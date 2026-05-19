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24" UltraGear™ G4 FHD Gaming Monitor 144 Hz

24G411B_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
MN
24G411B_EU new Erp label.pdf
Klasa energetyczna : PL
MN

24" UltraGear™ G4 FHD Gaming Monitor 144 Hz

24G411B-B
Front view of 24" UltraGear™ G4 FHD Gaming Monitor 144 Hz 24G411B-B
'Widok z boku
'Widok z tyłu
'Widok z przodu monitora gamingowego w futurystycznym otoczeniu w stylu neonowym.
Futurystyczna scena bitwy wyświetlana na monitorze do gier, prezentująca żywe kolory dzięki 99% gamie kolorów sRGB, technologii IPS i certyfikacji HDR.
Scena wyścigu motocyklowego wyświetlana na monitorze do gier, ilustrująca częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewniającą płynny ruch w grach.
Na ekranie widoczny jest pędzący żółty samochód wyścigowy, a w widocznym miejscu wyświetlony jest napis „1 ms MBR”.
Scena wyścigowa z gry Assetto Corsa Competizione wyświetlona na monitorze do gier, wyposażonym w obsługę Adaptive Sync z technologiami NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync, zapewniającymi płynną rozgrywkę bez efektu rozrywania obrazu.
Zdjęcie przedstawia monitor do gier UltraGear™ w konfiguracji biurkowej, wyświetlający scenę z gry, z ikonami wskazującymi na bezramkową konstrukcję z trzech stron, regulację wysokości, możliwość pochylania oraz kompatybilność z uchwytem ściennym.
Zdjęcie przedstawia interfejs aplikacji LG Switch, pokazujący funkcje takie jak tryb Dual, inteligentny podział ekranu, nawiązywanie połączeń wideo oraz Personalized Picture Wizard, zapewniające inteligentniejsze sterowanie i płynne przełączanie ekranów.
Widok z tyłu monitora do gier przedstawiający porty łączności, w tym jedno wejście HDMI™ 2.0 i jeden port DisplayPort 1.4.
Widok z przodu i z boku monitora do gier, przedstawiający jego ogólne wymiary i profil.
'Widok z tyłu monitora, pokazujący miejsce mocowania podstawy oraz tylne porty
'Widok z góry
Front view of 24" UltraGear™ G4 FHD Gaming Monitor 144 Hz 24G411B-B
'Widok z boku
'Widok z tyłu
'Widok z przodu monitora gamingowego w futurystycznym otoczeniu w stylu neonowym.
Futurystyczna scena bitwy wyświetlana na monitorze do gier, prezentująca żywe kolory dzięki 99% gamie kolorów sRGB, technologii IPS i certyfikacji HDR.
Scena wyścigu motocyklowego wyświetlana na monitorze do gier, ilustrująca częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewniającą płynny ruch w grach.
Na ekranie widoczny jest pędzący żółty samochód wyścigowy, a w widocznym miejscu wyświetlony jest napis „1 ms MBR”.
Scena wyścigowa z gry Assetto Corsa Competizione wyświetlona na monitorze do gier, wyposażonym w obsługę Adaptive Sync z technologiami NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync, zapewniającymi płynną rozgrywkę bez efektu rozrywania obrazu.
Zdjęcie przedstawia monitor do gier UltraGear™ w konfiguracji biurkowej, wyświetlający scenę z gry, z ikonami wskazującymi na bezramkową konstrukcję z trzech stron, regulację wysokości, możliwość pochylania oraz kompatybilność z uchwytem ściennym.
Zdjęcie przedstawia interfejs aplikacji LG Switch, pokazujący funkcje takie jak tryb Dual, inteligentny podział ekranu, nawiązywanie połączeń wideo oraz Personalized Picture Wizard, zapewniające inteligentniejsze sterowanie i płynne przełączanie ekranów.
Widok z tyłu monitora do gier przedstawiający porty łączności, w tym jedno wejście HDMI™ 2.0 i jeden port DisplayPort 1.4.
Widok z przodu i z boku monitora do gier, przedstawiający jego ogólne wymiary i profil.
'Widok z tyłu monitora, pokazujący miejsce mocowania podstawy oraz tylne porty
'Widok z góry

