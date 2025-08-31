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100-calowy LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

100MRGB96B6_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu
100MRGB96B6_EU.pdf
Klasa energetyczna : PL
Karta informacyjna produktu

100-calowy LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

100MRGB96B6
Front view of 100-calowy LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 100MRGB96B6
Widok z przodu LG Micro RGB evo AI MRGB95, wydany w 2026 r., wyświetla żywy, krystaliczny obraz ostro zdefiniowanych czerwonych, zielonych i niebieskich faset, z 100-calowym ekranem, webOS, RGB Primary Color Ultra i procesorem AI alpha 11 4K Gen3.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 pokazany w widoku z przodu i z boku podkreśla 100-calowy wyświetlacz o szerokości 2230 mm, wysokości ekranu 1277 mm, wysokości 1374 mm z podstawą, głębokości 49,9 mm i powierzchni podstawy o wymiarach 1725 na 415 mm.
Odznaka honorowa CES Innovation Awards 2026 w kategorii Obrazowanie dla 100-calowego wyświetlacza MRGB95
LG Micro RGB evo AI MRGB95, wyposażony w ultra-dokładną kontrolę kolorów Micro RGB, zapewnia 100% pokrycie kolorów BT2020, DCI-P3 i Adobe RGB zgodnie z certyfikatem Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, zasilany przez RGB Primary Color Ultra, pokazuje obraz kwiatowy na ekranie, z precyzyjnie kontrolowanym czerwonym, zielonym i niebieskim światłem z różnych silników Micro RGB dla zrównoważonego koloru i wyrafinowanego kontrastu.
Procesor LG Micro RGB evo AI MRGB95 alpha 11 AI Processor 4K Gen3 świeci fioletowym światłem na płytce drukowanej, podkreślając podwójny silnik AI i zapewniając do 5,6 razy szybszą jednostkę NPU, o 50% szybszy procesor CPU i o 70% wyższą wydajność GPU.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 z technologią Micro Dimming Ultra wyświetla żywą scenę życia morskiego z precyzyjną separacją kolorów na ponad 8,3 miliona pikseli, wzbogaconą o tysiące stref przyciemniania napędzanych procesorem AI alpha 11 4K Gen3.
Mikro RGB po prawej stronie, używane w LG Micro RGB evo AI MRGB95, jest pokazane w porównaniu z Mini LED po lewej stronie, podkreślając mniejsze elementy czerwonego, zielonego i niebieskiego światła, aby dokładnie określić jasność i precyzyjną kontrolę kolorów.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 z Ultimate Gameplay pokazuje żywą, szybką scenę wyścigową z rozmytym porównaniem podkreślającym Motion Booster 330, jednocześnie obsługując 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG i GeForce NOW.
Odznaka 2026 CES Innovation Awards Honoree w kategorii sztucznej inteligencji to wyróżnienie za wyszukiwanie Multi-AI za pomocą Google Gemini i Microsoft Copilot.
LG Shield, zastosowany w LG Micro RGB evo AI MRGB95, jest pokazany z logo LG Shield pośrodku, ikonami bezpieczeństwa poniżej i odznaką 2026 CES Innovation Awards Honoree powyżej, reprezentującą ochronę danych i systemu.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, oferujący do 100 cali, jest zamontowany na ścianie w przestronnym, nowoczesnym salonie. Wyświetlając żywy, kolorowy krajobraz, który podkreśla bogate kolory i drobne szczegóły, wznosząc wnętrze na nowy poziom.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 został bezproblemowo zamontowany na ścianie w przestronnym pokoju utrzymanym w czarnej tonacji, wyświetlając odważne dzieła sztuki w żywych kolorach, które harmonizują z otaczającym wnętrzem.
Front view of 100-calowy LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 100MRGB96B6
Widok z przodu LG Micro RGB evo AI MRGB95, wydany w 2026 r., wyświetla żywy, krystaliczny obraz ostro zdefiniowanych czerwonych, zielonych i niebieskich faset, z 100-calowym ekranem, webOS, RGB Primary Color Ultra i procesorem AI alpha 11 4K Gen3.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 pokazany w widoku z przodu i z boku podkreśla 100-calowy wyświetlacz o szerokości 2230 mm, wysokości ekranu 1277 mm, wysokości 1374 mm z podstawą, głębokości 49,9 mm i powierzchni podstawy o wymiarach 1725 na 415 mm.
Odznaka honorowa CES Innovation Awards 2026 w kategorii Obrazowanie dla 100-calowego wyświetlacza MRGB95
LG Micro RGB evo AI MRGB95, wyposażony w ultra-dokładną kontrolę kolorów Micro RGB, zapewnia 100% pokrycie kolorów BT2020, DCI-P3 i Adobe RGB zgodnie z certyfikatem Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, zasilany przez RGB Primary Color Ultra, pokazuje obraz kwiatowy na ekranie, z precyzyjnie kontrolowanym czerwonym, zielonym i niebieskim światłem z różnych silników Micro RGB dla zrównoważonego koloru i wyrafinowanego kontrastu.
Procesor LG Micro RGB evo AI MRGB95 alpha 11 AI Processor 4K Gen3 świeci fioletowym światłem na płytce drukowanej, podkreślając podwójny silnik AI i zapewniając do 5,6 razy szybszą jednostkę NPU, o 50% szybszy procesor CPU i o 70% wyższą wydajność GPU.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 z technologią Micro Dimming Ultra wyświetla żywą scenę życia morskiego z precyzyjną separacją kolorów na ponad 8,3 miliona pikseli, wzbogaconą o tysiące stref przyciemniania napędzanych procesorem AI alpha 11 4K Gen3.
Mikro RGB po prawej stronie, używane w LG Micro RGB evo AI MRGB95, jest pokazane w porównaniu z Mini LED po lewej stronie, podkreślając mniejsze elementy czerwonego, zielonego i niebieskiego światła, aby dokładnie określić jasność i precyzyjną kontrolę kolorów.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 z Ultimate Gameplay pokazuje żywą, szybką scenę wyścigową z rozmytym porównaniem podkreślającym Motion Booster 330, jednocześnie obsługując 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG i GeForce NOW.
Odznaka 2026 CES Innovation Awards Honoree w kategorii sztucznej inteligencji to wyróżnienie za wyszukiwanie Multi-AI za pomocą Google Gemini i Microsoft Copilot.
LG Shield, zastosowany w LG Micro RGB evo AI MRGB95, jest pokazany z logo LG Shield pośrodku, ikonami bezpieczeństwa poniżej i odznaką 2026 CES Innovation Awards Honoree powyżej, reprezentującą ochronę danych i systemu.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, oferujący do 100 cali, jest zamontowany na ścianie w przestronnym, nowoczesnym salonie. Wyświetlając żywy, kolorowy krajobraz, który podkreśla bogate kolory i drobne szczegóły, wznosząc wnętrze na nowy poziom.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 został bezproblemowo zamontowany na ścianie w przestronnym pokoju utrzymanym w czarnej tonacji, wyświetlając odważne dzieła sztuki w żywych kolorach, które harmonizują z otaczającym wnętrzem.

