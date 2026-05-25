เปลี่ยนทุกการช้อปให้คุ้มมากกว่าเดิม

ยกระดับทุกการช้อป
กับ LG Line Points

สะสมคะแนนจาก LG พร้อมปลดล็อกสิทธิพิเศษและรางวัลสุดคุ้มในแบบที่มากกว่า

*โปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

สมัครเลย!
📍สมัครสมาชิก🛍️ช้อปสะสมคะแนน🎁ของรางวัลสุดพิเศษพิเศษ สำหรับ LG MemberFAQs

#LGLinePoints

สมัคร LG Line Points
รับทันที Welcome Point 5 คะแนน

🎉 เมื่อสมัครสมาชิกและลงทะเบียนสำเร็จ 🎉

สำหรับผู้พำนักในประเทศไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
จำกัด 1 ครั้ง / 1 บัญชีผู้ใช้งาน

สมัครเลย!

ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มเพื่อน Line OA: LG Thailand

 

 

เพิ่มเพื่อนเลย!

ขั้นตอนที่ 2

ไปที่สมัครสมาชิก LG Line Points

ไปที่ Rich Menu (เมนูหลัก) กดสมัครสมาชิก LG Line Points

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลและยืนยัน OTP

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ ยืนยัน OTP

ขั้นตอนที่ 4

สมัครสำเร็จ

สมัครสำเร็จ รับทันที Welcome Point เริ่มสะสมคะแนน แลกของรางวัลได้เลย!

ช้อปสะสมคะแนน

ยิ่งช้อปมาก ยิ่งได้มาก

สะสมคะแนนได้ง่าย ผ่านทุกช่องทาง Official จากการช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

ช้อปผ่าน 🌐 LG.com
ทุกๆ 1,000 บาท รับ 1 คะแนน

สมัครสมาชิก LG member ลดทันที 10%

ช้อปผ่าน Shopee/Lazada/TikTok
ทุกๆ 1,500 บาท รับ 1 คะแนน

ร้านที่เข้าร่วม: Shopee: LG ELECTRONICS, Lazada: LG ELECTRONICS
TikTok: LG Thailand

ใช้ได้กับคำสั่งซื้อตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2569 เป็นต้นไป
สะสมคะแนนจากการสั่งซื้อสินค้ารวมจากทุกช่องทางได้ ไม่เกิน 500 คะแนนต่อเดือน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ช้อปบนเว็บไซต์ LG.com
ทุกๆ 1,000 บาท = 1 คะแนน*

เพียงอัปโหลดใบเสร็จยืนยันคำสั่งซื้อ 🧾
ที่ประกอบไปด้วย วันที่สั่งซื้อ และเลขที่ใบเสร็จ

 

ส่งใบเสร็จได้ที่บัญชี LINE OA: LG Thailand ผ่านระบบ LG Line Points

ขั้นตอนที่ 1

กดสมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ LG Line Points

เพิ่มเพื่อน LINE OA: LG Thailand
กดที่เมนูหลักเลือก สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ LG Line Points

 

เพิ่มเพื่อนเลย!

ขั้นตอนที่ 2

กดส่งใบเสร็จ

ไปที่ เมนู 'ส่งใบเสร็จ'

ขั้นตอนที่ 3

อัปโหลดใบเสร็จ

อัปโหลดรูปใบเสร็จที่ตรงตามเงื่อนไข ภาพชัดเจน ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 4

ส่งใบเสร็จสำเร็จ

ส่งใบเสร็จสำเร็จ รอการตรวจสอบและอนุมัติคะแนนได้เลย!

 

เงื่อนไข

1. คำสั่งซื้อที่ใช้สะสมคะแนนต้องเป็นคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้น 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

2. คะแนนจะได้รับภายใน 20 วันหลังอัปโหลดสำเร็จ + รับสินค้าแล้ว และไม่มีการคืนสินค้า

3. การนับคะแนนยึดตามวันที่ อัปโหลดใบเสร็จ

4. การให้คะแนนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ช้อปผ่าน Shopee: LG ELECTRONICS
ทุกๆ 1,500 บาท = 1 คะแนน*

รับคะแนนสะสมเพียงกดเชื่อมร้านค้า 🔗
กรอก ชื่อบัญชี Shopee และ หมายเลขคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 1

กดสมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ LG Line Points

เพิ่มเพื่อน LINE OA: LG Thailand
กดที่เมนูหลักเลือก สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ LG Line Points

 

เพิ่มเพื่อนเลย!

