เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroMini

เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroMini

AS30GGW10
Front view of AeroMini with lights off AS30GGW10.AHK
Front view of AeroMini with lights on AS30GGW10.AHK
AS30GGW10 Right perspective view of AeroMini with lights off
AS30GGW10 Right perspective view of AeroMini with lights on
AS30GGW10 Left perspective view of AeroMini with lights off
AS30GGW10 Left perspective view of AeroMini with lights on
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Sleek design ดีไซน์เรียบหรูทันสมัย เติมเต็มความงามให้ทุกมุมห้อง
  • 360˚purification ระบบฟอกอากาศรอบทิศทาง 360˚ เพื่ออากาศบริสุทธิ์ทั่วถึงทุกพื้นที่
  • Customizable style accessories ปรับแต่งสไตล์ได้ตามต้องการ ด้วยอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน
  • Air Quality Monitoring มาพร้อมระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอัจฉริยะ เพื่อการดูแลสุขภาพที่เหนือระดับ
เพิ่มเติม

เครื่องฟอกอากาศดีไซน์มินิมอล ขนาดกะทัดรัด

A white LG AeroMini air purifier placed on a clean white kitchen countertop with a tiled backsplash.

ดีไซน์มินิมอล

A white LG AeroMini air purifier in a room, with blue curved lines above it representing clean air circulation.

การฟอกอากาศรอบทิศทาง 360˚

An LG AeroMini on a desk with a notebook, showing "25dB" and a sound wave graphic to highlight quiet operation.

ลดเสียงรบกวน

A smartphone displaying the Indoor PM2.5 History app next to an LG air purifier, showing a Wi-Fi connection icon.

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ดีไซน์ที่ทันสมัย

ดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อความสวยงาม เหมาะกับทุกสไตล์การตกแต่งภายใน

รูปทรงที่เพรียวบางและเรียบง่าย สามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในที่กลมกลืนกับพื้นที่ทุกสไตล์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ประหยัดพื้นที่

ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่

ใช้พื้นที่น้อยลง 21 เปอร์เซ็นต์ และมีความสูงต่ำกว่ารุ่น 360˚ Hit ทั่วไปถึง 30 เปอร์เซ็นต์ จึงสามารถวางได้ในทุกพื้นที่¹⁾

A white LG air purifier on a bedside table with dimensions: 215mm wide, 360mm high, and 250mm deep, shown in a bright bedroom setting

A white LG air purifier on a bedside table with dimensions: 215mm wide, 360mm high, and 250mm deep, shown in a bright bedroom setting

การฟอกอากาศรอบทิศทาง 360˚

การฟอกอากาศรอบทิศทาง เพื่อให้ทุกมุมของพื้นที่ของคุณสะอาดบริสุทธิ์

สัมผัสประสบการณ์การฟอกอากาศ 360° ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ห้องเด็กเล่น ห้องนอน หรือห้องทำงานที่บ้าน—ทุกที่ที่คุณต้องการอากาศบริสุทธิ์

A white LG air purifier on a white rug in a nursery, purifying air around a child playing with wooden blocks and various toys on a shelf

ระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง

ระบบกรองหลายชั้นเพื่ออากาศบริสุทธิ์

แผ่นกรอง H แบบสามชั้นสามารถกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับไมโครได้ถึง 99.999% (เล็กสุด 0.01 ไมครอน) พร้อมทั้งช่วยลดแบคทีเรียได้ 99.8% ไวรัส 98.5% และเชื้อราที่ลอยในอากาศได้ถึง 99.9%²⁾

เสียงรบกวนต่ำ

ความสบายที่เงียบสงบ แม้ในขณะเคลื่อนไหว

ด้วยระดับเสียงเพียง 25dB³⁾ จึงเงียบพอที่จะช่วยให้คุณมีสมาธิในการเรียนได้ในทุกพื้นที่ที่เงียบสงบ เพียงวางไว้บนโต๊ะทำงานของคุณแล้วก็หายใจได้อย่างโล่งอก

A white LG AeroMini air purifier on a desk with a graphic showing its low 25dB noise level, quieter than a whistling sound and similar to rustling leaves.

A white LG AeroMini air purifier on a desk with a graphic showing its low 25dB noise level, quieter than a whistling sound and similar to rustling leaves.

LG ThinQ™

เปิดประสบการณ์ Smart Living กับ LG ThinQ™

แอป LG ThinQ™⁵⁾ คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และควบคุมเครื่องฟอกอากาศได้อย่างง่ายดาย

A white LG air purifier on a wooden floor, surrounded by lush green indoor plants in a bright, airy room with natural sunlight.

A white LG air purifier on a wooden floor, surrounded by lush green indoor plants in a bright, airy room with natural sunlight.