Główne cechy

  • Rewolucyjny kolor z niezależną kontrolą światła Micro RGB i certyfikowanym potrójnym 100% pokryciem kolorów
  • Certyfikowany pod kątem potrójnego 100% pokrycia kolorów w BT2020, DCI-P3 i Adobe RGB
  • Tysiące stref przyciemnienia obsługiwanych przez procesor AI alpha11 zapewniają wyjątkowy kontrast
  • Nowy procesor AI alpha 11 4K Gen3 z podwójnym silnikiem AI odziedziczonym po LG OLED zapewnia wrażenia wizualne 4K oparte na sztucznej inteligencji
  • Częstotliwość odświeżania zwiększona do 330 Hz i ultra płynna rozgrywka dzięki Motion Booster 330
Więcej
Odznaka honorowa CES Innovation Awards 2026 w kategorii Obrazowanie dla 100-calowego wyświetlacza MRGB95

CES Innovation Awards - Honoree (MRGB95, 100")

Obrazowanie

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 w kategorii Cyberbezpieczeństwo dla LG Shield

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

Cyberbezpieczeństwo

Odznaka CES Innovation Awards 2026 w kategorii Sztuczna inteligencja dla Multi-AI

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

Sztuczna inteligencja

Odznaka „Wybór redakcji” AVForums jako najlepszy system Smart TV przez 8 kolejnych lat, w tym 2025/26

Wybór redakcji AVForums – najlepszy system Smart TV 2025/26

„Przez 8 lat najlepszym systemem Smart TV”

* Nagrody CES Innovation Awards są przyznawane na podstawie materiałów opisowych przesłanych do sędziów. CTA nie zweryfikowała dokładności żadnego zgłoszenia ani żadnych zgłoszonych roszczeń i nie przetestowała przedmiotu, któremu przyznano nagrodę.

Dlaczego Micro RGB evo? 

LG Micro RGB evo AI MRGB95, zasilany przez RGB Primary Color Ultra, wyświetla obraz kwiatu na ekranie, z precyzyjnie kontrolowanym czerwonym, zielonym i niebieskim światłem z różnych silników Micro RGB AI, zapewniając żywe, dokładne kolory.

RGB Primary Color Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z certyfikowanym potrójnym pokryciem 100% kolorów wypełnia ekran bogatymi, płynnymi gradientami czerwieni, zieleni i błękitu, zapewniając 100% pokrycie BT2020, DCI-P3 i Adobe RGB.

Certyfikat potrójnego, 100% pokrycia kolorów

LG Micro RGB evo AI MRGB95 charakteryzuje się oszałamiającym kontrastem dzięki Micro Dimming Ultra, wyświetlając miliony pikseli i dokładną separację kolorów o pełnym spektrum, zasilaną procesorem AI alpha 11 4K Gen3 z Dual AI Engine.

Micro Dimming Ultra, oszałamiający kontrast

LG Micro RGB evo AI MRGB95 jest wyposażony w nowy procesor AI alpha 11 4K Gen3, który świeci fioletowym światłem na ciemnej płytce drukowanej, podkreślając silnik Dual AI.

Nowy procesor AI alpha 11 4K Gen3

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z wielokrotnie nagradzanym systemem webOS Multi AI jest prezentowany na ciemnym tle z logo Microsoft Copilot i Google Gemini, co wskazuje na obsługę usług związanych ze sztuczną inteligencją dostępnych za pośrednictwem interfejsu telewizora.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu.

Zabezpieczone przez LG Shield

Na czym polega technologia Hyper Radiant Color?