ขั้นตอนที่ 2

กด 'เชื่อมร้านค้ารับคะแนนสะสม'

ไปที่ เมนู 'โปรไฟล์' เลือก "เชื่อมร้านค้ารับคะแนนสะสม"

ขั้นตอนที่ 3

ใส่ชื่อบัญชี Shopee และ หมายเลขคำสั่งซื้อ

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อบัญชี Shopee Account และ หมายเลขคำสั่งซื้อล่าสุด

ขั้นตอนที่ 4

กดเชื่อมร้านค้า

คะแนนจะได้รับภายใน 20 วันหลังวันที่กดรับสินค้าแล้ว และไม่มีการคืนสินค้า

 

เงื่อนไข

1. คำสั่งซื้อที่ใช้สะสมคะแนนต้องเป็นคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้น 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

2. คะแนนจะได้รับภายใน 20 วันหลังวันที่กดรับสินค้าแล้ว และไม่มีการคืนสินค้า

3. การนับคะแนน
3.1 ครั้งแรก: ยึดวันที่ เชื่อมร้านค้า

3.2 ครั้งถัดไป: ยึดวันที่ รับสินค้าสำเร็จ

4. การให้คะแนนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

หมายเหตุ

- เชื่อมร้านค้าเพียง 1 ครั้ง ใช้สะสมคะแนนได้ต่อเนื่อง

- หลังเชื่อมสำเร็จ จะได้รับคะแนนอัตโนมัติจากคำสั่งซื้อที่ตรงเงื่อนไข

ช้อปผ่าน Lazada: LG ELECTRONICS
ทุกๆ 1,500 บาท = 1 คะแนน*

รับคะแนนสะสมเพียงกดเชื่อมร้านค้า 🔗
กรอก เบอร์โทรศัพท์ผู้รับสินค้า และ หมายเลขคำสั่งซื้อ

 

ขั้นตอนที่ 1

กดสมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ LG Line Points

เพิ่มเพื่อน LINE OA: LG Thailand
กดที่เมนูหลักเลือก สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ LG Line Points

 

เพิ่มเพื่อนเลย!

ขั้นตอนที่ 2

กด 'เชื่อมร้านค้ารับคะแนนสะสม'

ไปที่ เมนู 'โปรไฟล์' เลือก "เชื่อมร้านค้ารับคะแนนสะสม"

ขั้นตอนที่ 3

ใส่เบอร์โทรศัพท์ผู้รับ และ หมายเลขคำสั่งซื้อ

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เบอร์โทรศัพท์ผู้รับสินค้า และ หมายเลขคำสั่งซื้อล่าสุด

ขั้นตอนที่ 4

กดเชื่อมร้านค้า

คะแนนจะได้รับภายใน 20 วันหลังวันที่กดรับสินค้าแล้ว และไม่มีการคืนสินค้า

 

เงื่อนไข

1. คำสั่งซื้อที่ใช้สะสมคะแนนต้องเป็นคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้น 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

2. คะแนนจะได้รับภายใน 20 วันหลังวันที่กดรับสินค้าแล้ว และไม่มีการคืนสินค้า

3. การนับคะแนน
3.1 ครั้งแรก: ยึดวันที่ เชื่อมร้านค้า

3.2 ครั้งถัดไป: ยึดวันที่ รับสินค้าสำเร็จ

4. การให้คะแนนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

หมายเหตุ

- เชื่อมร้านค้าเพียง 1 ครั้ง ใช้สะสมคะแนนได้ต่อเนื่อง

- หลังเชื่อมสำเร็จ จะได้รับคะแนนอัตโนมัติจากคำสั่งซื้อที่ตรงเงื่อนไข

ช้อปผ่าน TikTok: LG Thailand
ทุกๆ 1,500 บาท = 1 คะแนน*

รับคะแนนสะสมเพียงกดเชื่อมร้านค้า 🔗
กรอก หมายเลขคำสั่งซื้อ
(กดเชื่อมร้านค้าทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนน)

 

ขั้นตอนที่ 1

กดสมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ LG Line Points

เพิ่มเพื่อน LINE OA: LG Thailand
กดที่เมนูหลักเลือก สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ LG Line Points

 

เพิ่มเพื่อนเลย!

