100-calowy LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

1)* Micro RGB firmy LG odnosi się do technologii kolorów opartej na technologii Multi LED z kombinacją diod LED o mniejszych rozmiarach niż Mini LED firmy LG, zapewniających szerokie odwzorowanie kolorów.
2)* Wyświetlacz LG MicroRGB posiada certyfikat Intertek dla potrójnego 100% pokrycia kolorów mierzonego zgodnie z IDMS v1.2 klauzula 5.18.
3)* Powyższe obrazy są symulowane w celach ilustracyjnych.
4)* W porównaniu do 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 w oparciu o wewnętrzne porównanie specyfikacji.
5)* Funkcja AI Picture Pro działa z każdą treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.
* Obrazy są skalowane do jakości zbliżonej do 4K. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozdzielczości źródła.
6)* Trzeba włączyć w menu Sound Mode. Jakość dźwięku może się różnić w zależności od warunków odsłuchu.
7)* Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.
8)* Funkcja AI Search (Copilot) jest dostępna w modelach OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD z obsługą programu webOS Re:New Program, w tym w modelach wydanych od 2022 roku.
* Wymagane jest połączenie z Internetem, a partnerskie usługi AI mogą ulec zmianie lub wymagać subskrypcji.
* Ta funkcja może się różnić w zależności od regionu i modelu i nie jest dostępna w krajach, w których nie jest dostępna obsługa LLM.
9)* Niektóre z tych funkcji mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach lub modelach.
* Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.
* Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.
* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG (Electronic Program Guide).
* Karta „On Now” nie jest dostępna w aplikacjach Netflix i innych CP (dostawca treści), więc karta nie będzie wyświetlana.
* Karta „Generative AI” jest dostępna w niektórych regionach lub modelach.
10)* Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.
* Obsługa Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NANO 4K UHD wydanych od 2024 roku, a także w telewizorach MRGB i FHD wydanych od 2026 roku.
* Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.
* Blokada może zostać zdjęta przez osobę o podobnym głosie, a jeśli głos zmieni się z powodów zdrowotnych lub innych czynników, rozpoznawanie może nie działać skutecznie.
* Dostarczone widżety mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez wcześniejszego powiadomienia.
* Funkcja My Page dotyczy telewizorów OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD z 2026 roku.
11)* Wymagane jest połączenie z Internetem.
* Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.
* W krajach bez obsługi NLP dostęp do aplikacji i ich obsługa głosowa mogą być niedostępne.
12)* Certyfikacja LG Shield może się różnić w zależności od modelu.
* Ochrona instalacji wyklucza instalacje aplikacji z nietypowych źródeł innych niż LG Apps itp.
* Do utrzymania 5-letniej ochrony wymagane są regularne aktualizacje oprogramowania.
* Ochrona danych i szyfrowanie są zabezpieczone przy normalnym użytkowaniu.
13)* webOS Re:New to program aktualizacji oprogramowania dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Liczba aktualizacji oraz okres wsparcia Re:New mogą się różnić w zależności od produktu, modelu lub regionu.
* Harmonogram aktualizacji, funkcje, aplikacje i usługi mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.
* Dostępne funkcje, treści i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i różnić się w zależności od produktu, modelu lub regionu.
14)* Zapewnia szybki dostęp do funkcji AI telewizora, ale nie ma wbudowanego przetwarzania AI.
* Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic Remote mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.
* Niektóre funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.
* AI Voice Recognition jest dostępne tylko w krajach, które obsługują NLP w swoim języku ojczystym.
15)* Maksymalny rozmiar ekranu może się różnić w zależności od modelu i regionu.
16)* Rozmiar ramki różni się w zależności od serii i rozmiaru.
* W zależności od środowiska instalacji między telewizorem a ścianą może występować niewielka przerwa. Wymagania instalacyjne są różne. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji.
18)* Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.
* Aby uzyskać dostęp do pełnych treści i funkcji, wymagana jest subskrypcja LG Gallery+.
21)* Funkcja działa po zalogowaniu się na konto Zdjęcia Google, jeśli w aplikacji znajduje się co najmniej 10 zdjęć.
22)* Czujniki jasności mogą różnić się zależnie od modelu.
23)* Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6
24)* Wsparcie dla wybranych kanałów LG Channels różni się w zależności od regionu.
25)* LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.
26)* Weryfikacja AMD FreeSync Premium opiera się na niskim opóźnieniu wejściowym, redukcji zacinania i wydajności bez migotania.
* 165 Hz to maksymalna częstotliwość odświeżania oparta na zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) i działa tylko z wejściami obsługującymi 165 Hz.
* HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.
* Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.
* W trybie Motion Booster rozdzielczość może ulec zmniejszeniu w celu zapewnienia optymalnej wydajności.
* Częstotliwość odświeżania 330 Hz jest obsługiwana tylko w rozdzielczości 2K.
* Funkcja Motion Booster 330 zapewnia częstotliwość odświeżania do 330 Hz przy zoptymalizowanej rozdzielczości Full HD, zapewniając ultrapłynną rozgrywkę.
27)* Wymagana subskrypcja. Oferta usług może się różnić w zależności od planu członkostwa.
* Dostępne wyłącznie w modelach LG OLED W6, G6, C6 oraz MRGB95, MRGB9M.
* Dostępność GeForce NOW może się różnić w zależności od kraju.
* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.
* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.
28)* Bluetooth Ultra Low Latency dotyczy tylko wybranych telewizorów LG z rocznika 2026. Funkcjonalność kontrolera ULL jest obsługiwana tylko w przypadku połączenia z kompatybilnymi urządzeniami.
* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.
* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.
Funkcja kontrolerów ULL jest obsługiwana wyłącznie po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń.
29)* Wsparcie dla usług gier w chmurze może się różnić.
* Niektóre usługi gier mogą wymagać subscription i gamepada.
* Gamepad jest sprzedawany osobno.
30)* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG.
* Zakres wsparcia może się różnić w zależności od kraju.
* Informacje podawane przez AI Concierge służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie być dokładne. LG nie ponosi odpowiedzialności za działania lub decyzje podjęte w oparciu o te informacje.
31)* FILMMAKER MODE jest znakiem handlowym UHD Alliance, Inc.
* FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.
33)* Soundbar można kupić oddzielnie.
* Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.
* Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.
* Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.