Hyper Radiant Color Tech to nasza technologia OLED nowej generacji, która wznosi każdy aspekt jakości obrazu na zupełnie nowy poziom. Zapewnia nieporównywalną jasność, doskonałą czerń i doskonałe kolory w każdym świetle, zachowując oszałamiające efekty wizualne 4K dzięki naszemu najlepszemu procesorowi alpha 11 AI Gen3. OLED G6 posiada nawet certyfikat Reflection-Free Premium, zapewniając nieskazitelną jakość obrazu bez odbić w każdym świetle – jasnym lub ciemnym. Poznaj OLED jakiego jeszcze nie było – zobacz różnicę, poczuj blask i odkryj nowy standard oglądania.

LG OLED evo AI G6, napędzany Hyper Radiant Color Tech, wyświetla żywy, abstrakcyjny obraz papier-art z ikonami: szczytowa jasność X3.9 Brighter, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine oraz Reflection Free Premium.

LG OLED evo AI G6, napędzany Hyper Radiant Color Tech, wyświetla żywy, abstrakcyjny obraz papier-art z ikonami: szczytowa jasność X3.9 Brighter, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine oraz Reflection Free Premium.

Technologia Micro RGB

Nasza najmniejsza dioda LED RGB zapewnia bardzo precyzyjne odwzorowanie kolorów i szczegółów

Niezliczone mikro diody RGB, mniejsze niż diody Mini LED, zapewniają precyzyjną kontrolę jasności i kolorów, tworząc szczegółową klarowność i kontrast, który przewyższa nawet Mini LED QNED evo.1)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, wyposażony w technologię Micro RGB, pokazuje ewolucję Mini LED w mniejsze Micro RGB z czerwonymi, zielonymi i niebieskimi elementami świetlnymi, które emitują precyzyjną jasność i oferują precyzyjną kontrolę kolorów.

RGB Primary Color Ultra ze sterowaniem Micro RGB

Rewolucyjny kolor z certyfikowanym potrójnym 100% pokryciem kolorem

Micro RGB evo z niezależnym czerwonym, zielonym i niebieskim podświetleniem kontroluje światło i kolor na poziomie mikro, aby wyrazić jeszcze szersze spektrum kolorów przy wyższym standardzie żywości i dokładności. Micro RGB evo oferuje bardzo precyzyjną kontrolę kolorów Micro RGB i jest jedynym telewizorem ze 100% pokryciem trzech standardów - BT2020, DCI-P3 i Adobe RGB – zapewniając wyjątkowo szeroką gamę kolorów do wszystkiego, od kina HDR i edycji cyfrowej po technologie wyświetlania nowej generacji.2)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, powered by RGB Primary Color Ultra with certified Triple 100% Color Coverage, showcases its revolutionary color expression by displaying a flower image with rich, balanced color and refined contrast.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, zasilany przez RGB Primary Color Ultra z Micro RGB Control, wyświetla precyzyjnie kontrolowane światło RGB z dyskretnych silników Micro RGB, tworząc kwiatowy obraz o bogatych, zrównoważonych kolorach i wyrafinowanym kontraście.

LG OLED evo AI G6 wyświetla scenę z planetami i gwiazdami na podzielonym ekranie, porównując antyodblaskowy matowy wyświetlacz z wyświetlaczem Perfect Black & Perfect Color, zapewniającym wyraźniejszy obraz w każdym świetle, poparty certyfikatem UL i certyfikatami Intertek dla objętości kolorów i wierności kolorów.

LG OLED evo AI G6 wyświetla scenę z planetami i gwiazdami na podzielonym ekranie, porównując antyodblaskowy matowy wyświetlacz z wyświetlaczem Perfect Black & Perfect Color, zapewniającym wyraźniejszy obraz w każdym świetle, poparty certyfikatem UL i certyfikatami Intertek dla objętości kolorów i wierności kolorów.

Micro Dimming Ultra

Tysiące stref przyciemnienia obsługiwanych przez nasz najlepszy procesor AI alpha11 zapewniają wyjątkowy kontrast

Procesor alpha 11 AI od OLED, zdolny do kontrolowania 8,3 mln pikseli, zasila i kontroluje tysiące stref przyciemniania w Micro RGB evo, aby zapewnić obraz o uderzającym kontraście i drobnych szczegółach.3)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z technologią Micro Dimming Ultra wyświetla żywą scenę życia morskiego z precyzyjną separacją kolorów na ponad 8,3 miliona pikseli, wzbogaconą o tysiące stref przyciemniania napędzanych procesorem AI alpha 11 4K Gen3.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z technologią Micro Dimming Ultra wyświetla żywą scenę życia morskiego z precyzyjną separacją kolorów na ponad 8,3 miliona pikseli, wzbogaconą o tysiące stref przyciemniania napędzanych procesorem AI alpha 11 4K Gen3.

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 z Dual AI Engine

Nowy procesor AI – teraz z Dual AI Engine

Odziedziczony po LG OLED, procesor alpha 11 AI, zdolny do precyzji na poziomie pikseli, jest wyposażony w nowy podwójny silnik AI i teraz zasila Micro RGB evo. Oprócz pojedynczych silników AI, podwójny silnik AI jednocześnie poprawia ostrość i tekstury, dzięki czemu obraz 4K jest nie tylko ostrzejszy, ale wygląda bardziej naturalnie.4)

Procesor LG Micro RGB evo AI MRGB95 alpha 11 AI Processor 4K Gen3 świeci fioletowym światłem na płytce drukowanej, podkreślając podwójny silnik AI i zapewniając do 5,6 razy szybszą jednostkę NPU, o 50% szybszy procesor CPU i o 70% wyższą wydajność GPU.