ขั้นตอนที่ 2

กด 'เชื่อมร้านค้ารับคะแนนสะสม'

ไปที่ เมนู 'โปรไฟล์' เลือก "เชื่อมร้านค้ารับคะแนนสะสม"

ขั้นตอนที่ 3

ใส่หมายเลขคำสั่งซื้อ

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หมายเลขคำสั่งซื้อล่าสุด

ขั้นตอนที่ 4

กดเชื่อมร้านค้า

คะแนนจะได้รับภายใน 20 วันหลังวันที่กดรับสินค้าแล้ว และไม่มีการคืนสินค้า

 

เงื่อนไข

1. คำสั่งซื้อที่ใช้สะสมคะแนนต้องเป็นคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้น 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

2. คะแนนจะได้รับภายใน 20 วันหลังวันที่กดรับสินค้าแล้ว และไม่มีการคืนสินค้า

3. การนับคะแนน
3.1 ครั้งแรก: ยึดวันที่ เชื่อมร้านค้า

3.2 ครั้งถัดไป: ยึดวันที่ รับสินค้าสำเร็จ

4. การให้คะแนนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

หมายเหตุ

- ต้องเชื่อมร้านค้าทุกครั้งเพื่อสะสมคะแนน ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

- หลังเชื่อมสำเร็จ จะได้รับคะแนนอัตโนมัติจากคำสั่งซื้อที่ตรงเงื่อนไข

ทุกคะแนนมีความหมาย

🎁 สะสมคะแนน แลกรางวัลพิเศษจาก LG 🎁

ทั้งส่วนลดและสิทธิพิเศษ ครบในที่เดียว

เงื่อนไขการใช้คะแนน

คะแนนสามารถใช้แลกของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ตามรายการที่กำหนด
คะแนนไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
ของรางวัลมีจำนวนจำกัด และเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละรายการ

สิทธพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ LG Member

สมัครสมาชิก LG Member บน LG.com 

และส่งหลักฐานผ่าน LG Line Points

รับ คะแนนพิเศษ 5 คะแนนเมื่อทำตามขั้นตอนครบถ้วน

 

📌 สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัคร LG Member ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2569 เป็นต้นไป

*หากหลักฐานที่ส่งมาได้รับการตรวจสอบและอนุมัติเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมจะได้รับคะแนนพิเศษโดยอัตโนมัติ ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากส่งข้อมูลสำเร็จ

 

ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่นี่

 

 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ LG Line Points

Q.

หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าร่วม

A.

• อนุญาตให้ใช้เพียงแทร็กเสียงที่กำหนดไว้สำหรับ Challenge เท่านั้น วิดีโอที่ใช้เสียงอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ถูกต้อง

• การอัปโหลดวิดีโอเพียงอย่างเดียวไม่ถือเป็นการเข้าร่วมที่ถูกต้อง ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งวีดีโอผ่านฟอร์ม Google เพื่อลงทะเบียนอย่างเป็นทางการด้วย

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ขอความยินยอมจากบุคคลใดก็ตามที่ปรากฏในวิดีโอของตน     ทางบริษัทแอลจีจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรากฏตัวและใบหน้าของบุคคลที่ปรากฏในวีดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาต

• โปรดระวังการพิมพ์แฮชแท็กหรือชื่อผู้ใช้ผิด ผลงานที่ส่งเข้ามาจะถูกตัดสิทธิ์หากไม่สามารถระบุตัวตนได้เนื่องจากการพิมพ์ผิด

• ในการโพสต์วีดีโอต้องมีแฮชแท็กที่กำหนด (#LGWashTowerDanceChallenge #LaundryRoutine #CleanTok) และต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะ

• โพสต์วีดีโอดังกล่าวยังคงต้องแสดงอยู่และสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของ Challenge และต่อเนื่องไปจนถึงวันประกาศผลผู้ชนะ

• ผู้เข้าร่วมสามารถส่งผลงานได้หนึ่ง (1) รายการต่อแพลตฟอร์ม (Instagram, TikTok, YouTube Shorts) รวมสูงสุดสาม (3) รายการต่อผู้เข้าร่วม แต่ละรายการต้องส่งใน Google Form แยกกัน หากมีการส่งข้อมูลซ้ำในแพลตฟอร์มเดียวกัน ระบบจะพิจารณาเฉพาะข้อมูลที่ส่งมาก่อนว่าเป็นผลงานที่ถูกต้อง

• การเข้าร่วมแคมเปญจน์จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้เข้าร่วมต้องยอมรับนโยบายการตรวจสอบประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทาง Google Form

ระยะเวลา Challenge

Q.