Główne cechy

  • 24-calowy wyświetlacz IPS FHD (1920×1080)
  • Częstotliwość odświeżania 144 Hz, czas reakcji 1 ms (MBR)
  • HDR 10 z pokryciem 99% przestrzeni barwnej sRGB (typ.), obsługa 16,7 mln kolorów
  • Zgodność z NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™
  • Konstrukcja praktycznie bezramkowa z trzech stron
  • Praktyczna podstawa w kształcie litery L
Więcej
Logo UltraGear™ G4 w futurystycznym pomieszczeniu oświetlonym neonami.

Logo UltraGear™ G4 w futurystycznym pomieszczeniu oświetlonym neonami.

24" monitor gamingowy FHD 144 Hz

Zdjęcie monitora gamingowego UltraGear™ 24g411b z przodu, w futurystycznym pomieszczeniu oświetlonym neonami.

Zdjęcie monitora gamingowego UltraGear™ 24g411b z przodu, w futurystycznym pomieszczeniu oświetlonym neonami.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Najważniejsze cechy monitora gamingowego LG to: częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewniająca płynność ruchu, wyświetlacz IPS z obsługą HDR i pokryciem 99% przestrzeni barwnej sRGB gwarantujący żywe kolory, płynna rozgrywka dzięki obsłudze technologii NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync, czas reakcji MBR wynoszący 1 ms, idealny do dynamicznych gier, oraz konstrukcja praktycznie bezramkowa zapewniająca wciągające wrażenia podczas grania.

Najważniejsze cechy monitora gamingowego LG to: częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewniająca płynność ruchu, wyświetlacz IPS z obsługą HDR i pokryciem 99% przestrzeni barwnej sRGB gwarantujący żywe kolory, płynna rozgrywka dzięki obsłudze technologii NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync, czas reakcji MBR wynoszący 1 ms, idealny do dynamicznych gier, oraz konstrukcja praktycznie bezramkowa zapewniająca wciągające wrażenia podczas grania.

SzybkośćKolorFunkcjonalność

Płynność 144 Hz

Odświeżanie 144 Hz zapewnia płynny, krystalicznie czysty obraz, ograniczając rozmycie ruchu i pogłębiając immersję w każdej klatce.

Scena z wyścigu motocyklowego ilustrująca częstotliwość odświeżania 144 Hz monitora UltraGear™ 24g411b, zapewniającą płynny i krystalicznie czysty obraz podczas grania.

Scena z wyścigu motocyklowego ilustrująca częstotliwość odświeżania 144 Hz monitora UltraGear™ 24g411b, zapewniającą płynny i krystalicznie czysty obraz podczas grania.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Na ekranie widać pędzący żółty samochód wyścigowy, a nad nim widnieje wyraźny napis „1 ms MBR”. Wnętrze białego kwadratowego pola jest wyraźnie widoczne, podczas gdy obszar na zewnątrz wydaje się zamazany.

Przewaga prędkości

1 ms Motion Blur Reduction* ogranicza smużenie i ghosting, zapewniając płynniejszy, wyraźniejszy obraz w dynamicznych scenach i dając realną przewagę w szybkiej rozgrywce.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Funkcja redukcji rozmycia ruchu (1 ms) powoduje spadek jasności, a podczas jej działania nie można korzystać z następujących funkcji: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync)

*Podczas działania funkcji MBR (1 ms) mogą wystąpić migotania.

Płynny obraz bez kompromisów

Zgodność z NVIDIA® G‑SYNC® oraz AMD FreeSync™ oznacza zminimalizowany tearing i opóźnienia, co przekłada się na płynny, spójny obraz z ograniczonym smużeniem i efektem ghostingu.
Scena wyścigu wyświetlana na monitorze UltraGear™ 24G411B, porównująca tryby wyłączony i włączony, pokazująca płynniejszy ruch i mniejsze zrywanie obrazu dzięki obsłudze technologii NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync.