Procesor LG Micro RGB evo AI MRGB95 alpha 11 AI Processor 4K Gen3 świeci fioletowym światłem na płytce drukowanej, podkreślając podwójny silnik AI i zapewniając do 5,6 razy szybszą jednostkę NPU, o 50% szybszy procesor CPU i o 70% wyższą wydajność GPU.

Dlaczego LG AI TV?

LG AI TV optymalizuje obraz i dźwięk, jednocześnie upraszczając codzienność dzięki spersonalizowanemu AI Hub

Dowiedz się więcej o LG AI TV

AI HDR Remastering

Ulepsz każdą klatkę do jakości HDR

AI automatycznie optymalizuje kolor, jasność i kontrast, podnosząc jakość SDR do poziomu HDR dla bardziej realistycznego obrazu.

Odkryj 3 kluczowe korzyści AI Hub

Zaawansowane wyszukiwanie Multi AI z Google Gemini i Microsoft Copilot

Po prostu powiedz, czego szukasz, a następnie wybierz model AI, który najbardziej Ci odpowiada. System łączy się z wieloma modelami AI, aby zapewnić szersze, bardziej odpowiednie wyniki.8)

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje i informacje dotyczące treści

AI Concierge sugeruje treści i aktualizacje dostosowane do Twoich zainteresowań. Funkcja „In This Scene” zapewnia odpowiednie rekomendacje i informacje na podstawie tego, co oglądasz, podczas gdy generatywna sztuczna inteligencja umożliwia wyszukiwanie i tworzenie obrazów.9)

LG AI TV rozpoznaje Twój głos i prowadzi Cię do sekcji My Page – dopasowanej specjalnie do Ciebie!

W sekcji „Moja strona” zobaczysz wszystko od razu – od pogody, kalendarza i widżetów po ulubione wyniki sportowe.10)

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 pokazana na ciemnym tle. Architektura Multi-AI została wyróżniona w kategorii Sztuczna Inteligencja.

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 pokazana na ciemnym tle. Architektura Multi-AI została wyróżniona w kategorii Sztuczna Inteligencja.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

Nagradzany webOS – teraz zabezpieczony przez LG Shield

Odznaka AVForums Editor’s Choice dla LG webOS 25 – Best Smart TV System 2025/2026.

Odznaka AVForums Editor’s Choice dla LG webOS 25 – Best Smart TV System 2025/2026.

Przez 8 lat najlepszym systemem Smart TV 

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest również odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest również odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Osłona LG

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać

7 kluczowych technologii LG Shield chroni Twoje dane dzięki bezpiecznemu przechowywaniu i zarządzaniu danymi, zaawansowanej kryptografii, integralności oprogramowania, uwierzytelnianiu i kontroli dostępu, bezpiecznej transmisji danych, wykrywaniu i reagowaniu na incydenty oraz bezpiecznym aktualizacjom.12)

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać Dowiedz się więcej o LG Shield

webOS Re:New Program

Aktualizuj swój telewizor bezpłatnie nawet przez 5 lat13)

LG Quad Protection przedstawiono za pomocą czterech ikon ochrony na żółtym tle. Każda ikona oznacza ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, wilgocią, przepięciami oraz ochronę webOS z LG Shield.

LG Quad Protection przedstawiono za pomocą czterech ikon ochrony na żółtym tle. Każda ikona oznacza ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, wilgocią, przepięciami oraz ochronę webOS z LG Shield.

LG Quad Protection

Twój telewizor LG został zaprojektowany z myślą o długiej żywotności dzięki LG Quad Protection

Od sprzętu po oprogramowanie – telewizor LG jest chroniony. Wbudowane kondensatory chronią przed wysokim napięciem, w tym wyładowaniami atmosferycznymi, a półprzewodniki zostały zaprojektowane z myślą o ochronie przed przepięciami. Żel silikonowy i powłoki ochronne zabezpieczają chipsety przed wilgocią, a LG Shield chroni również Twoje dane.

Pilot AI Magic Remote

Uwolnij wszystkie możliwości AI Experience za pomocą jednego przycisku

Jeden przycisk AI to wszystko, czego potrzeba, aby uzyskać dostęp i kontrolować wszystkie interakcje oparte na sztucznej inteligencji. Pokrętło przewijania i natychmiastowe komendy głosowe sprawiają, że każda funkcja jest pod pełną kontrolą.14)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

Wzornictwo stworzone, aby podnieść rangę Twojej przestrzeni

Odkryj nieograniczone arcydzieła z LG Gallery+

LG Gallery+

Stylizuj przestrzeń dzięki różnorodnym treściom do wyboru

LG Gallery+ zapewnia dostęp do ponad 100+ dzieł sztuki, ambientowych wideo i innych treści wizualnych, które podnoszą charakter wnętrza. Dzięki regularnym aktualizacjom biblioteki spersonalizuj dom kuratorowanymi treściami, które odzwierciedlają Twój styl.18)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z funkcją LG Gallery+ z BGM i Music Lounge wyświetla na ekranie scenę leśnego jeziora "Leśny wieczór" z widocznym panelem interfejsu użytkownika Music Lounge do odtwarzania nastrojowej muzyki, odtwarzania Bluetooth i sterowania.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM z salonem muzycznym

Zadbaj o nastrój dzięki muzyce

Stwórz odpowiednią atmosferę dzięki muzyce, która pasuje do Twoich wizualizacji. Użyj muzyki rekomendowanej w oparciu o preferencje lub połącz się przez Bluetooth, aby odtwarzać własne utwory.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 wyświetla siatkę zdjęć rodzinnych ze Zdjęć Google, podczas gdy telefon wyświetla listę albumów z włączonym przełącznikiem albumu Family Trip.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 wyświetla siatkę zdjęć rodzinnych ze Zdjęć Google, podczas gdy telefon wyświetla listę albumów z włączonym przełącznikiem albumu Family Trip.

