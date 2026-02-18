เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroMini

*ภาพและวิดีโอข้างต้นเป็นภาพจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบการอธิบายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้งผลิตภัณฑ์จริง*
1) ประหยัดพื้นที่
-ลดพื้นที่ใช้สอยลงประมาณ 21% และลดความสูงลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับรุ่น 360˚ Hit
-รุ่น LG 360˚ Hit ทั่วไป (เส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม.): ประมาณ 77,926 ตารางมม.
-รุ่น AeroMini (เส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม.): ประมาณ 61,562 ตารางมม.
2) ระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง
[กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กมากถึง 0.01 ㎛ ได้ถึง 99.999%] *หมายเลขรายงาน: CT26-001937K -วันที่ทดสอบ: 26.01.07 -หน่วยงานทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL) -รุ่นทดสอบ: AS30*G*** -เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องฟอกอากาศ: 30.0 ㎥, อุณหภูมิ: 23.0±3.0℃, ความชื้นสัมพัทธ์: 50.0±10.0 %R.H., -วิธีการทดสอบ: หลังจากปรับสมดุลการเกิดอนุภาค KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01 ㎛ แล้ว ให้เปิดเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จนกว่าอัตราการกำจัดฝุ่นจะลดลงเหลือ 99.999% และวัดการลดลงของการทำงาน (มาตรฐานอ้างอิง: SPS-KACA 002-0132:2022, ภาคผนวก A ของเครื่องฟอกอากาศภายในอาคาร) - ผลการทดสอบ: กำจัดได้ 99.999% เมื่อใช้งานต่อเนื่อง 35 นาที 45 วินาทีขึ้นไป - โหมดทดสอบ: ลมแรง
[อัตราการลดลงของแบคทีเรียลอยตัว] *หมายเลขรายงาน: 25-084495-01-1 -วันที่ทดสอบ: 26.01.06~26.01.07 -หน่วยงานทดสอบ: KTL -รุ่นทดสอบ: AS30*G*** -เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องฟอกอากาศ: 30.0㎥, อุณหภูมิ: 23.0±2.0℃, ความชื้นสัมพัทธ์: 50.0±5.0 %R.H., -วิธีการทดสอบ: ลอยแบคทีเรียทดสอบในห้องขนาด 30㎥ ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 60 นาที และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้นเพื่อคำนวณอัตราการลดลง -ผลการทดสอบ: กำจัดเชื้อ Staphylococcus epidermidis ได้ 99.8% ในพื้นที่ 60 ตร.ม. -โหมดการทดสอบ: ลมแรง * แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis) * มาตรฐานอ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023
[อัตราการลดลงของไวรัสลอยตัว] *หมายเลขรายงาน: 25-084495-01-2 -วันที่ทดสอบ: 26.01.07~26.01.08 -หน่วยงานทดสอบ: KTL -รุ่นที่ใช้ทดสอบ: AS30*G*** -เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องฟอกอากาศ: 30.0 ตร.ม., อุณหภูมิ: 23.0±2.0℃, ความชื้นสัมพัทธ์: 50.0±5.0 %R.H., -วิธีการทดสอบ: ลอยแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบในห้องขนาด 30 ตร.ม. ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น และใช้งานผลิตภัณฑ์ต่อไป 30 นาที แล้วเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้นเพื่อคำนวณอัตราการลดลง -ผลการทดสอบ: กำจัดเชื้อ Staphylococcus epidermidis ได้ 98.5% ในพื้นที่ 60 ตร.ม. -โหมดการทดสอบ: ลมแรง * แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis) * มาตรฐานอ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023
[อัตราการกำจัดเชื้อราลอยน้ำ] *หมายเลขรายงาน: CT25-103754K -วันที่ทดสอบ: 25.12.03~26.01.16 -หน่วยงานทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL) -รุ่นทดสอบ: AS30*G*** -เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องฟอกอากาศ: 30.0 ตร.ม., อุณหภูมิ: 22.8±0.5℃, ความชื้น 51.5±1.0% -วิธีการทดสอบ: การยืนยันอัตราการกำจัดก๊าซอันตรายในพื้นที่ห้อง (โปรโตคอล) -ผลการทดสอบ: ก่อนการใช้งาน Conc. 7.7X10^4 → หลังจากใช้งานที่ความเข้มข้น <10 อัตราการลดลง 99.9% - โหมดทดสอบ: ลมแรง * สายพันธุ์ทดสอบ: Aspergilus brasiliensis ATCC 9642 * มาตรฐานอ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023
*ผลการทดสอบนี้ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
3) เสียงรบกวนต่ำ - ระดับเสียงอยู่ที่ 25dB เมื่อเปิดใช้งานโหมดสลีป
*ผลการทดสอบภายในของ LG - วันที่ทดสอบ: 26 มกราคม - หน่วยงานทดสอบ: ห้องทดสอบเสียงรบกวน LG Changwon Smart Park2 - รุ่นทดสอบ: AS30*G*** - สภาพการทดสอบ: อุณหภูมิ 25±3℃, ความชื้น 50±10%, ห้องเก็บเสียง 30 ㎥ - วิธีการทดสอบ: การวัดระดับความดันเสียงตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารของสมาคมเครื่องฟอกอากาศแห่งเกาหลี (SPS-KACA003-0132:2022) - ผลการทดสอบ: ระดับเสียงต่ำสุดของ Aero Mini คือ 24.4dB - โหมดทดสอบ: ลมแรง
*ผลการทดสอบอ้างอิงจากสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
4) อุปกรณ์เสริม - สีของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่วางจำหน่าย
5) LG ThinQ™
- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต - จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อใช้คุณสมบัติ LG ThinQ™ - จำเป็นต้องเชื่อมต่อบลูทูธสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นและการจับคู่อุปกรณ์