เครื่องปรับอากาศ SEQ24A และเครื่องลดความชื้น LG PuriCare Dehumidifier 19 พร้อมชุดฟิลเตอร์กรองอากาศ

SEQ24A.MD19PDA001
เครื่องปรับอากาศ SEQ18A และเครื่องลดความชื้น LG PuriCare Dehumidifier 19 พร้อมชุดฟิลเตอร์กรองอากาศ
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • AI Air ปรับอุณหภูมิ ความแรง และทิศทางลมให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
  • DUAL Vane ปล่อยลมได้ไกล เย็นเร็ว ลมไม่โดนตัว
  • Soft Air ให้คุณรู้สึกสบาย ส่งลมเย็นไม่โดนตัว
  • Comfort Humidity Control ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
  • และเครื่องลดความชื้น LG PuriCare Dehumidifier 19 พร้อมชุดฟิลเตอร์กรองอากาศ
เพิ่มเติม
พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

ทั่วไป - ประเภทผลิตภัณฑ์

ติดผนัง

การประหยัดพลังงาน - ระดับพลังงาน

1 ดาว

ความสะดวก - ThinQ(Wi-Fi)

ใช่

การฟอกอากาศ - ไอออนไนเซอร์

ใช่ (4G)

สเปคทั้งหมด

ทำความเย็น

การควบคุมทิศทางกระแสลม (ขึ้นและลง)

มี(6 ระดับ)

4 ทิศทาง

ขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา

การควบคุมทิศทางกระแสลม (ซ้ายและขวา)

ใช่ (5 ขั้นตอน)

AI Air

ใช่

ความเร็วพัดลม

5 ขั้นตอน + ธรรมดา

กำลังในการทำความเย็น

ใช่

Jet Mode

ใช่

Soft Air

ใช่

การฟอกอากาศ

ไอออนไนเซอร์

ใช่ (4G)

บาร์โค้ด

บาร์โค้ด

8851434640650

การทำตามข้อกำหนด

เดือนที่เปิดตัว (YYYY-MM)

2025-01

ผู้ผลิต (ผู้นำเข้า)

LG Electronics

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์

S3-Q2412KDA

ประเภทผลิตภัณฑ์ & ชื่อรุ่น

C/O (S3-Q2412KDA)

ความสะดวก

รีสตาร์ทอัตโนมัติ

ใช่

โหมดพัดลม

ใช่

สวิตช์ปุ่มเปิดหน้าเครื่อง

ใช่

เปิด/ปิดการทำงานอัตโนมัติ(24 ชม.)

ใช่

รีโมทคอนโทรล

ใช่

การทำงานอัตโนมัติ

ใช่

การวินิจฉัยอัจฉริยะ

ใช่

ThinQ(Wi-Fi)

ใช่

การควบคุมด้วยเสียง (อุปกรณ์ภายนอก)

ใช่

การลดความชื้น

เซ็นเซอร์ตรวจความชื้น

ใช่

Comfort Humidity Control

ใช่

การลดความชื้น

ใช่

การออกแบบ

สี(ตัวเครื่อง)

สีขาว

สี(ช่องลมบานสวิง)

ดำ

จอแสดงผล

88ฮิคดัน

การประหยัดพลังงาน

ระดับพลังงาน

1 ดาว

การควบคุมพลังงานอัจฉริยะ

ใช่

การตรวจสอบพลังงาน

ใช่

ตัวควบคุมการใช้พลังงาน

ใช่

Window Opening Detection

ใช่ (ThinQ เท่านั้น)

แผ่นกรอง

แผ่นกรองฝุ่นละเอียด

ใช่

แผ่นกรองขั้นต้น

ใช่

แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ

ไม่ระบุ

ทั่วไป

ขนาดตัวเครื่องภายในอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)

895x307x235

กำลังทำความเย็นสูงสุด(วัตต์)

7000

กำลังทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

6450 / 938

การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

2000 / 270

กำลังทำความร้อนสูงสุด(วัตต์)

N/A

กำลังทำความร้อนที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

N/A

การใช้พลังงานสำหรับการทำความร้อนที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)

N/A

ระบบแอร์ HVAC

ใบรับรองจากต้นทาง

น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(กก.)

11.0

น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(ปอนด์)

24.3

ขนาดตัวเครื่องภายนอกอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)

870 x 650 x 330

น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(กก.)

42.0

น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(ปอนด์)

92.6

ประเภทผลิตภัณฑ์

ติดผนัง

ประเภทสินค้า ย่อย

อินเวอร์เตอ

แรงดันไฟเข้าที่กำหนด(โวลต์, เฮิรตซ์)

220, 50

ประเภทสารทำความเย็น

R32

เสียง(ทำความเย็น) SH/H/M/L/SL(dB(A))

N/A

เสียง(ทำความร้อน) SH/H/M/L/SL(dB(A))

N/A

ความสะอาด

ไล่ความชื้นในแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ

ใช่

Auto Clean+

ใช่

การทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ใช่

การติดตั้ง

สายไฟเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

ใช่

ยูนิตภายนอก

ชื่อรุ่นยูนิตภายนอก

S3UQ2412KDA

ฟังก์ชันเชิงพานิชย์ของแอร์บ้าน

ชุดวงจรสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก

ไม่ระบุ

Dry Contact

ไม่ระบุ

รีโมทแบบมีสาย

ไม่ระบุ

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

อุปกรณ์เสริม

Continuous Drain Hose

ถังเก็บน้ำ / ท่อน้ำทิ้ง

คุณสมบัติ

Automatic Defrost System

มี

Automatic Shut-Off System

มี

Auto Dehumidifying

มี

Bucket Full Indicator

มี

Bucket Loading Direction

ด้านข้าง

Easy Roll Caster

มี

Fan Speed Adjust

สูง / ต่ำ

Fan Type

พัดลมแบบโพรงกระรอก

Ionizer

มี

Low Temperature Operation

5℃

Overheat Protection System

มี

Timer

1 ชั่วโมง – 8 ชั่วโมง

DIMENSION & WEIGHT

Dimensions_Net -WxHxD (mm)

415 x 715 x 296

Dimensions_Shipping -WxHxD (mm)

481 x 785 x 362

[EW01] Weight_Net (kg)

16.7

[EW02] Weight_Shipping (kg)

19.7

SMART FEATURES

[App] Remote Control

ไม่มี

[App] Scheduler

ตั้งเวลา เปิดปิด

Energy Consumption Report

มี

Smart Diagnosis

มี

ThinQ(Wi-Fi)

มี

BASIC SPEC.

Bucket (Size / Full, L)

5.3

Color

สีขาว + (ด้ามจับ) สีชมพูทอง

Compressor Type

Dual Inverter Compressor

Dehumidification(L/day)-26.7℃/RH60%

19

Dehumidification(L/day)-30℃/RH80%

30

Display(Method)

แตะ + LED

Energy Grade

Grade 1

Noise (High / Low, dB)

39/33

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