*ภาพและวิดีโอข้างต้นเป็นภาพจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบการอธิบายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้งผลิตภัณฑ์จริง*

1) ประหยัดพื้นที่

-ลดพื้นที่ใช้สอยลงประมาณ 21% และลดความสูงลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับรุ่น 360˚ Hit

 -รุ่น LG 360˚ Hit ทั่วไป (เส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม.): ประมาณ 77,926 ตารางมม. 

 -รุ่น AeroMini (เส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม.): ประมาณ 61,562 ตารางมม.

 

2) ระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง

 

[กำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กมากถึง 0.01 ㎛ ได้ถึง 99.999%] *หมายเลขรายงาน: CT26-001937K -วันที่ทดสอบ: 26.01.07 -หน่วยงานทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL) -รุ่นทดสอบ: AS30*G*** -เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องฟอกอากาศ: 30.0 ㎥, อุณหภูมิ: 23.0±3.0℃, ความชื้นสัมพัทธ์: 50.0±10.0 %R.H., -วิธีการทดสอบ: หลังจากปรับสมดุลการเกิดอนุภาค KCl (โพแทสเซียมคลอไรด์) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01 ㎛ แล้ว ให้เปิดเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จนกว่าอัตราการกำจัดฝุ่นจะลดลงเหลือ 99.999% และวัดการลดลงของการทำงาน (มาตรฐานอ้างอิง: SPS-KACA 002-0132:2022, ภาคผนวก A ของเครื่องฟอกอากาศภายในอาคาร) - ผลการทดสอบ: กำจัดได้ 99.999% เมื่อใช้งานต่อเนื่อง 35 นาที 45 วินาทีขึ้นไป - โหมดทดสอบ: ลมแรง

 

[อัตราการลดลงของแบคทีเรียลอยตัว] *หมายเลขรายงาน: 25-084495-01-1 -วันที่ทดสอบ: 26.01.06~26.01.07 -หน่วยงานทดสอบ: KTL -รุ่นทดสอบ: AS30*G*** -เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องฟอกอากาศ: 30.0㎥, อุณหภูมิ: 23.0±2.0℃, ความชื้นสัมพัทธ์: 50.0±5.0 %R.H., -วิธีการทดสอบ: ลอยแบคทีเรียทดสอบในห้องขนาด 30㎥ ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 60 นาที และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้นเพื่อคำนวณอัตราการลดลง -ผลการทดสอบ: กำจัดเชื้อ Staphylococcus epidermidis ได้ 99.8% ในพื้นที่ 60 ตร.ม. -โหมดการทดสอบ: ลมแรง * แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis) * มาตรฐานอ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023

 

[อัตราการลดลงของไวรัสลอยตัว] *หมายเลขรายงาน: 25-084495-01-2 -วันที่ทดสอบ: 26.01.07~26.01.08 -หน่วยงานทดสอบ: KTL -รุ่นที่ใช้ทดสอบ: AS30*G*** -เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องฟอกอากาศ: 30.0 ตร.ม., อุณหภูมิ: 23.0±2.0℃, ความชื้นสัมพัทธ์: 50.0±5.0 %R.H., -วิธีการทดสอบ: ลอยแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบในห้องขนาด 30 ตร.ม. ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าเริ่มต้น และใช้งานผลิตภัณฑ์ต่อไป 30 นาที แล้วเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าเริ่มต้นเพื่อคำนวณอัตราการลดลง -ผลการทดสอบ: กำจัดเชื้อ Staphylococcus epidermidis ได้ 98.5% ในพื้นที่ 60 ตร.ม. -โหมดการทดสอบ: ลมแรง * แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ: S. epidermidis (ATCC 12228, Staphylococcus epidermidis) * มาตรฐานอ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023

 

[อัตราการกำจัดเชื้อราลอยน้ำ] *หมายเลขรายงาน: CT25-103754K -วันที่ทดสอบ: 25.12.03~26.01.16 -หน่วยงานทดสอบ: Korea Conformity Laboratories (KCL) -รุ่นทดสอบ: AS30*G*** -เงื่อนไขการทดสอบ: ขนาดห้องฟอกอากาศ: 30.0 ตร.ม., อุณหภูมิ: 22.8±0.5℃, ความชื้น 51.5±1.0% -วิธีการทดสอบ: การยืนยันอัตราการกำจัดก๊าซอันตรายในพื้นที่ห้อง (โปรโตคอล) -ผลการทดสอบ: ก่อนการใช้งาน Conc. 7.7X10^4 → หลังจากใช้งานที่ความเข้มข้น <10 อัตราการลดลง 99.9% - โหมดทดสอบ: ลมแรง * สายพันธุ์ทดสอบ: Aspergilus brasiliensis ATCC 9642 * มาตรฐานอ้างอิง: KOUVA AS 02: 2023

 

*ผลการทดสอบนี้ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

 