Moje zdjęcia

Łatwy dostęp do Zdjęć Google, aby wyświetlać wspomnienia

Wygodnie połącz konto Google Photos z telewizorem za pomocą telefonu. Spersonalizuj przestrzeń bez trudu, korzystając z treści z własnej biblioteki zdjęć.21)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 jest zamontowany na zielonej ścianie nad czerwoną konsolą, wyświetlając tablicę informacyjną zawierającą pogodę, wyniki sportowe, harmonogram TV i Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Tablica informacyjna

Bądź na bieżąco dzięki spersonalizowanemu panelowi

Ważne informacje w skrócie. Aktualności pogodowe i sportowe, kalendarz Google, a nawet powiadomienia Home Hub, rezerwacji i nie tylko.

Tryb galerii

Płynnie przełączaj się między telewizorem a dziełem sztuki

Po włączeniu trybu galerii telewizor może nadal oszczędzać energię nawet podczas wyświetlania wybranych dzieł sztuki, dodając odrobinę stylu i elegancji do przestrzeni.

Automatyczna kontrola jasności

Optymalna jasność w każdym oświetleniu

Funkcja Brightness Control automatycznie dopasowuje jasność ekranu do oświetlenia otoczenia, zapewniając wyraźny i komfortowy obraz w każdych warunkach.22)

Czujnik ruchu

Reaguje na Twoją obecność

Wykrywanie ruchu pozwala telewizorowi inteligentnie reagować, przełączając tryby w zależności od tego, czy jesteś w pobliżu, czy nie.23)

LG Channels

Bezpłatna rozrywka bez końca

LG Channels łączy różnorodne treści z platform na żywo i VOD w jednym miejscu, ułatwiając znalezienie tego, co lubisz.24)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z funkcją Smart Connectivity wyświetla na ekranie interfejs Home Hub, pokazując połączenia z Google Home i LG ThinQ, z panelami do telewizora, urządzeń i aplikacji w jednym układzie sterowania.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Inteligentna łączność

Home Hub – kompleksowa platforma dla inteligentnego domu

Home Hub łączy wszystkie inteligentne urządzenia. Bezproblemowe łączenie, sterowanie i interakcja z domowymi urządzeniami IoT w Google Home i nie tylko.25)

Wkrocz do świata stworzonego do wygrywania

Najlepsza rozgrywka

Graj, aby wygrać dzięki zwiększonej częstotliwości odświeżania do 330 Hz

Doświadcz ultraszybkiej rozgrywki dzięki 165 Hz, AMD FreeSync Premium i VRR. Dzięki funkcji Motion Booster zwiększającej częstotliwość odświeżania w celu zmniejszenia rozmycia ruchu i pierwszemu w historii kontrolerowi z certyfikatem BT ULL, możesz cieszyć się wysoką wydajnością, idealną do rywalizacji w grach.26)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z Ultimate Gameplay pokazuje żywą, szybką scenę wyścigową z rozmytym porównaniem podkreślającym Motion Booster 330, jednocześnie obsługując 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG i GeForce NOW.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z NVIDIA GeForce NOW wyświetla Borderlands 4 na ekranie wraz z logo GeForce NOW, prezentując dostęp do gier w chmurze w interfejsie telewizora.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z NVIDIA GeForce NOW wyświetla Borderlands 4 na ekranie wraz z logo GeForce NOW, prezentując dostęp do gier w chmurze w interfejsie telewizora.

NVIDIA GeForce NOW

Pierwszy na świecie cloud gaming 4K 120 Hz HDR

Graj w jakości 4K 120 Hz z HDR na swoim telewizorze nawet bez dodatkowych urządzeń, dzięki NVIDIA GeForce NOW. Dzięki architekturze NVIDIA Blackwell możesz cieszyć się wysokiej klasy graniem w chmurze z wydajnością GeForce RTX 5080.27)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z Bluetooth Ultra Low Latency pokazuje na ekranie bezprzewodowy kontroler do gier oznaczony jako "Razer Wolverine V3 Bluetooth", co wskazuje na zoptymalizowaną obsługę kontrolera Bluetooth dla responsywnej rozgrywki.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z Bluetooth Ultra Low Latency pokazuje na ekranie bezprzewodowy kontroler do gier oznaczony jako "Razer Wolverine V3 Bluetooth", co wskazuje na zoptymalizowaną obsługę kontrolera Bluetooth dla responsywnej rozgrywki.

Ultra niska latencja Bluetooth

Pierwszy na świecie telewizor z obsługą kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency

Poznaj ultra-niskie opóźnienie i wysoką wydajność w cloud gamingu dzięki obsłudze kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency, ograniczając opóźnienie wejścia do poniżej 2,5 ms. Ciesz się płynnym, responsywnym sterowaniem jak przy połączeniu przewodowym – nawet podczas grania w chmurze.28)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 jest wyposażony w LG Gaming Portal z układem centrum gier, łączącym polecane treści i kafelki gier w ujednoliconym interfejsie, który rozszerza się, zapewniając dostęp do Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW i aplikacji do gier webOS.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Gaming Portal

Twoje kompleksowe centrum gier

Odkrywaj tysiące gier w NVIDIA GeForce Now, natywnych aplikacjach webOS i nie tylko. Łatwe wyszukiwanie gier na pilota lub gamepada, a nawet konkurowanie z innymi graczami za pośrednictwem trybu wyzwania.29)

Game Dashboard Optymalizator gier

Game Dashboard Optymalizator gier

Pulpit nawigacyjny i optymalizator gier

Z łatwością dostosuj ustawienia gry do swojego stylu.

