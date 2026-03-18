แอร์อินเวอร์เตอร์ LG ARTCOOL รุ่น ART18A
ระบบทำความเย็นอัจฉริยะพร้อมดีไซน์ศิลปะ
ดีไซน์ศิลป์ระดับพรีเมียม
AI Air
DUAL Vane
All Cleaning
ดีไซน์ได้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะ
มาพร้อมดีไซน์กระจกสีดำเงางามสะดุดตา เป็นจุดเด่นของการดีไซน์ ช่วยเพิ่มความหรูหราและสไตล์ให้กับพื้นที่ของคุณ
ดีไซน์พื้นผิวกระจกสีดำเงา
ดีไซน์ที่ช่วยยกระดับพื้นที่ของคุณ
ดีไซน์พื้นผิวกระจกสีดำเงา เพิ่มความหรูหราและความทันสมัยให้กับทุกพื้นที่ได้อย่างลงตัว
AI Air
สัมผัสความเย็นอัจฉริยะด้วยระบบAI
AI Air1) ติดตามตำแหน่ง ตรวจสอบอุณหภูมิ และปรับแรงลม เพื่อมอบความเย็นสบายให้กับคุณ
Soft Air
ลมเย็นที่ปรับได้ตามความต้องการ
Soft Air3)จะปรับทิศทางลมไม่ให้ตัวโดยตรงเมื่อห้องเย็นถึงระดับที่คุณตั้งไว้ เพื่อรักษาความเย็นให้คุณสบายตัวโดยไม่รู้สึกหนาวเกินไป
DUAL Vane
ทิศทางลมที่เหมาะสมเพื่อความเย็นสบายในทุกอุณหภูมิ
ใบพัดคู่กระจายลมขึ้นหรือลงได้ไกลและเร็วขึ้น4) เพื่อความสบายที่เหมาะสมในทุกฤดูกาล
Comfort Humidity Control
สัมผัสความสบายด้วยความชื้นที่เหมาะสม
อากาศไม่ชื้นหรือแห้งจนเกินไป การควบคุมความชื้นเพื่อความสบาย6) ช่วยรักษาระดับความชื้นที่สบายให้ได้ตามอุณหภูมิที่คุณต้องการ
All Cleaning
AI ช่วยให้คุณอุ่นใจด้วยการทำความสะอาดตัวเองทั้งหมด
การบำรุงรักษาที่ง่ายดายเพียงแค่แตะเบาๆ ด้วย LG ThinQ10) เข้าถึงได้แม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก
Auto Clean+
เป่าตัวแลกเปลี่ยนความร้อนให้แห้งโดยอัตโนมัติหลังใช้งาน
Auto Clean+11) เปิดใช้งานหลังใช้งาน โดยเป่าลมเพื่อขจัดความชื้น ทำงานได้นานถึง 20 นาที โดยปรับระดับเสียงเพื่อให้แห้งเร็วขึ้นหรือทำงานเงียบขึ้น
Freeze Cleaning
รักษาพื้นที่ที่เข้าถึงยากให้ทำความสะอาดได้ง่าย
โหมด Freeze Cleaning12) ช่วยให้การทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศเป็นเรื่องง่าย น้ำแข็งที่ละลายจะช่วยชะล้างมลพิษที่สกปรกออกไป ลดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเพื่อให้บ้านสดชื่นขึ้น
Smart air care
การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเริ่มต้นด้วย LG ThinQ™
ควบคุมเครื่องปรับอากาศของคุณและรับการแจ้งเตือนล่าสุดบน LG ThinQ™ ที่สะดวกสบาย 15).