เงื่อนไขของรางวัล

A.

• รุ่นและสีของ LG WashTower อาจแตกต่างกันไป และ บริษัท แอลจีฯ จะเลือกให้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าในแต่ละประเทศ

• ไม่สามารถโอนรางวัลให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใดได้ ของรางวัลขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า และ บริษัท แอลจีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตลอดเวลา

• ภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว ภาระทางภาษีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผู้ชนะควรตรวจสอบระเบียบข้อบังคับในแต่ละประเทศนั้นๆ 

• หากไม่สามารถจัดส่งและ/หรือติดตั้ง LG WashTower ได้ ณ ที่อยู่ของผู้ชนะรางวัล เนื่องจากข้อจำกัดด้านการขนส่ง ภูมิศาสตร์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท แอลจีฯ สามารถยกเลิกรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

• การจัดส่งและการติดตั้งอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเทศและที่อยู่ของผู้ชนะ บริษัท แอลจีฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดส่งของรางวัล แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องให้บริการติดตั้งหากไม่มีบริการนั้นในพื้นที่ดังกล่าว

• การจัดส่งของรางวัลจะดำเนินการโดย บริษัท แอลจีฯ ในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค และระยะเวลาการจัดส่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่

Q.

เกณฑ์คุณสมบัติ

A.
  1. Challenge นี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง หรือ มาเลเซีย เท่านั้น พนักงานของบริษัทในเครือ บริษัท แอลจีฯ ผู้ดูแลระบบ ครอบครัวและตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือการจัดการ Challenge นี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมหรือมีสิทธิ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและมีบัญชีโซเชียลมีเดีย (Instagram, TikTok YouTube หรือ Facebook)

  2. โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในกิจกรรมและส่งแบบฟอร์ม Google คุณได้ตกลงยอมรับ 
    ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว คำตัดสินทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้ชนะและรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด ทางบริษัท แอลจีฯ หรือผู้ดูแลระบบจะไม่ตอบ อีเมลล์หรือจดหมายใดๆ ทั้งสิ้น

  3. บริษัท แอลจีฯ จะไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งล่าช้า อ่านไม่ออก ไม่สมบูรณ์ เสียหาย หรือผิดพลาด รวมถึงผลงานที่ส่งผ่านเอเจนซี่และบุคคลที่สาม หรือส่งโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากแพลตฟอร์ม (Instagram, TikTok, YouTube Shorts, Facebook) และ Google Form ที่กำหนดไว้ หาก บริษัท แอลจีฯ หรือผู้ดูแลระบบเชื่อว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ทาง บริษัท แอลจีฯ หรือผู้ดูแลระบบมีสิ 
    ทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการระงับรางวัลและเลือกผู้ชนะรายอื่นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด

  4. บริษัท แอลจีฯ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ทางบัญชี Instagram อย่างเป็นทางการของ LG ในท้องถิ่นของแต่ละประเทศที่เข้าร่วม และจะส่งอีเมลแจ้งรายชื่อผู้ชนะแต่ละรายไปยังที่อยู่อีเมลที่ ผู้เข้าร่วมระบุไว้ใน Google Form หากไม่มีการตอบกลับภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะ จะถือว่าสละสิทธิ์รางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ชนะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่ให้มานั้นถูกต้องแม่นยำ ทั้งผู้จัดกิจกรรมและผู้ดูแลระบบจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งที่ไม่สำเร็จในกรณีที่ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ลงชื่อรับสินค้าตามที่กำหนด

  5. กระบวนการคัดเลือก: บริษัท แอลจีฯ จะคัดเลือกผู้ชนะรางวัลใหญ่จากผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ทั้งหมดจากทุกประเทศ/ภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินภายใน ซึ่งอาจรวมถึงคุณภาพของวิดีโอ ความคิดสร้างสรรค์ และการตอบสนองจากผู้ชมผ่านโซเชียลมีเดีย อาทิ กด Like, Comment หรือ แชร์ 

  6. บริษัท แอลจีฯ จะมีการขอให้ผู้ชนะแจ้งข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินการจัดส่งของรางวัล หากคุณไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าว ทางบริษัท แอลจีฯ จะไม่สามารถดำเนินการจัดส่งรางวัลได้ และจะถือว่าคุณมิได้ให้ความยินยอมในการรับรางวัล  