Scena wyścigu wyświetlana na monitorze UltraGear™ 24G411B, porównująca tryby wyłączony i włączony, pokazująca płynniejszy ruch i mniejsze zrywanie obrazu dzięki obsłudze technologii NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

*Wydajność tej funkcji porównano z modelami, w których nie zastosowano technologii synchronizacji.

*W zależności od połączenia sieciowego mogą wystąpić błędy lub opóźnienia.

Żywe barwy akcji

Monitor oferuje 99% pokrycia przestrzeni sRGB, zapewniając szeroką paletę barw i wierne odwzorowanie kolorów na matrycy IPS. Dzięki temu pola bitew i sceny w grach prezentują się dokładnie tak, jak zaplanowali je twórcy.
Logo IPS.

LG IPS™ zapewnia dokładność odwzorowania kolorów oraz szeroki kąt widzenia.

Logo HDR 10

HDR10 wzmacnia kontrast i kolory, nadając obrazowi większą głębię.

Logo sRGB 99%

99% pokrycia sRGB umożliwia precyzyjne odwzorowanie kolorów.

Futurystyczna scena kosmicznej bitwy na monitorze UltraGear™, prezentująca żywe kolory i bogaty kontrast dzięki jasnym eksplozjom, świecącym planetom oraz szczegółowym statkom kosmicznym na tle barwnego kosmosu.

Futurystyczna scena kosmicznej bitwy na monitorze UltraGear™, prezentująca żywe kolory i bogaty kontrast dzięki jasnym eksplozjom, świecącym planetom oraz szczegółowym statkom kosmicznym na tle barwnego kosmosu.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Płynne przełączanie z LG Switch

Aplikacja LG Switch ułatwia optymalizację monitora do gier i codziennej pracy. Pozwala szybko dostosować ustawienia obrazu i jasności, zapisać je pod skrótem klawiszowym, podzielić ekran na 11 układów oraz jednym kliknięciem uruchomić platformę wideokonferencyjną.

Pobierz
Ten film pokazuje, jak skonfigurować monitor za pomocą aplikacji LG Switch.

*Ten film ma charakter wyłącznie poglądowy i może nie odzwierciedlać rzeczywistych parametrów technicznych produktu.

*Aby móc w pełni korzystać z urządzenia LG Switch, należy pobrać oprogramowanie i instrukcję obsługi ze strony LG.com.

DAS

Dynamiczna synchronizacja akcji (Dynamic Action Sync) minimalizuje opóźnienia sterowania, zapewniając szybszą i bardziej responsywną rozgrywkę.

Stabilizator czerni

Stabilizator czerni poprawia widoczność w ciemnych scenach, wydobywając ukryte detale i zwiększając czytelność obrazu przy nagłych zmianach oświetlenia.

*Ilustracje zostały stworzone w celu lepszego zrozumienia funkcji i mogą różnić się od rzeczywistych wrażeń z użytkowania.

Minimalne ramki. Maksymalny efekt

Ultrasmukłe ramki i minimalistyczna podstawa zapewniają więcej przestrzeni ekranu i mniej rozpraszaczy. Lekka, „unosząca się” konstrukcja podkreśla nowoczesną estetykę, a niemal bezramkowy design wzmacnia immersję — idealnie sprawdzając się w konfiguracjach dual‑screen i minimalistycznych przestrzeniach pracy.

Bezramkowy design

Niemal bezramkowy design

Pochył

Pochył

Montaż ścienny 100x100

Montaż ścienny

Na zdjęciu widoczny jest monitor gamingowy UltraGear™ ustawiony na biurku, na którym wyświetlana jest scena z gry; powiększone fragmenty podkreślają bezramkową konstrukcję wyświetlacza oraz elegancką podstawę przypominającą zawieszenie w powietrzu.