ควบคุมง่ายๆ ด้วยผู้ช่วยเสียง
บอกสิ่งที่คุณต้องการกับลำโพง AI เพียงแค่พูดว่า "เปิด/ปิด" ลำโพง AI จะฟังเสียง แล้วเครื่องปรับอากาศจะตอบสนอง
เชื่อมต่อและควบคุมจากทุกที่
LG ThinQ™ เชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศได้ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เริ่มต้นการใช้งานได้อย่างง่าย
*ภาพและวิดีโอที่แสดงด้านบนได้รับการจัดเตรียมและสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น อาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้งผลิตภัณฑ์จริง
"""1) AI Air
- AI Air สามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลหรือ LG ThinQ ได้
- AI Air สามารถใช้งานได้ทั้งในโหมดทำความเย็นและทำความร้อน
- ขณะใช้งาน AI Air ความเร็วพัดลมและทิศทางลมจะปรับโดยอัตโนมัติตามสถานการณ์ และ AI Air จะปิดเมื่อทิศทางลมเปลี่ยน
- ก่อนใช้งาน AI Air ขอแนะนำให้ถ่ายภาพพื้นที่ด้วย LG ThinQ หรือกำหนดตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศและผู้อยู่อาศัยในห้อง
2) ลมอ่อน
- ในโหมดลมอ่อน ช่องระบายอากาศด้านล่างจะปิด และช่องระบายอากาศด้านหน้าจะทำหน้าที่ให้ลมไหลเวียนโดยอ้อม
- คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมด Cool/Fan/AI Air เท่านั้น
- เมื่อใช้งานในโหมด AI Air ฟังก์ชันลมอ่อนจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมในห้อง
- หากต้องการใช้ฟังก์ชันลมอ่อนเพียงอย่างเดียว สามารถเปิดใช้งานด้วยตนเองโดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือ LG ThinQ
- สามารถตั้งค่าอุณหภูมิของลมไหลเวียนบน LG ThinQ ได้เฉพาะเมื่อใช้โหมดลมอ่อนเท่านั้น ไม่ใช่ระหว่างโหมด AI Air
- เมื่อใช้โหมดลมอ่อนเท่านั้น อุณหภูมิห้องต่ำสุดที่สามารถตั้งค่าได้คือ 24°C
3)DUAL Vane
-วันที่ 2023.10
-เงื่อนไขการทดสอบ: ห้องทดสอบสภาพแวดล้อมภายในบ้านเครื่องปรับอากาศ LG ขนาด 20.9㎡/ 50.1㎥ โหมดเจ็ต อุณหภูมิภายในห้อง (33±0.3)℃/ RH (60±5)% อุณหภูมิภายนอกห้อง (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ ในโหมดทำความเย็น อุณหภูมิภายในห้อง (12±0.3)℃/ RH (60±5)% อุณหภูมิภายนอกห้อง (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ ในโหมดทำความร้อน
-วิธีทดสอบ: การวัดเวลาที่จำเป็นในการลด 5℃ (เพื่อทำความเย็น)/เพิ่มขึ้น 5℃ (เพื่อทำความร้อน) จากอุณหภูมิห้องเฉลี่ยเริ่มต้น
-รุ่นทดสอบ: S3-M12KL2MB (แพลตฟอร์มก่อนหน้าของ LG - ใบพัดเดี่ยว), S3-M121L1C0 (แพลตฟอร์มใหม่ของ LG - DUAL ใบพัด)
-ผลการทดสอบ: แพลตฟอร์มใหม่ของ LG (ใบพัดคู่) มีความเร็วในโหมดทำความเย็นเร็วขึ้นถึง 23% และในโหมดทำความร้อนเร็วขึ้น 6% เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มก่อนหน้าของ LG (ใบพัดเดี่ยว) ตามเงื่อนไขการทดสอบ
-ผลลัพธ์ของประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานจริง
4)ยาวขึ้น 22%
-วันที่ 6/2023 ผลการวัดในศูนย์ R&D เครื่องปรับอากาศ LG
-เงื่อนไขการทดสอบ: ความสูงในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ 1.8 ม. การไหลของอากาศในโหมดเจ็ต มุมใบพัด P1
-วิธีการทดสอบ: การใช้หัววัดการไหลของอากาศ การวัดจะดำเนินการทุกๆ 0.2 ม. จากความสูง 0.1 ม. ถึง 1.7 ม. ระยะการไหลของอากาศสูงสุดจะถูกกำหนดโดยการวัดความเร็วการไหลของอากาศเป็นเวลา 180 วินาทีในแต่ละจุด โดยพิจารณาว่าการไหลของอากาศจะถึงแล้วหากความเร็วเกิน 0.25 ม./วินาที นานกว่า 50% ของเวลา
-รุ่นการทดสอบ: S3-M121L1C0(แพลตฟอร์มใหม่ของ LG-ใบพัดคู่)
-ผลการทดสอบ: ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่เสนอ ระยะการไหลของอากาศสูงสุดได้รับการยืนยันว่าเกิน 22 ม.