3) เสียงรบกวนต่ำ - ระดับเสียงอยู่ที่ 25dB เมื่อเปิดใช้งานโหมดสลีป

 

*ผลการทดสอบภายในของ LG - วันที่ทดสอบ: 26 มกราคม - หน่วยงานทดสอบ: ห้องทดสอบเสียงรบกวน LG Changwon Smart Park2 - รุ่นทดสอบ: AS30*G*** - สภาพการทดสอบ: อุณหภูมิ 25±3℃, ความชื้น 50±10%, ห้องเก็บเสียง 30 ㎥ - วิธีการทดสอบ: การวัดระดับความดันเสียงตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องฟอกอากาศภายในอาคารของสมาคมเครื่องฟอกอากาศแห่งเกาหลี (SPS-KACA003-0132:2022) - ผลการทดสอบ: ระดับเสียงต่ำสุดของ Aero Mini คือ 24.4dB - โหมดทดสอบ: ลมแรง

 

*ผลการทดสอบอ้างอิงจากสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

 

4) อุปกรณ์เสริม - สีของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่วางจำหน่าย

 

5) LG ThinQ™

 

- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต - จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อใช้คุณสมบัติ LG ThinQ™ - จำเป็นต้องเชื่อมต่อบลูทูธสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นและการจับคู่อุปกรณ์

FAQs

Q.

เครื่องฟอกอากาศมีขนาดกะทัดรัดแค่ไหน?

A.

เครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กนี้สามารถวางได้อย่างง่ายดายในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น โต๊ะข้างเตียง หรือมุมห้องเล็กๆ LG AeroMini มีขนาดกะทัดรัดเพียง 250 มม. และสูงเพียง 360 มม. ทำให้เหมาะสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยที่มีจำกัด ในฐานะเครื่องฟอกอากาศแบบพกพา LG AeroMini สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกจากห้องนอนไปยังห้องครัวหรือพื้นที่ทำงาน

Q.

เครื่องฟอกอากาศนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ประเภทใดมากที่สุด?

A.

LG AeroMini ออกแบบมาให้กลมกลืนกับพื้นที่อยู่อาศัยในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวโดยไม่เปลืองพื้นที่ สามารถวางบนโต๊ะข้างเตียง โต๊ะทำงาน เคาน์เตอร์ครัว หรือข้างๆ บริเวณที่สัตว์เลี้ยงของคุณอาศัยอยู่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้าน

Q.

ตัวกรองในเครื่องฟอกอากาศนี้มีประสิทธิภาพแค่ไหน?

A.

แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่ก็มีประสิทธิภาพการกรองอากาศที่ทรงพลัง ด้วยแผ่นกรองขั้นต้นและแผ่นกรอง HEPA ที่สามารถกำจัดอนุภาคขนาดเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน ด้วยประสิทธิภาพ 99.999% ระบบการกรองหลายชั้นของ LG AeroMini ยังช่วยลดสารอันตรายในอากาศ รวมถึงแบคทีเรีย 99.99% ไวรัส 99.0% และเชื้อรา 99.0%

Q.

ควรบำรุงรักษาตัวกรองบ่อยแค่ไหน?

A.

รอบการเปลี่ยนแผ่นกรองคือหนึ่งปี เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง ระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจสอบได้ที่ตัวผลิตภัณฑ์และผ่านแอป LG ThinQ⁵⁾

 

5) รอบการเปลี่ยนแผ่นกรองคำนวณจากการใช้งานวันละ 10 ชั่วโมง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชั่วโมงการใช้งานจริงและสภาพแวดล้อม

 

Q.

สามารถปรับแต่งเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะกับความต้องการของฉันได้หรือไม่?

A.

ใช่ค่ะ เครื่องฟอกอากาศมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมาย เช่น ที่จับหนัง ที่วางดอกไม้ และฐานตั้งโต๊ะ เพียงแค่ติดอุปกรณ์เสริม DIY ที่คุณชื่นชอบเข้ากับ LG AeroMini เพื่อให้เข้ากับสไตล์และพื้นที่ของคุณ

Q.

ฉันจะตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้อย่างไร?

A.

คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศรอบๆ เครื่องฟอกอากาศได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลา LG AeroMini มาพร้อมเซ็นเซอร์คุณภาพอากาศที่ติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ โดยสามารถดูผลลัพธ์ได้โดยตรงบนหน้าจอแสดงผลหรือผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

Q.

สามารถควบคุมเครื่องฟอกอากาศด้วยโทรศัพท์ได้หรือไม่?

A.

ใช่ คุณสามารถควบคุมและตรวจสอบเครื่องฟอกอากาศได้จากสมาร์ทโฟนของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว LG AeroMini รองรับแอป LG ThinQ ช่วยให้คุณตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้ทุกเมื่อและรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนไส้กรอง