Z łatwością spersonalizuj rozgrywkę: Game Dashboard zapewnia szybkie sterowanie w czasie rzeczywistym, a Game Optimizer pozwala precyzyjnie dostroić ulubione ustawienia. Dostosuj częstotliwość odświeżania, opóźnienie i tryby obrazu, aby łatwo zoptymalizować każdą sesję grania.

Zanurz się w każdym meczu sportowym

LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge wyświetla mecz piłki nożnej na żywo z panelem sztucznej inteligencji prezentującym prognozy, spostrzeżenia graczy i dane ligowe, sugerując, w jaki sposób sztuczna inteligencja analizuje rozgrywkę, aby przewidzieć wyniki meczu.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 z TruMotion podkreśla wygładzanie ruchu w podzielonej scenie piłki nożnej, kontrastując rozmytą akcję z wyłączonym TruMotion i ostry, wyraźny ruch z włączonym TruMotion, aby podkreślić klarowność w szybkich sportach.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 pokazuje dramatyczną scenę osoby jadącej samochodem, a następnie wyskakuje Sports Alert dotyczący meczu piłki nożnej na żywo z wynikami w czasie rzeczywistym, a po dotknięciu przełącza się bezpośrednio na mecz na żywo.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge wyświetla mecz piłki nożnej na żywo z panelem sztucznej inteligencji prezentującym prognozy, spostrzeżenia graczy i dane ligowe, sugerując, w jaki sposób sztuczna inteligencja analizuje rozgrywkę, aby przewidzieć wyniki meczu.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 z TruMotion podkreśla wygładzanie ruchu w podzielonej scenie piłki nożnej, kontrastując rozmytą akcję z wyłączonym TruMotion i ostry, wyraźny ruch z włączonym TruMotion, aby podkreślić klarowność w szybkich sportach.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 pokazuje dramatyczną scenę osoby jadącej samochodem, a następnie wyskakuje Sports Alert dotyczący meczu piłki nożnej na żywo z wynikami w czasie rzeczywistym, a po dotknięciu przełącza się bezpośrednio na mecz na żywo.
Prognozy sportowe dzięki AI Concierge

Korzystaj z przewidywań gier za pomocą sztucznej inteligencji

AI analizuje statystyki i formę Twojej drużyny, aby przygotować prognozy meczu. Dopinguj jeszcze mocniej – wspieraj swoją drużynę, mając pod ręką te analizy generowane przez AI.30)

TruMotion

Wygładzanie ruchu dopasowane do każdego gatunku

AI Genre Selection rozpoznaje gatunek treści, a TruMotion dopasowuje poziom juddera, aby zastosować właściwe wygładzanie i zapewnić naturalny obraz w filmach, sporcie i nie tylko.

Sports Alert

Ustaw alerty i nie przegap ani chwili

Uchwyć każdą chwilę akcji. Ustaw alerty i otrzymuj powiadomienia o terminarzu meczów, wynikach i nie tylko.

True Cinema, zachowane w każdym detalu

Dolby Vision i tryb Ambient FILMMAKER MODE

Zapewniając wyraźniejszy kontrast i bogatsze kolory, tryb FILMMAKER MODE dostosowuje się do otoczenia, aby zachować wizualizacje jak najbliżej ich oryginalnej formy i intencji twórcy.31)

Dolby Atmos

Dzięki renderowaniu dźwięku jako immersyjnych obiektów audio 360° zamiast statycznych kanałów system tworzy warunki kina domowego, w którym szczegół i głębia pozostają wierne scenie.

LG Soundbar podnosi jakość każdej sceny, zapewniając pełniejsze brzmienie przestrzenne

WOW Orchestra

Pełny dźwięk przestrzenny z telewizora LG i soundbara – w idealnej synchronizacji

Dzięki synchronizacji telewizora i soundbara system zwiększa głębię i kierunkowość, zapewniając pełniejsze wrażenia przestrzenne.33)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 z WOW Orchestra wyświetla scenę koncertową z soundbarem pod ekranem, a graficzne fale dźwiękowe rozchodzą się po salonie, zapewniając zsynchronizowany dźwięk przestrzenny.

Rodzina z dziećmi i dziadkami siedzi razem na kanapie w jasnym salonie, trzymając pilota i oglądając telewizor.

Rodzina z dziećmi i dziadkami siedzi razem na kanapie w jasnym salonie, trzymając pilota i oglądając telewizor.

Accessibility

Funkcje ułatwień dostępu sprawiają, że oglądanie staje się bardziej inkluzywne

Telewizory LG projektuje się z myślą o dostępności – m.in. z funkcjami takimi jak Color Adjustment Filter, przewodnik języka migowego oraz bezpośrednia obsługa połączeń dla urządzeń wspomagających słyszenie.

Zastrzeżenie

 

* Powyższe zdjęcia na niniejszej stronie szczegółowej produktu mają wyłącznie charakter poglądowy.

* Specyfikacje i funkcje różnią się w zależności od regionu, modelu i rozmiaru.

* Dostępność usługi zależy od regionu i kraju.

