100-calowy LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

1)* Micro RGB firmy LG odnosi się do technologii kolorów opartej na technologii Multi LED z kombinacją diod LED o mniejszych rozmiarach niż Mini LED firmy LG, zapewniających szerokie odwzorowanie kolorów.

2)* Wyświetlacz LG MicroRGB posiada certyfikat Intertek dla potrójnego 100% pokrycia kolorów mierzonego zgodnie z IDMS v1.2 klauzula 5.18.

3)* Powyższe obrazy są symulowane w celach ilustracyjnych.

4)* W porównaniu do 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 w oparciu o wewnętrzne porównanie specyfikacji.

5)* Funkcja AI Picture Pro działa z każdą treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.

* Obrazy są skalowane do jakości zbliżonej do 4K. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozdzielczości źródła.

6)* Trzeba włączyć w menu Sound Mode. Jakość dźwięku może się różnić w zależności od warunków odsłuchu.

7)* Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.

8)* Funkcja AI Search (Copilot) jest dostępna w modelach OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD z obsługą programu webOS Re:New Program, w tym w modelach wydanych od 2022 roku.

* Wymagane jest połączenie z Internetem, a partnerskie usługi AI mogą ulec zmianie lub wymagać subskrypcji.

* Ta funkcja może się różnić w zależności od regionu i modelu i nie jest dostępna w krajach, w których nie jest dostępna obsługa LLM.

9)* Niektóre z tych funkcji mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach lub modelach.

* Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.

* Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.

* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG (Electronic Program Guide).

* Karta „On Now” nie jest dostępna w aplikacjach Netflix i innych CP (dostawca treści), więc karta nie będzie wyświetlana.

* Karta „Generative AI” jest dostępna w niektórych regionach lub modelach.

10)* Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.

* Obsługa Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NANO 4K UHD wydanych od 2024 roku, a także w telewizorach MRGB i FHD wydanych od 2026 roku.

* Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.

* Blokada może zostać zdjęta przez osobę o podobnym głosie, a jeśli głos zmieni się z powodów zdrowotnych lub innych czynników, rozpoznawanie może nie działać skutecznie.

* Dostarczone widżety mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez wcześniejszego powiadomienia.

* Funkcja My Page dotyczy telewizorów OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD z 2026 roku.

11)* Wymagane jest połączenie z Internetem.

* Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.

* W krajach bez obsługi NLP dostęp do aplikacji i ich obsługa głosowa mogą być niedostępne.

12)* Certyfikacja LG Shield może się różnić w zależności od modelu.

* Ochrona instalacji wyklucza instalacje aplikacji z nietypowych źródeł innych niż LG Apps itp.

* Do utrzymania 5-letniej ochrony wymagane są regularne aktualizacje oprogramowania.

* Ochrona danych i szyfrowanie są zabezpieczone przy normalnym użytkowaniu.

13)* webOS Re:New to program aktualizacji oprogramowania dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Liczba aktualizacji oraz okres wsparcia Re:New mogą się różnić w zależności od produktu, modelu lub regionu.

* Harmonogram aktualizacji, funkcje, aplikacje i usługi mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

* Dostępne funkcje, treści i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i różnić się w zależności od produktu, modelu lub regionu.

14)* Zapewnia szybki dostęp do funkcji AI telewizora, ale nie ma wbudowanego przetwarzania AI.

* Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic Remote mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.

* Niektóre funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.

* AI Voice Recognition jest dostępne tylko w krajach, które obsługują NLP w swoim języku ojczystym.

15)* Maksymalny rozmiar ekranu może się różnić w zależności od modelu i regionu.

16)* Rozmiar ramki różni się w zależności od serii i rozmiaru.

* W zależności od środowiska instalacji między telewizorem a ścianą może występować niewielka przerwa. Wymagania instalacyjne są różne. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji.

18)* Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.

* Aby uzyskać dostęp do pełnych treści i funkcji, wymagana jest subskrypcja LG Gallery+.

21)* Funkcja działa po zalogowaniu się na konto Zdjęcia Google, jeśli w aplikacji znajduje się co najmniej 10 zdjęć.

22)* Czujniki jasności mogą różnić się zależnie od modelu.

23)* Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

24)* Wsparcie dla wybranych kanałów LG Channels różni się w zależności od regionu.

25)* LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.

26)* Weryfikacja AMD FreeSync Premium opiera się na niskim opóźnieniu wejściowym, redukcji zacinania i wydajności bez migotania.

* 165 Hz to maksymalna częstotliwość odświeżania oparta na zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) i działa tylko z wejściami obsługującymi 165 Hz.

* HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.

* Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

* W trybie Motion Booster rozdzielczość może ulec zmniejszeniu w celu zapewnienia optymalnej wydajności.

* Częstotliwość odświeżania 330 Hz jest obsługiwana tylko w rozdzielczości 2K.

* Funkcja Motion Booster 330 zapewnia częstotliwość odświeżania do 330 Hz przy zoptymalizowanej rozdzielczości Full HD, zapewniając ultrapłynną rozgrywkę.

27)* Wymagana subskrypcja. Oferta usług może się różnić w zależności od planu członkostwa.

* Dostępne wyłącznie w modelach LG OLED W6, G6, C6 oraz MRGB95, MRGB9M.

* Dostępność GeForce NOW może się różnić w zależności od kraju.

* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

28)* Bluetooth Ultra Low Latency dotyczy tylko wybranych telewizorów LG z rocznika 2026. Funkcjonalność kontrolera ULL jest obsługiwana tylko w przypadku połączenia z kompatybilnymi urządzeniami.

* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

Funkcja kontrolerów ULL jest obsługiwana wyłącznie po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń.

29)* Wsparcie dla usług gier w chmurze może się różnić.

* Niektóre usługi gier mogą wymagać subscription i gamepada.

* Gamepad jest sprzedawany osobno.

30)* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG.

* Zakres wsparcia może się różnić w zależności od kraju.

* Informacje podawane przez AI Concierge służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie być dokładne. LG nie ponosi odpowiedzialności za działania lub decyzje podjęte w oparciu o te informacje.

31)* FILMMAKER MODE jest znakiem handlowym UHD Alliance, Inc.

* FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

33)* Soundbar można kupić oddzielnie.

* Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.

* Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

* Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.