-ระยะการไหลของอากาศของแพลตฟอร์มก่อนหน้าของ LG-ใบพัดเดี่ยว (S3-W18KL33A) สูงถึง 18ม.
-ผลลัพธ์การทำงานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง"
5) การควบคุมความชื้นเพื่อความสบาย
- การไหลเวียนของอากาศจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ผ่านรีโมทคอนโทรลหรือ LG ThinQ
- ฟังก์ชันนี้สามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการได้เท่านั้น (ความชื้นจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ)"
6)Sleep Timer+
-Sleep Timer+ จะปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของคุณในขณะที่ขับรถในโหมดสลีป
-หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Sleep Timer+ คุณต้องตั้งค่าเป็นครั้งแรกผ่าน LG ThinQ
-Sleep Timer+ ใช้ได้เฉพาะในโหมดทำความเย็นเท่านั้น
-ความแรงของการไหลเวียนอากาศจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติผ่านการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและสามารถปรับผ่าน LG ThinQ ได้
-ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ของ Sleep Timer+ คือ 22~28°C"
7)kW Manager
- ฟังก์ชัน ""kW Manager"" สามารถใช้งานได้ในโหมดการทำงานทั้งหมด รวมถึงโหมดทำความเย็น โหมดลดความชื้น โหมดพักเครื่อง และโหมดเจ็ต ยกเว้นโหมดทำความร้อน
- ในช่วงเวลาที่กำหนด จะมีการตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่สะสมไว้ และดำเนินการจำกัดประสิทธิภาพ (การใช้ไฟฟ้า) สำหรับช่วงเวลาที่เหลือ
- หากปริมาณไฟฟ้าที่สะสมเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกินเวลาใช้งานประจำวัน จะมีการคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่เหลือใหม่เป็นจำนวนวันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน
- ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ผ่าน LG ThinQ เท่านั้น
- หากปริมาณไฟฟ้าที่สะสมไว้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเกินจำนวนเป้าหมาย ฟังก์ชันจะถูกปล่อยออกและเปลี่ยนเป็นโหมดการทำงานทั่วไปพร้อมการแจ้งเตือน LG ThinQ"
8) การตรวจจับหน้าต่างเปิด
- การตั้งค่าเริ่มต้นจะปิดอยู่เมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชันนี้สามารถตั้งค่าได้ผ่าน LG ThinQ เท่านั้น
- “การตรวจจับหน้าต่างเปิด” ใช้งานได้ในโหมดทำความเย็นและทำความร้อนเท่านั้น
- ฟังก์ชันนี้ทำงานโดยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้องอย่างกะทันหันภายในระยะเวลาสั้นๆ (เมื่อตรวจพบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5℃ หรือลดลง 2.5℃ ภายใน 5 นาที)
- เวลาทำงานของโหมดประหยัดพลังงานเริ่มต้นคือ 10 นาที และสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 60 นาทีผ่าน LG ThinQ
9) การทำความสะอาดทั้งหมด
- การทำความสะอาดทั้งหมดสามารถทำงานผ่าน LG ThinQ เท่านั้น
- เมื่อใช้ฟังก์ชันการทำความสะอาดทั้งหมด การสร้างน้ำควบแน่น การทำความสะอาดแบบแช่แข็ง และการทำความสะอาดอัตโนมัติ+ จะทำงานตามลำดับ
- รุ่นที่มีฟังก์ชัน UV จะมีไฟ LED UV เปิดใช้งานระหว่างการทำงานการทำความสะอาดทั้งหมด
- สามารถปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้โดยหยุดการทำงานหรือเปลี่ยนโหมด/การตั้งค่าโดยใช้รีโมทคอนโทรล
- ระยะเวลาการทำงานของฟังก์ชันการทำความสะอาดทั้งหมดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งาน
10)Auto Clean+
-Auto Clean+ จะเริ่มฟังก์ชันการอบแห้งโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดการทำงานทำความเย็น และจะระบุด้วยสารตกค้างที่เหลืออยู่บนผลิตภัณฑ์
-Auto Clean+ สามารถทำงานในโหมดพัดลมได้นานถึง 20 นาทีโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานการทำงานทำความเย็นก่อนหน้า เพื่อช่วยขจัดความชื้นออกจากตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
-สภาพการอบแห้งภายในอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในอาคาร
-คุณสามารถเลือกความแรงของการไหลของอากาศผ่าน LG ThinQ เพื่อปรับการไหลของอากาศและเวลาในการอบแห้ง
-Auto Clean+ จะเปิดใช้งานเมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
11) การทำความสะอาดด้วยการแช่แข็ง
