produktu pomoże Ci szybciej uzyskiwać pomoc.
Wsparcie dla produktu
Znajdź instrukcję obsługi, rozwiązywanie problemów i gwarancję swojego produktu.
Moje zamówienie
Śledź swoje zamówienie i sprawdź najczęściej zadawane pytania.
Żądanie naprawy
Zamów usługę naprawy, wygodnie przez Internet.
Czat na żywo
Porozmawiaj na czacie z ekspertami ds. produktów LG w celu uzyskania pomocy w zakupach, rabatów i ofert w czasie rzeczywistym
Wyślij do nas maila
Wyślij maila do działu pomocy technicznej LG
Zadzwoń na infolinię LG
Porozmawiaj bezpośrednio z naszymi przedstawicielami ds. pomocy technicznej.