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24" UltraGear™ G4 FHD Gaming Monitor 144 Hz
Główne cechy
- 24-calowy wyświetlacz IPS FHD (1920×1080)
- Częstotliwość odświeżania 144 Hz, czas reakcji 1 ms (MBR)
- HDR 10 z pokryciem 99% przestrzeni barwnej sRGB (typ.), obsługa 16,7 mln kolorów
- Zgodność z NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
- Konstrukcja praktycznie bezramkowa z trzech stron
- Praktyczna podstawa w kształcie litery L
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Płynność 144 Hz
Odświeżanie 144 Hz zapewnia płynny, krystalicznie czysty obraz, ograniczając rozmycie ruchu i pogłębiając immersję w każdej klatce.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Funkcja redukcji rozmycia ruchu (1 ms) powoduje spadek jasności, a podczas jej działania nie można korzystać z następujących funkcji: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)
*Podczas działania funkcji MBR (1 ms) mogą wystąpić migotania.
Płynny obraz bez kompromisów
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
*Wydajność tej funkcji porównano z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.
*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.
Żywe barwy akcji
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Płynne przełączanie z LG Switch
Aplikacja LG Switch ułatwia optymalizację monitora do gier i codziennej pracy. Pozwala szybko dostosować ustawienia obrazu i jasności, zapisać je pod skrótem klawiszowym, podzielić ekran na 11 układów oraz jednym kliknięciem uruchomić platformę wideokonferencyjną.
*Ten film ma charakter wyłącznie poglądowy i może nie odzwierciedlać rzeczywistych parametrów technicznych produktu.
*Aby móc w pełni korzystać z urządzenia LG Switch, należy pobrać oprogramowanie i instrukcję obsługi ze strony LG.com.
DAS
Dynamiczna synchronizacja akcji (Dynamic Action Sync) minimalizuje opóźnienia sterowania, zapewniając szybszą i bardziej responsywną rozgrywkę.
*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.
Minimalne ramki. Maksymalny efekt
Ultrasmukłe ramki i minimalistyczna podstawa zapewniają więcej przestrzeni ekranu i mniej rozpraszaczy. Lekka, „unosząca się” konstrukcja podkreśla nowoczesną estetykę, a niemal bezramkowy design wzmacnia immersję — idealnie sprawdzając się w konfiguracjach dual‑screen i minimalistycznych przestrzeniach pracy.
*Zdjęcia mają charakter poglądowy i służą lepszemu zrozumieniu funkcji; mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu.
Kluczowe parametry
Wyświetlacz - Rozmiar [cale]
23.8
Wyświetlacz - Rozdzielczość
1920 x 1080
Wyświetlacz - Typ panelu
IPS
Wyświetlacz - Współczynnik proporcji
16:9
Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
144 (O/C)
Wyświetlacz - Czas reakcji
1ms MBR, 5ms (GtG w trybie Szybszym)
Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył
Wszystkie specyfikacje
WYMIARY/WAGA
Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]
620 x 134 x 385
Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]
539.4 x 412 x 220
Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7
Waga w transporcie [kg]
4.6kg
Waga z podstawką [kg]
3.3kg
Waga bez podstawy [kg]
2.4kg
WYŚWIETLACZ
Rozmiar [cale]
23.8
Współczynnik proporcji
16:9
Typ panelu
IPS
Czas reakcji
1ms MBR, 5ms (GtG w trybie Szybszym)
Rozdzielczość
1920 x 1080
Rozstaw pikseli [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Głębia kolorów (liczba kolorów)
16.7M
Kąt widzenia (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jasność (typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Współczynnik kontrastu (typ.)
1500:1
Pokrycie gamy kolorów (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pokrycie gamy kolorów (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]
144 (O/C)
Współczynnik kontrastu (min.)
1050:1
Jasność (min.) [cd/m²]
200cd/m²
Rozmiar [cm]
60.4
PPI (Pixel Per Inch)
93
FUNKCJE
HDR 10
TAK
AMD FreeSync™
TAK
Słabość kolorów
TAK
Inteligentne oszczędzanie energii
TAK
Zabezpieczenie przed migotaniem
TAK
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Dynamiczna synchronizacja akcji
TAK
Stabilizator czerni
TAK
Celownik
TAK
Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)
TAK
Licznik FPS
TAK
Technologia redukcji rozmycia w ruchu
TAK
Klucz zdefiniowany przez użytkownika
TAK
Efekt HDR
TAK
INFORMACJE
Nazwa produktu
UltraGear
Rok
Y26
MECHANICZNY
Regulacja położenia wyświetlacza
Pochył
Możliwość montażu na ścianie [mm]
100 x 100 mm
ZASILANIE
Pobór mocy (tryb uśpienia)
Mniej niż 0.5W
Pobór mocy (DC wył.)
Mniej niż 0.3W
Wejście AC
100~240V (50/60Hz)
Typ zasilania
Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)
Pobór mocy (tryb wł.)
16W
Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)
14W
AKCESORIUM
HDMI
TAK
ŁĄCZNOŚĆ
HDMI
TAK(1ea)
DisplayPort
TAK(1ea)
Wersja DP
1.4
Wyjście słuchawkowe
3-polowe (tylko dźwięk)
HDMI (wersja HDCP)
2.2
DP (wersja HDCP)
2.2
APLIKACJA SW
LG Switch
TAK
Informacje dotyczące zgodności
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