* Spersonalizowane usługi mogą się różnić w zależności od zasad aplikacji innych firm.

* Aby uzyskać dostęp do inteligentnych usług i funkcji sieciowych, w tym aplikacji streamingowych, wymagane jest konto LG i akceptacja odpowiednich Warunków. Bez konta LG dostępne są tylko połączenia z urządzeniami zewnętrznymi (np. HDMI) oraz telewizja naziemna/OTA (tylko w telewizorach z tunerami). Utworzenie konta LG jest bezpłatne.

1)* Micro RGB firmy LG odnosi się do technologii kolorów opartej na technologii Multi LED z kombinacją diod LED o mniejszych rozmiarach niż Mini LED firmy LG, zapewniających szerokie odwzorowanie kolorów.

 

2)* Wyświetlacz LG MicroRGB posiada certyfikat Intertek dla potrójnego 100% pokrycia kolorów mierzonego zgodnie z IDMS v1.2 klauzula 5.18.

 

3)* Powyższe obrazy są symulowane w celach ilustracyjnych.

 

4)* W porównaniu do 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 w oparciu o wewnętrzne porównanie specyfikacji.

 

5)* Funkcja AI Picture Pro działa z każdą treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.

* Obrazy są skalowane do jakości zbliżonej do 4K. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozdzielczości źródła.

 

6)* Trzeba włączyć w menu Sound Mode. Jakość dźwięku może się różnić w zależności od warunków odsłuchu. 

 

7)* Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.

 

8)* Funkcja AI Search (Copilot) jest dostępna w modelach OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD z obsługą programu webOS Re:New Program, w tym w modelach wydanych od 2022 roku.

* Wymagane jest połączenie z Internetem, a partnerskie usługi AI mogą ulec zmianie lub wymagać subskrypcji.

* Ta funkcja może się różnić w zależności od regionu i modelu i nie jest dostępna w krajach, w których nie jest dostępna obsługa LLM.

 

9)* Niektóre z tych funkcji mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach lub modelach.

* Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.

* Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.

* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG (Electronic Program Guide).

* Karta „On Now” nie jest dostępna w aplikacjach Netflix i innych CP (dostawca treści), więc karta nie będzie wyświetlana.

* Karta „Generative AI” jest dostępna w niektórych regionach lub modelach.

 

10)* Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.

* Obsługa Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NANO 4K UHD wydanych od 2024 roku, a także w telewizorach MRGB i FHD wydanych od 2026 roku.

* Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.

* Blokada może zostać zdjęta przez osobę o podobnym głosie, a jeśli głos zmieni się z powodów zdrowotnych lub innych czynników, rozpoznawanie może nie działać skutecznie.

* Dostarczone widżety mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez wcześniejszego powiadomienia.

* Funkcja My Page dotyczy telewizorów OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD z 2026 roku.

 

11)* Wymagane jest połączenie z Internetem.

* Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.

* W krajach bez obsługi NLP dostęp do aplikacji i ich obsługa głosowa mogą być niedostępne.

 

12)* Certyfikacja LG Shield może się różnić w zależności od modelu.

* Ochrona instalacji wyklucza instalacje aplikacji z nietypowych źródeł innych niż LG Apps itp.

* Do utrzymania 5-letniej ochrony wymagane są regularne aktualizacje oprogramowania.

* Ochrona danych i szyfrowanie są zabezpieczone przy normalnym użytkowaniu.

 

13)* webOS Re:New to program aktualizacji oprogramowania dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Liczba aktualizacji oraz okres wsparcia Re:New mogą się różnić w zależności od produktu, modelu lub regionu.

* Harmonogram aktualizacji, funkcje, aplikacje i usługi mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

* Dostępne funkcje, treści i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i różnić się w zależności od produktu, modelu lub regionu.

 

14)* Zapewnia szybki dostęp do funkcji AI telewizora, ale nie ma wbudowanego przetwarzania AI.

* Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic Remote mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.

* Niektóre funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.

* AI Voice Recognition jest dostępne tylko w krajach, które obsługują NLP w swoim języku ojczystym.

 

15)* Maksymalny rozmiar ekranu może się różnić w zależności od modelu i regionu.

 

16)* Rozmiar ramki różni się w zależności od serii i rozmiaru.

* W zależności od środowiska instalacji między telewizorem a ścianą może występować niewielka przerwa. Wymagania instalacyjne są różne. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji.

 

18)* Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.

* Aby uzyskać dostęp do pełnych treści i funkcji, wymagana jest subskrypcja LG Gallery+.

 

21)* Funkcja działa po zalogowaniu się na konto Zdjęcia Google, jeśli w aplikacji znajduje się co najmniej 10 zdjęć. 

 

22)* Czujniki jasności mogą różnić się zależnie od modelu.

 

23)* Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

 

24)* Wsparcie dla wybranych kanałów LG Channels różni się w zależności od regionu.

 

25)* LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.

 

26)* Weryfikacja AMD FreeSync Premium opiera się na niskim opóźnieniu wejściowym, redukcji zacinania i wydajności bez migotania.

* 165 Hz to maksymalna częstotliwość odświeżania oparta na zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) i działa tylko z wejściami obsługującymi 165 Hz.

* HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.

* Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

* W trybie Motion Booster rozdzielczość może ulec zmniejszeniu w celu zapewnienia optymalnej wydajności.

* Częstotliwość odświeżania 330 Hz jest obsługiwana tylko w rozdzielczości 2K.