-TÜV Rheinland Korea ยืนยันว่าโหมดการทำความสะอาดด้วยการแช่แข็งของเครื่องระเหยของเครื่องปรับอากาศ LG มีประสิทธิภาพในการลดแบคทีเรียตามผลการทดสอบในสภาวะการทดสอบที่เสนอ หมายเลขรายงาน KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG
-ผลการทดสอบนี้ได้รับรายงานการทดสอบและอัตราการลด Pseudomonas aeruginosa 99.0% จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจริง
-สถาบันทดสอบ: TÜV Rheinland
-ช่วงเวลาทดสอบ: 04~05 2023
-รุ่นทดสอบ: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-แบคทีเรียที่ทดสอบ: สูงถึง ได้รับการยืนยันแล้วว่าอัตราการลดจำนวน ""Pseudomonas aeruginosa"" ได้ถึง 99.0%
-ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ผ่าน ThinQ เท่านั้น
-ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เวลาการทำงานของโหมดทำความสะอาดแบบแช่แข็งอาจนานถึง 65 นาที
12)Plasmaster™ Ionizer++
-The TÜV Rheinland has verified that the Plasmaster™ Ionizer++ removes up to 99.9% of adhering bacteria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) in a test room of 30㎥. The model tested was SW09BAJWAN. The test did not measure the efficiency in removal of bacteria in the air conditioner, and the efficiency in removal of bacteria may differ from actual use conditions.
-Intertek has verified that the Plasmaster™ Ionizer++ removes up to 99.9% of adhering bacteria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) in a test room of 30㎥. The model tested was SW09BAJWAN. The test did not measure the efficiency in removal of bacteria in the air conditioner, and the efficiency in removal of bacteria may differ from actual use conditions.
13) แผ่นกรองภูมิแพ้
- แผ่นกรองภูมิแพ้ที่ผ่านการรับรองจาก BAF จะกรองสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศ
[ใบรับรอง BAF]
- หน่วยงานรับรอง: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
- ประเภทการรับรอง: เพื่อลดการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น
- สิ่งกระตุ้น: เชื้อรา ไรฝุ่น รา
- หมายเลขใบอนุญาต: 397 มีผลใช้จนถึง: 31 ธันวาคม 2025
14)LG ThinQ
-LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ แล้ว
-คุณสมบัติอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยเสียงอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น โปรดตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณหรือ LG สำหรับความพร้อมให้บริการ
-Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC
-Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือบริษัทในเครือ
-ไม่รวมอุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะที่เปิดใช้งานด้วยเสียง
FAQ
การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเครื่องปรับอากาศของฉันคือเท่าไร?
เมื่อคุณเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นครั้งแรก ให้ตั้งอุณหภูมิไว้ต่ำ และใช้โหมดลมแรงเพื่อลดอุณหภูมิในห้องอย่างรวดเร็ว เมื่อห้องเย็นลงเพียงพอแล้ว อุณหภูมิ 25℃ คืออุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาความเย็นภายในบ้านและประหยัดพลังงาน
เทคโนโลยี DUAL Inverter Compressor™ ช่วยให้ทำความเย็นได้เร็วขึ้น 40%<sup>1)</sup> และประหยัดพลังงานได้มากกว่ารุ่นที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ถึง 70%<sup>2)</sup>
1) ผ่านการรับรองจาก TÜV: เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ LG (US-Q242K*) ทำความเย็นได้เร็วกว่าเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ LG (TS-H2465DAO) ถึง 40%
*อุณหภูมิเริ่มต้น (ภายนอก 35℃, ภายใน 33℃), อุณหภูมิที่ตั้งไว้ (26℃)
2) ผ่านการรับรองจาก TÜV: เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ LG (US-Q242K*) ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ LG ถึง 70%" (TS-H2465DAO)
*อุณหภูมิเริ่มต้น (ภายนอก 35℃, ภายใน 33℃), อุณหภูมิที่ตั้งไว้ (26℃), เวลาทดสอบ (8 ชั่วโมง)
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ต่างจากเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาอย่างไร?