  7. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านรับทราบว่าอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับรางวัล และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามดังกล่าว ผู้ชนะทุกท่านมีหน้าที่ต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

  8. อาจมีการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัท แอลจีฯ ที่เกี่ยวข้องกับ Challenge อาจมีการเผยแพร่ชื่อ สถานที่อยู่ที่ไม่เจาะจง และเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมส่งมาในช่องทางโซเชียลมีเดียของ LG ซึ่งรวมถึงวิดีโอ รูปภาพ หรือบันทึกใดๆ ที่ส่งมาเป็นส่วนหนึ่งของ Challenge ผู้เข้าร่วมยินยอมให้ บริษัท แอลจีฯ ใช้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาดได้ทั่วโลก และไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ และแสดงเนื้อหาที่ส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ Challenge เป็นระยะเวลาสาม (3) เดือนนับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะ

  9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ตนเองส่งเข้ามาแต่เพียงผู้เดียว และยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น รวมถึงการขอความยินยอมจากบุคคลใดก็ตามที่ปรากฏในวิดีโอของตน ผู้เข้าร่วมต้องไม่อัปโหลดเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยตนเอง หรือเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ 
    งานอย่างถูกต้อง บัญชีที่สร้างขึ้นมาเพื่อแสวงหาประโยชน์ หรือ เพื่อสร้างขึ้นเพื่อร่วมกิจกรรมเท่านั้น ซึ่งหากผู้ดูแลระบบพิจารณาว่ามีการใช้งานเคลื่อนไหวเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรม บัญชีนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกผู้ชนะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10. หากมีหลักฐานการเพิ่มค่าตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมโดยไม่เป็นธรรมชาติใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้บอท บริการสร้างการมีส่วนร่วมแบบเสียค่าใช้จ่าย หรือวิธีการบิดเบือนอื่นใด จะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ทันที บริษัท แอลจีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการมีส่วนร่วม และตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

  11. บริษัท แอลจีฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ภายใต้ Challenge หรือเกี่ยวกับรางวัล เมื่อไม่สามารถทำตามข้อผูกพันนั้นได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสถานการณ์ที่เกินกว่า บริษัท แอลจีฯ จะควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล แม้ว่า บริษัท แอลจีฯ อาจจะ (แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้อง) พยายามดำเนินการเสนอ รางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากัน ทว่า บริษัท แอลจีฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติมให้แก่ผู้ชนะในกรณีดังกล่าว

  12. หากผู้ชนะไม่ตอบกลับภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะ หรือหากผู้ชนะไม่สามารถรั 
    บรางวัลได้ จะถือว่าสละสิทธิ์รางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  13. ห้ามแลกเปลี่ยนหรือขาย: ไม่สามารถโอนรางวัลให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใดได้

  14. บริษัท แอลจีฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัท แอลจีฯ ตกลงที่จะปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่าน Google Form (รวมถึง ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, บัญชีโซเชียลมีเดีย และ URL วิดีโอ) จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ Challenge คัดเลือกผู้ชนะ และมอบรางวัลเท่านั้น ผู้ชนะอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงที่อยู่ในการจัดส่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบรางวัล จะมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาสาม (3) เดือนหลังจากสรุปจบ Challenge และจะลบอย่างปลอดภัยหลังจากนั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท แอลจีฯ ได้ที่ https://www.lg.com/global/privacy/

  15. ความรับผิด: นอกเหนือจากความรับผิดใดๆ ที่ไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมาย บริษัท แอลจีฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความผิดหวังที่ผู้เข้าร่วมได้รับอันเป็นผลมาจากเข้าร่วม Challenge ใดๆ ทั้งสิ้น

  16. การแก้ไข/การยกเลิก: บริษัท แอลจีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือแก้ไข ระงับ เพิกถอน หรือยกเลิก Challenge นี้ ได้ทุกเมื่อและโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  17. สอบถามข้อมูล: หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับ Wash Tower Dance Challenge นี้ สอบถามข้อมู ได้ที่ www.facebook.com/LGThailand  ใน Facebook Messenger 

Q.

เอกสารเพิ่มเติมเฉพาะแต่ละประเทศ

A.

ไทย

• Challenge นี้เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น

• บัญชีท้องถิ่น LG: Instagram / TikTok / YouTube / Facebook

• ภาษี อากร หรือภาระผูกพันทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัล จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย ผู้ชนะมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