* Funkcja Motion Booster 330 zapewnia częstotliwość odświeżania do 330 Hz przy zoptymalizowanej rozdzielczości Full HD, zapewniając ultrapłynną rozgrywkę.

 

27)* Wymagana subskrypcja. Oferta usług może się różnić w zależności od planu członkostwa.

* Dostępne wyłącznie w modelach LG OLED W6, G6, C6 oraz MRGB95, MRGB9M.

* Dostępność GeForce NOW może się różnić w zależności od kraju.

* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

 

28)* Bluetooth Ultra Low Latency dotyczy tylko wybranych telewizorów LG z rocznika 2026. Funkcjonalność kontrolera ULL jest obsługiwana tylko w przypadku połączenia z kompatybilnymi urządzeniami.

* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

Funkcja kontrolerów ULL jest obsługiwana wyłącznie po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń.

 

29)* Wsparcie dla usług gier w chmurze może się różnić.

* Niektóre usługi gier mogą wymagać subscription i gamepada.

* Gamepad jest sprzedawany osobno.

 

30)* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG.

* Zakres wsparcia może się różnić w zależności od kraju.

* Informacje podawane przez AI Concierge służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie być dokładne. LG nie ponosi odpowiedzialności za działania lub decyzje podjęte w oparciu o te informacje.

 

31)* FILMMAKER MODE jest znakiem handlowym UHD Alliance, Inc.

* FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

 

33)* Soundbar można kupić oddzielnie.

* Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.

* Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

* Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.

 

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Wszystkie specyfikacje

DOSTĘPNOŚĆ

  • Wysoki kontrast

    Tak

  • Skala szarości

    Tak

  • Odwrócenie kolorów

    Tak

DZWIĘK

  • Dolby Atmos

    Tak

  • Inteligentna kontrola dźwięku

    Alpha 11 AI Sound Pro (wirtualne 11.1.2 Up-mix)

  • Czysty Głos

    Tak

  • LG Synchronizacja Dźwięku

    Tak

  • Udostępnianie dźwięku

    Tak

  • Jednoczesne Wyjście Audio

    Tak

  • Moc Głośników

    40W

  • WOW Orchestra

    Tak

  • System Dźwięku

    2.2 Ch

  • Kierunek Dźwięku

    Skierowany w dół

  • Kodeki Audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (patrz instrukcja obsługi)

WYMIARY I WAGA

  • Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    2 230 x 1 277 x 49,9

  • Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

    2 230 x 1 372/1 324 x 434

  • Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    2 390 x 1 620 x 285

  • Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

    380 x 434

  • Waga telewizora bez podstawy (kg)

    67,3

  • Waga telewizora z podstawą (kg)

    77

  • Waga opakowania (kg)

    104,2

  • Montaż VESA (WxH mm)

    600 x 400

PICTURE (DISPLAY)

  • Panel

    4K Micro RGB

  • Rozdzielczość

    4K Ultra HD (3840*2160)

  • Typ podświetlenia

    Micro RGB

  • Częstotliwość odświeżania

    120Hz natywne (VRR 165Hz)

  • Szeroka gama kolorów

    RGB Primary Color Ultra (Certyfikowane: Triple 100% Color)

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

  • Procesor

    Alpha 11 AI Procesor 4K Gen3 z silnikiem Dual AI

  • Inteligente skalowanie

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Dynamiczne mapowanie tonów

    Tak (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • Automatyczny wybór trybu obrazu do treści

    Tak (SDR/HDR)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Tak

  • Wygaszanie

    Micro Dimming Ultra

  • Poprawa płynności obrazu

    Motion Pro

  • Tryb obrazu

    9 trybów

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • QMS (Quick Media Switching)

    Tak

  • AI Picture Pro

    Tak

  • Automatyczna kalibracja

    Tak

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Tak

ŁĄCZNOŚĆ

  • eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

    eARC (HDMI 2)

  • Wsparcie Bluetooth

    Tak (v 5.3)

  • Wejście Ethernet

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

    Tak

  • SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)

    1

  • Gniazdo CI

    1

  • HDMI Wejście

    4x (wspiera 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF wejścia antenowe

    2

  • USB

    2 (2.0)

  • Wi-Fi

    Tak (Wi-Fi 6E)

GAMING

  • FreeSync

    Tak

  • Tryb HGIG

    Tak

  • Optymalizator gier

    Tak (Pulpit gry)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Tak

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Tak (do 165Hz)

  • Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)

    Tak

SMART TV

  • System

    webOS 26

  • Kompatybilność z kamerą USB

    Tak

  • Google Cast

    Tak

  • Inteligentne rozpoznawanie głosu

    Tak

  • Home Hub

    Tak (Google Home, LG ThinQ)

  • Sterowanie głosem (bez użycia rąk)

    Tak

  • Works with Apple Home

    Tak

  • LG Channels (z dniem premiery w Polsce)

    Tak

  • Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)

    Tak

  • Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

    Tak (LG ThinQ)

  • Współpracuje z Apple Airplay

    Tak

  • Przeglądarka Internetowa

    Tak

  • Tryb Zawsze Gotowy

    Tak

  • AI Chatbot

    Tak

ZASILANIE

  • Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Pobór mocy w trybie czuwania

    Poniżej 0,5W

AKCESORIA

  • Pilot

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (w/Number Key, United Kingdom / Italy)

  • Kabel zasilający

    Tak (dołączony na stałe do TV)

BROADCASTING

  • Digital TV Reception

    DVB-T2 (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satellite)

  • Odbiór telewizji analogowej

    Tak

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

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