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา
เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาจะมีคอมเพรสเซอร์ทำงานด้วยความเร็วคงที่โดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิภายในห้อง โดยจะปิดเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการและจะเปิดอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ทำงานโดยการปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์ให้เร็วขึ้นในอุณหภูมิสูงและช้าลงในอุณหภูมิต่ำ ซึ่งหมายความว่าประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา และช่วยให้ทำความเย็นได้เร็วขึ้นและทำงานได้เงียบกว่า
จะทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศได้อย่างไร
เพื่อให้ได้ลมเย็นที่สะอาดและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม ควรทำความสะอาดแผ่นกรองทุกสองสัปดาห์ ล้างแผ่นกรองชั้นต้นด้วยน้ำอุ่น หรือใช้ผงซักฟอกชนิดอ่อนสำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่น หลังจากล้างด้วยน้ำแล้ว ให้ตากแผ่นกรองชั้นต้นในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง ทำความสะอาดแผ่นกรองเสริม (แผ่นกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก แผ่นกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก แผ่นกรองสารก่อภูมิแพ้ ฯลฯ) ด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนนุ่ม แต่ห้ามทำความสะอาดด้วยน้ำ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Auto Clean+<sup>1)</sup> เพื่อการจัดการเครื่องปรับอากาศที่สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ภายในเครื่องปรับอากาศแห้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเครื่อง<sup>2)</sup>
1) การตั้งค่า Auto Clean+ ครั้งแรกต้องใช้แอป ThinQ หรือรีโมทคอนโทรล ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
2) เมื่อปิดเครื่อง เครื่องจะตั้งเวลาการอบแห้งที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามสภาพการทำงาน เวลาการอบแห้งอาจนานถึง 30 นาที และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชันนี้ถูกตั้งค่าเป็นปิดเมื่อจัดส่งจากโรงงาน
ฟังก์ชันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบคู่มือที่แนบมาด้วย" โปรดติดต่อผลิตภัณฑ์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
จะลดค่าไฟขณะใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างไร?
คุณสามารถประหยัดพลังงานได้โดยการเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมทั้งในการทำความเย็นและการทำความร้อน และทำความสะอาดตัวกรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น ขอแนะนำให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25℃ สำหรับการทำความเย็นและ 21℃ สำหรับการทำความร้อน นอกจากนี้ การใช้คุณสมบัติ kW Manager ของเครื่องปรับอากาศ LG จะช่วยให้คุณใช้พลังงานในปริมาณที่ต้องการได้ ในการใช้คุณสมบัติ kW Manager จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ ThinQ และคุณสมบัตินี้มีเฉพาะในรุ่นที่รองรับเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ฉันจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้อย่างไร?
ในบรรดาเครื่องปรับอากาศประเภทต่างๆ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) นั้น ต้องติดตั้งโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากกระบวนการติดตั้งต้องเจาะผนังเพื่อเชื่อมต่อหน่วยภายนอกและภายในอาคาร รวมถึงงานเดินสายไฟด้วย
เครื่องปรับอากาศ LG สามารถให้ความร้อนได้เช่นเดียวกับความเย็นหรือไม่?
เครื่องปรับอากาศ LG มีทั้งฟังก์ชั่นทำความเย็นและทำความร้อน จึงสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี เครื่องปรับอากาศ LG ใช้เทคโนโลยีปั๊มความร้อนเพื่อให้ความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศเงียบแค่ไหน?