Na zdjęciu widoczny jest monitor gamingowy UltraGear™ ustawiony na biurku, na którym wyświetlana jest scena z gry; powiększone fragmenty podkreślają bezramkową konstrukcję wyświetlacza oraz elegancką podstawę przypominającą zawieszenie w powietrzu.

*Zdjęcia mają charakter poglądowy i służą lepszemu zrozumieniu funkcji; mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu.

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Kluczowe parametry

  • Wyświetlacz - Rozmiar [cale]

    23.8

  • Wyświetlacz - Rozdzielczość

    1920 x 1080

  • Wyświetlacz - Typ panelu

    IPS

  • Wyświetlacz - Współczynnik proporcji

    16:9

  • Wyświetlacz - Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Wyświetlacz - Jasność (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Wyświetlacz - Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Wyświetlacz - Czas reakcji

    1ms MBR, 5ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Mechaniczny - Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył

Wszystkie specyfikacje

WYMIARY/WAGA

  • Wymiary w opakowaniu (szer. x wys. x gł.) [mm]

    620 x 134 x 385

  • Wymiary z podstawką (szer. x wys. x gł.) [mm]

    539.4 x 412 x 220

  • Wymiary bez podstawki (szer. x wys. x gł.) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7

  • Waga w transporcie [kg]

    4.6kg

  • Waga z podstawką [kg]

    3.3kg

  • Waga bez podstawy [kg]

    2.4kg

WYŚWIETLACZ

  • Rozmiar [cale]

    23.8

  • Współczynnik proporcji

    16:9

  • Typ panelu

    IPS

  • Czas reakcji

    1ms MBR, 5ms (GtG w trybie Szybszym)

  • Rozdzielczość

    1920 x 1080

  • Rozstaw pikseli [mm]

    0.2745 × 0.2745 mm

  • Głębia kolorów (liczba kolorów)

    16.7M

  • Kąt widzenia (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jasność (typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Współczynnik kontrastu (typ.)

    1500:1

  • Pokrycie gamy kolorów (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pokrycie gamy kolorów (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Częstotliwość odświeżania (maks.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Współczynnik kontrastu (min.)

    1050:1

  • Jasność (min.) [cd/m²]

    200cd/m²

  • Rozmiar [cm]

    60.4

  • PPI (Pixel Per Inch)

    93

FUNKCJE

  • HDR 10

    TAK

  • AMD FreeSync™

    TAK

  • Słabość kolorów

    TAK

  • Inteligentne oszczędzanie energii

    TAK

  • Zabezpieczenie przed migotaniem

    TAK

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Dynamiczna synchronizacja akcji

    TAK

  • Stabilizator czerni

    TAK

  • Celownik

    TAK

  • Tryb czytania (Tryb ochrony oczu)

    TAK

  • Licznik FPS

    TAK

  • Technologia redukcji rozmycia w ruchu

    TAK

  • Klucz zdefiniowany przez użytkownika

    TAK

  • Efekt HDR

    TAK

INFORMACJE

  • Nazwa produktu

    UltraGear

  • Rok

    Y26

MECHANICZNY

  • Regulacja położenia wyświetlacza

    Pochył

  • Możliwość montażu na ścianie [mm]

    100 x 100 mm

ZASILANIE

  • Pobór mocy (tryb uśpienia)

    Mniej niż 0.5W

  • Pobór mocy (DC wył.)

    Mniej niż 0.3W

  • Wejście AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ zasilania

    Zasilanie zewnętrzne (zasilacz)

  • Pobór mocy (tryb wł.)

    16W

  • Pobór mocy (tryb wł.) (ErP)

    14W

AKCESORIUM

  • HDMI

    TAK

ŁĄCZNOŚĆ

  • HDMI

    TAK(1ea)

  • DisplayPort

    TAK(1ea)

  • Wersja DP

    1.4

  • Wyjście słuchawkowe

    3-polowe (tylko dźwięk)

  • HDMI (wersja HDCP)

    2.2

  • DP (wersja HDCP)

    2.2

APLIKACJA SW

  • LG Switch

    TAK

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

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