ด้วยเทคโนโลยี DUAL Inverter Compressor™ ของ LG เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์จึงโดยทั่วไปแล้วเงียบ รุ่นที่ติดตั้งเทคโนโลยี DUAL Inverter Compressor™ ของ LG จะปรับลดเสียงรบกวนขณะทำงานเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ระดับเสียงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อมูลจำเพาะด้านเสียงของแต่ละรุ่นก่อนซื้อ โดยทั่วไปแล้ว เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์จะทำงานเงียบกว่าเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์
ข้อดีของใบพัดคู่คืออะไร?
ด้วยใบพัดคู่ที่มอบความสบายอย่างลงตัวในทุกฤดูกาล ใบพัดคู่จะกระจายลมทั้งขึ้นและลง ทำให้ลมเย็นกระจายได้ไกลและเร็วขึ้น ด้วยเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ ใบพัดคู่ที่ปรับมุมได้ 6 ระดับ ช่วยให้คุณควบคุมการไหลของอากาศได้อย่างแม่นยำ
สามารถควบคุมทิศทางลมแรงได้จากทั้งใบพัดด้านหน้าและด้านล่าง ใบพัดคู่สามารถส่งลมเย็นขึ้นด้านบนเพื่อความเย็นที่เร็วขึ้นถึง 23% โดยไม่รู้สึกเย็นยะเยือก และส่งลมร้อนลงด้านล่างเพื่อความร้อนที่เร็วขึ้นถึง 6% หลีกเลี่ยงลมร้อนโดยตรง
*ข้อมูล ณ วันที่ 2023.10
*เงื่อนไขการทดสอบ: ห้องทดสอบสภาพแวดล้อมภายในบ้านของเครื่องปรับอากาศ LG ขนาด 20.9 ตร.ม./ 50.1 ตร.ม. โหมดเจ็ท อุณหภูมิภายในอาคาร (33±0.3)℃/ ความชื้นสัมพัทธ์ (60±5)% อุณหภูมิภายนอกอาคาร (35±0.3)℃/ ความชื้นสัมพัทธ์ (50±5)% ตั้งค่าที่ 18℃ ในโหมดทำความเย็น อุณหภูมิภายในอาคาร (12±0.3)℃/ RH (60±5)%, อุณหภูมิภายนอก DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% ตั้งค่าที่ 30℃ ในโหมดทำความร้อน
*วิธีการทดสอบ: วัดเวลาที่ใช้ในการลดอุณหภูมิ 5℃ (สำหรับการทำความเย็น)/ เพิ่มอุณหภูมิ 5℃ (สำหรับการทำความร้อน) จากอุณหภูมิเฉลี่ยห้องเริ่มต้น
*รุ่นที่ทดสอบ: S3-M12KL2MB (แพลตฟอร์ม LG รุ่นก่อน - ใบพัดเดี่ยว), S3-M121L1C0 (แพลตฟอร์ม LG รุ่นใหม่ - ใบพัดคู่)
*ผลการทดสอบ: แพลตฟอร์ม LG รุ่นใหม่ (ใบพัดคู่) ทำงานได้เร็วกว่าในโหมดทำความเย็นสูงสุด 23% และในโหมดทำความร้อนเร็วกว่าแพลตฟอร์ม LG รุ่นก่อน (ใบพัดเดี่ยว) สูงสุด 6% ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบ
*ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง
คุณลักษณะเด่น
ทั่วไป - ประเภทผลิตภัณฑ์
ติดผนัง
การประหยัดพลังงาน - ระดับพลังงาน
3 ดาว
ความสะดวก - ThinQ(Wi-Fi)
ใช่
การฟอกอากาศ - ไอออนไนเซอร์
ใช่ (4G)
สเปคทั้งหมด
ทำความเย็น
การควบคุมทิศทางกระแสลม (ขึ้นและลง)
มี(6 ระดับ)
4 ทิศทาง
ขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา
การควบคุมทิศทางกระแสลม (ซ้ายและขวา)
ใช่ (5 ขั้นตอน)
AI Air
ใช่
ความเร็วพัดลม
5 ขั้นตอน + ธรรมดา
กำลังในการทำความเย็น
ใช่
Soft Air
ใช่
การฟอกอากาศ
ไอออนไนเซอร์
ใช่ (4G)
บาร์โค้ด
บาร์โค้ด
8851434647192
การทำตามข้อกำหนด
เดือนที่เปิดตัว (YYYY-MM)
2026-03
ผู้ผลิต (ผู้นำเข้า)
LG Electronics
ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์
S3-Q1812RCA
ประเภทผลิตภัณฑ์ & ชื่อรุ่น
C/O (S3-Q1812RCA)
ความสะดวก
รีสตาร์ทอัตโนมัติ
ใช่
หลับลึก
ใช่
บานสวิงคู่
ใช่
โหมดพัดลม
ใช่
สวิตช์ปุ่มเปิดหน้าเครื่อง
ใช่
เปิด/ปิดการทำงานอัตโนมัติ(24 ชม.)
ใช่
รีโมทคอนโทรล
ใช่
การทำงานอัตโนมัติ
ใช่
โหมดคุณภาพการนอนหลับ
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ(Wi-Fi)
ใช่
การลดความชื้น
เซ็นเซอร์ตรวจความชื้น
ใช่
Comfort Humidity Control
ใช่
การลดความชื้น
ใช่
การออกแบบ
สี(ตัวเครื่อง)
ดำ
สี(ช่องลมบานสวิง)
ดำ
จอแสดงผล
88ฮิคดัน
การประหยัดพลังงาน
ระดับพลังงาน
3 ดาว
การควบคุมพลังงานอัจฉริยะ
ใช่
การตรวจสอบพลังงาน
ใช่
ตัวควบคุมการใช้พลังงาน
ใช่
เรดาร์เซ็นเซอร์
ไม่ระบุ
Window Opening Detection
ใช่ (ThinQ เท่านั้น)
แผ่นกรอง
แผ่นกรองป้องกันสารก่อภูมิแพ้
ไม่ระบุ
แผ่นกรองฝุ่นละเอียด
ใช่
แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ
ไม่ระบุ
ทั่วไป
ขนาดตัวเครื่องภายในอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
935x307x235
กำลังทำความเย็นสูงสุด(วัตต์)
6070
กำลังทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
5300 / 940
การใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
1450 / 270
กำลังทำความร้อนสูงสุด(วัตต์)
N/A
กำลังทำความร้อนที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
N/A
การใช้พลังงานสำหรับการทำความร้อนที่กำหนด/ต่ำสุด(วัตต์)
N/A
ระบบแอร์ HVAC
ใบรับรองจากต้นทาง
น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(กก.)
12.3
น้ำหนักตัวเครื่องภายในอาคาร(ปอนด์)
27.1
ขนาดตัวเครื่องภายนอกอาคาร_กว้างxสูงxลึก(มม.)
870 x 650 x 330
น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(กก.)
37.5
น้ำหนักตัวเครื่องภายนอกอาคาร(ปอนด์)
82.7
ประเภทผลิตภัณฑ์
ติดผนัง
ประเภทสินค้า ย่อย
อินเวอร์เตอ
แรงดันไฟเข้าที่กำหนด(โวลต์, เฮิรตซ์)
220, 50
ประเภทสารทำความเย็น
R32
เสียงแรงดันน้ำยา(โหมดทำความเย็น) แรงลมสูงสุด/แรงลมสูง/เเรงลมกลาง/แรงลมต่ำ/แรงลมต่ำสุด
N/A
เสียงแรงดันน้ำยา(โหมดทำความร้อน) แรงลมสูงสุด/แรงลมสูง/เเรงลมกลาง/แรงลมต่ำ/แรงลมต่ำสุด
N/A
ความสะอาด
ไล่ความชื้นในแผงคอยล์เย็นอัตโนมัติ
ใช่
ระบบทำความสะอาดแบบครบวงจร
ใช่
Auto Clean+
ใช่
การทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ใช่
การติดตั้ง
สายไฟเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
ใช่
ยูนิตภายนอก
ชื่อรุ่นยูนิตภายนอก
S3UQ1812RCA
ฟังก์ชันเชิงพานิชย์ของแอร์บ้าน
ชุดวงจรสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก
ไม่ระบุ
Dry Contact
ไม่ระบุ
รีโมทแบบมีสาย
ไม่ระบุ
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
